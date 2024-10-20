Сырский посетил командные пункты бригад, действующих на Сумщине и Курщине: Одобрил ряд решений, ситуация под нашим контролем. ФОТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в воинских частях и подразделениях, действующих на Сумщине и в Курской области РФ, где украинские воины храбро и эффективно выполняют боевые задачи.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на все попытки противника перехватить инициативу, ситуация остается под нашим контролем. Провел работу непосредственно на командных пунктах бригад. Заслушал командиров бригад и их предложения относительно дальнейших действий, оказал помощь в решении проблемных вопросов. Учитывая оценку обстановки, принял ряд решений, направленных на предупреждение действий врага и нанесение ему максимальных потерь", - отмечает главнокомандующий.

Он также акцентировал внимание на том, что несмотря на преимущество оккупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинского войска не дают российскому агрессору достичь цели.

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"Большая благодарность нашим солдатам, сержантам и офицерам за мужество, стойкость и неустанный ратный труд. Борьба за Украину продолжается", - резюмировал Сырский.

Ранее сообщалось, что Сырский провел совещание с руководящим составом ВСУ по повышению эффективности ПВО.