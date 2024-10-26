Китаю не понравилась отправка северокорейских войск в РФ, - Financial Times

Еще до того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын отправил войска на войну России против Украины, появились признаки того, что главный сторонник КНДР - Китай - недоволен углублением связей его режима с Москвой.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

На прошлой неделе китайский лидер Си Цзиньпин поблагодарил Кима за поздравления с 75-й годовщиной основания коммунистического Китая, но опустил традиционную ссылку на Северную Корею как на "дружественную соседнюю страну".

"Отправка северокорейских войск - это драматический шаг, и Китаю он нисколько не понравится", - отмечает эксперт по Северной Корее в Университете Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.

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Пекин рассматривает этот шаг как резкую эскалацию партнерства между Россией и КНДР, которое углубилось после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, но ранее ограничивалось преимущественно передачей боеприпасов. Это грозит дестабилизацией хрупкого баланса сил на Корейском полуострове.

Более тесные связи между этими странами могут также подтолкнуть США, Японию и Южную Корею к укреплению своего военного альянса в Восточной Азии, который Пекин уже рассматривает как направленный на сдерживание его растущей мощи.

Пекин хочет любой ценой избежать повторения первых лет холодной войны, когда Советский Союз, Северная Корея и Китай образовали "северный треугольник", который противостоял "южному треугольнику" из Южной Кореи, Японии и США, считают китайские исследователи.

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"Ситуация, в которой сейчас оказался Китай, действительно сложная, это настоящая дилемма. С одной стороны, мы не хотим видеть возвращение холодной войны в Восточную Азию. С другой стороны, США пытаются укрепить солидарность с Южной Кореей и Японией", - отмечает ректор Школы международных исследований Нанкинского университета Чжу Фэнг.

Аналитики утверждают, что Пекин также недоволен перспективой потери влияния на Северную Корею, которую он рассматривает как важное буферное государство против Южной Кореи, поддерживаемой США. В апреле Китай отправил на переговоры в КНДР одного из своих высших должностных лиц - председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лецзи.

Однако уже в июне Северная Корея и Россия подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который содержит пункт о взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из подписантов - шаг, который вызвал глубокую обеспокоенность Китая.

По словам профессора международных отношений из Шанхая Шен Динли, Китай опасается, что может быть потенциально втянут в конфликт, если участие северокорейских войск в войне против Украины сделает единственного партнера Пекина по военному альянсу законной мишенью для Киева.

"Китай имеет договорное обязательство защищать Северную Корею. Если Северная Корея подвергнется нападению, Китай юридически обязан отправить свои войска и при необходимости использовать все средства для защиты Северной Кореи", - объясняет она.

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Некоторые военные аналитики опасаются, что в обмен на помощь Пхеньян заручился взаимным обязательством Москвы вмешаться в конфликт на Корейском полуострове. Эта перспектива также беспокоит Пекин.

Пхеньян также может получить от Москвы более современные военные технологии, в частности для ракетной и ядерной программ, что ускорит гонку вооружений в регионе, считает Чэнь Ци из Института международных отношений при Университете Цинхуа. С другой стороны, в ответ на это демократические страны будут укреплять свой альянс в Азии.