Зеленский: В Брюсселе представлю "План победы" - наш инструмент принуждения РФ к миру. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский сообщил, что направляется в Брюссель с визитом. Он примет участие в специальном заседании Европейского Совета, где представит лидерам ЕС "План победы" Украины.
Об этом глава государства рассказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас - в пути в Брюссель. Будет специальное заседание Европейского совета. На уровне лидеров. Я представлю План победы - наш инструмент принуждения России к миру. Все лидеры Европы услышат, как надо усилить наши позиции. Нам надо завершить эту войну справедливо", - отметил он, поблагодарив главу Евросовета Шарля Мишеля за приглашение для Украины принять участие.
Также у Зеленского будут встречи в Европарламенте - с президентом Робертой Мецолой и с главами политических групп в Европарламенте.
"Будет встреча с Марком Рютте, Генсеком НАТО. А также мы готовимся к заседанию Совета Украина - НАТО на уровне министров обороны.
Главное - больше защиты для Украины сейчас, перед зимой", - добавил Зеленский.
Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.
По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0U8chNVf18RJXY3LxmEeV19wYJPjgWxYpzy7WyABN6UWrBuM7GuGk6tPnXbJZQ4i7l?__cft__[0]=AZW_IFqXvpNj4V4vsU041j3Rr1ZgxNxERXPO-WnIgO9oyksU8OIxgZNJWpCB-RVdBjref3Ps_4FDWjuUb3HExECHkQ2mRMxgz_ZpV-dKPOMSgs3n796INDikXk7G5y6Sl5q0Xicmnyes9kJqelRf60Te7joOFvX7RlwvBjTQ4MsSoopY-JIj0Mdn3TE9-hO8HnY&__tn__=%2CO%2CP-R 12 ч. ·
Щодо Плану Президента. Особиста думка: він орієнтований на закордон і фактично не містить внутрішнього порядку денного. Скоріше це не план, а візія. Добре, що вона є - це прогрес. Добре, що вона транслює стійку позицію держави Україна щодо захисту власного суверенітету та спілкування на рівних з усіма гравцями, попри тиск і невигідні умови.
Погано, що у нас досі немає внутрішнього плану, і фактично нікому його створити. Ні Умєров, ні Сирський просто не здатні його розробити, а всі інші в цій ситуації - вторинні. Мій запропонований вихід давно відомий: наважитися на перезапуск без старих «совків» і поверхневих балакунів. Потрібно впроваджувати інновації в управлінську сферу й перетворити сили оборони на ******* корпорацію, а не на рабовласницький радгосп з напівприхованими окремими успішними стартапами та героїзмом окремих людей.
От доприкладу пост про створення нових бригад повністю з мобілізованих, коли чинні бойові бригади з бойовим досвідом неукомплектовані.
Та і взагалі світова практика коли представники підрозділів навчають на полігонах своє поповнення, навіть тупий совок це робив в тил відводились знекровлені бригади і ті там укомплектовувались поповненням. Елементарно проходити злагодження що дуже важливо, бійці вчаться взаємодіяти один з одним, бачать хто на що здатний.
А що тут робиться на полігонам деколи випадкові люди з убд, коротке навчання 1.5 місяці і потім розпихання по бригадах та створення вінігрету без взаємодії. І це не ноухау нового генштабу, таке було і за старого на контрнаступ деякі підрозділи немали в свому складі ні одного сержанту чи офіцеру з досвідом.
А совок в армії тому що толкові і розумні командири швидко починають багато патякати як в соцмережах так і впресі про нестачу зброї, дронів та втрати, як було з Куполом. Тому їх замінюють на "слухняних". Або перестають виконувати накази коли бачать що ті розходяться з реальністю як було з командиром однієї з бригад зовсім недавно.
США не розгортають системи протиповітряної оборони THAAD для захисту України, як планують зробити це в Ізраїлі. Про це під час брифінгу у вівторок, 15 жовтня, заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
Сінгх заявила, що йдеться про "різні можливості, різні війни, різні регіони".
"Зобов'язання перед Ізраїлем та Україною також різні. Ми маємо давнє партнерство, щоб стати на захист Ізраїлю. Ви бачили, як президент зобов'язався це зробити 7 жовтня".
Мои поздравления. Давайте, расскажите мне еще на двести комментов, что это был всего-лишь какой-то там законопроект Гончаренко, который только мешал вступлению в НАТО, стратеги необучаемые.
*****, так все ********, такие возможности, такие открытые двери...
Доброе утро.
"Якщо ми почнемо рухатися за цим планом перемоги зараз, можливо, вдасться закінчити війну не пізніше наступного року", - сказав він.
Його план отримав стриману реакцію з боку союзників, а аналітики зазначили, що йому бракує деталей.
Відповідаючи на запитання про відповідь, генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав просто: «Ми працюємо з українцями, щоб краще зрозуміти, як це допоможе у припиненні війни»."
що прийме його до уваги .
Це така дипломатія .
Совместно с союзниками давление на рфию с целью прекращения огня - Выборы - новый президент Залужный, новые министры, новая Верховная Рада - Подготовка к следующему раунду противостояния с московитами
1. Просити зброю
2. Просити гроші
3. Продовжувати красти.
Той "план перемоги" - це старезний анекдот про сову-стратега і її поради їжачкам.
Виборці Зеленського не помилилися - таки поржом - над "планом перемоги".
Якби не було так соромно і страшно - то може би і поржали.
Цей "план перемоги" остаточно відіб'є бажання заходу допомагати Україні.
Він же ж явно знов шлангує і чекає, коли все за нього порішають. А він тоді розведе руками і скаже, зо зробив все, що міг.
Головне ж, що ЗЄ типу не при чому. Їздив, ******, показував ***** - робив, що міг.
а не боїться керманич, що його правління буде найганебнішим за усю історію України?