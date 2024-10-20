Сырский посетил командные пункты бригад, действующих на Сумщине и Курщине: Одобрил ряд решений, ситуация под нашим контролем. ФОТО
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в воинских частях и подразделениях, действующих на Сумщине и в Курской области РФ, где украинские воины храбро и эффективно выполняют боевые задачи.
Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Несмотря на все попытки противника перехватить инициативу, ситуация остается под нашим контролем. Провел работу непосредственно на командных пунктах бригад. Заслушал командиров бригад и их предложения относительно дальнейших действий, оказал помощь в решении проблемных вопросов. Учитывая оценку обстановки, принял ряд решений, направленных на предупреждение действий врага и нанесение ему максимальных потерь", - отмечает главнокомандующий.
Он также акцентировал внимание на том, что несмотря на преимущество оккупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинского войска не дают российскому агрессору достичь цели.
"Большая благодарность нашим солдатам, сержантам и офицерам за мужество, стойкость и неустанный ратный труд. Борьба за Украину продолжается", - резюмировал Сырский.
Ранее сообщалось, что Сырский провел совещание с руководящим составом ВСУ по повышению эффективности ПВО.
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А правду пишуть що за кожним підрозділом закріплений смотрящій єлдака?
Але ж пані, гіпербола не завжди корисна.
Тобто це хто ? Від кого ? Яка його мета ? Отого пузатого жирдяя. Поїдьте ви так покомандуйте. що звами станеться. А йому нічого. У нього дах. А хто дав той дах ? Єлдак
Що з контролем, що без...какая вже разніца
А правду пишуть що за кожним підрозділом закріплений смотрящій єлдака?
буратінка оточив себе такими ж ****#нами, як і сам. Забовтують вуха тим, хто ше залишився в Україні.
"Російські війська просунулись у Донецькій та Харківській областях"
все чотко за планом!
Ну і у відповідь - піна з рота - Свинарчуки, нажився на війні, та в нього будуть радники, йому нічого самому і робити не буде потрібно, катайся, відпочивай, нюхай кокс.
"Бронювання від мобілізації через «Дію» закрили до 15 листопада. Заявляють, що триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Додаткову інформацію повідомлять згодом".
Переклад на людську мову: "Повторне "обілечування" вже запущено"
Всі ще пам'ятають "аудит Сирського" і його результат?
Цисците просто знов власний літак збити?
Хай краще постоять, щоб кацапам легше було їх знищити?!
Вражає. Повага !