Зеленський: У Брюсселі представлю "План перемоги" - наш інструмент примусу РФ до миру. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що прямує до Брюсселя з візитом. Він візьме участь у спеціальному засіданні Європейської Ради, де представить лідерам ЄС "План перемоги" України.

Про це глава держави розповів у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз – у дорозі в Брюссель.Буде спеціальне засідання Європейської ради. На рівні лідерів. Я представлю План перемоги – наш інструмент примусу Росії до миру. Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо", - зазначив він, подякувавши главі Євроради Шарлю Мішелю за запрошення для України взяти участь.

Також у Зеленського будуть зустрічі у Європарламенті – з президенткою Робертою Мецолою та з головами політичних груп у Європарламенті.

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"Буде зустріч із Марком Рютте, Генсеком НАТО. А також ми готуємося до засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони.

Головне – більше захисту для України зараз, перед зимою", - додав Зеленський.

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

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