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Новини Війна
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Україна підготувалася до складної зими, але нам потрібно більше ППО, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Ця зима буде складною та небезпечною для українців. Україні дуже важливо отримати від партнерів системи ППО для зміцнення безпеки. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зима наближається. І для нас зими завжди складні, а ця ще і небезпечна. Тому ми звичайно підготувалися.

Ми виконали своє домашнє завдання. Але нам треба все ж таки отримати системи протиповітряної оборони", - наголосив він.

Зеленський додав, що наразі більше деталей повідомити не може.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: У Брюсселі представлю "План перемоги" - наш інструмент примусу РФ до миру. ВIДЕО

Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Брюсселя, де візьме участь у саміті ЄС на рівні лідерів Європи.

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) ППО (3267)


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Топ коментарі
+8
"І для нас зими завжди складні..." (с)
Навіть та, де ви з усією шоблою бухали в Буковелі за місяць до повномаштабного вторгнення? Горілка в горло не лізла, бо "клятий барига" вимагав 50млрд для ЗСУ, а директор ЦРУ казав про вторгнення і навіть напрямки вказував? Чи просто складно було встигнути розмінувати Чонгар і запустити туди шатли?

Іноді краще жувати, ніж говорити (с)
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17.10.2024 12:52 Відповісти
+8
Війна не закінчиться,поки ця падаль керує країною. Нажаль.
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17.10.2024 13:00 Відповісти
+3
Завод Мінстратегпрому не виконав великий контракт на 122 мм арт.постріли - https://fakty.ua/444747-desyatki-milliardov-griven-na-obnovlenie-proizvodstva-i-avansy-na-**********-kotoryh-front-do-sih-por-ne-poluchaet ЗМІ

14 лютого цього року Агенція оборонних закупівель Міноборони та «Павлоградський хімічний завод» Мінстратегпрому підписали контракт на 250 тисяч пострілів до артилерійських систем 2С1 та Д-30, після чого Агенція перерахувала 9,5 мільярди гривень - а вже влітку ці кошти було повернуто назад, коли виявилося, що павлоградське підприємство не здало жодного пострілу - про це повідомляється у https://fakty.ua/444747-desyatki-milliardov-griven-na-obnovlenie-proizvodstva-i-avansy-na-**********-kotoryh-front-do-sih-por-ne-poluchaet матеріалі «Десятки мільярдів гривень на оновлення виробництва та аванси на **********, яких фронт досі не отримує»

Пів-року «Агенція оборонних закупівель» та «Павлоградський хімічний завод» постачали армії не артилерійські постріли, а порожні обіцянки. От що розповідала директорка Агенції Марина Безрукова в інтерв'ю «Українській правді»: «Я на момент підписання була рівно два тижні як директор Агенції. І я була проти цих угод. Я вважала, що треба диверсифікувати. Там було очевидно, що будуть ризики зриву».

Але питання є не тільки до «Агенції оборонних закупівель», яка мала перевірити спроможність заводу виготовити таку кількість - питання до Мінстратегпрому, очолюваного на той час Олександром Камишіним. Як повідомляють журналісти, відповідно до бюджетів України на 2022-2024 роки, Мінстратегпром розподілив між державними підприємствами 55 мільярдів гривень на нарощування виробничих потужностей. Велика частка цих грошей пішла на державні *********** заводи - «Павлоградський хімічний завод» та «Артем», які вже мали повністю забезпечувати ЗСУ необхідними ************.
https://t.me/+R3EHkJ6sKGP7aafv
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17.10.2024 12:46 Відповісти
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Поки війна- не бажанно!, нажаль...
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17.10.2024 12:58 Відповісти
Війна не закінчиться,поки ця падаль керує країною. Нажаль.
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17.10.2024 13:00 Відповісти
А то що буде? путін нападе?)
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17.10.2024 13:06 Відповісти
Про будівництво доріг, нічого не казав?
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17.10.2024 13:48 Відповісти
7-8 кільце бажано для столиці
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17.10.2024 12:45 Відповісти
Завод Мінстратегпрому не виконав великий контракт на 122 мм арт.постріли - https://fakty.ua/444747-desyatki-milliardov-griven-na-obnovlenie-proizvodstva-i-avansy-na-**********-kotoryh-front-do-sih-por-ne-poluchaet ЗМІ

14 лютого цього року Агенція оборонних закупівель Міноборони та «Павлоградський хімічний завод» Мінстратегпрому підписали контракт на 250 тисяч пострілів до артилерійських систем 2С1 та Д-30, після чого Агенція перерахувала 9,5 мільярди гривень - а вже влітку ці кошти було повернуто назад, коли виявилося, що павлоградське підприємство не здало жодного пострілу - про це повідомляється у https://fakty.ua/444747-desyatki-milliardov-griven-na-obnovlenie-proizvodstva-i-avansy-na-**********-kotoryh-front-do-sih-por-ne-poluchaet матеріалі «Десятки мільярдів гривень на оновлення виробництва та аванси на **********, яких фронт досі не отримує»

Пів-року «Агенція оборонних закупівель» та «Павлоградський хімічний завод» постачали армії не артилерійські постріли, а порожні обіцянки. От що розповідала директорка Агенції Марина Безрукова в інтерв'ю «Українській правді»: «Я на момент підписання була рівно два тижні як директор Агенції. І я була проти цих угод. Я вважала, що треба диверсифікувати. Там було очевидно, що будуть ризики зриву».

Але питання є не тільки до «Агенції оборонних закупівель», яка мала перевірити спроможність заводу виготовити таку кількість - питання до Мінстратегпрому, очолюваного на той час Олександром Камишіним. Як повідомляють журналісти, відповідно до бюджетів України на 2022-2024 роки, Мінстратегпром розподілив між державними підприємствами 55 мільярдів гривень на нарощування виробничих потужностей. Велика частка цих грошей пішла на державні *********** заводи - «Павлоградський хімічний завод» та «Артем», які вже мали повністю забезпечувати ЗСУ необхідними ************.
https://t.me/+R3EHkJ6sKGP7aafv
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17.10.2024 12:46 Відповісти
Не виконав, бо може його кацапи постійно обстрілюють?
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17.10.2024 12:48 Відповісти
Це треба було враховувати.
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17.10.2024 13:07 Відповісти
Неголений 3,14здобол - крадій.
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17.10.2024 12:48 Відповісти
Пістіт як троцький!!!! Віслюк вже переміг!!!
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17.10.2024 12:52 Відповісти
"І для нас зими завжди складні..." (с)
Навіть та, де ви з усією шоблою бухали в Буковелі за місяць до повномаштабного вторгнення? Горілка в горло не лізла, бо "клятий барига" вимагав 50млрд для ЗСУ, а директор ЦРУ казав про вторгнення і навіть напрямки вказував? Чи просто складно було встигнути розмінувати Чонгар і запустити туди шатли?

Іноді краще жувати, ніж говорити (с)
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17.10.2024 12:52 Відповісти
как ты уже всех збл
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17.10.2024 13:06 Відповісти
Треба готувати дрова та теплі речі.
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17.10.2024 13:20 Відповісти
Так Володимир. Якщо воно каже що "ми ка всєму гатови"... практика говорить про інше.
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17.10.2024 13:23 Відповісти
А що ти зробив зелений вибл*док, коли три роки робив відосіки та їв шашлики? Тре тебе повісити на палі "грьобаний переможець".
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17.10.2024 13:28 Відповісти
Нам головне безперебійна електроенергія, якось виживем.
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17.10.2024 14:28 Відповісти
 
 