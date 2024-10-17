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Зеленський: У Брюсселі представлю "План перемоги" - наш інструмент примусу РФ до миру. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив, що прямує до Брюсселя з візитом. Він візьме участь у спеціальному засіданні Європейської Ради, де представить лідерам ЄС "План перемоги" України. 

Про це глава держави розповів у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз – у дорозі в Брюссель.Буде спеціальне засідання Європейської ради. На рівні лідерів. Я представлю План перемоги – наш інструмент примусу Росії до миру. Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо", - зазначив він, подякувавши главі Євроради Шарлю Мішелю за запрошення для України взяти участь.  

Також у Зеленського будуть зустрічі у Європарламенті – з президенткою Робертою Мецолою та з головами політичних груп у Європарламенті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідає Брюссель, щоб зустрітись з лідерами країн ЄС та НАТО

"Буде зустріч із Марком Рютте, Генсеком НАТО. А також ми готуємося до засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони.

Головне – більше захисту для України зараз, перед зимою", - додав Зеленський. 

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

Також читайте: Мішель запросив Зеленського на саміт Європейської ради представити "План перемоги"

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Євросоюз (13638) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+25
Ві дійсно дебіл.
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17.10.2024 09:45 Відповісти
+21
Цікаво він дійсно дебіл чи прикидається?
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17.10.2024 09:43 Відповісти
+14
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17.10.2024 10:00 Відповісти
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Орбан вже напоготові з вето ?
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17.10.2024 09:43 Відповісти
Цікаво він дійсно дебіл чи прикидається?
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17.10.2024 09:43 Відповісти
Ві дійсно дебіл.
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17.10.2024 09:45 Відповісти
Ну дерева, вважай посадив-після підриву Каховської Гес цілий ліс вирос. А це ж не без його допомоги по розмінуванню Чонгару та здачі Півдня.
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17.10.2024 11:10 Відповісти
Він просто має хуцпу.
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17.10.2024 09:47 Відповісти
Трошки укорочену... З неї не можна пошити шкіряного плаща...
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17.10.2024 10:14 Відповісти
Зечмоня вже всix достав-не тiльки украiнцiв...😠
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17.10.2024 11:02 Відповісти
https://www.facebook.com/bezuhlamariana?__cft__[0]=AZW_IFqXvpNj4V4vsU041j3Rr1ZgxNxERXPO-WnIgO9oyksU8OIxgZNJWpCB-RVdBjref3Ps_4FDWjuUb3HExECHkQ2mRMxgz_ZpV-dKPOMSgs3n796INDikXk7G5y6Sl5q0Xicmnyes9kJqelRf60Te7joOFvX7RlwvBjTQ4MsSoopY-JIj0Mdn3TE9-hO8HnY&__tn__=-UC%2CP-R Марьяна Безуглая

https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0U8chNVf18RJXY3LxmEeV19wYJPjgWxYpzy7WyABN6UWrBuM7GuGk6tPnXbJZQ4i7l?__cft__[0]=AZW_IFqXvpNj4V4vsU041j3Rr1ZgxNxERXPO-WnIgO9oyksU8OIxgZNJWpCB-RVdBjref3Ps_4FDWjuUb3HExECHkQ2mRMxgz_ZpV-dKPOMSgs3n796INDikXk7G5y6Sl5q0Xicmnyes9kJqelRf60Te7joOFvX7RlwvBjTQ4MsSoopY-JIj0Mdn3TE9-hO8HnY&__tn__=%2CO%2CP-R 12 ч. ·

Щодо Плану Президента. Особиста думка: він орієнтований на закордон і фактично не містить внутрішнього порядку денного. Скоріше це не план, а візія. Добре, що вона є - це прогрес. Добре, що вона транслює стійку позицію держави Україна щодо захисту власного суверенітету та спілкування на рівних з усіма гравцями, попри тиск і невигідні умови.

Погано, що у нас досі немає внутрішнього плану, і фактично нікому його створити. Ні Умєров, ні Сирський просто не здатні його розробити, а всі інші в цій ситуації - вторинні. Мій запропонований вихід давно відомий: наважитися на перезапуск без старих «совків» і поверхневих балакунів. Потрібно впроваджувати інновації в управлінську сферу й перетворити сили оборони на ******* корпорацію, а не на рабовласницький радгосп з напівприхованими окремими успішними стартапами та героїзмом окремих людей.
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17.10.2024 09:44 Відповісти
Безглузда-ворог
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17.10.2024 09:50 Відповісти
Вона просто грає свою роль у цій фантастичній пієсі. Добре оплачувану роль.
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17.10.2024 10:03 Відповісти
Ворог чи не ворог, вона єдина піднімає питання в верхах про які говорять внизах але ніхто їх не чує взагалі.

От доприкладу пост про створення нових бригад повністю з мобілізованих, коли чинні бойові бригади з бойовим досвідом неукомплектовані.
Та і взагалі світова практика коли представники підрозділів навчають на полігонах своє поповнення, навіть тупий совок це робив в тил відводились знекровлені бригади і ті там укомплектовувались поповненням. Елементарно проходити злагодження що дуже важливо, бійці вчаться взаємодіяти один з одним, бачать хто на що здатний.

А що тут робиться на полігонам деколи випадкові люди з убд, коротке навчання 1.5 місяці і потім розпихання по бригадах та створення вінігрету без взаємодії. І це не ноухау нового генштабу, таке було і за старого на контрнаступ деякі підрозділи немали в свому складі ні одного сержанту чи офіцеру з досвідом.
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17.10.2024 10:22 Відповісти
Ідея то хороша тільки у нас всі державні корпорації давно перетворені на корупційний шабаш. До речі в багатьох приватних великих корпораціях наших олігархів відбувається те саме просто в менших маштабах, їхні директори їх обкрадають на внутрішніх тендерах та продажах товарів через фірми прокладки, а втрати просто олігархи не замічають тому що вони сидять на бюджеті та ухиляються від сплати податків.

А совок в армії тому що толкові і розумні командири швидко починають багато патякати як в соцмережах так і впресі про нестачу зброї, дронів та втрати, як було з Куполом. Тому їх замінюють на "слухняних". Або перестають виконувати накази коли бачать що ті розходяться з реальністю як було з командиром однієї з бригад зовсім недавно.
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17.10.2024 10:12 Відповісти
Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. І всі лідери знають ,як "ззедент" ослабив Україну перед війною, по вказівці рашиста ,
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17.10.2024 09:47 Відповісти
Інструмент "наш", засоби - партнерські Ох вже ж цей незламний лідор...
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17.10.2024 09:48 Відповісти
Кто знает: в Раде до сих пор аплодируют или разойтись разрешили?😎
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17.10.2024 09:50 Відповісти
оплески вже перейшли в овації
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17.10.2024 09:57 Відповісти
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17.10.2024 10:00 Відповісти
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17.10.2024 09:51 Відповісти
В тому плані вже перший пункт про нато роламався
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17.10.2024 09:51 Відповісти
Бабченко-

США не розгортають системи протиповітряної оборони THAAD для захисту України, як планують зробити це в Ізраїлі. Про це під час брифінгу у вівторок, 15 жовтня, заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
Сінгх заявила, що йдеться про "різні можливості, різні війни, різні регіони".
"Зобов'язання перед Ізраїлем та Україною також різні. Ми маємо давнє партнерство, щоб стати на захист Ізраїлю. Ви бачили, як президент зобов'язався це зробити 7 жовтня".

Мои поздравления. Давайте, расскажите мне еще на двести комментов, что это был всего-лишь какой-то там законопроект Гончаренко, который только мешал вступлению в НАТО, стратеги необучаемые.
*****, так все ********, такие возможности, такие открытые двери...
Доброе утро.
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17.10.2024 09:53 Відповісти
Ну вот кто либо на данный момент скажет про истинное положение вещей!? Речь о том, что в слух, всем. Да почти каждый понимает на сегодня, что реальность ясна практически. Вопрос времени только. Но не долго потянется. Вот цена какая только? Нолей не хватит.
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17.10.2024 09:53 Відповісти
"
"Якщо ми почнемо рухатися за цим планом перемоги зараз, можливо, вдасться закінчити війну не пізніше наступного року", - сказав він.

Його план отримав стриману реакцію з боку союзників, а аналітики зазначили, що йому бракує деталей.
Відповідаючи на запитання про відповідь, генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав просто: «Ми працюємо з українцями, щоб краще зрозуміти, як це допоможе у припиненні війни»."
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17.10.2024 10:05 Відповісти
Прописати деталі - це теж завдання партнерам від верховного лідора.
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17.10.2024 10:09 Відповісти
час.Він краде у нас час за який ми ж і платимо.І платимо не грошима.
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17.10.2024 10:12 Відповісти
Найважливіше, що краде він, а платимо ми. Якби він крав і платив теж він - стан справ був би зовсім інакшим.
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17.10.2024 10:14 Відповісти
так.Платимо ми.
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17.10.2024 10:15 Відповісти
Він ,Марк Рютте сказав про план перемоги ,
що прийме його до уваги .

Це така дипломатія .
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17.10.2024 10:25 Відповісти
Ото дибіл, що він там курить
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17.10.2024 10:21 Відповісти
План..?? То мирний, чи переможний, чи фентезійний ??? Правитель звісно на все це гляне звисока і згорда прогнусавить: сорі, народ, але в нас, слава Всевишньому, йде війна, тож якось іншим разом, десь так у році 2030-му. А вибору у 2035 ( бо нам дуже подобається кермувать ))))
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17.10.2024 10:22 Відповісти
Реалистичный план:
Совместно с союзниками давление на рфию с целью прекращения огня - Выборы - новый президент Залужный, новые министры, новая Верховная Рада - Подготовка к следующему раунду противостояния с московитами
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17.10.2024 10:24 Відповісти
Наркоманія лікується. А ідіотизм?
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17.10.2024 10:24 Відповісти
... а Ви це ще не бачите ? Пятирічне лікування від наркоманії і ідіотизму результатів не дало. Тільки значне погіршення...)) Та ще й хвороба стала заразною...
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17.10.2024 14:10 Відповісти
Он хоть понимает, что никто нас не возьмет в НАТУ и его план сразу же на первом пункте идет по *****? Может кто подскажет это кловану? А то выглядит как цырк вчера овации в верховной зраде, когда он гутарил гнусавым хриплым голосом
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17.10.2024 10:30 Відповісти
..так дурню всі лідери країн ..куди воно поперлося з цією бредятиною.. дали відлуп. Дурень навіть не розуміє, що навіть сама назва план перемоги банально пахне ідіотизмом. Ну назви свій опус план закінчення війни і може хтось і сприйняв би цю мутню за ідею чи роздуми. А так ..ну що взяти з **криворізького юриста**...
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17.10.2024 14:14 Відповісти
А воно, оце зелене гівно з лейбою "план перемоги" там, у Брюселю комусь потрибен?
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17.10.2024 10:39 Відповісти
План перемоги (скорочена версія):
1. Просити зброю
2. Просити гроші
3. Продовжувати красти.
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17.10.2024 10:41 Відповісти
І все це потужно!!!
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17.10.2024 10:51 Відповісти
Це потужно, особливо сподобався збірних висерів лохторату його хотєлок за час сидіння на Банковій
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17.10.2024 10:41 Відповісти
План перемоги: 1.Потужність 2.Незламність 3.Потужна-незламність 4.Незламна-потужність 5.Потужна по незламності потужність 6.Незламна по потужності назламність.
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17.10.2024 10:42 Відповісти
Eta instrument , katorim Jermak aruduiet v tvaiei zhope , zelioni ti kloun ! 🤡
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17.10.2024 10:42 Відповісти
Воно не їхати кудись повинно, з квккакашними приколами, а сидіти у... Довічно, з усім своїм виводком і командою!
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17.10.2024 10:46 Відповісти
"...наш інструмент примусу..."

Той "план перемоги" - це старезний анекдот про сову-стратега і її поради їжачкам.
Виборці Зеленського не помилилися - таки поржом - над "планом перемоги".
Якби не було так соромно і страшно - то може би і поржали.

Цей "план перемоги" остаточно відіб'є бажання заходу допомагати Україні.
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17.10.2024 10:46 Відповісти
І саме тому ворог успішно просуваєтся на покровському і торецькому напрямках, за два місяці захопив в 5 раз більше територій чим за весь 2023 рік ось наслідок повного провалу влади,але відповідальності жодної від "найвеличнішого" він всю вину перекладає на країни Заходу ,ой як вже набрид клоун і цей цирк.
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17.10.2024 11:03 Відповісти
Воно хоче в ЕС, воно хоче в НАТО, воно хоче виграти війну, але при цьому Крупа в Україні цвіте буйним цвітом на усіх рівнях і партія Слуга народу є необхідним атрибутом для корупційних дій. мільйони доларів на рахунках родини чиновників і це усе кришується такими самими родинами. при цьому хтось хоче в ЕС і в НАТО і дивується чому там не спішать приймати.
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17.10.2024 11:17 Відповісти
воно хоче стати царем царів - то чим відрізняєтся від пуйла?
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19.10.2024 10:48 Відповісти
Так виглядає, що вже пора кріпити зеленого шлемазла. Санітари, ви де?
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17.10.2024 11:19 Відповісти
Що потрібно зробити, щоб цей утирок припинив продавати повітря та толкти воду у ступі?

Він же ж явно знов шлангує і чекає, коли все за нього порішають. А він тоді розведе руками і скаже, зо зробив все, що міг.
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17.10.2024 11:20 Відповісти
Для українців було би й краще, щоб хтось "порєшав". Але ж ніхто цього не робить, усіх влаштовує те, що українців пускають на м'ясо.
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17.10.2024 23:50 Відповісти
Хто сказав, що це "порішання" буде в інтересах України?

Головне ж, що ЗЄ типу не при чому. Їздив, ******, показував ***** - робив, що міг.
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18.10.2024 00:02 Відповісти
а що пропонуєш? черговий майдан? було би добре, але основні сили на фронті. вибрали "какая разніца" - у то й живіть з цим
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19.10.2024 10:41 Відповісти
з турне в турне, а кажуть що дурне
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17.10.2024 11:53 Відповісти
Дебілоїд ...... Що воно верзе?!?!?;
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17.10.2024 12:56 Відповісти
Це воно у тамбурі самольоту?
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17.10.2024 16:54 Відповісти
тільки тупа дупа може називати таке лайно "планом"
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18.10.2024 00:47 Відповісти
зєля відосики накопичує видать для дітей та онуків про своє "геніяльне" презЕденство - гастролює світом з дитячими "планами", а тим часом Україна успішно лягає під ворога.
а не боїться керманич, що його правління буде найганебнішим за усю історію України?
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19.10.2024 10:39 Відповісти
цей недонаполеон не розуміє реального ставлення Заходу до нього, бо там не прийнято напряму говорити: чоловіче, все те, що ти тут представляєш - повна дурня від недоучки та недоумка
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19.10.2024 10:54 Відповісти
 
 