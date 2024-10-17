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Зеленский: В Брюсселе представлю "План победы" - наш инструмент принуждения РФ к миру. ВИДЕО

Володимир Зеленський відвідає Брюссель 17 жовтня

Президент Владимир Зеленский сообщил, что направляется в Брюссель с визитом. Он примет участие в специальном заседании Европейского Совета, где представит лидерам ЕС "План победы" Украины.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас - в пути в Брюссель. Будет специальное заседание Европейского совета. На уровне лидеров. Я представлю План победы - наш инструмент принуждения России к миру. Все лидеры Европы услышат, как надо усилить наши позиции. Нам надо завершить эту войну справедливо", - отметил он, поблагодарив главу Евросовета Шарля Мишеля за приглашение для Украины принять участие.

Также у Зеленского будут встречи в Европарламенте - с президентом Робертой Мецолой и с главами политических групп в Европарламенте.

Читайте: Зеленский посетит Брюссель, чтобы встретиться с лидерами стран ЕС и НАТО

"Будет встреча с Марком Рютте, Генсеком НАТО. А также мы готовимся к заседанию Совета Украина - НАТО на уровне министров обороны.

Главное - больше защиты для Украины сейчас, перед зимой", - добавил Зеленский.

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

Также читайте: Мишель пригласил Зеленского на саммит Европейского совета представить "План победы"

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) Евросоюз (17265) План победы (85)


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Топ комментарии
+25
Ві дійсно дебіл.
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17.10.2024 09:45
+21
Цікаво він дійсно дебіл чи прикидається?
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17.10.2024 09:43
+14
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17.10.2024 10:00
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Орбан вже напоготові з вето ?
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17.10.2024 09:43 Ответить
Цікаво він дійсно дебіл чи прикидається?
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17.10.2024 09:43 Ответить
Ві дійсно дебіл.
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17.10.2024 09:45 Ответить
Ну дерева, вважай посадив-після підриву Каховської Гес цілий ліс вирос. А це ж не без його допомоги по розмінуванню Чонгару та здачі Півдня.
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17.10.2024 11:10 Ответить
Він просто має хуцпу.
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17.10.2024 09:47 Ответить
Трошки укорочену... З неї не можна пошити шкіряного плаща...
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17.10.2024 10:14 Ответить
Зечмоня вже всix достав-не тiльки украiнцiв...😠
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17.10.2024 11:02 Ответить
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https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0U8chNVf18RJXY3LxmEeV19wYJPjgWxYpzy7WyABN6UWrBuM7GuGk6tPnXbJZQ4i7l?__cft__[0]=AZW_IFqXvpNj4V4vsU041j3Rr1ZgxNxERXPO-WnIgO9oyksU8OIxgZNJWpCB-RVdBjref3Ps_4FDWjuUb3HExECHkQ2mRMxgz_ZpV-dKPOMSgs3n796INDikXk7G5y6Sl5q0Xicmnyes9kJqelRf60Te7joOFvX7RlwvBjTQ4MsSoopY-JIj0Mdn3TE9-hO8HnY&__tn__=%2CO%2CP-R 12 ч. ·

Щодо Плану Президента. Особиста думка: він орієнтований на закордон і фактично не містить внутрішнього порядку денного. Скоріше це не план, а візія. Добре, що вона є - це прогрес. Добре, що вона транслює стійку позицію держави Україна щодо захисту власного суверенітету та спілкування на рівних з усіма гравцями, попри тиск і невигідні умови.

Погано, що у нас досі немає внутрішнього плану, і фактично нікому його створити. Ні Умєров, ні Сирський просто не здатні його розробити, а всі інші в цій ситуації - вторинні. Мій запропонований вихід давно відомий: наважитися на перезапуск без старих «совків» і поверхневих балакунів. Потрібно впроваджувати інновації в управлінську сферу й перетворити сили оборони на ******* корпорацію, а не на рабовласницький радгосп з напівприхованими окремими успішними стартапами та героїзмом окремих людей.
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17.10.2024 09:44 Ответить
Безглузда-ворог
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17.10.2024 09:50 Ответить
Вона просто грає свою роль у цій фантастичній пієсі. Добре оплачувану роль.
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17.10.2024 10:03 Ответить
Ворог чи не ворог, вона єдина піднімає питання в верхах про які говорять внизах але ніхто їх не чує взагалі.

От доприкладу пост про створення нових бригад повністю з мобілізованих, коли чинні бойові бригади з бойовим досвідом неукомплектовані.
Та і взагалі світова практика коли представники підрозділів навчають на полігонах своє поповнення, навіть тупий совок це робив в тил відводились знекровлені бригади і ті там укомплектовувались поповненням. Елементарно проходити злагодження що дуже важливо, бійці вчаться взаємодіяти один з одним, бачать хто на що здатний.

А що тут робиться на полігонам деколи випадкові люди з убд, коротке навчання 1.5 місяці і потім розпихання по бригадах та створення вінігрету без взаємодії. І це не ноухау нового генштабу, таке було і за старого на контрнаступ деякі підрозділи немали в свому складі ні одного сержанту чи офіцеру з досвідом.
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17.10.2024 10:22 Ответить
Ідея то хороша тільки у нас всі державні корпорації давно перетворені на корупційний шабаш. До речі в багатьох приватних великих корпораціях наших олігархів відбувається те саме просто в менших маштабах, їхні директори їх обкрадають на внутрішніх тендерах та продажах товарів через фірми прокладки, а втрати просто олігархи не замічають тому що вони сидять на бюджеті та ухиляються від сплати податків.

А совок в армії тому що толкові і розумні командири швидко починають багато патякати як в соцмережах так і впресі про нестачу зброї, дронів та втрати, як було з Куполом. Тому їх замінюють на "слухняних". Або перестають виконувати накази коли бачать що ті розходяться з реальністю як було з командиром однієї з бригад зовсім недавно.
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17.10.2024 10:12 Ответить
Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. І всі лідери знають ,як "ззедент" ослабив Україну перед війною, по вказівці рашиста ,
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17.10.2024 09:47 Ответить
Інструмент "наш", засоби - партнерські Ох вже ж цей незламний лідор...
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17.10.2024 09:48 Ответить
Кто знает: в Раде до сих пор аплодируют или разойтись разрешили?😎
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17.10.2024 09:50 Ответить
оплески вже перейшли в овації
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17.10.2024 09:57 Ответить
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17.10.2024 10:00 Ответить
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17.10.2024 09:51 Ответить
В тому плані вже перший пункт про нато роламався
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17.10.2024 09:51 Ответить
Бабченко-

США не розгортають системи протиповітряної оборони THAAD для захисту України, як планують зробити це в Ізраїлі. Про це під час брифінгу у вівторок, 15 жовтня, заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
Сінгх заявила, що йдеться про "різні можливості, різні війни, різні регіони".
"Зобов'язання перед Ізраїлем та Україною також різні. Ми маємо давнє партнерство, щоб стати на захист Ізраїлю. Ви бачили, як президент зобов'язався це зробити 7 жовтня".

Мои поздравления. Давайте, расскажите мне еще на двести комментов, что это был всего-лишь какой-то там законопроект Гончаренко, который только мешал вступлению в НАТО, стратеги необучаемые.
*****, так все ********, такие возможности, такие открытые двери...
Доброе утро.
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17.10.2024 09:53 Ответить
Ну вот кто либо на данный момент скажет про истинное положение вещей!? Речь о том, что в слух, всем. Да почти каждый понимает на сегодня, что реальность ясна практически. Вопрос времени только. Но не долго потянется. Вот цена какая только? Нолей не хватит.
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17.10.2024 09:53 Ответить
"
"Якщо ми почнемо рухатися за цим планом перемоги зараз, можливо, вдасться закінчити війну не пізніше наступного року", - сказав він.

Його план отримав стриману реакцію з боку союзників, а аналітики зазначили, що йому бракує деталей.
Відповідаючи на запитання про відповідь, генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав просто: «Ми працюємо з українцями, щоб краще зрозуміти, як це допоможе у припиненні війни»."
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17.10.2024 10:05 Ответить
Прописати деталі - це теж завдання партнерам від верховного лідора.
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17.10.2024 10:09 Ответить
час.Він краде у нас час за який ми ж і платимо.І платимо не грошима.
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17.10.2024 10:12 Ответить
Найважливіше, що краде він, а платимо ми. Якби він крав і платив теж він - стан справ був би зовсім інакшим.
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17.10.2024 10:14 Ответить
так.Платимо ми.
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17.10.2024 10:15 Ответить
Він ,Марк Рютте сказав про план перемоги ,
що прийме його до уваги .

Це така дипломатія .
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17.10.2024 10:25 Ответить
Ото дибіл, що він там курить
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17.10.2024 10:21 Ответить
План..?? То мирний, чи переможний, чи фентезійний ??? Правитель звісно на все це гляне звисока і згорда прогнусавить: сорі, народ, але в нас, слава Всевишньому, йде війна, тож якось іншим разом, десь так у році 2030-му. А вибору у 2035 ( бо нам дуже подобається кермувать ))))
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17.10.2024 10:22 Ответить
Реалистичный план:
Совместно с союзниками давление на рфию с целью прекращения огня - Выборы - новый президент Залужный, новые министры, новая Верховная Рада - Подготовка к следующему раунду противостояния с московитами
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17.10.2024 10:24 Ответить
Наркоманія лікується. А ідіотизм?
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17.10.2024 10:24 Ответить
... а Ви це ще не бачите ? Пятирічне лікування від наркоманії і ідіотизму результатів не дало. Тільки значне погіршення...)) Та ще й хвороба стала заразною...
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17.10.2024 14:10 Ответить
Он хоть понимает, что никто нас не возьмет в НАТУ и его план сразу же на первом пункте идет по *****? Может кто подскажет это кловану? А то выглядит как цырк вчера овации в верховной зраде, когда он гутарил гнусавым хриплым голосом
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17.10.2024 10:30 Ответить
..так дурню всі лідери країн ..куди воно поперлося з цією бредятиною.. дали відлуп. Дурень навіть не розуміє, що навіть сама назва план перемоги банально пахне ідіотизмом. Ну назви свій опус план закінчення війни і може хтось і сприйняв би цю мутню за ідею чи роздуми. А так ..ну що взяти з **криворізького юриста**...
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17.10.2024 14:14 Ответить
А воно, оце зелене гівно з лейбою "план перемоги" там, у Брюселю комусь потрибен?
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17.10.2024 10:39 Ответить
План перемоги (скорочена версія):
1. Просити зброю
2. Просити гроші
3. Продовжувати красти.
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17.10.2024 10:41 Ответить
І все це потужно!!!
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17.10.2024 10:51 Ответить
Це потужно, особливо сподобався збірних висерів лохторату його хотєлок за час сидіння на Банковій
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17.10.2024 10:41 Ответить
План перемоги: 1.Потужність 2.Незламність 3.Потужна-незламність 4.Незламна-потужність 5.Потужна по незламності потужність 6.Незламна по потужності назламність.
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17.10.2024 10:42 Ответить
Eta instrument , katorim Jermak aruduiet v tvaiei zhope , zelioni ti kloun ! 🤡
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17.10.2024 10:42 Ответить
Воно не їхати кудись повинно, з квккакашними приколами, а сидіти у... Довічно, з усім своїм виводком і командою!
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17.10.2024 10:46 Ответить
"...наш інструмент примусу..."

Той "план перемоги" - це старезний анекдот про сову-стратега і її поради їжачкам.
Виборці Зеленського не помилилися - таки поржом - над "планом перемоги".
Якби не було так соромно і страшно - то може би і поржали.

Цей "план перемоги" остаточно відіб'є бажання заходу допомагати Україні.
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17.10.2024 10:46 Ответить
І саме тому ворог успішно просуваєтся на покровському і торецькому напрямках, за два місяці захопив в 5 раз більше територій чим за весь 2023 рік ось наслідок повного провалу влади,але відповідальності жодної від "найвеличнішого" він всю вину перекладає на країни Заходу ,ой як вже набрид клоун і цей цирк.
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17.10.2024 11:03 Ответить
Воно хоче в ЕС, воно хоче в НАТО, воно хоче виграти війну, але при цьому Крупа в Україні цвіте буйним цвітом на усіх рівнях і партія Слуга народу є необхідним атрибутом для корупційних дій. мільйони доларів на рахунках родини чиновників і це усе кришується такими самими родинами. при цьому хтось хоче в ЕС і в НАТО і дивується чому там не спішать приймати.
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17.10.2024 11:17 Ответить
воно хоче стати царем царів - то чим відрізняєтся від пуйла?
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19.10.2024 10:48 Ответить
Так виглядає, що вже пора кріпити зеленого шлемазла. Санітари, ви де?
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17.10.2024 11:19 Ответить
Що потрібно зробити, щоб цей утирок припинив продавати повітря та толкти воду у ступі?

Він же ж явно знов шлангує і чекає, коли все за нього порішають. А він тоді розведе руками і скаже, зо зробив все, що міг.
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17.10.2024 11:20 Ответить
Для українців було би й краще, щоб хтось "порєшав". Але ж ніхто цього не робить, усіх влаштовує те, що українців пускають на м'ясо.
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17.10.2024 23:50 Ответить
Хто сказав, що це "порішання" буде в інтересах України?

Головне ж, що ЗЄ типу не при чому. Їздив, ******, показував ***** - робив, що міг.
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18.10.2024 00:02 Ответить
а що пропонуєш? черговий майдан? було би добре, але основні сили на фронті. вибрали "какая разніца" - у то й живіть з цим
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19.10.2024 10:41 Ответить
з турне в турне, а кажуть що дурне
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17.10.2024 11:53 Ответить
Дебілоїд ...... Що воно верзе?!?!?;
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17.10.2024 12:56 Ответить
Це воно у тамбурі самольоту?
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17.10.2024 16:54 Ответить
тільки тупа дупа може називати таке лайно "планом"
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18.10.2024 00:47 Ответить
зєля відосики накопичує видать для дітей та онуків про своє "геніяльне" презЕденство - гастролює світом з дитячими "планами", а тим часом Україна успішно лягає під ворога.
а не боїться керманич, що його правління буде найганебнішим за усю історію України?
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19.10.2024 10:39 Ответить
цей недонаполеон не розуміє реального ставлення Заходу до нього, бо там не прийнято напряму говорити: чоловіче, все те, що ти тут представляєш - повна дурня від недоучки та недоумка
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19.10.2024 10:54 Ответить
 
 