Страны Запада не знают, как противостоять масштабным шпионским операциям Китая, - WSJ

Сейчас Китай ведет масштабную шпионскую деятельность с привлечением не только спецслужб, но и частных компаний и гражданских лиц к сбору важной информации.

Об этом говорится в публикации Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Шпионская активность имеет целью укрепить экономику Китая, одновременно ослабляя другие страны.

Только за последний месяц ФБР заявило, что хакеры, связанные с китайским правительством, взломали 260 тысяч подключенных к Интернету устройств на территории США и Европы.

Федеральные чиновники также утверждают, что бывшая главная помощница губернатора Нью-Йорка была китайским агентом, а отчет Конгресса обнаружил, что грузовые краны китайского производства в американских портах содержали технологию, которая могла давать Китаю возможность незаметно контролировать их.

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Западные спецслужбы бьют тревогу и просят общественность проявлять бдительность, однако глубокие экономические связи между Китаем и Западом делают выявление шпионов сложной задачей.

Китайская сеть поддерживаемых государством хакеров огромна и считается, что она превосходит численность киберперсонала ФБР в соотношении 50 к 1. По некоторым оценкам, в Китае над кибероперациями работают до 600 тысяч человек.

Китай взломал энергетическую и водопроводную инфраструктуру США. Это вызывает беспокойство в Вашингтоне, который опасается, что китайское правительство может серьезно нарушить работу этих критически важных служб, если Китай попытается захватить Тайвань.

Другие громкие проявления китайского шпионажа - массовое нарушение записей регистрации избирателей в Великобритании, что раскрыло домашние адреса до 40 миллионов человек, а также доступ к сетям американских провайдеров широкополосной связи, что, возможно, позволило получить доступ к прослушиванию телефонных разговоров, которые используются в уголовных расследованиях.

В отличие от Советского Союза, Китай не слишком озабочен тем, что его шпионов отлавливают, и Пекин редко пытается обменивать своих агентов с Западом.

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Европейские чиновники предупреждают, что Китай использует китайских студентов и исследователей, которые научились более эффективно избегать подозрений.

Децентрализованная, частно-государственная структура китайского шпионского аппарата является большой проблемой для Запада. Кроме того, около десяти лет назад Китай зачистил группу должностных лиц, которые шпионили в пользу США, что уменьшило осведомленность Америки о том, что происходит в Китае.