Китай запровадив санкції проти американського виробника дронів. Компанія постачає безпілотники Україні

дрони,skydio

Американська компанія Skydio, один із найбільших виробників дронів у США та постачальник безпілотників Україні, 11 жовтня потрапила під санкції Китаю.

Як пише Financial Times, виробник шукає нових постачальників і звернувся по допомогу до Білого дому, передає liga.net.

Китай заборонив своїм компаніям постачати Skydio критично важливі компоненти, включно й батареї, у відповідь на схвалення США продажу бойових дронів Тайваню.

FT пише, що Skydio постачає дрони-розвідники для військових України. Її новітня модель X10 першою серед американських дронів успішно пройшла українські тести на стійкість до радіоелектронної боротьби. Україна нібито замовила тисячі таких безпілотників.

"Це момент істини для індустрії дронів. Якщо й були якісь сумніви, цей крок чітко демонструє, що китайський уряд використовуватиме ланцюжки постачання як зброю для просування своїх інтересів над нашими. Це спроба ліквідувати провідну американську компанію з виробництва безпілотників і поглибити залежність світу від китайських виробників дронів", – наголосив гендиректор Skydio Адама Брая.

Компанія почала терміново шукати альтернативних постачальників, а також почала обмежувати постачання запасних батарей до своїх дронів.

Як повідомлялося, у серпні Кабінет Міністрів виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ.

Топ коментарі
+23
Що й потрібно було доказати ! Вісь Зла починає показувати свої щелепи. Далі буде ... ой що буде ! Вісь Зла не обмежиться санкціями як Захід. І стурбованості від них не почуємо. Ми все побачимо !!!
31.10.2024 10:58 Відповісти
+17
шось китайози прихуїли, я сподіваюсь наступні 10 років захід виведе все виробництво і інвестиції, і вже через 20 років китай повернеться де йому і місце, разому з рашкою і кндр
31.10.2024 11:06 Відповісти
+17
Та ні. Вони протестували Захід війною в Україні, побачили, що Захід - всьо, і це розв'язало усім диктаторам руки. Так починалася 2 світова.
31.10.2024 11:12 Відповісти
Що й потрібно було доказати ! Вісь Зла починає показувати свої щелепи. Далі буде ... ой що буде ! Вісь Зла не обмежиться санкціями як Захід. І стурбованості від них не почуємо. Ми все побачимо !!!
31.10.2024 10:58 Відповісти
шось китайози прихуїли, я сподіваюсь наступні 10 років захід виведе все виробництво і інвестиції, і вже через 20 років китай повернеться де йому і місце, разому з рашкою і кндр
31.10.2024 11:06 Відповісти
Та ні. Вони протестували Захід війною в Україні, побачили, що Захід - всьо, і це розв'язало усім диктаторам руки. Так починалася 2 світова.
31.10.2024 11:12 Відповісти
Пізно. Вони вже отримали технології, розвили свою наукову базу, тепер можуть продовжувати без Заходу.
31.10.2024 13:58 Відповісти
скоріше Китай поставить раком США та ЄС ніж вони китай, та його союзників які володіють більшістю енергетичних ресурсів планети.
31.10.2024 14:17 Відповісти
Буде американцям наука де будувати виробництва комплектуючих,.. Халявний сир в мишоловці
31.10.2024 11:07 Відповісти
Страуси починають здогадуватись що пісочниця їм не поможе але це не точно
31.10.2024 11:07 Відповісти
Тепер Китай накладе жорсткі санкції? Не буде більше копіювати американські дрони цієї компанії? Жорстко!
31.10.2024 11:08 Відповісти
Вся "вісь",- це грьобаний кІтай і його приручені "шістки"- расія, кндр і іран...
31.10.2024 11:13 Відповісти
"Молодці" **********, західні інвестиції останні роки й так стрімко тікають із Китаю, тепер західний капітал побіжить ще дужче, бо Сі швидко перетворюється на Ху
31.10.2024 11:21 Відповісти
Детально ознайомлюємось, переозброюємось і розпочинаємо виробництво влсних бумерангів.
31.10.2024 11:30 Відповісти
А що Байден, жує соплі?
31.10.2024 11:33 Відповісти
Це його постійний стан.
31.10.2024 13:21 Відповісти
Ось весь наслідок бездумної політики країн Заходу по вливанню величезних капіталовкладень і новітніх технологій в 90-Х і нульових роках в комуністичний Китай і не хвилювало їх ні права людини, ні загрози.
31.10.2024 11:37 Відповісти
Узкоглазые совсем берега потеряли,сейчас новый президент вкатит им ответные санкции и хана экономике Китпая которая и так на ладан дышит.
31.10.2024 12:04 Відповісти
сподіваюся, ****** абхазька абіззяна "тіснула" вітальну телеграму таварісчу сі?
31.10.2024 12:14 Відповісти
Головне щоб Китай не вводив таких санкцій проти України.
31.10.2024 12:28 Відповісти

