Зеленський заслухав доповідь Сирського про Курську операцію: Завдяки їй вдалося звільнити суттєву кількість наших людей

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, головкомом Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Передусім – фронт. Наші військові завдання та кроки на найближчу перспективу й усе, що потрібно для ефективності дій наших воїнів на передовій: озброєння, військова техніка, забезпечення, комплектування бригад", - зауважив глава держави.

За його словами, він заслухав детальну доповідь головкома щодо ситуації на всіх напрямках ведення бойових дій та відбиття атак ворога.

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Окремо - Курська операція: зберігаємо позиції та не дозволяємо ворогу розширювати війну на нашій землі. Замість буферної зони на території України, яку планували росіяни, ми створили буферну зону поблизу нашого кордону на російській території. Вдячний усім нашим воїнам за хоробрість. Та особливий наголос - поповнення обмінного фонду для України заради звільнення наших людей з російського полону. Саме завдяки Курській операції вдалося звільнити суттєву кількість наших людей", - додав Зеленський.





Зокрема, як уточнив він, за підсумками сьогоднішньої наради оновили завдання для відповідних переговорів з партнерами щодо оборонної підтримки України.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Сирський відвідав командні пункти бригад, що діють на Сумщині та Курщині та ухвалив низку рішень.