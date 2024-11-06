Санкції працюють: Китай відмовляється страхувати експорт товарів у Росію

Китайська державна компанія Sinosure, яка страхує експорт товарів від ризику неплатежів, почала частіше відмовлятися від співпраці з російськими підприємцями.

Це суттєво ускладнює імпорт китайських товарів у Росію в умовах, коли розрахунки між країнами вже ускладнені через санкції, пише російська газета "Вєдомості" із посиланням на чотири джерела серед імпортерів.

Створена китайською владою у 2021 році компанія Sinosure займається страхуванням торгових кредитів – покриває ризики, пов'язані з отриманням відстрочених платежів експортерами, стягненням основного боргу та відсотків за експортними позиками.

Тобто, якщо китайська компанія продає свої товари за кордон з відстрочкою платежу, Sinosure страхує ризик неотримання коштів. Зазвичай, для цього Sinosure перевіряє компанію-імпортера та схвалює їй ліміт на суму до 90-95% вартості угоди з терміном відстрочки платежу 90-120 днів – і за відсоток від суми угоди оформлює страховку. Імпортер оплачує частину коштів, а експортер відправляє товар.

Після отримання товару і до закінчення терміну відстрочки імпортер повинен заплатити решту коштів, що залишилася. Якщо він цього не зробить, китайський постачальник отримає компенсацію від страховика.

Однак останнім часом у російського бізнесу виникли складнощі із роботою через Sinosure. Так, нещодавно китайський постачальник повідомив одному з російських імпортерів, що Sinosure відмовилася страхувати їхню угоду через характер товару, хоча йшлося нібито про непідсанкційну хімічну продукцію, розповів один із співрозмовників газети. При цьому страховик не обнулив ліміт імпортера, тобто той може продовжувати працювати через Sinosure, але не за всіма групами товарів.

Інший російський підприємець розповів про кілька випадків обнулення ліміту для російських імпортерів у Sinosure. Ще один співрозмовник розповів, що щонайменше троє російських імпортерів потрапили до "чорного списку" Sinosure і більше не можуть працювати через страховика. Дізнатися причини потрапляння до "чорного списку" цим російським компаніям поки що не вдалося.

Партнер адвокатського бюро Nordic Star Андрій Гусєв висловив припущення, що при взаємодії з російськими компаніями Sinosure діє за аналогією з китайськими банками і відмовляється страхувати експорт низки товарів. За словами одного із співрозмовників газети, їх перелік збігається із "чорним списком" великого держбанку Bank of China.

Зменшення страхування через Sinosure особливо помітне у таких галузях, як енергетика, машинобудування та хімія, де російські компанії традиційно купували багато обладнання з Китаю, додає Гусєв.

Проблеми з Sinosure можуть мати суттєвий вплив на російські компанії, яким буде складніше отримати доступ до страхування експортних кредитів та фінансування, і можуть призвести до скорочення торгових операцій між Росією та Китаєм, попереджає керівник офісу транспортно-логістичної компанії Holding-Finance Broker у Шанхаї (Shanghai Trade Business Group) Андрій Чупров.

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Як повідомялося, ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася в грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну вводити вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкційним особам та російському військово-промисловому комплексу.

Після цього понад 98% китайських кредитних організацій припинили приймати платежі від російських компаній. Також деякі банки стали відхиляти платежі з російськими іменами та почали відмовлятися приймати "брудні" юані з Росії.

Наприкінці серпня стало відомо, що російські компанії стикаються з усе довшими затримками та більшими витратами при проведенні розрахунків з торговими партнерами в Китаї. Ця проблема загострилася, а між РФ та Китаєм "зависли" транзакції на десятки мільярдів юанів.

Близьке до уряду РФ джерело підтвердило, що китайські державні банки "масово" припиняють операції з Росією, через це затримуються платежі на мільярди юанів.

Через це Росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми в торгівлі між двома країнами. Також Росія сподівається почати розраховуватися з Китаєм за допомогою криптовалюти: до того президент РФ Владімір Путін підписав закон про легалізацію обороту криптовалюту та майнінгу в країні.