Россия не смогла бы 2,5 года вести войну против Украины без поддержки Китая, - премьер Дании Фредериксен
Россия не смогла бы более двух лет вести против Украины полномасштабную войну, если бы не поддержка со стороны Китая.
Об этом заявила глава правительства Дании Метте Фредериксен во время пресс-конференции с участниками саммита Украина - Северная Европа, сообщает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что тесное сотрудничество России с Китаем, а также с КНДР и Ираном создает серьезную угрозу глобальной безопасности.
"Мы должны видеть реальность. Я не думаю, что РФ могла бы начать такую полномасштабную войну в Европе и вести ее без помощи Китая. Обсуждая сегодняшнюю ситуацию, в частности на поле боя, ваше будущее в НАТО, мы должны признать, что вся ситуация с безопасностью совсем изменилась", - сказала глава правительства Дании.
К слову, недавно генсек НАТО заявлял, что Китай подпитывает войну России против Украины.
Ну й кмітлива ж ця пані!
тут мають бути якісь зовсім іншого плана спецоперації щоб знищити цю півтораметрову тварь!
і зогляду на те, скільки бабла вливається в МО та різні сили спецоперацій, сумно, що їх фантазія себе особливо не проявляє
Як наслідок, 78% російського експорту сирої нафти припадало саме на цих двох партнерів по БРІКС, хоча ще у 2021 році їхня частка становила 32%.
При цьому поставки нафтопродуктів з Індії та Китаю до Європи зросли втричі (з 12 до 36 млн тонн). Ціни зі знижками на російську нафту є ключовим фактором стійкого імпортного апетиту нафтопереробних заводів.
2022 рік - 15 млрд.$
2023 рік - 7,7 млрд. $
2024 рік - 8 млрд. $
як пишуть фін.видання - "загалом Китай залишається одним із найбільших торговельних партнерів України, особливо у таких категоріях як продовольчі товари та машини й устаткування"
Це не Україна підіймала китайську економіку, продаючи туди технології і переносячи виробництва.
Что вы там писали? Хагер электрический щит 12 автоматов.
Посмотрите цену в Украине и цену на Алиэкспресс аналогичного китайского.
Не хотите ставить эксперимент?
Поверьте мне.
Хагеровский (немецкий) щит в Украине, даже добавьте оплату "Новой почты"140 грн. Обойдется дешевле чем аналогичный щит неизвестного дядюшки Ли, с Алиэкспресса.
Электрический автоматический выключатель Хагер будет стоить столько же как китайский TOMZN, только китайца ждать 1,5 месяца надо.
P.S не смейтесь, китайские 16 А, не равны европейским 16 А.
РФ, Іран, КНДР, Угорщина - це лиш сателіти Китаю. Китай довго набирав сили і нарешті вирішив що має задати жару цим "европеоїдам"
І щоб не підставлятись самому послав в бій всіх своїх сателітів. Ціль Китаю - цифровий концлагер на планеті земля. Це те що УЖЕ робить Маск із своїм твітером де шось не то сказав - бан і тебе і не знайдуть.
Вони хочуть перетворити планету на концлагер. А рожеві поні навіть розібратись з арабами і африканцями неможуть шо сунуть в ЕС. Про що мова
Китай хочe перетворити Росію на маріонеткову державу.
Завдяки опору, який чинить Україна, та тривалості війни, багато в чому Росія дуже ослаблена, а їхня економіка не зможе вижити без Китаю.
Раніше здавалося, що Росія для Китаю буде молодшим партнером, але зараз вони дедалі більше йдуть до того, щоб стати маріонетковою державою, хоча на поверхні це може виглядати як суверенна держава.