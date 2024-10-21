Зеленський заслухав доповідь Сирського про Курську операцію: Завдяки їй вдалося звільнити суттєву кількість наших людей
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, головкомом Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Передусім – фронт. Наші військові завдання та кроки на найближчу перспективу й усе, що потрібно для ефективності дій наших воїнів на передовій: озброєння, військова техніка, забезпечення, комплектування бригад", - зауважив глава держави.
За його словами, він заслухав детальну доповідь головкома щодо ситуації на всіх напрямках ведення бойових дій та відбиття атак ворога.
Окремо - Курська операція: зберігаємо позиції та не дозволяємо ворогу розширювати війну на нашій землі.
Замість буферної зони на території України, яку планували росіяни, ми створили буферну зону поблизу нашого кордону на російській території. Вдячний усім нашим воїнам за хоробрість. Та особливий наголос - поповнення обмінного фонду для України заради звільнення наших людей з російського полону. Саме завдяки Курській операції вдалося звільнити суттєву кількість наших людей", - додав Зеленський.
Зокрема, як уточнив він, за підсумками сьогоднішньої наради оновили завдання для відповідних переговорів з партнерами щодо оборонної підтримки України.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Сирський відвідав командні пункти бригад, що діють на Сумщині та Курщині та ухвалив низку рішень.
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Зустріч провів президент Єрмак і щодуху побіг доповідати рашистам.
А додаток Зеленський - "заслухав".
«Це не зовсім так. Бо якщо провести етнічний розбір територій, то та Курська область, яка існує зараз, то в 1920-х роках там було 20 відсотків українців і десь 60 відсотків росіян. А на момент розпаду СРСР вже було українців десь 1,7 відсотка, а 15 років тому - 1,3 відсотка. Тобто, відбувалась колосальна русифікація в часи СРСР», - пояснює історик Олександр Алфьоров.
«Тоді була дуже суттєва українська складова в населенні, але зараз теперішні переписи фіксують біля відсотка-двох. Але колись це було не так», - каже Дмитро Шурхало.
Коли в 1918 році УНР проголосила незалежність, територія Східної Слобожанщини входила до складу Української Народної Республіки, а потім і до складу Української Держави гетьмана Павла Скоропадського. В 1918 році навіть нині російський Бєлгород був у складі УНР.
«Але чи є правда, коли говоримо, що ці землі є українськими? Я вам так скажу: це правда, ці землі є українськими етнічними землями. Ці землі формувалися під українським впливом, проте ці землі були більшовиками відрізані. Коли більшовики остаточно окупували Україну в 1920 році, то почати формувати кордони УРСР. Кордони, які ми успадкували, відновивши свою незалежність в 1991 році», - пояснює історик Алфьоров.
Маловідомий факт - саме в Суджі був розташований перший уряд радянської України, який створили більшовики як альтернативу уряду Української Народної Республіки. Після Суджі той червоний уряд переїхав потім до Харкова, який і став столицею радянської України до 1934 року.
В 1924 році працювала комісія, яка узгоджувала кордон в рамках щойно створеного Радянського Союзу і Україна висувала претензії і на Суджу, і на Грайворон (нині районний центр Бєлгородської області Росії) і ще на деякі території.
«До речі, попервах комісія визнала, що це правильні претензії і що ці терени мають відійти Україні. Українці в підсумку вважали, що їм дали надто мало, а росіяни вважали, що в них забирають надто багато. В результаті з 1924 по 1928 рік був узгоджений кордон і Суджа, і Грайворон й інші райони з українською більшістю опинилися по той бік українсько-російського кордону - по російський бік», - нагадує Дмитро Шурхало.
https://www.radiosvoboda.org/a/kurska-oblast-sudzha-istoriya-********-zvyazky/33084620.html Від Русі - до козаків, від Мазепи - до УНР. Давні історичні зв'язки Курщини з Україною
Тем более, что здесь ещё круче: тут сам стратег ещё не придумал для чего он всё это отчебучил. Приходиться импровизировать