Сирський відвідав командні пункти бригад, що діють на Сумщині та Курщині: Ухвалив низку рішень, ситуація під нашим контролем. ФОТО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у військових частинах та підрозділах, які діють на Сумщині та у Курській області РФ, де українські воїни хоробро і ефективно виконують бойові завдання.

Про це Сирський повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на всі спроби противника перехопити ініціативу, ситуація залишається під нашим контролем. Провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад. Заслухав командирів бригад та їх пропозиції щодо подальших дій, надав допомогу в вирішенні проблемних питань. Враховуючи оцінку обстановки, прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат", - наголошує головнокомандувач.

Він також акцентував на тому, що попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети.

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"Велика вдячність нашим солдатам, сержантам та офіцерам за мужність, стійкість і невпинну ратну працю. Боротьба за Україну триває", - резюмував Сирський.

Раніше повідомлялося, що Сирський провів нараду з керівним складом ЗСУ щодо підвищення ефективності ППО.