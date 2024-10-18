Сырский провел совещание с руководящим составом ВСУ по повышению эффективности ПВО

Главнокомандующий Александр Сырский провел рабочее совещание с руководящим составом ВСУ по усилению противовоздушной обороны и повышению ее эффективности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома в фейсбуке.

"Определили конкретные шаги для усиления защиты украинского неба. Руководители направлений получили задание с четкими сроками для выполнения соответствующих мероприятий.

Отдельное внимание уделили внедрению инноваций и разработок украинского оборонного комплекса, в органах управления воздушных командований начали активно внедрять комплексы автоматизации, что позволит значительно повысить эффективность уничтожения воздушного противника.

Продолжаем насыщать Воздушные Силы современными системами РЭБ. Это увеличит надежность защиты объектов, которые прикрываются от ударов с воздуха.

Отдельная тема - использование дронов-перехватчиков как заменитель зенитных ракет в борьбе с БпЛА. Мы безусловно лидируем в этом направлении и продолжаем совершенствовать эту подсистему ПВО", - сообщил Сырский.

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Также было рассмотрено обеспечение противовоздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры.

Руководитель департамента ГУР МО доложил о возможностях противника по нанесению ракетно-авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры нашего государства и прогнозирование его дальнейших действий в воздушном пространстве. Было проанализировано выполнение планов по защите объектов критической инфраструктуры и уточнен порядок дальнейших совместных действий на зимний период.