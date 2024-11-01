Поддержка оборонной сферы РФ Китаем является решающим фактором для продолжения войны против Украины, - представитель США в ООН Вуд

Китай, несмотря на то, что преуменьшает масштабы своей поддержки ВПК РФ, предоставляет компоненты вооружений, технологии БПЛА и крылатых ракет, станки, микроэлектронику и нитроцеллюлозу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель постпреда США Роберт Вуд.

"Поддержка Китаем России является решающей. Поддержка со стороны Китая затягивает войну. Китай говорит о создании условий для мира. Но он мог бы быстро создать эти условия, прекратив поддержку России", - сказал Вуд

Он добавил, что Китай продолжает преуменьшать масштабы своей поддержки оборонно-промышленной базы России. В то же время он предоставляет ей, в частности компоненты вооружений, технологии БПЛА и крылатых ракет, станки, микроэлектронику и нитроцеллюлозу. Китайские компании сотрудничали с российскими оборонными фирмами в разработке и производстве ударных беспилотников дальнего радиуса действия, добавил он.

"Китай не имеет оснований утверждать, что выступает за мир, поскольку дает России возможность вести самую большую войну в Европе за последние десятилетия", - подчеркнул дипломат.

