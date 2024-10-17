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Новости Война
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Китай по-прежнему активно помогает РФ затягивать войну против Украины, - Зеленский

Зеленський заявив, що Китай допомагає Росії затягувати війну

Украина имеет четкие данные разведки, что Китай до сих пор активно помогает России затягивать войну против Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Евросовете, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что РФ нужно больше сил, а российский диктатор Владимир Путин готовит подкрепление для продолжения войны, а не для ее завершения.

По словам главы государства, Путин до следующего года хочет сравняться с уровнем производства вооружения в странах ЕС.

"Он получает помощь от Северной Кореи со снарядами, вооружением, а сейчас даже людьми. Плюс Иран... К сожалению, мы также имеем четкие данные разведки о том, что Китай все еще активно помогает России затягивать эту войну", - добавил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20787) Китай (3034) россия (96095)


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Топ комментарии
+16
китай бере активну участь у війні @уйлостану проти України, а не "допомагає затягувати"
шостий рік президенства - навчися нарешті об'єктивно називати очевидні речі
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17.10.2024 14:08
+14
Якщо Україна програє в цій війні, то ера США та Заходу скінчиться! Почнеться ера Китаю та диктаторських режимів з постійними війнами та змінами кордонів!
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17.10.2024 14:14
+13
А ти скажи своєму придурку з Абхазії, араХламідії - він же ж там ставив Китай в приклад і навіть робив ставку на "надьожного друга, якого надо скопіровать"!
От і скажи цьому додіку, шоб той покалякав з Сі та примусив (!!!) його слідкувати "за базаром" і не путати "рамси"! Які проблеми, шлепєр?
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17.10.2024 14:16
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Але у всьому винні хто? Ух... нти?
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17.10.2024 14:03 Ответить
є таке діло, але він на другому місці після тебе...
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17.10.2024 14:06 Ответить
олежа, четверг сьогодні - ти торопига, брате...
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17.10.2024 14:44 Ответить
там зверху дописано, який на цьому тиждні день - скролні спіймаєш
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17.10.2024 14:53 Ответить
Блоканули...
Не дали сказати...
Що ти ПІздатий!
Брате!...
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27.10.2024 23:43 Ответить
китай бере активну участь у війні @уйлостану проти України, а не "допомагає затягувати"
шостий рік президенства - навчися нарешті об'єктивно називати очевидні речі
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17.10.2024 14:08 Ответить
Китай не допомогає! Китай кукловодить всіма цими діями! Мета - новий світопорядок,де китай головний!
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17.10.2024 14:11 Ответить
Якщо Україна програє в цій війні, то ера США та Заходу скінчиться! Почнеться ера Китаю та диктаторських режимів з постійними війнами та змінами кордонів!
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17.10.2024 14:14 Ответить
А сша та єс не проти. Їм так навіть краще. Навіщо воювати, якщо можна торгувати?
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17.10.2024 14:53 Ответить
Ось тільки фінальний продукт це нова світова війна
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17.10.2024 18:10 Ответить
А ти скажи своєму придурку з Абхазії, араХламідії - він же ж там ставив Китай в приклад і навіть робив ставку на "надьожного друга, якого надо скопіровать"!
От і скажи цьому додіку, шоб той покалякав з Сі та примусив (!!!) його слідкувати "за базаром" і не путати "рамси"! Які проблеми, шлепєр?
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17.10.2024 14:16 Ответить
Вінєпанімаєтє, агрохімія казав, що партії дуже схожі, слуга урода і камунякі кєтая, а агрохламідія нєвінаватая, йоу. Вона ж бактерія, бактерії не люди.
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17.10.2024 14:26 Ответить
Линия обороны
https://dl-news.defence-line.org/?p=43337 Зеленый забористый «план».

Мне одному кажется, что неугомонный турист в грязном зеленом белье уже изрядно надоел всем нашим западным партнерам? От него уже отворачиваются, отменяют встречи, не пускают в парламенты стран.

А мудрее всего поступил Израиль - просто на весь мир заявил, что не надо приезжать, в Израиле ему не рады.

Кстати, Дональд Трамп очень точно охарактеризовал великого Зелебобу:
«Only a comedian can walk in wrinkled pants hundreds of kilometers from the front.»

Некоторые грамотные и достойные люди говорят, что форум мира в Швейцарии, где горы родили трех мышей и множество кротовых нор, есть полезное в дипломатическом плане действо. Что руководители многих стран, приехавшие на форум, поддержали Украину.

А как по мне, то это верх позорища, когда Камала Харрис выглядывала из-за плеча Йермака. И я уверен, что миссис Харрис этого не забудет.

А недавно «те, що поїхало в турне» носилось по Европе со своим «планом». Но никто в Европе его «план» курить не хочет, всех уже воротит от украинской власти. И, как следствие, это отношение переноситься и на всю Украину, и на украинских беженцев. Украина стремительно теряет репутацию во всем мире.

Цель этих бесконечных путешествий всем давно известна - дайте денег и дайте оружие. Но на Западе у власти не партии слуг народов. На Западе депутаты правящей партии не сбегают десятками за границу от обвинений в воровстве.

Я уверен, что в закрытых беседах великому зеленому ЧленоГеваре задают много неприятных вопросов. И очень простых вопросов. Например, зачем давать оружие, если нет фортификаций, а деньги на фортификации исчезли? Зачем давать оружие, если украинцы не хотят воевать за свою землю? Зачем давать деньги, если свои собственные деньги Украина тратит на дороги, е**ный телемарафон, индустриальные парки и озеленение Покровска?

Как давно уже известно, великий ЧленоГевара держать удар не умеет, и от неудобных вопросов впадает в режим быдлодипломатии, что еще более раздражает наших партнеров.

Что интересно, уже третий год наши же партнеры советуют одно и то же - перестать обворовывать бюджет, закрыть е**ный телемарафон и создать правительство национального доверия из профи. Ведь простые действия, правда? Но нет, не доходит. Значит, рано или поздно в отношении Украины включится режим игнорирования.

У Украины есть все необходимые возможности, чтобы быстро и кардинально изменить свое поведение. Об этих возможностях постоянно говорят наши западные партнеры и десятки, если не сотни, аналитиков.

Например, сделать то, что давно делают московиты - резко поднять зарплату не чиновникам, а бойцам на войне. Что сразу же может отразиться и на темпах мобилизации и на темпах рекрутинга.

Пенни Прицкер, спецпредставитель США, поработала полгода среди чиновничьего болота в Украине, плюнула слюной и уехала. Потому что неизлечимы и необучаемы. И Пенни Прицкер публично! советовала - не поднимайте налоги, уберите схемы на таможне и в налоговой!

Степень упоротости и дерьма в ОПе, в Кабмине, в ВР видно всем вменяемым людям. И московиты тоже это видят. И потому московиты будут только наращивать эту войну, объективно надеясь на то, что Западу надоест терпеть идиотов. Так же, как надоело терпеть идиотов Пенни Прицкер.

Почему зеленые властители Украины носятся по планете и пытаются договориться о мире с западными союзниками? Украина что, с Западом воюет? Или это Запад должен договариваться о мире с московией?

Перемирие или мир может наступить только тогда, когда этого захочет или московия или Китай. Китай - сила мирового значения, которая держит на плаву и московию, и Иран, и КНДР. Фактически московиты сейчас есть северные хуситы Китая.

Большую часть нефти московии покупает Китай. И Китай же поставляет московии все необходимые компоненты для войны. Без порохов Китая оружейная промышленность залесья давно бы лежала.

90% нефти Ирана покупает Китай. Китай просто содержит КНДР.

Хочет Китай прекращения войны? Нет! Китаю выгодно ослабление и московии и Запада. Только вот Китай также может заиграться в геополитическое доминирование, так же как Запад заигрался с Китаем в экономику. И на выходе Китай получит совсем не то, на что надеется.

Я пока не вижу никаких признаков заморозки войны, перемирия или прекращения войны. И только Украина своими действиями может так измотать Россию, что та захочет хотя бы приостановить агрессию. Но украинская власть курит «план» вместо производства ракет. А поскольку, согласно последнему опросу, великому Зелебобу доверяют 59% опрошенных, то никаких изменений в поведении властей я не ожидаю. Как и не ожидаю изменений в поведении наглухо необучаемого украинского нарида. Зато ожидаю активизацию действий тетушки Кармы в практическом подтверждении теории эволюции Дарвина.
https://dl-news.defence-line.org/?p=43337
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17.10.2024 14:28 Ответить
А теперь кратко проанализируем «план победы» великого Зе, представленный вчера в Верховной Раде, из пяти пунктов. Не буду описывать эти 5 пунктов, все есть в сети.

Почему-то из пяти пунктов четыре пункта «плана» Зе предложено выполнять нашим западным союзникам. Запад должен и в НАТО Украину пригласить, и оружия дать немеряно, и разместить на нашей земле комплексный неядерные сдерживающий пакет, и санкции на московию усилить, и производство вооружений в Украине развивать. Там еще есть какие-то тайные приложения. Думаю, что в этих тайных приложениях предлагается Западу лизать жопы Зеленского и Йермака.

А за все это Украина в пятом пункте плана обязуется после войны защищать Европу своей самой большой и опытной армией.

Ну как можно выдерживать так долго эту неадекватность? Зеленский и его избиратели действительно верят, что Украину пригласят в НАТО уже завтра и завалят оружием и деньгами?

Не пригласят в НАТО. Не завалят ни оружием, ни деньгами. И скоро мы услышим визг Зе, что Запад нас предал.

Уважаемый мною Аркадий Бабченко постоянно говорит, что розовые очки всегда разбиваются стеклами внутрь. Так вот, зеленые очки избирателей Зе тоже обязательно разобьются стеклами внутрь. Если эти самые избиратели выживут.
https://dl-news.defence-line.org/?p=43337
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17.10.2024 14:30 Ответить
щось тут засмерділо довго ношеними портянкамі і прокисшими щамі.....чувак,ти кацапський свин?
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17.10.2024 23:57 Ответить
О! Досвідчений адмін проявився.
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18.10.2024 11:24 Ответить
Заходу має хтось пояснити, що або це їхня війна і вони поки здатні поставити на місце козла(ів), або ці козли ( КНР/КНДР/РФ/Іран ) поставлять заход перед фактом, що то їхня війна, але на той час заходу залишиться тільки всратись...
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17.10.2024 14:38 Ответить
" ... ми також маємо чіткі дані розвідки ...".

Ага , дані розвідки ВОНО має ... А які ти мав дані розвідки на початку 2022 року , коли закликав пересічних маринувати м'ясо до травневих шашликів та розповідав , що росіяни теж люди і не нападуть на Україну ?

А тепер ВОНО на Китай стрілки переводить . Це ТИ розворушив ординську барлогу з божевільним ведмедем, якого Папєрєднік туди завів і де цей ведмідь міцно спав , посмоктуючи мед з краденого кримського вулика ... бо дурні73% вимагали від веселого хлопчиська-шоумена чергового шоу - ось і отримали шоу "Мішка виліз з барлоги".

Це ТИ свідомо затягуєш цю війну, бо постійно дRочиш цього божевільного ведмедя , щоб він не пішов до своєї барлоги ... бо ТИ знаєш, що займати крісло Президента ТИ можеш доки продовжується ця війна та гинуть-калічаться українці ; у разі закінчення війни одразу відбудеться "розбір польотів" і ТИ зі своєю ЗЕбригадою опинишься за гратами за всі ваші "досягнення" , якщо не вспієш втекти от розлючених рідних загиблих та скалічених!
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17.10.2024 15:06 Ответить
І це все пішло різко вверх при Обамі, таке враження що наступний президент США буде останнім
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17.10.2024 18:13 Ответить
Китай активно допомагае а ми активно вiдвантажуем збiжжя Китаю. потрiбно бiзнесу закiyчувати торгiвлю незважаючи на низькi цiни а державi встановити такi ввiзнi податки на товари з Китаю щоб мало не казалось.
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17.10.2024 22:45 Ответить
а у нас вже не залишилося імпортних товарів,крім Китаю.все завалене китайськими товарами (і трошки поляцькими).....
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17.10.2024 23:59 Ответить
Повно південнокорейських та європейських.
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18.10.2024 01:14 Ответить
неправда
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18.10.2024 19:16 Ответить
Покупая китайский смартофон вы убиваете своих солдат.
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18.10.2024 00:51 Ответить
Той самий Китай, досвід комуністичної партії якого збиралася переймати партія Зеленського?

Той самий Китай, на гроші та хабарі якого розраховував уряд Зеленського?

Та не може бути!!!
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18.10.2024 01:12 Ответить
Китаю нічого окрім землетрусов і катаклізмов побажати не можу - гнідосні узкоглазі були співавторами війни московії проти України.
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18.10.2024 02:31 Ответить
 
 