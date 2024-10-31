Китай запровадив санкції проти американського виробника дронів. Компанія постачає безпілотники Україні

Американська компанія Skydio, один із найбільших виробників дронів у США та постачальник безпілотників Україні, 11 жовтня потрапила під санкції Китаю.

Як пише Financial Times, виробник шукає нових постачальників і звернувся по допомогу до Білого дому, передає liga.net.

Китай заборонив своїм компаніям постачати Skydio критично важливі компоненти, включно й батареї, у відповідь на схвалення США продажу бойових дронів Тайваню.

FT пише, що Skydio постачає дрони-розвідники для військових України. Її новітня модель X10 першою серед американських дронів успішно пройшла українські тести на стійкість до радіоелектронної боротьби. Україна нібито замовила тисячі таких безпілотників.

"Це момент істини для індустрії дронів. Якщо й були якісь сумніви, цей крок чітко демонструє, що китайський уряд використовуватиме ланцюжки постачання як зброю для просування своїх інтересів над нашими. Це спроба ліквідувати провідну американську компанію з виробництва безпілотників і поглибити залежність світу від китайських виробників дронів", – наголосив гендиректор Skydio Адама Брая.

Компанія почала терміново шукати альтернативних постачальників, а також почала обмежувати постачання запасних батарей до своїх дронів.

Як повідомлялося, у серпні Кабінет Міністрів виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ.