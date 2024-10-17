Украина подготовилась к сложной зиме, но нам нужно больше ПВО, - Зеленский

Эта зима будет сложной и опасной для украинцев. Украине очень важно получить от партнеров системы ПВО для укрепления безопасности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ.

"Зима приближается. И для нас зимы всегда сложные, а эта еще и опасная. Поэтому мы конечно подготовились.

Мы выполнили свое домашнее задание. Но нам надо все же получить системы противовоздушной обороны", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что пока больше деталей сообщить не может.

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Напомним, в четверг, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель, где примет участие в саммите ЕС на уровне лидеров Европы.