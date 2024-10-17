Украина подготовилась к сложной зиме, но нам нужно больше ПВО, - Зеленский
Эта зима будет сложной и опасной для украинцев. Украине очень важно получить от партнеров системы ПВО для укрепления безопасности.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ.
"Зима приближается. И для нас зимы всегда сложные, а эта еще и опасная. Поэтому мы конечно подготовились.
Мы выполнили свое домашнее задание. Но нам надо все же получить системы противовоздушной обороны", - подчеркнул он.
Зеленский добавил, что пока больше деталей сообщить не может.
Напомним, в четверг, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель, где примет участие в саммите ЕС на уровне лидеров Европы.
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14 лютого цього року Агенція оборонних закупівель Міноборони та «Павлоградський хімічний завод» Мінстратегпрому підписали контракт на 250 тисяч пострілів до артилерійських систем 2С1 та Д-30, після чого Агенція перерахувала 9,5 мільярди гривень - а вже влітку ці кошти було повернуто назад, коли виявилося, що павлоградське підприємство не здало жодного пострілу - про це повідомляється у https://fakty.ua/444747-desyatki-milliardov-griven-na-obnovlenie-proizvodstva-i-avansy-na-**********-kotoryh-front-do-sih-por-ne-poluchaet матеріалі «Десятки мільярдів гривень на оновлення виробництва та аванси на **********, яких фронт досі не отримує»
Пів-року «Агенція оборонних закупівель» та «Павлоградський хімічний завод» постачали армії не артилерійські постріли, а порожні обіцянки. От що розповідала директорка Агенції Марина Безрукова в інтерв'ю «Українській правді»: «Я на момент підписання була рівно два тижні як директор Агенції. І я була проти цих угод. Я вважала, що треба диверсифікувати. Там було очевидно, що будуть ризики зриву».
Але питання є не тільки до «Агенції оборонних закупівель», яка мала перевірити спроможність заводу виготовити таку кількість - питання до Мінстратегпрому, очолюваного на той час Олександром Камишіним. Як повідомляють журналісти, відповідно до бюджетів України на 2022-2024 роки, Мінстратегпром розподілив між державними підприємствами 55 мільярдів гривень на нарощування виробничих потужностей. Велика частка цих грошей пішла на державні *********** заводи - «Павлоградський хімічний завод» та «Артем», які вже мали повністю забезпечувати ЗСУ необхідними ************.
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Навіть та, де ви з усією шоблою бухали в Буковелі за місяць до повномаштабного вторгнення? Горілка в горло не лізла, бо "клятий барига" вимагав 50млрд для ЗСУ, а директор ЦРУ казав про вторгнення і навіть напрямки вказував? Чи просто складно було встигнути розмінувати Чонгар і запустити туди шатли?
Іноді краще жувати, ніж говорити (с)