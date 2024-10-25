Зеленський заслухав доповідь Сирського: Перші військові КНДР зайдуть у зони бойових дій вже 27–28 жовтня

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті та Курську область, зокрема про залучення Росією військових з Північної Кореї до війни проти України.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Доповідь Головкома Сирського. Ситуація на фронті зараз, особлива увага – Покровському, Курахівському та Лиманському напрямкам. На Донеччині важко, але наші бойові бригади тримають позиції та роблять усе можливе для знищення окупанта", - зазначив він.

Також Сирський доповів про операцію ЗСУ на Курщині.

"Реалізовуємо наші завдання. Буферна зона на російській території убезпечує Україну від російських спроб розширення війни на сході нашої держави та забезпечує відчутні російські втрати. Головнокомандувач доповів щодо виконання завдань нашими підрозділами у визначених районах Курської області", - розповів Зеленський.

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Також головком доповів і щодо залучення Росією військових з Північної Кореї.

За інформацією розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій. Це очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані цими днями", - повідомив президент.

Глава держави наголосив, що світ може чітко побачити, чого насправді хоче Росія, і це продовження війни.

"Саме тому потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу. Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді не заплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян заради дотримання Статуту ООН і покарання за ескалацію", - додав Зеленський.

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Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

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Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

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