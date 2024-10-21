Зеленский заслушал доклад Сырского о Курской операции: Благодаря ей удалось освободить существенное количество наших людей

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, главкомом Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Прежде всего - фронт. Наши военные задачи и шаги на ближайшую перспективу и все, что нужно для эффективности действий наших воинов на передовой: вооружение, военная техника, обеспечение, комплектование бригад", - отметил глава государства.

По его словам, он заслушал подробный доклад главкома по ситуации на всех направлениях ведения боевых действий и отражения атак врага.

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Отдельно - Курская операция: удерживаем позиции и не позволяем врагу расширять войну на нашей земле. Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону вблизи нашей границы на российской территории. Благодарен всем нашим воинам за храбрость. И особое внимание - пополнение обменного фонда для Украины ради освобождения наших людей из российского плена. Именно благодаря Курской операции удалось освободить существенное количество наших людей", - добавил Зеленский.





В частности, как уточнил он, по итогам сегодняшнего совещания обновили задачи для соответствующих переговоров с партнерами по оборонной поддержке Украины.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Сырский посетил командные пункты бригад, действующих на Сумщине и Курщине и принял ряд решений.