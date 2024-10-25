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Новини Війна
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Зеленський заслухав доповідь Сирського: Перші військові КНДР зайдуть у зони бойових дій вже 27–28 жовтня

Зеленський заслухав доповідь головкома Сирського

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті та Курську область, зокрема про залучення Росією військових з Північної Кореї до війни проти України. 

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Доповідь Головкома Сирського. Ситуація на фронті зараз, особлива увага – Покровському, Курахівському та Лиманському напрямкам. На Донеччині важко, але наші бойові бригади тримають позиції та роблять усе можливе для знищення окупанта", - зазначив він.

Також Сирський доповів про операцію ЗСУ на Курщині.

"Реалізовуємо наші завдання. Буферна зона на російській території убезпечує Україну від російських спроб розширення війни на сході нашої держави та забезпечує відчутні російські втрати. Головнокомандувач доповів щодо виконання завдань нашими підрозділами у визначених районах Курської області", - розповів Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зараз Україні треба наповнити внутрішній План посилення, - Зеленський. ВIДЕО

Також головком доповів і щодо залучення Росією військових з Північної Кореї.

За інформацією розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій. Це очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані цими днями", - повідомив президент. 

Глава держави наголосив, що світ може чітко побачити, чого насправді хоче Росія, і це продовження війни.

"Саме тому потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу. Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді не заплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян заради дотримання Статуту ООН і покарання за ескалацію", - додав Зеленський.

Читайте також: Перші підрозділи військових з КНДР вже прибули в зону бойових дій, їх зафіксували у Курській області РФ, - ГУР МО 

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участь солдатів КНДР у війні проти України свідчить про відчай Росії, - Пентагон

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Згодом Пентагон підтвердив, що військові КНДР прибули до РФ.

Також читайте: Зеленський заслухав доповідь Сирського про Курську операцію: Завдяки їй вдалося звільнити суттєву кількість наших людей

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) КНДР (1260) Сирський Олександр (646) Курськ (1165)


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Топ коментарі
+15
В зв'язку з появою корейців на фронті, Зеля доручив Сирському прискорити темпи здачі української землі на Донбасі.
Є підстава, бо корейці ж появились.
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25.10.2024 13:00 Відповісти
+13
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25.10.2024 13:35 Відповісти
+10
Тьфу, теж мені налякали!
В нас є секретний підрозділ, просто вже пробив час і можна розсекретити цей підрозділ:
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25.10.2024 13:02 Відповісти
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Добре,що Сцирський сказав дату точну))Як же без такої важливої інформації керувати обороною(((
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25.10.2024 12:51 Відповісти
Вони вже воюють в курській - пару днів...
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25.10.2024 12:56 Відповісти
Натякаєте,що президент настільки пірнув в оборону Курахового чи Покровська,що немав часу новини про курщину прочитати?)
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25.10.2024 13:09 Відповісти
Ні на що не натякаю - маю 300% гарантію від того хто воює там...
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25.10.2024 13:40 Відповісти
сирку бАданов дату підсказав....
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25.10.2024 13:28 Відповісти
коли 1-й скальп , червоної потвори?
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25.10.2024 12:54 Відповісти
Поки той ,,світ" не накриє конкретно, жоднох адекватної реакції не буде!!
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25.10.2024 12:57 Відповісти
Потрібен новий Перл Харбор, тільки він примусив США вступити у війну. Бо так би невідомо, чим би війна скінчилася.
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25.10.2024 14:11 Відповісти
І.Згурець - генерал - десантник - тільки що на Прямому сказав якшо наші не готові до них - буде біда - це спецпризначенці - які володіють ножем - як ми ложкою
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25.10.2024 12:58 Відповісти
щоб вдаритиножем треба підійти
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25.10.2024 14:16 Відповісти
Вони в основному вночі - тільки прорвуться - виріжуть всю частину
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25.10.2024 14:22 Відповісти
ключове слово прорвуться, тому не виріжуть, бо ніхто спати не буде.
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25.10.2024 15:01 Відповісти
В зв'язку з появою корейців на фронті, Зеля доручив Сирському прискорити темпи здачі української землі на Донбасі.
Є підстава, бо корейці ж появились.
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25.10.2024 13:00 Відповісти
Тьфу, теж мені налякали!
В нас є секретний підрозділ, просто вже пробив час і можна розсекретити цей підрозділ:
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25.10.2024 13:02 Відповісти
І ще супостат ще не знає, що наш "Главний Маршал" льоша арестовіч веде підмогу суперсекретного підрозділу верещучки, безуглої, трєт'якової, богуцької та др. під прикриттям арахамії з гранатометом та татаровим. Хана корейцям!
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25.10.2024 13:20 Відповісти
ще про аллахвердієву забулисьте...
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26.10.2024 07:00 Відповісти
Алахвердієва в іншому роді військ "Корабельні Сосни". В цих хоч зовнішність прийнятна, а на тих перерахованих мною, даже після 3-х стаканів самогону без здригання не подивишся.
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26.10.2024 08:45 Відповісти
Заслухов.
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25.10.2024 13:05 Відповісти
А где наши азиаты, негры, латиносы ? Почему воны не заходют в зону бойовых дий?
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25.10.2024 13:07 Відповісти
Їм же буде потрібно гроші платити, а всі наші гроші пішли самі знаєте куди...
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25.10.2024 13:54 Відповісти
Вони навіть українцям гроші не платять, а просто бусифікують, то вони будуть платити іноземним проф. найманцям? Жаба давить.
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25.10.2024 14:12 Відповісти
Зе лений упирь перекладає відповідальність на лідерів світу,а що ти як видатний військовий ухилянт зробив для захисту України???
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25.10.2024 13:07 Відповісти
Говорять що корейці дуже працьовиті - якщо їх взяти у полон і годувати - будуть швидко будувати фортифікаційні споруди
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25.10.2024 13:09 Відповісти
І служать вони в армії по 10 років! Хі-Хі-Хі! Ха-Ха-Ха! Хо-Хо-Хо!)))
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25.10.2024 13:49 Відповісти
"....особлива увага - Покровському, Курахівському та Лиманському напрямкам..."

У суворій відповідності до наказу товариша полковника з ФСБ.
Особлива увага - щоб Донбас здавали "по графіку".
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25.10.2024 13:09 Відповісти
ці зелені невдахи не здатні організувати ефективну оборону, це вже всім очевидно. просто дарма утилізують народ та здають країну.
для тих кому вибори не на часі - вже не буде кому вибирати
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25.10.2024 13:12 Відповісти
не невдахи , а цілком ефективні зрадники по здачі України
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25.10.2024 13:24 Відповісти
Зе потужно заслухав доповідь - наказав провести нагальні потужні дії.. потужно роздав першочергові завдання та побіг до роялю
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25.10.2024 13:23 Відповісти
А хто заважає Україні шукати союзників, які надішлють своїх солдатів сюди?
Допоки корейці будуть на території параші - норми міжнародного права формально не порушені.
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25.10.2024 13:25 Відповісти
Зе та підшкірний Сирок відтягнули Курською операцією військових КНДР- геніально !!
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25.10.2024 13:27 Відповісти
за це треба платити гроші, свої, але це не входить в плани шмарклявої банди, краще вкрасти і куратори наганяй зроблять, а союзники за свої не дозволять.
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25.10.2024 14:20 Відповісти
Зелений Генералісімус війск КВН попередив пересічних про війська КвНДР ! Потужно.
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25.10.2024 13:26 Відповісти
Дубль два - Якщо Зєля не зрадник, він повинен не планами пустопоржніми займатися, а терміново змінити Сирського та Баргилевича! Жодної ефективної дії після звільнення Залужного та Шаптали!
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25.10.2024 13:30 Відповісти
А як же план по мобіутилізації населення і оманські домовленості?
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25.10.2024 13:44 Відповісти
Що таке оманські домовленості?
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25.10.2024 13:52 Відповісти
Для "особливо обдарованих" зебобіків:

https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&oq=%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTINCAEQLhiDARixAxiABDINCAIQLhiDARixAxiABDIKCAMQLhjUAhiABDIHCAQQABiABDIHCAUQLhiABDIHCAYQABiABDIHCAcQABiABDIHCAgQABiABNIBCDc3MDJqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8 оманські домовленості
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25.10.2024 13:58 Відповісти
Не обдарований Олег, можете в двух словах пояснити, а не відсилати до якихось версій конспиративних? Який раз питаю - у відповідь тілько якесь бекання і ніякої конкретики.
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25.10.2024 15:30 Відповісти
це те що ти викурив, шмаль ко
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25.10.2024 14:58 Відповісти
Це типу гумор? Тупорилий...
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25.10.2024 15:31 Відповісти
то ти не все докурив, у тебе ще ж має бути шмаль, ко.
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25.10.2024 21:45 Відповісти
Таки ї банько...
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25.10.2024 21:47 Відповісти
я шмаль, ко не курю, тому тільки ти.
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25.10.2024 22:33 Відповісти
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27.10.2024 16:18 Відповісти
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25.10.2024 13:35 Відповісти
наркоманські будні
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25.10.2024 14:30 Відповісти
Аби ( РАПТОМ.. Не припусти такого ))) до Конча-Заспа не добралися......
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25.10.2024 13:44 Відповісти
Потужно докерувалися, сволочі... Докомандувалися. Досамітувалися. Догосподарювалися. Догастролювалися. Допланувалися. Доперемагалися. ***********. І дообісралися... Саме час на шибеницю.
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25.10.2024 13:57 Відповісти
Смереки най ще ростуть. Для доморощених мерзотників вистачить і київських каштанів. Їм пасуватимуть "новорічні прикраси" якраз до Третього Майдану.
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25.10.2024 15:01 Відповісти
зелений виродку, то може татарова проти корейців пошлеш? може, допоможе? з чеченцями в нього ж вийшло?
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25.10.2024 13:59 Відповісти
То може пора просити союзників про заведення своїх військових. Але зелені подавляться але на таке не підуть
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25.10.2024 14:19 Відповісти
Сирський зачитав дохляд написаний дЄрьмаком, зЄ даволєн
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25.10.2024 14:32 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=43931 Тысячи порезов Украине.

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25.10.2024 14:47 Відповісти
А йому доповідають що робится на покровському напрямку і що робити ? ,чи його це не цікавить.
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25.10.2024 14:59 Відповісти
Таке враження, що про Схвдний фронт забули і Сирський і Генеральний штаб
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25.10.2024 15:36 Відповісти
Буданов учора на корейців чекав, Сирський - післязавтра чекає.
Тиждень тому писали що 18 корейців вже у сзч пішли під Курськом.
Пишіть нам, дурням, таких новин більше..
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25.10.2024 15:10 Відповісти
Первые военные КНДР зайдут в зоны боевых действий 27-28 октября а там - Різдво... а далі - Великдень ...потім майські шашликі а потім... віримо кожному слову зелі
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25.10.2024 17:37 Відповісти
Шкода шо прої*али не тільки пів держави , та ще і дали можливість зеленський шоблі , під війну грабувати, майбутнє своїх дітей ...
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25.10.2024 18:03 Відповісти
Звідки така повага до "корейських військових"? Вони звичайні найманці і не більше. Називайте речі (вони є такими, бо їх віддали у тимчасове користування) своїми іменами!
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25.10.2024 22:00 Відповісти
А найманці гірші військових воюють?
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25.10.2024 22:42 Відповісти
Україні треба скористатися таким збігом інтересів сторін (якщо його буде виявлено у дійсності) :

Південна Корея може бути зацікавена надати політичний притулок комусь із цих північнокорейських військових, наприклад, якщо вони ДОБРОВІЛЬНО здадуться у полон Силам оборони України і подадуть заявку про отримання політичного притулку у Південній Кореї. (Звісно, після додаткової перевірки їх.)

Деякі із цих північнокорейських військових можуть бути зацікавлені здатися у полон і потім подати заявку про політичний притулок к Південній Кореї.
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26.10.2024 04:01 Відповісти
Україні треба НЕГАЙНО почати переговори з Республікою Корея (Південна Корея - далі Корея) про:

ЯКЩО і ПОКИ Корея зацікавлена в такій справі, то

Якщо війсковослужбовці КНДР (із Північної Кореї) ДОБРОВІЛЬНО здаються у полон Силам оборони України і подають заявку на отримання статусу політичного притулку в Кореї,

то Україна організує зустрічі цих полонених з представниками Кореї для подальшої роботи з ними, наприклад, для з'ясування їхніх мотивів та іншої інформації для того, щоби Корея могла захиститися від потенційних шпигунів чи диверсантів чи інших небажаних варіантів.

Якщо Корея комусь із цих полонених вирішує надати політичний притулок,
то Україна передає таких полонених представникам Кореї.

Звісно, якщо ця справа здійснюється, то про неї треба повідомити військовим із КНДР.
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26.10.2024 04:34 Відповісти
Два дебила это сила!
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26.10.2024 09:08 Відповісти
Родители и родственники нового главкома ВСУ Александра Сырского до сих пор живут в России, а его отец - полковник российской армии в отставке.
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26.10.2024 09:12 Відповісти
Асвальт вже постелили, доріжки там,квіточки,деревця, лавочки ???
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27.10.2024 08:54 Відповісти
 
 