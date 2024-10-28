РУС
3 082 36

Россия не смогла бы 2,5 года вести войну против Украины без поддержки Китая, - премьер Дании Фредериксен

Фредеріксен про допомогу Росії від Китаю

Россия не смогла бы более двух лет вести против Украины полномасштабную войну, если бы не поддержка со стороны Китая.

Об этом заявила глава правительства Дании Метте Фредериксен во время пресс-конференции с участниками саммита Украина - Северная Европа, сообщает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что тесное сотрудничество России с Китаем, а также с КНДР и Ираном создает серьезную угрозу глобальной безопасности.

"Мы должны видеть реальность. Я не думаю, что РФ могла бы начать такую полномасштабную войну в Европе и вести ее без помощи Китая. Обсуждая сегодняшнюю ситуацию, в частности на поле боя, ваше будущее в НАТО, мы должны признать, что вся ситуация с безопасностью совсем изменилась", - сказала глава правительства Дании.

К слову, недавно генсек НАТО заявлял, что Китай подпитывает войну России против Украины.

Читайте также: Британия предупредила Китай, что помощь России может навредить отношениям Пекина с Европой

Китай (3186) россия (97281) Фредериксен Метте (102)
+10
(у захваті):
Ну й кмітлива ж ця пані!
показать весь комментарий
28.10.2024 23:49 Ответить
+8
Всі політики тормознуті від природи ,коли кожний п'ятий українець казав, шо китай пре на Україну ,а Захід робив вигляд ,шо цього не може бути , чи то там в ЄС чекали шо 🤡 , зеленськи падли, швиденько здадуть Україну на тарілочці кремлю, аж арахамію уповноважили ,розлитися у симпатіях, до китайського гулагу , і все буде як завжди ...дочухалися ,шо тепер китайська комунистична мафія, готова перти на ЄС...приїхали !!!
показать весь комментарий
28.10.2024 23:57 Ответить
+6
ЕС тормози. Як і США

РФ, Іран, КНДР, Угорщина - це лиш сателіти Китаю. Китай довго набирав сили і нарешті вирішив що має задати жару цим "европеоїдам"

І щоб не підставлятись самому послав в бій всіх своїх сателітів. Ціль Китаю - цифровий концлагер на планеті земля. Це те що УЖЕ робить Маск із своїм твітером де шось не то сказав - бан і тебе і не знайдуть.

Вони хочуть перетворити планету на концлагер. А рожеві поні навіть розібратись з арабами і африканцями неможуть шо сунуть в ЕС. Про що мова
показать весь комментарий
29.10.2024 00:15 Ответить
(у захваті):
Ну й кмітлива ж ця пані!
показать весь комментарий
28.10.2024 23:49 Ответить
найсумніше що кацапська тварина чудово розуміє, що якщо відступить, то доведеться сплачувати репарації, доведеться щось робити зі своїм обісраним "іміджем" тощо... тому вона не відступить! зогляду на це просто битися лбами звичайних солдат Україна наврядчи потягне!
тут мають бути якісь зовсім іншого плана спецоперації щоб знищити цю півтораметрову тварь!
і зогляду на те, скільки бабла вливається в МО та різні сили спецоперацій, сумно, що їх фантазія себе особливо не проявляє
показать весь комментарий
29.10.2024 00:50 Ответить
Коли Буданга під стіл ходив, КГБшні тварини майже вік людей закатовували та своє нечісти діло робили. Там де в Україні гривня, то в кацапів сотні нафтодолірів на підкупи, зброю та інші підлоту. Там де українець в благородство грає, кацап не чурається по лікоть в крові руки замазувати, якими потім ручкається з папами римськими і підарськими оонами. Там де орда нациганює мільйони тон заліза для геноциду, Європка не ескалує, щоб не ескалювати. Там виборів немає впринципі, а в нас вибори промінюють на життя і майбутнє нації. Думай те.
показать весь комментарий
29.10.2024 01:27 Ответить
Так, пані кмітлива, але не зовсім, навіть коли каже правду, самий кмітливий український нарід 73%, який під час війни вибрав собі поводирями бездар і мародерів, а винні, як завжди західні партнери, що не ввели свої війська за наш дебільний вибір.
показать весь комментарий
29.10.2024 07:22 Ответить
Всі політики тормознуті від природи ,коли кожний п'ятий українець казав, шо китай пре на Україну ,а Захід робив вигляд ,шо цього не може бути , чи то там в ЄС чекали шо 🤡 , зеленськи падли, швиденько здадуть Україну на тарілочці кремлю, аж арахамію уповноважили ,розлитися у симпатіях, до китайського гулагу , і все буде як завжди ...дочухалися ,шо тепер китайська комунистична мафія, готова перти на ЄС...приїхали !!!
показать весь комментарий
28.10.2024 23:57 Ответить
пані Кеп, а хто торгує з Китаєм приблизно на 1 трлн $ на рік?
показать весь комментарий
29.10.2024 00:14 Ответить
Поставки нафти з Росії до Індії у 2023 році зросли у 18 разів порівняно з 2021 роком (з 4,5 до 82 млн тонн), а до Китаю - на третину (з 80 до 107 млн тонн).
Як наслідок, 78% російського експорту сирої нафти припадало саме на цих двох партнерів по БРІКС, хоча ще у 2021 році їхня частка становила 32%.

При цьому поставки нафтопродуктів з Індії та Китаю до Європи зросли втричі (з 12 до 36 млн тонн). Ціни зі знижками на російську нафту є ключовим фактором стійкого імпортного апетиту нафтопереробних заводів.
показать весь комментарий
29.10.2024 00:36 Ответить
ой-ей-ей-ей-ей-ой-ой, які погані партнери... так, до відома - товарообіг між Україною та Китаєм:
2022 рік - 15 млрд.$
2023 рік - 7,7 млрд. $
2024 рік - 8 млрд. $
як пишуть фін.видання - "загалом Китай залишається одним із найбільших торговельних партнерів України, особливо у таких категоріях як продовольчі товари та машини й устаткування"
показать весь комментарий
29.10.2024 00:55 Ответить
Я це прекрасно знаю, але це як дорікнути Фінляндії що почала брати хліб у рейху в 40-му, щоб не брати його у союзу, бо усі західні демократії просто кинули їх. Що таке 8млрд жебрацької України з найнижчим ВВП у Європі, порівняно з 1трлн найбагатших країн світу, з якої ви пишите.
показать весь комментарий
29.10.2024 01:15 Ответить
Цікаво які там зарплати в Італії порівняно з моїми 10тис грн, щоб дорікати мені за китайський телефон, а не айфон
показать весь комментарий
29.10.2024 01:24 Ответить
ну то нехєр гнати на партнерів тоді, якщо в самих рило по вуха в лайні
показать весь комментарий
29.10.2024 01:37 Ответить
Партнери х*, більшість інвестицій до 13-го року йшли з росії в Україну, ціла купа виробничих компаній продавали туди машинобудівну продукцію, а європейці навіть зерна брєзговали купити, все йшло кудись в Африку.
Це не Україна підіймала китайську економіку, продаючи туди технології і переносячи виробництва.
показать весь комментарий
29.10.2024 02:07 Ответить
І ще моментик щодо "партнерів", цікаво чому продукція Данфос, Хагер, Грюндфус, меблі, освітлення і т.д. коштує від 3 до 10 раз дорожче за китайську, чи не тому що офіційні дилери наших "партнерів" туди закладають до 60% відкатів компаніям і торговим мережам.
показать весь комментарий
29.10.2024 02:27 Ответить
Давайте эксперимент?
Что вы там писали? Хагер электрический щит 12 автоматов.
Посмотрите цену в Украине и цену на Алиэкспресс аналогичного китайского.
показать весь комментарий
29.10.2024 06:46 Ответить
Експеримент чого, посередники заходять до постачальника і беруть на 40% дешевше ринку. І так з усією європейською продукцією, у підсумку якщо китайський товар можна взяти безпосередньо у виробника, то з європейською продукцією годуєш цілий ланцюжок дармоїдів посередників.
показать весь комментарий
29.10.2024 07:37 Ответить
i'm okay.
Не хотите ставить эксперимент?
Поверьте мне.
Хагеровский (немецкий) щит в Украине, даже добавьте оплату "Новой почты"140 грн. Обойдется дешевле чем аналогичный щит неизвестного дядюшки Ли, с Алиэкспресса.
Электрический автоматический выключатель Хагер будет стоить столько же как китайский TOMZN, только китайца ждать 1,5 месяца надо.
P.S не смейтесь, китайские 16 А, не равны европейским 16 А.
показать весь комментарий
29.10.2024 08:35 Ответить
Автоматів зараз як грязі, усі вони працюють відповідно своїх х-к, що китайський енекст нормальних серій, що хагер. Ви розкажіть за клапана 6-10тис грн проти 30$ в Китаї. Бо це просто кусок латуні, він не може коштувати 200-300$. Частотні перетворювачі, електроніку. І т.д.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:05 Ответить
Знав одного єврейчика який тільки тому що був свій корєш для постачальників заробляв по 3-4 тис. $, плюючи в стелю, і звісно ж ніхто з них китайським не торгує, відкати не ті, і його клієнти - митники, депутати з чесно заробленими матрасами грошей не зрозуміють.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:33 Ответить
ЕС тормози. Як і США

РФ, Іран, КНДР, Угорщина - це лиш сателіти Китаю. Китай довго набирав сили і нарешті вирішив що має задати жару цим "европеоїдам"

І щоб не підставлятись самому послав в бій всіх своїх сателітів. Ціль Китаю - цифровий концлагер на планеті земля. Це те що УЖЕ робить Маск із своїм твітером де шось не то сказав - бан і тебе і не знайдуть.

Вони хочуть перетворити планету на концлагер. А рожеві поні навіть розібратись з арабами і африканцями неможуть шо сунуть в ЕС. Про що мова
показать весь комментарий
29.10.2024 00:15 Ответить
В українців звичка боротися з усім світовим злом. Поки зосередьтеся на рашке.
показать весь комментарий
29.10.2024 05:40 Ответить
Выживут выродки на которых излучение Твиттер не действует.
показать весь комментарий
29.10.2024 06:52 Ответить
Є таке відчуття, що захід пропускав і пропускає росіян далі в Україну щоб потім дорікнути цим Китаю і мати формальну причину захищати власні ринки від китайської експансії.
показать весь комментарий
29.10.2024 00:29 Ответить
Це може і добре, для них, тільки чи є в їх планах існування України взагалі, не зрозуміло. Бо та їх допомога крапельницею, то не про якусь перемогу, і не стріляти, і гроші на військову мету не використовувати, та й тих грошей кіт наплакав порівняно з нафтовими прибутками росії
показать весь комментарий
29.10.2024 00:34 Ответить
Да заспоГойся, хитродупий пареньок, з зарплатнею 10000грн. Ти за кого голосував ,за Зєро чи *****, поки не зрозумів?
показать весь комментарий
29.10.2024 08:53 Ответить
Я голосував за Порошенка, щоб цієї війни не.бу.ло. А моя зарплата відображає нашу чудову країну, де навчальні заклади мають забезпечити роботою тільки на папері.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:14 Ответить
Ну, вибачайте тоді
показать весь комментарий
30.10.2024 07:57 Ответить
Бо роботою в цій країні забезпечує правильний кум і папа А хорошу спеціальність - хороший хабар. А не досягнення в навчанні. І в Європі доречі теж, в усякому разі знаю таких людей.
показать весь комментарий
29.10.2024 18:21 Ответить
Основний інтерес Китаю в тому, щоби виснажити американські ресурси будь-де. Ось чому для Китаю має сенс підтримувати Росію в завданні шкоди Україні.

Китай хочe перетворити Росію на маріонеткову державу.
Завдяки опору, який чинить Україна, та тривалості війни, багато в чому Росія дуже ослаблена, а їхня економіка не зможе вижити без Китаю.

Раніше здавалося, що Росія для Китаю буде молодшим партнером, але зараз вони дедалі більше йдуть до того, щоб стати маріонетковою державою, хоча на поверхні це може виглядати як суверенна держава.
показать весь комментарий
29.10.2024 00:50 Ответить
Украина победила бы варварскую московию за полгода, имей все необходимое вооружение, включая 200 самолетов и 2000 томагавков.
показать весь комментарий
29.10.2024 01:17 Ответить
Лучше одну звезду смерти
показать весь комментарий
29.10.2024 05:02 Ответить
В неї дар божий,як у Ванги.Після політики,може піти в шапіто прєдсказатєльніцой.)))
показать весь комментарий
29.10.2024 06:59 Ответить
...без підтримки Європи, вона хотіла сказати.
показать весь комментарий
29.10.2024 07:52 Ответить
И Индий! Зато люди в Украйне продолжают покупать машины и другой тип китайского мусора, понимая или не понимая что Китай это враг.
показать весь комментарий
29.10.2024 09:02 Ответить
 
 