Сирський відвідав командні пункти бригад, що діють на Сумщині та Курщині: Ухвалив низку рішень, ситуація під нашим контролем. ФОТО
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у військових частинах та підрозділах, які діють на Сумщині та у Курській області РФ, де українські воїни хоробро і ефективно виконують бойові завдання.
Про це Сирський повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
"Незважаючи на всі спроби противника перехопити ініціативу, ситуація залишається під нашим контролем. Провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад. Заслухав командирів бригад та їх пропозиції щодо подальших дій, надав допомогу в вирішенні проблемних питань. Враховуючи оцінку обстановки, прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат", - наголошує головнокомандувач.
Він також акцентував на тому, що попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети.
"Велика вдячність нашим солдатам, сержантам та офіцерам за мужність, стійкість і невпинну ратну працю. Боротьба за Україну триває", - резюмував Сирський.
Раніше повідомлялося, що Сирський провів нараду з керівним складом ЗСУ щодо підвищення ефективності ППО.
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А правду пишуть що за кожним підрозділом закріплений смотрящій єлдака?
Але ж пані, гіпербола не завжди корисна.
Тобто це хто ? Від кого ? Яка його мета ? Отого пузатого жирдяя. Поїдьте ви так покомандуйте. що звами станеться. А йому нічого. У нього дах. А хто дав той дах ? Єлдак
Що з контролем, що без...какая вже разніца
А правду пишуть що за кожним підрозділом закріплений смотрящій єлдака?
буратінка оточив себе такими ж ****#нами, як і сам. Забовтують вуха тим, хто ше залишився в Україні.
"Російські війська просунулись у Донецькій та Харківській областях"
все чотко за планом!
Ну і у відповідь - піна з рота - Свинарчуки, нажився на війні, та в нього будуть радники, йому нічого самому і робити не буде потрібно, катайся, відпочивай, нюхай кокс.
"Бронювання від мобілізації через «Дію» закрили до 15 листопада. Заявляють, що триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Додаткову інформацію повідомлять згодом".
Переклад на людську мову: "Повторне "обілечування" вже запущено"
Всі ще пам'ятають "аудит Сирського" і його результат?
Цисците просто знов власний літак збити?
Хай краще постоять, щоб кацапам легше було їх знищити?!
Вражає. Повага !