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Новини
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Співпраця Мінцифри та НАБУ: Україна зекономила на дронах 3,3 мільярда

Дрони США

Держава змогла зекономила на закупівлі дронів 3,3 млрд грн завдяки співпраці Міністерства цифрової трансформації та Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, НАБУ опублікувало звіт про діяльність за останні пів року, й однією з найбільш ефективних сфер називає закупівлі безпілотників у межах "Армії дронів".

"Одразу після перших контрактів на безпілотники "Армії дронів" ми збудували жорстку систему контролю закупівель і залучили до цього НАБУ та САП. Держспецзвʼязку надає детективам доступ до CRM-системи, де є всі контракти по дронах. Вони бачать статус по всіх закупівлях: виробників, вартість та всі деталі по контракту. НАБУ вільно може аналізувати кожну закупівлю", – зазначив міністр.

Також за рекомендацією НАБУ для визначення справедливих цін на українські дрони створили supply chain. Це окремі команди, які спільно з НАБУ та журналістами досліджують ціноутворення у сфері безпілотників, додав Федоров.

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Для управління поставками використовують інструменти від німецької технологічної компанії SAP. Це дало змогу управляти термінами поставки, відслідковувати рух дронів від виробника до передової.

"Ще в нас є важливе рішення уряду, яке також є наслідком рекомендацій НАБУ: якщо виробник завищив вартість дронів, то він має на різницю з реальною ціною або допостачати дрони, або повернути власне різницю. Такий підхід дав результат на понад 3,3 мільярда гривень", – підкреслив уряловець.

Зокрема, Сили оборони додатково отримали 18 413 дронів на суму понад 1,8 млрд грн, а державі повернули майже 1,5 млрд грн.

Як повідомлялося, держава придбала 20 тисяч безпілотників для військових. Їх загальна вартість перевищує 1,7 млрд грн.

Автор: 

безпілотник (534) Федоров Михайло (254) дрони (360) Мінцифри (803)


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Топ коментарі
+4
не купивши їх? ну ок...
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09.08.2024 14:18
+3
Питання в тому скільки зекономленого пішло у кишені земародерів?
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09.08.2024 14:24
+2
Це як на патронах економити.
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09.08.2024 14:23
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не купивши їх? ну ок...
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09.08.2024 14:18 Відповісти
"Вы все врете !!!"
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09.08.2024 14:28 Відповісти
Це як на патронах економити.
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09.08.2024 14:23 Відповісти
Не треба ******* - ви зекономили завдяки Порошенку.
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09.08.2024 14:23 Відповісти
Питання в тому скільки зекономленого пішло у кишені земародерів?
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09.08.2024 14:24 Відповісти
"18 413 дронів на суму понад 1,8 млрд грн" - це інформація ні про що. Яких дронів? Якщо fpv, то це по $2450 за одиницю. Противнику ця інформація нічого не дасть, поки він не знає куди ці дрони потраплять. А без звіту для нас - це гроші в чорну діру.
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09.08.2024 14:24 Відповісти
Подивися на карту параші. Горять і палають сцуки.
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09.08.2024 14:30 Відповісти
Цікаво було б ще подивитися на долю держави і долю донатів в ціні тих дронів.
Крадуть, сер... Просто бісить. А потім маємо отаке:
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09.08.2024 14:53 Відповісти
Останні 6 років при фсбешних шашличниках , слово "ZEкономити" набуло геть іншого сенсу.
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09.08.2024 14:29 Відповісти
Україна зекономила на дронах 3,3 мільярда

Хто і як відчує на собі ці гроші?
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09.08.2024 14:31 Відповісти
Хто економив - тои мабуть нехерово себе чухає
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09.08.2024 14:35 Відповісти
це завдяки вашій економії люди досі скидаються на дрони ?
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09.08.2024 14:35 Відповісти
Зокрема, Сили оборони додатково отримали 18 413 дронів на суму понад 1,8 млрд грн, а державі повернули майже 1,5 млрд грн. - Як може пояснити держава в лиці мінцифри і НАБУ повернення 1,5 млрд гривень .а не закупівлю ,на цю суму ,в часі війни ,таких потрібних ЗСУ дронів???
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09.08.2024 14:50 Відповісти

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