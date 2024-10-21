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Зеленський заслухав доповідь Сирського про Курську операцію: Завдяки їй вдалося звільнити суттєву кількість наших людей

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, головкомом Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Передусім – фронт. Наші військові завдання та кроки на найближчу перспективу й усе, що потрібно для ефективності дій наших воїнів на передовій: озброєння, військова техніка, забезпечення, комплектування бригад", - зауважив глава держави.

За його словами, він заслухав детальну доповідь головкома щодо ситуації на всіх напрямках ведення бойових дій та відбиття атак ворога.

Також читайте: РФ затримала військових КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині. Їх можуть кинути на штурми проти ЗСУ, - ЗМІ

Окремо - Курська операція: зберігаємо позиції та не дозволяємо ворогу розширювати війну на нашій землі.

Замість буферної зони на території України, яку планували росіяни, ми створили буферну зону поблизу нашого кордону на російській території. Вдячний усім нашим воїнам за хоробрість. Та особливий наголос - поповнення обмінного фонду для України заради звільнення наших людей з російського полону. Саме завдяки Курській операції вдалося звільнити суттєву кількість наших людей", - додав Зеленський.

Сирський, Умєров та Єрмак на нараді у Зеленського
Сирський, Умєров та Єрмак на нараді у Зеленського

Зокрема, як уточнив він, за підсумками сьогоднішньої наради оновили завдання для відповідних переговорів з партнерами щодо оборонної підтримки України.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Сирський відвідав командні пункти бригад, що діють на Сумщині та Курщині та ухвалив низку рішень.

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Сирський Олександр (644) Курськ (1160) Умєров Рустем (656)


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Топ коментарі
+13
А скільки наших людей там загинуло?
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21.10.2024 16:42 Відповісти
+9
Всі дуже уважно слухають ермака...., разом з зелею...
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21.10.2024 16:38 Відповісти
+9
А Донецький напрямок "найвеличнішого" не цікавить ?чого варті малонаселені курські села з промисловими районами Донбасу ,на жаль там ворог атакує і захоплює нові території реакції влади немає.
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21.10.2024 16:53 Відповісти
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Всі дуже уважно слухають ермака...., разом з зелею...
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21.10.2024 16:38 Відповісти
А хто то сидить у зеленому стульчику? Президент?
Зустріч провів президент Єрмак і щодуху побіг доповідати рашистам.
А додаток Зеленський - "заслухав".
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21.10.2024 16:39 Відповісти
Але чи можна вважати ці терени етнічно українськими?

«Це не зовсім так. Бо якщо провести етнічний розбір територій, то та Курська область, яка існує зараз, то в 1920-х роках там було 20 відсотків українців і десь 60 відсотків росіян. А на момент розпаду СРСР вже було українців десь 1,7 відсотка, а 15 років тому - 1,3 відсотка. Тобто, відбувалась колосальна русифікація в часи СРСР», - пояснює історик Олександр Алфьоров.

«Тоді була дуже суттєва українська складова в населенні, але зараз теперішні переписи фіксують біля відсотка-двох. Але колись це було не так», - каже Дмитро Шурхало.
Коли в 1918 році УНР проголосила незалежність, територія Східної Слобожанщини входила до складу Української Народної Республіки, а потім і до складу Української Держави гетьмана Павла Скоропадського. В 1918 році навіть нині російський Бєлгород був у складі УНР.

«Але чи є правда, коли говоримо, що ці землі є українськими? Я вам так скажу: це правда, ці землі є українськими етнічними землями. Ці землі формувалися під українським впливом, проте ці землі були більшовиками відрізані. Коли більшовики остаточно окупували Україну в 1920 році, то почати формувати кордони УРСР. Кордони, які ми успадкували, відновивши свою незалежність в 1991 році», - пояснює історик Алфьоров.
Маловідомий факт - саме в Суджі був розташований перший уряд радянської України, який створили більшовики як альтернативу уряду Української Народної Республіки. Після Суджі той червоний уряд переїхав потім до Харкова, який і став столицею радянської України до 1934 року.

В 1924 році працювала комісія, яка узгоджувала кордон в рамках щойно створеного Радянського Союзу і Україна висувала претензії і на Суджу, і на Грайворон (нині районний центр Бєлгородської області Росії) і ще на деякі території.

«До речі, попервах комісія визнала, що це правильні претензії і що ці терени мають відійти Україні. Українці в підсумку вважали, що їм дали надто мало, а росіяни вважали, що в них забирають надто багато. В результаті з 1924 по 1928 рік був узгоджений кордон і Суджа, і Грайворон й інші райони з українською більшістю опинилися по той бік українсько-російського кордону - по російський бік», - нагадує Дмитро Шурхало.

https://www.radiosvoboda.org/a/kurska-oblast-sudzha-istoriya-********-zvyazky/33084620.html Від Русі - до козаків, від Мазепи - до УНР. Давні історичні зв'язки Курщини з Україною
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21.10.2024 16:41 Відповісти
ну и к чему єто тут?:
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21.10.2024 18:34 Відповісти
А скільки наших людей там загинуло?
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21.10.2024 16:42 Відповісти
Думаю, что больше выменянных.
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21.10.2024 17:44 Відповісти
Зе та Умеров та ермак дуже потужні стратеги без практики та досвіду...
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21.10.2024 16:44 Відповісти
А Донецький напрямок "найвеличнішого" не цікавить ?чого варті малонаселені курські села з промисловими районами Донбасу ,на жаль там ворог атакує і захоплює нові території реакції влади немає.
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21.10.2024 16:53 Відповісти
Зелений шабаш.
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21.10.2024 17:04 Відповісти
У сирка та зєрмака з'явилися зайві приводи для самопіару.
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21.10.2024 17:16 Відповісти
А почему завхоз, должность которого не прописана в Конституции, сидит впереди МО и на одном уровне с Главнокомандующим?
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21.10.2024 17:26 Відповісти
Нянька із підгузками і коксом
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21.10.2024 18:04 Відповісти
орки добивають своїх якщо ті намагаються здатись в полон,а це означає що вони їм не потрібні.Чим такі особливі полонені орки з курського напрямку?Курська операція це договорняк зелених і кацапів:ЗСУ захоплюють частину курської області,кацапи захоплюють донецьку область,а щоб трохи згладити невдоволення українців,кацапи обмінюють невелику частину полонених,а зеленський звичайно ж приписав повернення полонених собі і спланованій ним курській операції.
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21.10.2024 17:57 Відповісти
А скільки положили?
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21.10.2024 18:00 Відповісти
А хтось може показати якусь нараду у Зє, на якій не був би присутній Єрмак?
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21.10.2024 18:07 Відповісти
Этот клоун любую свою херню обоснует. А у кого сомнения в целесообразности Курской операции - просто не доросли. Замысел стратега мелким людям не понять
Тем более, что здесь ещё круче: тут сам стратег ещё не придумал для чего он всё это отчебучил. Приходиться импровизировать
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21.10.2024 18:11 Відповісти
просроченный завистливый и трусливый узурпатор
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21.10.2024 18:36 Відповісти
Та уже говорили об этом.
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21.10.2024 19:54 Відповісти
 
 