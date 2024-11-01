РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8731 посетитель онлайн
Новости
4 078 12

Поддержка оборонной сферы РФ Китаем является решающим фактором для продолжения войны против Украины, - представитель США в ООН Вуд

роберт,вуд

Китай, несмотря на то, что преуменьшает масштабы своей поддержки ВПК РФ, предоставляет компоненты вооружений, технологии БПЛА и крылатых ракет, станки, микроэлектронику и нитроцеллюлозу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель постпреда США Роберт Вуд.

"Поддержка Китаем России является решающей. Поддержка со стороны Китая затягивает войну. Китай говорит о создании условий для мира. Но он мог бы быстро создать эти условия, прекратив поддержку России", - сказал Вуд

Он добавил, что Китай продолжает преуменьшать масштабы своей поддержки оборонно-промышленной базы России. В то же время он предоставляет ей, в частности компоненты вооружений, технологии БПЛА и крылатых ракет, станки, микроэлектронику и нитроцеллюлозу. Китайские компании сотрудничали с российскими оборонными фирмами в разработке и производстве ударных беспилотников дальнего радиуса действия, добавил он.

"Китай не имеет оснований утверждать, что выступает за мир, поскольку дает России возможность вести самую большую войну в Европе за последние десятилетия", - подчеркнул дипломат.

Читайте также: Россия не смогла бы 2,5 года вести войну против Украины без поддержки Китая, - премьер Дании Фредериксен

Автор: 

Китай (3194) россия (97399) США (27973)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Констатували очевидне. Далі що? 100500 левел занепокоєнь? Так війна може тривати поки не закінчаться українці
показать весь комментарий
01.11.2024 06:29 Ответить
+5
Ціль США - максимально ослабити кацапів, що при цьому буде за Україною їм начхати. Пора б вже зрозуміти, що друзів в нас немає і не буде, незалежно від того чи буде нормальний уряд і президент чи внутрішні вороги на Банковій, як зараз.
показать весь комментарий
01.11.2024 09:13 Ответить
+3
Ну i шо?Пук в калюжу....
показать весь комментарий
01.11.2024 07:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Констатували очевидне. Далі що? 100500 левел занепокоєнь? Так війна може тривати поки не закінчаться українці
показать весь комментарий
01.11.2024 06:29 Ответить
Ціль США - максимально ослабити кацапів, що при цьому буде за Україною їм начхати. Пора б вже зрозуміти, що друзів в нас немає і не буде, незалежно від того чи буде нормальний уряд і президент чи внутрішні вороги на Банковій, як зараз.
показать весь комментарий
01.11.2024 09:13 Ответить
Ну i шо?Пук в калюжу....
показать весь комментарий
01.11.2024 07:26 Ответить
Ух ты--- сильно! Смелый вывод в ООН сделали. Опередили события. А ****--- эксперды!
показать весь комментарий
01.11.2024 07:51 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2024 08:56 Ответить
Косорилі що хочуть те і роблять.Та був би Рейган чи Маккейн,сиділи б,як сливка в сраці, і виплачували світу збитки за ковід.
показать весь комментарий
01.11.2024 09:00 Ответить
Больше всегоПарашку поддерживают страны Запада-покупаяу нее сырья на сумму в 5-10 раз больше чем бают помощ Украине. При этом ограничиваяУкраину в применении оружия по военным целям на территриии Парашки. Запад-он такой лукавый. И лицо хочет сохранить и бабок на войне наварить. Америка наварила миллиарды только тем что вытесили российский газ и заменила своим на Европейском газовом рынке
показать весь комментарий
01.11.2024 09:52 Ответить
То есть, Китай здесь ни при чём, во всем виноваты гейропа и коварный Госдеп? Давай уже, не сдерживай себя.
показать весь комментарий
01.11.2024 13:10 Ответить
І про Будапештський меморандум щось забули... що нам обіцяли. Проблема не в тому что то був типа меморандум, в якому не було прописано конкретних забов'язань " гарантов" у разі агрессії проти України. Проблема в тому, що не має бажання дати країні конче потрібне озброєння в достатній кількості і без зволікань. Від їхнього занепоєння нам легче не стане. Як після всього може Україна вірити у якісь договори/переговори? Мінськ вже довів їх підступніть, а пу наразі чітко сто разів повторив свою ціль - присовокупити типа "ісконні руцьки "земл
показать весь комментарий
01.11.2024 14:16 Ответить
На жаль українська влада мовчить хоч всім про це відомо ,на Китай припадає 40% російського експорту і 90% електроніки для військової техніки росії китайського виробництва ,тому як би там не говорили про китайський мирний план це розмова ні про що ,китай підтримує агресію рашистів.
показать весь комментарий
01.11.2024 11:18 Ответить
Той, хто вірить комуністам - довбойоб. Той, хто вірить комуністам китайцям - довбойоб в кубі...
показать весь комментарий
01.11.2024 11:20 Ответить
Китай торгует со всеми, включая Украину, - ничего личного - все во благо Китая
показать весь комментарий
01.11.2024 13:11 Ответить
 
 