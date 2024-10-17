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Новости Война
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Украина подготовилась к сложной зиме, но нам нужно больше ПВО, - Зеленский

Президент України Володимир Зеленський

Эта зима будет сложной и опасной для украинцев. Украине очень важно получить от партнеров системы ПВО для укрепления безопасности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ.

"Зима приближается. И для нас зимы всегда сложные, а эта еще и опасная. Поэтому мы конечно подготовились.

Мы выполнили свое домашнее задание. Но нам надо все же получить системы противовоздушной обороны", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что пока больше деталей сообщить не может.

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Напомним, в четверг, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель, где примет участие в саммите ЕС на уровне лидеров Европы.

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) ПВО (2824)


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Топ комментарии
+8
"І для нас зими завжди складні..." (с)
Навіть та, де ви з усією шоблою бухали в Буковелі за місяць до повномаштабного вторгнення? Горілка в горло не лізла, бо "клятий барига" вимагав 50млрд для ЗСУ, а директор ЦРУ казав про вторгнення і навіть напрямки вказував? Чи просто складно було встигнути розмінувати Чонгар і запустити туди шатли?

Іноді краще жувати, ніж говорити (с)
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17.10.2024 12:52
+8
Війна не закінчиться,поки ця падаль керує країною. Нажаль.
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17.10.2024 13:00
+3
Завод Мінстратегпрому не виконав великий контракт на 122 мм арт.постріли - https://fakty.ua/444747-desyatki-milliardov-griven-na-obnovlenie-proizvodstva-i-avansy-na-**********-kotoryh-front-do-sih-por-ne-poluchaet ЗМІ

14 лютого цього року Агенція оборонних закупівель Міноборони та «Павлоградський хімічний завод» Мінстратегпрому підписали контракт на 250 тисяч пострілів до артилерійських систем 2С1 та Д-30, після чого Агенція перерахувала 9,5 мільярди гривень - а вже влітку ці кошти було повернуто назад, коли виявилося, що павлоградське підприємство не здало жодного пострілу - про це повідомляється у https://fakty.ua/444747-desyatki-milliardov-griven-na-obnovlenie-proizvodstva-i-avansy-na-**********-kotoryh-front-do-sih-por-ne-poluchaet матеріалі «Десятки мільярдів гривень на оновлення виробництва та аванси на **********, яких фронт досі не отримує»

Пів-року «Агенція оборонних закупівель» та «Павлоградський хімічний завод» постачали армії не артилерійські постріли, а порожні обіцянки. От що розповідала директорка Агенції Марина Безрукова в інтерв'ю «Українській правді»: «Я на момент підписання була рівно два тижні як директор Агенції. І я була проти цих угод. Я вважала, що треба диверсифікувати. Там було очевидно, що будуть ризики зриву».

Але питання є не тільки до «Агенції оборонних закупівель», яка мала перевірити спроможність заводу виготовити таку кількість - питання до Мінстратегпрому, очолюваного на той час Олександром Камишіним. Як повідомляють журналісти, відповідно до бюджетів України на 2022-2024 роки, Мінстратегпром розподілив між державними підприємствами 55 мільярдів гривень на нарощування виробничих потужностей. Велика частка цих грошей пішла на державні *********** заводи - «Павлоградський хімічний завод» та «Артем», які вже мали повністю забезпечувати ЗСУ необхідними ************.
https://t.me/+R3EHkJ6sKGP7aafv
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17.10.2024 12:46
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Поки війна- не бажанно!, нажаль...
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17.10.2024 12:58 Ответить
Війна не закінчиться,поки ця падаль керує країною. Нажаль.
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17.10.2024 13:00 Ответить
А то що буде? путін нападе?)
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17.10.2024 13:06 Ответить
Про будівництво доріг, нічого не казав?
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17.10.2024 13:48 Ответить
7-8 кільце бажано для столиці
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17.10.2024 12:45 Ответить
Завод Мінстратегпрому не виконав великий контракт на 122 мм арт.постріли - https://fakty.ua/444747-desyatki-milliardov-griven-na-obnovlenie-proizvodstva-i-avansy-na-**********-kotoryh-front-do-sih-por-ne-poluchaet ЗМІ

14 лютого цього року Агенція оборонних закупівель Міноборони та «Павлоградський хімічний завод» Мінстратегпрому підписали контракт на 250 тисяч пострілів до артилерійських систем 2С1 та Д-30, після чого Агенція перерахувала 9,5 мільярди гривень - а вже влітку ці кошти було повернуто назад, коли виявилося, що павлоградське підприємство не здало жодного пострілу - про це повідомляється у https://fakty.ua/444747-desyatki-milliardov-griven-na-obnovlenie-proizvodstva-i-avansy-na-**********-kotoryh-front-do-sih-por-ne-poluchaet матеріалі «Десятки мільярдів гривень на оновлення виробництва та аванси на **********, яких фронт досі не отримує»

Пів-року «Агенція оборонних закупівель» та «Павлоградський хімічний завод» постачали армії не артилерійські постріли, а порожні обіцянки. От що розповідала директорка Агенції Марина Безрукова в інтерв'ю «Українській правді»: «Я на момент підписання була рівно два тижні як директор Агенції. І я була проти цих угод. Я вважала, що треба диверсифікувати. Там було очевидно, що будуть ризики зриву».

Але питання є не тільки до «Агенції оборонних закупівель», яка мала перевірити спроможність заводу виготовити таку кількість - питання до Мінстратегпрому, очолюваного на той час Олександром Камишіним. Як повідомляють журналісти, відповідно до бюджетів України на 2022-2024 роки, Мінстратегпром розподілив між державними підприємствами 55 мільярдів гривень на нарощування виробничих потужностей. Велика частка цих грошей пішла на державні *********** заводи - «Павлоградський хімічний завод» та «Артем», які вже мали повністю забезпечувати ЗСУ необхідними ************.
https://t.me/+R3EHkJ6sKGP7aafv
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17.10.2024 12:46 Ответить
Не виконав, бо може його кацапи постійно обстрілюють?
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17.10.2024 12:48 Ответить
Це треба було враховувати.
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17.10.2024 13:07 Ответить
Неголений 3,14здобол - крадій.
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17.10.2024 12:48 Ответить
Пістіт як троцький!!!! Віслюк вже переміг!!!
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17.10.2024 12:52 Ответить
"І для нас зими завжди складні..." (с)
Навіть та, де ви з усією шоблою бухали в Буковелі за місяць до повномаштабного вторгнення? Горілка в горло не лізла, бо "клятий барига" вимагав 50млрд для ЗСУ, а директор ЦРУ казав про вторгнення і навіть напрямки вказував? Чи просто складно було встигнути розмінувати Чонгар і запустити туди шатли?

Іноді краще жувати, ніж говорити (с)
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17.10.2024 12:52 Ответить
как ты уже всех збл
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17.10.2024 13:06 Ответить
Треба готувати дрова та теплі речі.
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17.10.2024 13:20 Ответить
Так Володимир. Якщо воно каже що "ми ка всєму гатови"... практика говорить про інше.
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17.10.2024 13:23 Ответить
А що ти зробив зелений вибл*док, коли три роки робив відосіки та їв шашлики? Тре тебе повісити на палі "грьобаний переможець".
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17.10.2024 13:28 Ответить
Нам головне безперебійна електроенергія, якось виживем.
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17.10.2024 14:28 Ответить
 
 