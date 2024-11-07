Російський завод-виробник Су-57 закуповує західне обладнання, - InformNapalm

Російський завод-виробник Су-57 досі закуповує західне устаткування.

Про це йдеться в розслідуванні InformNapalm, передає Цензор.НЕТ.

Російський оборонний завод "Микроприбор", розташований в селищі Конаково у Тверській області РФ, бере участь у виробництві новітнього російського бойового літака Су-57. Видання The Telegraph писало про проблеми з цим проєктом через нестачу деталей до пристрою МППУ-50, який виробляє саме "Микроприбор". Виробництво пристроїв для Су-57 неможливе без західних компонентів, які продовжують постачати до Росії в обхід санкцій.

Активістам "КіберСпротиву" спільно з приватною аналітично-розвідувальною компанією "Далас" вдалося завантажити шпигунське ПО до внутрішньої мережі заводу, що дозволило отримати доступ до ТТХ озброєнь, до виробництва яких причетний "Микроприбор".

Згідно із документами, значна частина заводу - це іноземні потужності.

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У секції механічної обробки найновіше обладнання (до 5 років) майже цілком іноземне, а частка дружнього до Росії Китаю невисока. В обладнанні віком від 5 до 10 років щонайменше половина - іноземне (Німеччина і Тайвань).

Водночас у монтажному цеху більше російських приладів, ніж у механообробці. Аналітики звертають увагу, що частка нового російського устаткування на заводі 12 років тому була вищою, ніж сім років тому.

У відділі контролю і вимірювання – основна частина обладнання вже також іноземна (Китай, США, Німеччина і Тайвань).

InformNapalm пише, що західні виробники зробили вирішальний внесок у налагодження виробництва на заводі "Микроприбор". Йдеться саме про військовий завод, який працює над "пріоритетними зразками озброєнь".

"Зокрема, 45 зі 100 зразків нової техніки (віком до 10 років) для виробництва російської зброї (наприклад, Су-57) складало імпортоване обладнання. Відсотковий показник імпортованого обладнання був ще вищий для новітньої техніки віком до п’яти років: 18 зразків з 29 (62%). Нагадаємо, що станом на момент написання аналітичної записки (2022 рік) агресія Росії проти України тривала вже вісім років. Розкрутка російської антизахідної пропаганди – й того довше. "Микроприбор" сьогодні – це тайванські верстати MCV-300 (виробник Long Chang Machinery Co ltd), японсько-німецькі DMG CTX 310, німецькі Alzmetall ALZTRONIC 9, чеські Ergonomic, італійські ATS DSI 192, американські Mini-Circuits ZHL-5W-1+ тощо", - йдеться в розслідуванні.

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Навіть після повномасштабного вторгнення РФ завод і далі успішно "переозброюється" новітнім обладнанням.

Станом на початок 2022-го відділ контролю і вимірювань "Микроприбора" мав у своєму розпорядженні чотири аналізатори спектра, виробництва Німеччини, але неназваної компанії. Аналізатори спектра застосовують, наприклад, у виробництві радіоапаратури. При цьому "Микроприбор" розробляє не лише вузли до Су-57, але й російську армійську радіостанцію "Арахіс-2".

Документи свідчать, що "Микроприбор" продовжив закуповувати німецькі аналізатори спектра у 2023 році. Стає відомим і виробник: Rohde&Schwarz. ТОВ "АМТЕСТ" поставило такого і подібних виробів на суму майже 30 млн рублів у січні 2023-го.

ТОВ "Амтест" на своєму сайті прямо пропонує постачання вимірювального обладнання "від світових виробників у всі регіони Росії".

Закупівля верстатів

Закупівля великих верстатів також триває після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 27 липня 2022 року уклали договір з ТОВ "КАМИ-ГРУПП" на постачання токарного верстата KLE 360 з ЧПУ Siemens.

"Зі специфікації видно, що у формально китайському верстаті, яким є KLE 360, використовують чималу частину вузлів виробництва Тайваню. Зокрема, компаній Auto Strong та HIWIN. Програмне керування – німецької компанії Siemens", - пояснили автори матеріалу.

На ТОВ "КАМИ-ГРУПП" наклали санкції з боку США, ЄС та Швейцарії".

"З негативного, значне занепокоєння викликає рівень промислової співпраці та взаємопроникнення технологій Китаю та Тайваню, які є противниками на політичному рівні. На прикладі "Микроприбора" до дрібниць видно, як Китай "замінює" західне устаткування в Росії. Але "замінює" саме у лапках", - додали там.

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У лютому 2023 року "Микроприбор" закуповує устаткування у ТОВ "ДМ ТЕХНОЛОДЖИС". Проте чомусь російський завод купує у російської компанії російський верстат, а розраховуються між собою в китайських юанях.

Розслідувачі The Insider пояснили це, опираючись на російські митні документи. Всі верстати завезено з Китаю, а в Росії лише вішають табличку з назвою "DMT". Проте і "начинка" верстатів не китайська. Програмний комплекс управління - німецької Siemens. Далі вимірювальний щуп для мінімізації людського фактора під час виробництва – теж німецької компанії Blum-Novotest.

"Поворотний стіл TJR FAR 125b вироблено у Тайвані, а сама компанія є однією з провідних у своїй галузі. Ще один приклад кооперації між Китаєм та Тайванем у нібито невійськовій галузі, яка (і це видно на прикладі "Микроприбора") напряму пов’язана з ВПК", - зазначили вони.

Розслідувачі розповіли, що проти ТОВ "ДМ Технолоджис" запровадили санкції США у грудні 2023 року, проте немає відомостей, чи запроваджували хоч якісь обмеження, чи тиск проти контрагентів компанії у Китаї.

"А найголовніше: перед компаніями з інших юрисдикцій, таких як Тайвань або Німеччина, досі не ставлять чіткі додаткові вимоги запитувати інформацію щодо кінцевого споживача їхніх продуктів. Компанії не несуть жодної відповідальності за постачання своїх товарів до Росії. Тому вартість їхньої продукції для російських покупців не зростає захмарно", - підсумували вони.

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