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Сырский посетил командные пункты бригад, действующих на Сумщине и Курщине: Одобрил ряд решений, ситуация под нашим контролем. ФОТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в воинских частях и подразделениях, действующих на Сумщине и в Курской области РФ, где украинские воины храбро и эффективно выполняют боевые задачи.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на все попытки противника перехватить инициативу, ситуация остается под нашим контролем. Провел работу непосредственно на командных пунктах бригад. Заслушал командиров бригад и их предложения относительно дальнейших действий, оказал помощь в решении проблемных вопросов. Учитывая оценку обстановки, принял ряд решений, направленных на предупреждение действий врага и нанесение ему максимальных потерь", - отмечает главнокомандующий.

Он также акцентировал внимание на том, что несмотря на преимущество оккупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинского войска не дают российскому агрессору достичь цели.

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Сирський на Курщині
Сирський на Курщині
Сирський на Курщині

"Большая благодарность нашим солдатам, сержантам и офицерам за мужество, стойкость и неустанный ратный труд. Борьба за Украину продолжается", - резюмировал Сырский.

Ранее сообщалось, что Сырский провел совещание с руководящим составом ВСУ по повышению эффективности ПВО.

Автор: 

Сумская область (3319) Александр Сырский (620) Курск (1145)


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Топ комментарии
+16
"беру під особистий контроль" і настає пісець.
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20.10.2024 09:44 Ответить
+14
Десь це ми вже чули - "під контролем". Це не у Найвеличнішого навчився?
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20.10.2024 09:25 Ответить
+13
Бравий генерал "крок вперед три кроки назад" привіз вказівки, що мають здати найближчим часом. Не хочу наврочити, але якось так складається після візитів.
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20.10.2024 09:22 Ответить
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На Донбасі би зупинити таи на Куп"янськ полізли
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20.10.2024 09:15 Ответить
Куп'янськ не на Донбасі.
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20.10.2024 11:12 Ответить
На Харківщині - а шо це міняє? - перестали лізти?
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20.10.2024 11:20 Ответить
З іншого боку. Вже звично звучить: " ... на Сумщині та Курщині".
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20.10.2024 14:48 Ответить
Бравий генерал "крок вперед три кроки назад" привіз вказівки, що мають здати найближчим часом. Не хочу наврочити, але якось так складається після візитів.
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20.10.2024 09:22 Ответить
Офіційні заяви до лампочки.
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20.10.2024 09:23 Ответить
Зате лампочка в надійних руках потужного лідора.

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20.10.2024 09:37 Ответить

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20.10.2024 11:01 Ответить
Десь це ми вже чули - "під контролем". Це не у Найвеличнішого навчився?
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20.10.2024 09:25 Ответить
В Донецьку область приїхати -слабо
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20.10.2024 09:35 Ответить
"беру під особистий контроль" і настає пісець.
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20.10.2024 09:44 Ответить
Творожніков знову піариться на фронті. Значить пахне смаженим.
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20.10.2024 09:49 Ответить
Що з контролем, що без...какая вже разніца
А правду пишуть що за кожним підрозділом закріплений смотрящій єлдака?
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20.10.2024 09:54 Ответить
Бригада, полк, бат, рота, відділення ??
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20.10.2024 14:46 Ответить
Поки що ніхто не надав інформації чому якийсь лівий радник генерала пан Тихоход у нецензурній формі мовою окупанта роздає накази військовим
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20.10.2024 18:10 Ответить
Так, мутна і скандальна історія. І такі (подібні) вже раніше були.

Але ж пані, гіпербола не завжди корисна.
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20.10.2024 18:50 Ответить
Ця історія ілюструє що ліва людина чомусь командує військовими.
Тобто це хто ? Від кого ? Яка його мета ? Отого пузатого жирдяя. Поїдьте ви так покомандуйте. що звами станеться. А йому нічого. У нього дах. А хто дав той дах ? Єлдак
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20.10.2024 18:57 Ответить


Що з контролем, що без...какая вже разніца
А правду пишуть що за кожним підрозділом закріплений смотрящій єлдака?

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20.10.2024 23:15 Ответить
Він знає, що його скоро знімуть. Чого напрягаться.
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20.10.2024 10:00 Ответить
Кому, як не Сирському знати, що на командних пунктах ситуація завжди "під контролем".
буратінка оточив себе такими ж ****#нами, як і сам. Забовтують вуха тим, хто ше залишився в Україні.
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20.10.2024 10:01 Ответить
Глядачі приїхали в кінозал подивитись на екранах реальну війну.
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20.10.2024 10:21 Ответить
Где я - там пабеда!
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20.10.2024 10:27 Ответить
"ситуація під нашим контролем"

"Російські війська просунулись у Донецькій та Харківській областях"

все чотко за планом!
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20.10.2024 10:37 Ответить
А чо сирський винуватий ? самі українці мріяли про такого 🤡 говнокомандуючого , до нього всі питання !!!
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20.10.2024 10:43 Ответить
Запитував якось у поїзді - війна, московити попруть - а ви вибираєте головнокомандувачем уклоніста та кловуна квартального?
Ну і у відповідь - піна з рота - Свинарчуки, нажився на війні, та в нього будуть радники, йому нічого самому і робити не буде потрібно, катайся, відпочивай, нюхай кокс.
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20.10.2024 11:26 Ответить
Я таке саме запитувала ще у 18р...коли почали активно піарити голобородько і в Україні і на Заході ...і так саме наші, відповідали мені , як і вам ...а після пів року мордою у асфальт дивилися ,очі не піднімали , бо майже у всіх діти , хлопці по два метри росту ...не знаю де тепер вони ...але розгубленність батьків була серьозна ...
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20.10.2024 11:50 Ответить
доки ми будемо спостерігати цю гуйню ? пора вставати !
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20.10.2024 10:53 Ответить
для виконання плану,того,що в Омані, для здачі українських територій під контроль куйлу ,рашистами ,через "зезе" , призначений був сам "сирий"
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20.10.2024 10:55 Ответить
А тим часом:
"Бронювання від мобілізації через «Дію» закрили до 15 листопада. Заявляють, що триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Додаткову інформацію повідомлять згодом".
Переклад на людську мову: "Повторне "обілечування" вже запущено"
Всі ще пам'ятають "аудит Сирського" і його результат?
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20.10.2024 11:06 Ответить
Пройдіть процедуру бронювання - розкажете.
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20.10.2024 14:44 Ответить
Мені така "послуга" не потрібна, дякую.
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20.10.2024 15:38 Ответить
А це не послуга. Це ознака того, що Ваша посада функціонально важлива для країни (держави) на даному етапі. Навіть під час війни.
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20.10.2024 18:52 Ответить
Може, серед «низки рішень» є рішення використовувати Ф-16 проти запуску КАБів на Сумщину?
Цисците просто знов власний літак збити?
Хай краще постоять, щоб кацапам легше було їх знищити?!
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20.10.2024 11:43 Ответить
Патужный 2
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20.10.2024 12:08 Ответить
Ще треба перевірити командні пункти на закарпатті та львівщині, а донеччина то таке...
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20.10.2024 12:43 Ответить
******* війна. Це військові по фронтах такі "теліки" примудряються возити і ховати ? Ще і тач ?!

Вражає. Повага !
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20.10.2024 14:43 Ответить
 
 