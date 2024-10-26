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Новости
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Китаю не понравилась отправка северокорейских войск в РФ, - Financial Times

Кім Чен Ин

Еще до того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын отправил войска на войну России против Украины, появились признаки того, что главный сторонник КНДР - Китай - недоволен углублением связей его режима с Москвой.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

На прошлой неделе китайский лидер Си Цзиньпин поблагодарил Кима за поздравления с 75-й годовщиной основания коммунистического Китая, но опустил традиционную ссылку на Северную Корею как на "дружественную соседнюю страну".

"Отправка северокорейских войск - это драматический шаг, и Китаю он нисколько не понравится", - отмечает эксперт по Северной Корее в Университете Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.

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Пекин рассматривает этот шаг как резкую эскалацию партнерства между Россией и КНДР, которое углубилось после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, но ранее ограничивалось преимущественно передачей боеприпасов. Это грозит дестабилизацией хрупкого баланса сил на Корейском полуострове.

Более тесные связи между этими странами могут также подтолкнуть США, Японию и Южную Корею к укреплению своего военного альянса в Восточной Азии, который Пекин уже рассматривает как направленный на сдерживание его растущей мощи.

Пекин хочет любой ценой избежать повторения первых лет холодной войны, когда Советский Союз, Северная Корея и Китай образовали "северный треугольник", который противостоял "южному треугольнику" из Южной Кореи, Японии и США, считают китайские исследователи.

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"Ситуация, в которой сейчас оказался Китай, действительно сложная, это настоящая дилемма. С одной стороны, мы не хотим видеть возвращение холодной войны в Восточную Азию. С другой стороны, США пытаются укрепить солидарность с Южной Кореей и Японией", - отмечает ректор Школы международных исследований Нанкинского университета Чжу Фэнг.

Аналитики утверждают, что Пекин также недоволен перспективой потери влияния на Северную Корею, которую он рассматривает как важное буферное государство против Южной Кореи, поддерживаемой США. В апреле Китай отправил на переговоры в КНДР одного из своих высших должностных лиц - председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лецзи.

Однако уже в июне Северная Корея и Россия подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который содержит пункт о взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из подписантов - шаг, который вызвал глубокую обеспокоенность Китая.

По словам профессора международных отношений из Шанхая Шен Динли, Китай опасается, что может быть потенциально втянут в конфликт, если участие северокорейских войск в войне против Украины сделает единственного партнера Пекина по военному альянсу законной мишенью для Киева.

"Китай имеет договорное обязательство защищать Северную Корею. Если Северная Корея подвергнется нападению, Китай юридически обязан отправить свои войска и при необходимости использовать все средства для защиты Северной Кореи", - объясняет она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Франции об участии солдат КНДР в войне против Украины: Это новый этап эскалации с прямыми последствиями для безопасности Европы

Некоторые военные аналитики опасаются, что в обмен на помощь Пхеньян заручился взаимным обязательством Москвы вмешаться в конфликт на Корейском полуострове. Эта перспектива также беспокоит Пекин.

Пхеньян также может получить от Москвы более современные военные технологии, в частности для ракетной и ядерной программ, что ускорит гонку вооружений в регионе, считает Чэнь Ци из Института международных отношений при Университете Цинхуа. С другой стороны, в ответ на это демократические страны будут укреплять свой альянс в Азии.

Автор: 

Китай (3048) КНДР (1232) россия (96246)


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Топ комментарии
+18
Маячня, все йде по плану Китая. "Не сподобалось" - це тільки вистава для наївних. Хто знає киайців, тей розуміє, що їх слова - це майже завжди брехня, яка приховує реальні наміри. Це 200%
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26.10.2024 01:58 Ответить
+16
Нафіга це ліпити, КНДР на 99% залежить від Китаю і навіть 1 снаряда не дала б без дозволу Пекіну.
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26.10.2024 02:09 Ответить
+15
Ну да ну да...бідненький Китай взагалі ні при чому і зробити нічого не може
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26.10.2024 01:55 Ответить
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26.10.2024 01:45 Ответить
Китаю зовсім не потрібне зростання російського впливу в КНДР.

Китай вважає, що це його зона, його вотчина. Якщо Сі Цзіньпін буде занадто загравати з Лукашенком, путіну це теж не сподобається.

Різниця лише в тому, що Сі набагато сильніша фігура, ніж путін, його дійсно небезпечно злити, тому всe, що булo досягнуто, булo узгоджено з китайськими товаришами десять разів. Щоб товариш Сі ніяк не думав про погане.
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26.10.2024 01:51 Ответить
Ну да ну да...бідненький Китай взагалі ні при чому і зробити нічого не може
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26.10.2024 01:55 Ответить
Маячня, все йде по плану Китая. "Не сподобалось" - це тільки вистава для наївних. Хто знає киайців, тей розуміє, що їх слова - це майже завжди брехня, яка приховує реальні наміри. Це 200%
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26.10.2024 01:58 Ответить
Оскара за таку награність!

До того ж це слова не керівництва, а якогось лівого експерта (із аналога їх КГБ)!
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26.10.2024 01:58 Ответить
Нафіга це ліпити, КНДР на 99% залежить від Китаю і навіть 1 снаряда не дала б без дозволу Пекіну.
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26.10.2024 02:09 Ответить
Здесь другое удивило, что рыжие лоханулись, такое заявляя. Китай в этой стае вожак. С его подачи и идёт все. Ну может англичане допустимо спецом чуть дуркуют, не сильно то охота с Китаем тоже рвать. Нам только добра не ждать при любой конфигурации.
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26.10.2024 03:29 Ответить
Ланьков відомий супер експерт по Півн. Кореї - подивіться його лекції!

Але - хитрож..опий москаль, вірити можна "через раз"

чайні вигідна війна в Україні, а все решта - технічні деталі
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26.10.2024 02:32 Ответить
Віримо що Китай абсолютно нічого не знає про діяльність своєї мавпочки навіть якщо вона вважає себе тигром.
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26.10.2024 02:46 Ответить
Навіщо писати ці дурниці, якщо північна Корея під повним контролем Китаю і без його благословення нічого сама не робить.
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26.10.2024 04:31 Ответить
Лицемірна вузькоока сволота. Щоб ви там з голоду всі здохли, жовті потвори !
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26.10.2024 06:43 Ответить
Ну і дебіли, Китай їх відправив
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26.10.2024 07:34 Ответить
******** психопатов надо держать на коротком поводке. А сейчас появилась угроза того, что он вообще может с цепи сорваться.
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26.10.2024 08:03 Ответить
Кндр лише тому постачала артнабої до балалайні, що вони одразу компенсувалися поставками з китаю. Цей цирк із "занедоволенням" цзінь піня розрахований лише на одного глядача - Йосипа Байдена, який охоче в це повірить, бо дуже не хоче напружувати дупу, щоб остаточно загнати кремлівського крисьониша під плінтус.
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26.10.2024 08:39 Ответить
то хто сказав таке??? хкуйло мабуть і просило дозволу в КуйЗедуна на всі домовленності
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26.10.2024 09:00 Ответить
Цей експерт, мабуть, історію не вчив. Так, було таке: два означених трикутника воювали між собою у В'єтнамі, Кореї, Камбоджі, Лаосі. Але, чи дізнавався він за результат? Який трикутник переміг, особливо у 20-річній в'єтнамській війні? Отож. Хоч би зараз не так.
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26.10.2024 09:36 Ответить
дарма Ви, Ланьков дуже гарний експерт по Півн. Кореї, але -
москаль, на москальську користь бреше
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26.10.2024 13:40 Ответить
Трындят как Троцкий,без разрешения Китая корейцы даже бы и не пикнули.
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26.10.2024 09:50 Ответить
Бла бла бла. Без согласования с Китаем, то опудало и не пикнуло бы
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26.10.2024 12:17 Ответить
Видання Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-25/north-korea-to-send-more-troops-to-russia-soon-intelligence-documents-reveal написало , що отримало секретні документи від розвідки Південної Кореї, згідно з якими з КНДР від серпня 2023 року було відвантажено рашистській пітьмі 8 млн снарядів калібру 122 мм та 152 мм. Водночас зауважується, що ця кількість значно більша від прогнозів щодо спроможності КНДР, про які розповідали у Європі. Крім того, на полі бою в Україні відшукали докази постачання інших видів озброєння: 100 одиниць балістичних ракет (Hwasong-11 та далекобійні самохідні протитанкові установки Bulsae-4. Крім того, станом на жовтень 2024 року 60% артилерійських снарядів, які вистрілюють рашистські війська на лінії фронту по позиціях ЗСУ, були начебто північнокорейськими.
"Лише 30% снарядів, випущених силами кремля останнім часом, були російського виробництва. З решти 60% прибули з Північної Кореї, а 10% були іранськими", - навели журналісти дані з секретних документів.
З цієї інформації стає цілком зрозумілим, що насправді йдеться про широкомасштабне таємне постачання армії пітьми озброєнням і *********** з арсеналів Китаю транзитом через КНДР.
Ось чому так важливо ЗСУ отримати достатню кількість балістичних і крилатих ракет для ударів по рашистських складах і пунктах накопичення китайських-"корейських" ***********.
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26.10.2024 16:39 Ответить
 
 