Сирський провів нараду з керівним складом ЗСУ щодо підвищення ефективності ППО

Головнокомандувач Олександр Сирський провів робочу нараду з керівним складом ЗСУ щодо посилення протиповітряної оборони та підвищення її ефективності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома у фейсбуці.

"Визначили конкретні кроки для посилення захисту українського неба. Керівники напрямків отримали завдання з чіткими термінами для виконання відповідних заходів.

Окрему увагу приділили впровадженню інновацій та розробок українського оборонного комплексу.Так, в органах управління повітряних командувань почали активно впроваджувати комплекси автоматизації, що дозволить значно підвищити ефективність знищення повітряного противника.

Продовжуємо насичувати Повітряні Сили сучасними системами РЕБ. Це збільшить надійність захисту обʼєктів, які прикриваються від ударів з повітря.

Окрема тема - використання дронів-перехоплювачів як замінник зенітних ракет у боротьбі з БпЛА. Ми безумовно лідируємо в цьому напрямку і продовжуємо удосконалювати цю підсистему ППО", - повідомив Сирський.

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Також було розглянуто забезпечення протиповітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури.

Керівник департаменту ГУР МО доповів про спроможності противника щодо завдання ракетно-авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та прогнозування його подальших дій у повітряному просторі. Було проаналізовано виконання планів щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури та уточнено порядок подальших спільних дій на зимовий період.