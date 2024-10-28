Россия не смогла бы 2,5 года вести войну против Украины без поддержки Китая, - премьер Дании Фредериксен

Россия не смогла бы более двух лет вести против Украины полномасштабную войну, если бы не поддержка со стороны Китая.

Об этом заявила глава правительства Дании Метте Фредериксен во время пресс-конференции с участниками саммита Украина - Северная Европа, сообщает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что тесное сотрудничество России с Китаем, а также с КНДР и Ираном создает серьезную угрозу глобальной безопасности.

"Мы должны видеть реальность. Я не думаю, что РФ могла бы начать такую полномасштабную войну в Европе и вести ее без помощи Китая. Обсуждая сегодняшнюю ситуацию, в частности на поле боя, ваше будущее в НАТО, мы должны признать, что вся ситуация с безопасностью совсем изменилась", - сказала глава правительства Дании.

К слову, недавно генсек НАТО заявлял, что Китай подпитывает войну России против Украины.

