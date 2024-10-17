Зеленский: В Брюсселе представлю "План победы" - наш инструмент принуждения РФ к миру. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сообщил, что направляется в Брюссель с визитом. Он примет участие в специальном заседании Европейского Совета, где представит лидерам ЕС "План победы" Украины.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас - в пути в Брюссель. Будет специальное заседание Европейского совета. На уровне лидеров. Я представлю План победы - наш инструмент принуждения России к миру. Все лидеры Европы услышат, как надо усилить наши позиции. Нам надо завершить эту войну справедливо", - отметил он, поблагодарив главу Евросовета Шарля Мишеля за приглашение для Украины принять участие.

Также у Зеленского будут встречи в Европарламенте - с президентом Робертой Мецолой и с главами политических групп в Европарламенте.

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"Будет встреча с Марком Рютте, Генсеком НАТО. А также мы готовимся к заседанию Совета Украина - НАТО на уровне министров обороны.

Главное - больше защиты для Украины сейчас, перед зимой", - добавил Зеленский.

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

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