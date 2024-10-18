Китай подпитывает войну России против Украины, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Пекин способствует российской агрессии в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Китай стал решающим пособником войны России против Украины. И он не может и дальше подпитывать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, без того, чтобы это не повлияло на его интересы и репутацию", - заявил Рютте.

Он отметил, что Китай - не враг НАТО.

"Китай - это вызов. Он не является нашим противником, но это вызов: он поддерживает военные усилия России, обходя санкции, поставляя товары двойного назначения, и это влияет на положение Китая в мире", - пояснил Рютте.

По его словам, такая позиция Пекина заставляет другие страны изменить свое мнение о нем.

Напомним, минфин Соединенных Штатов объявил о введении санкций против сети компаний из Китая и России, причастных к разработке и производству дальнобойных дронов "Гарпия", которые РФ применяет в войне против Украины.

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