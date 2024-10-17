Китай по-прежнему активно помогает РФ затягивать войну против Украины, - Зеленский

Украина имеет четкие данные разведки, что Китай до сих пор активно помогает России затягивать войну против Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Евросовете, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что РФ нужно больше сил, а российский диктатор Владимир Путин готовит подкрепление для продолжения войны, а не для ее завершения.

По словам главы государства, Путин до следующего года хочет сравняться с уровнем производства вооружения в странах ЕС.

"Он получает помощь от Северной Кореи со снарядами, вооружением, а сейчас даже людьми. Плюс Иран... К сожалению, мы также имеем четкие данные разведки о том, что Китай все еще активно помогает России затягивать эту войну", - добавил Зеленский.

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