Зеленский заслушал доклад Сырского о Курской операции: Благодаря ей удалось освободить существенное количество наших людей
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, главкомом Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Прежде всего - фронт. Наши военные задачи и шаги на ближайшую перспективу и все, что нужно для эффективности действий наших воинов на передовой: вооружение, военная техника, обеспечение, комплектование бригад", - отметил глава государства.
По его словам, он заслушал подробный доклад главкома по ситуации на всех направлениях ведения боевых действий и отражения атак врага.
Отдельно - Курская операция: удерживаем позиции и не позволяем врагу расширять войну на нашей земле.
Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону вблизи нашей границы на российской территории. Благодарен всем нашим воинам за храбрость. И особое внимание - пополнение обменного фонда для Украины ради освобождения наших людей из российского плена. Именно благодаря Курской операции удалось освободить существенное количество наших людей", - добавил Зеленский.
В частности, как уточнил он, по итогам сегодняшнего совещания обновили задачи для соответствующих переговоров с партнерами по оборонной поддержке Украины.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Сырский посетил командные пункты бригад, действующих на Сумщине и Курщине и принял ряд решений.
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Зустріч провів президент Єрмак і щодуху побіг доповідати рашистам.
А додаток Зеленський - "заслухав".
«Це не зовсім так. Бо якщо провести етнічний розбір територій, то та Курська область, яка існує зараз, то в 1920-х роках там було 20 відсотків українців і десь 60 відсотків росіян. А на момент розпаду СРСР вже було українців десь 1,7 відсотка, а 15 років тому - 1,3 відсотка. Тобто, відбувалась колосальна русифікація в часи СРСР», - пояснює історик Олександр Алфьоров.
«Тоді була дуже суттєва українська складова в населенні, але зараз теперішні переписи фіксують біля відсотка-двох. Але колись це було не так», - каже Дмитро Шурхало.
Коли в 1918 році УНР проголосила незалежність, територія Східної Слобожанщини входила до складу Української Народної Республіки, а потім і до складу Української Держави гетьмана Павла Скоропадського. В 1918 році навіть нині російський Бєлгород був у складі УНР.
«Але чи є правда, коли говоримо, що ці землі є українськими? Я вам так скажу: це правда, ці землі є українськими етнічними землями. Ці землі формувалися під українським впливом, проте ці землі були більшовиками відрізані. Коли більшовики остаточно окупували Україну в 1920 році, то почати формувати кордони УРСР. Кордони, які ми успадкували, відновивши свою незалежність в 1991 році», - пояснює історик Алфьоров.
Маловідомий факт - саме в Суджі був розташований перший уряд радянської України, який створили більшовики як альтернативу уряду Української Народної Республіки. Після Суджі той червоний уряд переїхав потім до Харкова, який і став столицею радянської України до 1934 року.
В 1924 році працювала комісія, яка узгоджувала кордон в рамках щойно створеного Радянського Союзу і Україна висувала претензії і на Суджу, і на Грайворон (нині районний центр Бєлгородської області Росії) і ще на деякі території.
«До речі, попервах комісія визнала, що це правильні претензії і що ці терени мають відійти Україні. Українці в підсумку вважали, що їм дали надто мало, а росіяни вважали, що в них забирають надто багато. В результаті з 1924 по 1928 рік був узгоджений кордон і Суджа, і Грайворон й інші райони з українською більшістю опинилися по той бік українсько-російського кордону - по російський бік», - нагадує Дмитро Шурхало.
https://www.radiosvoboda.org/a/kurska-oblast-sudzha-istoriya-********-zvyazky/33084620.html Від Русі - до козаків, від Мазепи - до УНР. Давні історичні зв'язки Курщини з Україною
Тем более, что здесь ещё круче: тут сам стратег ещё не придумал для чего он всё это отчебучил. Приходиться импровизировать