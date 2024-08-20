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Новини
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Уряд виділив 24 мільярди на закупівлю дронів для українських військових (оновлено)

Дрони США

Кабінет Міністрів під час засідання 20 серпня виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні виділяємо 24 млрд грн на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони", – наголосив він.

Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук уточнив, що додаткові 24 мільярди гривень на дрони для ЗСУ виділили за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу на таку ж суму.

У тому числі 12 млрд гривень отримає держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони для для забезпечення потреб ЗСУ, ще 12 млрд гривень виділили Адміністрації Держслужби спецзв’язку для закупівлі та передачі безпілотників органам, що здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Шмигаль під час засідання уряду також заявив, Україна здійснила "справжній прорив" у виробництві та застосуванні безпілотників. На сьогодні державою вже законтрактовано 1 млн дронів, 500 українських компаній виробляють дрони.

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Крім того, голова уряду нагадав, що за ініціативи президента в структурі ЗСУ створений окремий рід військ – Сили безпілотних систем. Україна стала першою державою у світі, яка завершує їх комплектування.

"Уряд виконує доручення Верховного головнокомандувача і схвалює законопроєкт, що законодавчо утверджує існування Сил безпілотних систем. Вносимо відповідні зміни до закону про ЗСУ", – наголосив Шмигаль.

Він додав, що після голосування у парламенті та підпису президента процес правового оформлення нового роду військ буде завершений.

Як повідомлялося, держава придбала 20 тисяч безпілотників для військових. Їхня загальна вартість перевищує 1,7 млрд грн.

Автор: 

безпілотник (534) Кабмін (7745) дрони (360) Шмигаль Денис (1485)


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Топ коментарі
+13
а де кошти що видилялися до цього....вже розікрали...
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20.08.2024 12:26
+11
одразу треба повідомляти, що сталося з попередніми грошима та скільки планують вкрасти з цих...
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20.08.2024 12:34
+11
Дивно, вже другий раз виділяють огромні кошти а дронів як не вистачає так і немає!!! Вже можно було б всі підрозділи ЗСУ забезпечити!!!
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20.08.2024 12:54
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а де кошти що видилялися до цього....вже розікрали...
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20.08.2024 12:26 Відповісти
Думають, що ми забули..
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20.08.2024 12:30 Відповісти
Ой... Та скільки ж там того було, якісь 63 мільярди...
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20.08.2024 12:40 Відповісти
Роздали вбогим та немічним, які сидять під церквою
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20.08.2024 14:03 Відповісти
одразу треба повідомляти, що сталося з попередніми грошима та скільки планують вкрасти з цих...
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20.08.2024 12:34 Відповісти
не на часі. Все після війни...
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20.08.2024 13:14 Відповісти
Як раз на 24 дрона "маде ин Тищенко" і вистачить.
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20.08.2024 12:35 Відповісти
Дивно, вже другий раз виділяють огромні кошти а дронів як не вистачає так і немає!!! Вже можно було б всі підрозділи ЗСУ забезпечити!!!
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20.08.2024 12:54 Відповісти
Деньги, выделенные на закупку предыдущей партии, успешно разворованы.
Дельцы поняли, что можно и асфальт не класть, ни дороги ремонтировать, проще выделять деньги на закупку дронов.
А там и концы с концами. Легкие большие деньги.
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20.08.2024 12:55 Відповісти
А где контролирующие и борющиеся органы?
В доле?
Огромные деньги выделяются, а дронов на фронте соответствующем сумме денег - нет.
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20.08.2024 12:58 Відповісти
Яка тобі справа, кацапе, до наших грошей? "борющиеся органи" - ну ти й виражовуванія знаєш...
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24.08.2024 22:09 Відповісти
А де ж той мільйон FPV-відео з написом "дрон від держави"? Нічого не бачимо!
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20.08.2024 12:58 Відповісти
Пошукайте в лісі з мільйона дерев.
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20.08.2024 14:44 Відповісти
Обратите внимание, деньги выделяются на закупку дронов, а не на производство собственных.
А как наша власть "умеет делать" закупки, знает уже весь мир.
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20.08.2024 13:01 Відповісти
А що там із викупом мін та пострілів які вже виготовлені і очікують на купівлю?
Чи там відкати не передбачені?
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20.08.2024 14:22 Відповісти
..виглядає, ніби, чудово - але..... але дуже забагато "але" до дермовозєлєнської влади мародерсько-зрадницьких арагнід-гнидьманцевих-татарових-портнових..
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20.08.2024 14:27 Відповісти
хоч би ці гроші монетезувались в розівані кацпські тіла горілу руску техніку і застопорені заводи і інфракстуктуру русані. А не пішли в мазню, готелі середземноморря і в кішені всяким там спритним чувачкам.
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20.08.2024 14:40 Відповісти
Виділили 24, куплять на 4, решту спи₴дять. Все по зеленому фен шую.
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20.08.2024 14:43 Відповісти
"Зелений тариф" - він не лише електроенергії стосується...
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20.08.2024 15:10 Відповісти
Щось купують-купують, а по факту дрони волонтерські
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20.08.2024 14:51 Відповісти
Ви не розумієте! Дрони вже були використані! Це нова партія!
Схема ще простіша ніж з дорогами чи фортифікаціям, там хоч щось треба звітувати. А тут купив три дрони і їх фоточки показуєш раз в півроку...
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20.08.2024 15:42 Відповісти

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