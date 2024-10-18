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Новини Війна
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Сирський провів нараду з керівним складом ЗСУ щодо підвищення ефективності ППО

Сирський провів нараду щодо підсилення ППО

Головнокомандувач Олександр Сирський провів робочу нараду з керівним складом ЗСУ щодо посилення протиповітряної оборони та підвищення її ефективності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома у фейсбуці.

"Визначили конкретні кроки для посилення захисту українського неба. Керівники напрямків отримали завдання з чіткими термінами для виконання відповідних заходів. 

Окрему увагу приділили впровадженню інновацій та розробок українського оборонного комплексу.Так, в органах управління повітряних командувань почали активно впроваджувати комплекси автоматизації, що дозволить значно підвищити ефективність знищення повітряного противника.

Продовжуємо насичувати Повітряні Сили сучасними системами РЕБ. Це збільшить надійність захисту обʼєктів, які прикриваються від ударів з повітря.

Окрема тема - використання дронів-перехоплювачів як замінник зенітних ракет у боротьбі з БпЛА. Ми безумовно лідируємо в цьому напрямку і продовжуємо удосконалювати цю підсистему ППО", - повідомив Сирський.

Сирський провів нараду щодо підсилення ППО

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Також було розглянуто забезпечення протиповітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури.

Керівник департаменту ГУР МО доповів про спроможності противника щодо завдання ракетно-авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та прогнозування його подальших дій у повітряному просторі. Було проаналізовано виконання планів щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури та уточнено порядок подальших спільних дій на зимовий період.

Автор: 

ППО (3267) Сирський Олександр (642) Повітряні сили (2744)


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Не знаю хто на фото, тому коментар не про них.
Війна заставила закарбувати в пам'яті і свідомості тих військових хто прийняв перший бій за нас всіх і Україну.
На цьому фото я їх не бачу взагалі і від того не почуваюсь в безпеці. Страхи вони як накип, вивести важко(
Допоможи Господи Україні!
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18.10.2024 23:13 Відповісти
Лариса , саме Сирський і є з тих людей про яких ви кажете , якщо ви не в курсі то саме Сирський командував обороною Києва , за що йому честь і пошана .
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19.10.2024 00:05 Відповісти
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19.10.2024 07:17 Відповісти
шо не кацап - то і гнида
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19.10.2024 07:19 Відповісти
Я кажу про тих кого бачила на власні очі і ті хто саме мені вселяє довіру, а це Ніколюк, Марченко, Редіс. Навіть не просто довіру, а відчуття
з а х и щ е н о с т і!
Я знаю тепер наскільки це важливо, якщо воно є!

Р.С. я не сперечаюсь з вами, бо визнаю, що я не можу знати всього.
Але не можу і зрозуміти чому я більше не бачу і не чую про тих хто вмінням своїм і любов'ю до кожного з нас врятував багато міст і сіл в найстрашні перші дні і навіть години рашистської навали.
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19.10.2024 08:18 Відповісти
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19.10.2024 00:14 Відповісти
 
 