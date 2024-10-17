Зеленський: У Брюсселі представлю "План перемоги" - наш інструмент примусу РФ до миру. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський повідомив, що прямує до Брюсселя з візитом. Він візьме участь у спеціальному засіданні Європейської Ради, де представить лідерам ЄС "План перемоги" України.
Про це глава держави розповів у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зараз – у дорозі в Брюссель.Буде спеціальне засідання Європейської ради. На рівні лідерів. Я представлю План перемоги – наш інструмент примусу Росії до миру. Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо", - зазначив він, подякувавши главі Євроради Шарлю Мішелю за запрошення для України взяти участь.
Також у Зеленського будуть зустрічі у Європарламенті – з президенткою Робертою Мецолою та з головами політичних груп у Європарламенті.
"Буде зустріч із Марком Рютте, Генсеком НАТО. А також ми готуємося до засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони.
Головне – більше захисту для України зараз, перед зимою", - додав Зеленський.
Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.
За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.
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Щодо Плану Президента. Особиста думка: він орієнтований на закордон і фактично не містить внутрішнього порядку денного. Скоріше це не план, а візія. Добре, що вона є - це прогрес. Добре, що вона транслює стійку позицію держави Україна щодо захисту власного суверенітету та спілкування на рівних з усіма гравцями, попри тиск і невигідні умови.
Погано, що у нас досі немає внутрішнього плану, і фактично нікому його створити. Ні Умєров, ні Сирський просто не здатні його розробити, а всі інші в цій ситуації - вторинні. Мій запропонований вихід давно відомий: наважитися на перезапуск без старих «совків» і поверхневих балакунів. Потрібно впроваджувати інновації в управлінську сферу й перетворити сили оборони на ******* корпорацію, а не на рабовласницький радгосп з напівприхованими окремими успішними стартапами та героїзмом окремих людей.
От доприкладу пост про створення нових бригад повністю з мобілізованих, коли чинні бойові бригади з бойовим досвідом неукомплектовані.
Та і взагалі світова практика коли представники підрозділів навчають на полігонах своє поповнення, навіть тупий совок це робив в тил відводились знекровлені бригади і ті там укомплектовувались поповненням. Елементарно проходити злагодження що дуже важливо, бійці вчаться взаємодіяти один з одним, бачать хто на що здатний.
А що тут робиться на полігонам деколи випадкові люди з убд, коротке навчання 1.5 місяці і потім розпихання по бригадах та створення вінігрету без взаємодії. І це не ноухау нового генштабу, таке було і за старого на контрнаступ деякі підрозділи немали в свому складі ні одного сержанту чи офіцеру з досвідом.
А совок в армії тому що толкові і розумні командири швидко починають багато патякати як в соцмережах так і впресі про нестачу зброї, дронів та втрати, як було з Куполом. Тому їх замінюють на "слухняних". Або перестають виконувати накази коли бачать що ті розходяться з реальністю як було з командиром однієї з бригад зовсім недавно.
США не розгортають системи протиповітряної оборони THAAD для захисту України, як планують зробити це в Ізраїлі. Про це під час брифінгу у вівторок, 15 жовтня, заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
Сінгх заявила, що йдеться про "різні можливості, різні війни, різні регіони".
"Зобов'язання перед Ізраїлем та Україною також різні. Ми маємо давнє партнерство, щоб стати на захист Ізраїлю. Ви бачили, як президент зобов'язався це зробити 7 жовтня".
Мои поздравления. Давайте, расскажите мне еще на двести комментов, что это был всего-лишь какой-то там законопроект Гончаренко, который только мешал вступлению в НАТО, стратеги необучаемые.
*****, так все ********, такие возможности, такие открытые двери...
Доброе утро.
"Якщо ми почнемо рухатися за цим планом перемоги зараз, можливо, вдасться закінчити війну не пізніше наступного року", - сказав він.
Його план отримав стриману реакцію з боку союзників, а аналітики зазначили, що йому бракує деталей.
Відповідаючи на запитання про відповідь, генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав просто: «Ми працюємо з українцями, щоб краще зрозуміти, як це допоможе у припиненні війни»."
що прийме його до уваги .
Це така дипломатія .
Совместно с союзниками давление на рфию с целью прекращения огня - Выборы - новый президент Залужный, новые министры, новая Верховная Рада - Подготовка к следующему раунду противостояния с московитами
1. Просити зброю
2. Просити гроші
3. Продовжувати красти.
Той "план перемоги" - це старезний анекдот про сову-стратега і її поради їжачкам.
Виборці Зеленського не помилилися - таки поржом - над "планом перемоги".
Якби не було так соромно і страшно - то може би і поржали.
Цей "план перемоги" остаточно відіб'є бажання заходу допомагати Україні.
Він же ж явно знов шлангує і чекає, коли все за нього порішають. А він тоді розведе руками і скаже, зо зробив все, що міг.
Головне ж, що ЗЄ типу не при чому. Їздив, ******, показував ***** - робив, що міг.
а не боїться керманич, що його правління буде найганебнішим за усю історію України?