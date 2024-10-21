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Зеленский заслушал доклад Сырского о Курской операции: Благодаря ей удалось освободить существенное количество наших людей

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, главкомом Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Прежде всего - фронт. Наши военные задачи и шаги на ближайшую перспективу и все, что нужно для эффективности действий наших воинов на передовой: вооружение, военная техника, обеспечение, комплектование бригад", - отметил глава государства.

По его словам, он заслушал подробный доклад главкома по ситуации на всех направлениях ведения боевых действий и отражения атак врага.

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Отдельно - Курская операция: удерживаем позиции и не позволяем врагу расширять войну на нашей земле.

Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону вблизи нашей границы на российской территории. Благодарен всем нашим воинам за храбрость. И особое внимание - пополнение обменного фонда для Украины ради освобождения наших людей из российского плена. Именно благодаря Курской операции удалось освободить существенное количество наших людей", - добавил Зеленский.

Сирський, Умєров та Єрмак на нараді у Зеленського
Сирський, Умєров та Єрмак на нараді у Зеленського

В частности, как уточнил он, по итогам сегодняшнего совещания обновили задачи для соответствующих переговоров с партнерами по оборонной поддержке Украины.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Сырский посетил командные пункты бригад, действующих на Сумщине и Курщине и принял ряд решений.

Автор: 

Зеленский Владимир (20867) Александр Сырский (621) Курск (1145) Умеров Рустем (574)


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Топ комментарии
+13
А скільки наших людей там загинуло?
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21.10.2024 16:42 Ответить
+9
Всі дуже уважно слухають ермака...., разом з зелею...
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21.10.2024 16:38 Ответить
+9
А Донецький напрямок "найвеличнішого" не цікавить ?чого варті малонаселені курські села з промисловими районами Донбасу ,на жаль там ворог атакує і захоплює нові території реакції влади немає.
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21.10.2024 16:53 Ответить
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Всі дуже уважно слухають ермака...., разом з зелею...
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21.10.2024 16:38 Ответить
А хто то сидить у зеленому стульчику? Президент?
Зустріч провів президент Єрмак і щодуху побіг доповідати рашистам.
А додаток Зеленський - "заслухав".
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21.10.2024 16:39 Ответить
Але чи можна вважати ці терени етнічно українськими?

«Це не зовсім так. Бо якщо провести етнічний розбір територій, то та Курська область, яка існує зараз, то в 1920-х роках там було 20 відсотків українців і десь 60 відсотків росіян. А на момент розпаду СРСР вже було українців десь 1,7 відсотка, а 15 років тому - 1,3 відсотка. Тобто, відбувалась колосальна русифікація в часи СРСР», - пояснює історик Олександр Алфьоров.

«Тоді була дуже суттєва українська складова в населенні, але зараз теперішні переписи фіксують біля відсотка-двох. Але колись це було не так», - каже Дмитро Шурхало.
Коли в 1918 році УНР проголосила незалежність, територія Східної Слобожанщини входила до складу Української Народної Республіки, а потім і до складу Української Держави гетьмана Павла Скоропадського. В 1918 році навіть нині російський Бєлгород був у складі УНР.

«Але чи є правда, коли говоримо, що ці землі є українськими? Я вам так скажу: це правда, ці землі є українськими етнічними землями. Ці землі формувалися під українським впливом, проте ці землі були більшовиками відрізані. Коли більшовики остаточно окупували Україну в 1920 році, то почати формувати кордони УРСР. Кордони, які ми успадкували, відновивши свою незалежність в 1991 році», - пояснює історик Алфьоров.
Маловідомий факт - саме в Суджі був розташований перший уряд радянської України, який створили більшовики як альтернативу уряду Української Народної Республіки. Після Суджі той червоний уряд переїхав потім до Харкова, який і став столицею радянської України до 1934 року.

В 1924 році працювала комісія, яка узгоджувала кордон в рамках щойно створеного Радянського Союзу і Україна висувала претензії і на Суджу, і на Грайворон (нині районний центр Бєлгородської області Росії) і ще на деякі території.

«До речі, попервах комісія визнала, що це правильні претензії і що ці терени мають відійти Україні. Українці в підсумку вважали, що їм дали надто мало, а росіяни вважали, що в них забирають надто багато. В результаті з 1924 по 1928 рік був узгоджений кордон і Суджа, і Грайворон й інші райони з українською більшістю опинилися по той бік українсько-російського кордону - по російський бік», - нагадує Дмитро Шурхало.

https://www.radiosvoboda.org/a/kurska-oblast-sudzha-istoriya-********-zvyazky/33084620.html Від Русі - до козаків, від Мазепи - до УНР. Давні історичні зв'язки Курщини з Україною
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21.10.2024 16:41 Ответить
ну и к чему єто тут?:
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21.10.2024 18:34 Ответить
А скільки наших людей там загинуло?
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21.10.2024 16:42 Ответить
Думаю, что больше выменянных.
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21.10.2024 17:44 Ответить
Зе та Умеров та ермак дуже потужні стратеги без практики та досвіду...
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21.10.2024 16:44 Ответить
А Донецький напрямок "найвеличнішого" не цікавить ?чого варті малонаселені курські села з промисловими районами Донбасу ,на жаль там ворог атакує і захоплює нові території реакції влади немає.
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21.10.2024 16:53 Ответить
Зелений шабаш.
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21.10.2024 17:04 Ответить
У сирка та зєрмака з'явилися зайві приводи для самопіару.
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21.10.2024 17:16 Ответить
А почему завхоз, должность которого не прописана в Конституции, сидит впереди МО и на одном уровне с Главнокомандующим?
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21.10.2024 17:26 Ответить
Нянька із підгузками і коксом
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21.10.2024 18:04 Ответить
орки добивають своїх якщо ті намагаються здатись в полон,а це означає що вони їм не потрібні.Чим такі особливі полонені орки з курського напрямку?Курська операція це договорняк зелених і кацапів:ЗСУ захоплюють частину курської області,кацапи захоплюють донецьку область,а щоб трохи згладити невдоволення українців,кацапи обмінюють невелику частину полонених,а зеленський звичайно ж приписав повернення полонених собі і спланованій ним курській операції.
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21.10.2024 17:57 Ответить
А скільки положили?
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21.10.2024 18:00 Ответить
А хтось може показати якусь нараду у Зє, на якій не був би присутній Єрмак?
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21.10.2024 18:07 Ответить
Этот клоун любую свою херню обоснует. А у кого сомнения в целесообразности Курской операции - просто не доросли. Замысел стратега мелким людям не понять
Тем более, что здесь ещё круче: тут сам стратег ещё не придумал для чего он всё это отчебучил. Приходиться импровизировать
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21.10.2024 18:11 Ответить
просроченный завистливый и трусливый узурпатор
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21.10.2024 18:36 Ответить
Та уже говорили об этом.
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21.10.2024 19:54 Ответить
 
 