Україна підготувалася до складної зими, але нам потрібно більше ППО, - Зеленський

Ця зима буде складною та небезпечною для українців. Україні дуже важливо отримати від партнерів системи ППО для зміцнення безпеки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зима наближається. І для нас зими завжди складні, а ця ще і небезпечна. Тому ми звичайно підготувалися.

Ми виконали своє домашнє завдання. Але нам треба все ж таки отримати системи протиповітряної оборони", - наголосив він.

Зеленський додав, що наразі більше деталей повідомити не може.

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Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Брюсселя, де візьме участь у саміті ЄС на рівні лідерів Європи.