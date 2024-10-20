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Сирський відвідав командні пункти бригад, що діють на Сумщині та Курщині: Ухвалив низку рішень, ситуація під нашим контролем. ФОТО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у військових частинах та підрозділах, які діють на Сумщині та у Курській області РФ, де українські воїни хоробро і ефективно виконують бойові завдання.

Про це Сирський повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на всі спроби противника перехопити ініціативу, ситуація залишається під нашим контролем. Провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад. Заслухав командирів бригад та їх пропозиції щодо подальших дій, надав допомогу в вирішенні проблемних питань. Враховуючи оцінку обстановки, прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат", - наголошує головнокомандувач. 

Він також акцентував на тому, що попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети.

Також дивіться: Десантники 95-ї бригади знищили 3 російські БТРи на Курщині. ВIДЕО

Сирський на Курщині
Сирський на Курщині
Сирський на Курщині

"Велика вдячність нашим солдатам, сержантам та офіцерам за мужність, стійкість і невпинну ратну працю. Боротьба за Україну триває", - резюмував Сирський.

Раніше повідомлялося, що Сирський провів нараду з керівним складом ЗСУ щодо підвищення ефективності ППО.

Автор: 

Сумська область (3874) Сирський Олександр (643) Курськ (1157)


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Топ коментарі
+16
"беру під особистий контроль" і настає пісець.
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20.10.2024 09:44 Відповісти
+14
Десь це ми вже чули - "під контролем". Це не у Найвеличнішого навчився?
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20.10.2024 09:25 Відповісти
+13
Бравий генерал "крок вперед три кроки назад" привіз вказівки, що мають здати найближчим часом. Не хочу наврочити, але якось так складається після візитів.
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20.10.2024 09:22 Відповісти
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На Донбасі би зупинити таи на Куп"янськ полізли
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20.10.2024 09:15 Відповісти
Куп'янськ не на Донбасі.
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20.10.2024 11:12 Відповісти
На Харківщині - а шо це міняє? - перестали лізти?
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20.10.2024 11:20 Відповісти
З іншого боку. Вже звично звучить: " ... на Сумщині та Курщині".
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20.10.2024 14:48 Відповісти
Бравий генерал "крок вперед три кроки назад" привіз вказівки, що мають здати найближчим часом. Не хочу наврочити, але якось так складається після візитів.
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20.10.2024 09:22 Відповісти
Офіційні заяви до лампочки.
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20.10.2024 09:23 Відповісти
Зате лампочка в надійних руках потужного лідора.

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20.10.2024 09:37 Відповісти

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20.10.2024 11:01 Відповісти
Десь це ми вже чули - "під контролем". Це не у Найвеличнішого навчився?
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20.10.2024 09:25 Відповісти
В Донецьку область приїхати -слабо
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20.10.2024 09:35 Відповісти
"беру під особистий контроль" і настає пісець.
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20.10.2024 09:44 Відповісти
Творожніков знову піариться на фронті. Значить пахне смаженим.
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20.10.2024 09:49 Відповісти
Що з контролем, що без...какая вже разніца
А правду пишуть що за кожним підрозділом закріплений смотрящій єлдака?
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20.10.2024 09:54 Відповісти
Бригада, полк, бат, рота, відділення ??
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20.10.2024 14:46 Відповісти
Поки що ніхто не надав інформації чому якийсь лівий радник генерала пан Тихоход у нецензурній формі мовою окупанта роздає накази військовим
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20.10.2024 18:10 Відповісти
Так, мутна і скандальна історія. І такі (подібні) вже раніше були.

Але ж пані, гіпербола не завжди корисна.
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20.10.2024 18:50 Відповісти
Ця історія ілюструє що ліва людина чомусь командує військовими.
Тобто це хто ? Від кого ? Яка його мета ? Отого пузатого жирдяя. Поїдьте ви так покомандуйте. що звами станеться. А йому нічого. У нього дах. А хто дав той дах ? Єлдак
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20.10.2024 18:57 Відповісти


Що з контролем, що без...какая вже разніца
А правду пишуть що за кожним підрозділом закріплений смотрящій єлдака?

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20.10.2024 23:15 Відповісти
Він знає, що його скоро знімуть. Чого напрягаться.
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20.10.2024 10:00 Відповісти
Кому, як не Сирському знати, що на командних пунктах ситуація завжди "під контролем".
буратінка оточив себе такими ж ****#нами, як і сам. Забовтують вуха тим, хто ше залишився в Україні.
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20.10.2024 10:01 Відповісти
Глядачі приїхали в кінозал подивитись на екранах реальну війну.
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20.10.2024 10:21 Відповісти
Где я - там пабеда!
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20.10.2024 10:27 Відповісти
"ситуація під нашим контролем"

"Російські війська просунулись у Донецькій та Харківській областях"

все чотко за планом!
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20.10.2024 10:37 Відповісти
А чо сирський винуватий ? самі українці мріяли про такого 🤡 говнокомандуючого , до нього всі питання !!!
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20.10.2024 10:43 Відповісти
Запитував якось у поїзді - війна, московити попруть - а ви вибираєте головнокомандувачем уклоніста та кловуна квартального?
Ну і у відповідь - піна з рота - Свинарчуки, нажився на війні, та в нього будуть радники, йому нічого самому і робити не буде потрібно, катайся, відпочивай, нюхай кокс.
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20.10.2024 11:26 Відповісти
Я таке саме запитувала ще у 18р...коли почали активно піарити голобородько і в Україні і на Заході ...і так саме наші, відповідали мені , як і вам ...а після пів року мордою у асфальт дивилися ,очі не піднімали , бо майже у всіх діти , хлопці по два метри росту ...не знаю де тепер вони ...але розгубленність батьків була серьозна ...
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20.10.2024 11:50 Відповісти
доки ми будемо спостерігати цю гуйню ? пора вставати !
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20.10.2024 10:53 Відповісти
для виконання плану,того,що в Омані, для здачі українських територій під контроль куйлу ,рашистами ,через "зезе" , призначений був сам "сирий"
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20.10.2024 10:55 Відповісти
А тим часом:
"Бронювання від мобілізації через «Дію» закрили до 15 листопада. Заявляють, що триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Додаткову інформацію повідомлять згодом".
Переклад на людську мову: "Повторне "обілечування" вже запущено"
Всі ще пам'ятають "аудит Сирського" і його результат?
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20.10.2024 11:06 Відповісти
Пройдіть процедуру бронювання - розкажете.
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20.10.2024 14:44 Відповісти
Мені така "послуга" не потрібна, дякую.
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20.10.2024 15:38 Відповісти
А це не послуга. Це ознака того, що Ваша посада функціонально важлива для країни (держави) на даному етапі. Навіть під час війни.
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20.10.2024 18:52 Відповісти
Може, серед «низки рішень» є рішення використовувати Ф-16 проти запуску КАБів на Сумщину?
Цисците просто знов власний літак збити?
Хай краще постоять, щоб кацапам легше було їх знищити?!
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20.10.2024 11:43 Відповісти
Патужный 2
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20.10.2024 12:08 Відповісти
Ще треба перевірити командні пункти на закарпатті та львівщині, а донеччина то таке...
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20.10.2024 12:43 Відповісти
******* війна. Це військові по фронтах такі "теліки" примудряються возити і ховати ? Ще і тач ?!

Вражає. Повага !
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20.10.2024 14:43 Відповісти
 
 