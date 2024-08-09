Співпраця Мінцифри та НАБУ: Україна зекономила на дронах 3,3 мільярда

Держава змогла зекономила на закупівлі дронів 3,3 млрд грн завдяки співпраці Міністерства цифрової трансформації та Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, НАБУ опублікувало звіт про діяльність за останні пів року, й однією з найбільш ефективних сфер називає закупівлі безпілотників у межах "Армії дронів".

"Одразу після перших контрактів на безпілотники "Армії дронів" ми збудували жорстку систему контролю закупівель і залучили до цього НАБУ та САП. Держспецзвʼязку надає детективам доступ до CRM-системи, де є всі контракти по дронах. Вони бачать статус по всіх закупівлях: виробників, вартість та всі деталі по контракту. НАБУ вільно може аналізувати кожну закупівлю", – зазначив міністр.

Також за рекомендацією НАБУ для визначення справедливих цін на українські дрони створили supply chain. Це окремі команди, які спільно з НАБУ та журналістами досліджують ціноутворення у сфері безпілотників, додав Федоров.

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Для управління поставками використовують інструменти від німецької технологічної компанії SAP. Це дало змогу управляти термінами поставки, відслідковувати рух дронів від виробника до передової.

"Ще в нас є важливе рішення уряду, яке також є наслідком рекомендацій НАБУ: якщо виробник завищив вартість дронів, то він має на різницю з реальною ціною або допостачати дрони, або повернути власне різницю. Такий підхід дав результат на понад 3,3 мільярда гривень", – підкреслив уряловець.

Зокрема, Сили оборони додатково отримали 18 413 дронів на суму понад 1,8 млрд грн, а державі повернули майже 1,5 млрд грн.

Як повідомлялося, держава придбала 20 тисяч безпілотників для військових. Їх загальна вартість перевищує 1,7 млрд грн.