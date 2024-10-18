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Новости Война
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Китай подпитывает войну России против Украины, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте назвав Китай посібником війни РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Пекин способствует российской агрессии в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Китай стал решающим пособником войны России против Украины. И он не может и дальше подпитывать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, без того, чтобы это не повлияло на его интересы и репутацию", - заявил Рютте.

Он отметил, что Китай - не враг НАТО.

"Китай - это вызов. Он не является нашим противником, но это вызов: он поддерживает военные усилия России, обходя санкции, поставляя товары двойного назначения, и это влияет на положение Китая в мире", - пояснил Рютте.

По его словам, такая позиция Пекина заставляет другие страны изменить свое мнение о нем.

Напомним, минфин Соединенных Штатов объявил о введении санкций против сети компаний из Китая и России, причастных к разработке и производству дальнобойных дронов "Гарпия", которые РФ применяет в войне против Украины.

Также читайте: Китай по-прежнему активно помогает РФ затягивать войну против Украины, - Зеленский

Автор: 

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війну підживлюють всі, хто купує мокшанську нафту та газ, всі, хто постачає та виконує роль прокладок у надсиланні до раші зброї та засобів її виготовлення, хто взагалі купує щось з боліт... війну підживлює тотальна корупція та продажність в Україні...
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18.10.2024 08:55 Ответить
У Китая, в отличие от Индии, которой вроде как продали нефти в рупиях на 30 миллиардов долларов, а взамен ничего предложит не могут, вся линейка промышленной продукции. Без китайцев смартфоны в России продавались бы на вес золота.
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18.10.2024 08:56 Ответить
И шо это, очередная озабоченность?
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18.10.2024 09:01 Ответить
Китай дав добро на вторгнення Засрашки в Украiну .Вiн головний ляльковод . ****** косорилi.
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18.10.2024 09:16 Ответить
з одного боку саме так. а з іншого боку трумп робив все, шоб це вторгнення відбулося. бо коли саудити розпочали цінову війну проти засрашки, опустивши нафту нижче плінтусу, саме трумп заступився за пуйла і змусив саудитів припинити. а ви скажіть, де була б рашка в 22-му, якби ціни на нафту були нижче 20 баксів пару років? а потім ще й прислав вагон мед обладнання, шоб пуйло раптом не здохло від ковіду перед вторгненням.
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18.10.2024 09:45 Ответить
Китай підживлює війну Росії проти України, - куколд Рютте
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18.10.2024 09:34 Ответить
Куколди західні. Вони бекатимуть, як вівці, і коли китайська навала через своїх проксі кацапів та корейців попре на НАТО. Абсолютні імпотенти, які обісралися навіть не у своїй війні, і з тріском програли паРаші в Україні.
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18.10.2024 11:18 Ответить
ВЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ. БЕЗ КИТАЙСКОЙ ПОМОЩИ УКРАИНА УЖЕ ОСВОБОДИЛА БЫ СВОИ ЗЕМЛИ. СЛАВА УКРАИНЕ! УКРАИНА ПОБЕДИТ!
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18.10.2024 14:06 Ответить
 
 