Уряд виділив 24 мільярди на закупівлю дронів для українських військових (оновлено)

Кабінет Міністрів під час засідання 20 серпня виділив 24 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні виділяємо 24 млрд грн на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони", – наголосив він.

Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук уточнив, що додаткові 24 мільярди гривень на дрони для ЗСУ виділили за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу на таку ж суму.

У тому числі 12 млрд гривень отримає держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони для для забезпечення потреб ЗСУ, ще 12 млрд гривень виділили Адміністрації Держслужби спецзв’язку для закупівлі та передачі безпілотників органам, що здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Шмигаль під час засідання уряду також заявив, Україна здійснила "справжній прорив" у виробництві та застосуванні безпілотників. На сьогодні державою вже законтрактовано 1 млн дронів, 500 українських компаній виробляють дрони.

Читайте також: Співпраця Мінцифри та НАБУ: Україна зекономила на дронах 3,3 мільярда

Крім того, голова уряду нагадав, що за ініціативи президента в структурі ЗСУ створений окремий рід військ – Сили безпілотних систем. Україна стала першою державою у світі, яка завершує їх комплектування.

"Уряд виконує доручення Верховного головнокомандувача і схвалює законопроєкт, що законодавчо утверджує існування Сил безпілотних систем. Вносимо відповідні зміни до закону про ЗСУ", – наголосив Шмигаль.

Він додав, що після голосування у парламенті та підпису президента процес правового оформлення нового роду військ буде завершений.

Як повідомлялося, держава придбала 20 тисяч безпілотників для військових. Їхня загальна вартість перевищує 1,7 млрд грн.