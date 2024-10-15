Страны Запада не знают, как противостоять масштабным шпионским операциям Китая, - WSJ
Сейчас Китай ведет масштабную шпионскую деятельность с привлечением не только спецслужб, но и частных компаний и гражданских лиц к сбору важной информации.
Об этом говорится в публикации Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Шпионская активность имеет целью укрепить экономику Китая, одновременно ослабляя другие страны.
Только за последний месяц ФБР заявило, что хакеры, связанные с китайским правительством, взломали 260 тысяч подключенных к Интернету устройств на территории США и Европы.
Федеральные чиновники также утверждают, что бывшая главная помощница губернатора Нью-Йорка была китайским агентом, а отчет Конгресса обнаружил, что грузовые краны китайского производства в американских портах содержали технологию, которая могла давать Китаю возможность незаметно контролировать их.
Западные спецслужбы бьют тревогу и просят общественность проявлять бдительность, однако глубокие экономические связи между Китаем и Западом делают выявление шпионов сложной задачей.
Китайская сеть поддерживаемых государством хакеров огромна и считается, что она превосходит численность киберперсонала ФБР в соотношении 50 к 1. По некоторым оценкам, в Китае над кибероперациями работают до 600 тысяч человек.
Китай взломал энергетическую и водопроводную инфраструктуру США. Это вызывает беспокойство в Вашингтоне, который опасается, что китайское правительство может серьезно нарушить работу этих критически важных служб, если Китай попытается захватить Тайвань.
Другие громкие проявления китайского шпионажа - массовое нарушение записей регистрации избирателей в Великобритании, что раскрыло домашние адреса до 40 миллионов человек, а также доступ к сетям американских провайдеров широкополосной связи, что, возможно, позволило получить доступ к прослушиванию телефонных разговоров, которые используются в уголовных расследованиях.
В отличие от Советского Союза, Китай не слишком озабочен тем, что его шпионов отлавливают, и Пекин редко пытается обменивать своих агентов с Западом.
Европейские чиновники предупреждают, что Китай использует китайских студентов и исследователей, которые научились более эффективно избегать подозрений.
Децентрализованная, частно-государственная структура китайского шпионского аппарата является большой проблемой для Запада. Кроме того, около десяти лет назад Китай зачистил группу должностных лиц, которые шпионили в пользу США, что уменьшило осведомленность Америки о том, что происходит в Китае.
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а місце України - в "золотому міліарді"
Ось такий цинізм, малята !
за прикладом товариша Мао, китайці до цього привели 😂👍
посилення кібербезпеки
а інакше - ніяк !
і під три чорти глобалізацію!
тоді через двадцять років Захід знову зможе вести з китаєм опіумні війни і витирати об нього ноги
Канадська розвідувальна служба безпеки встановила, що один з двох вчених, звільнених з найбезпечнішої мікробіологічної лабораторії Канади, тісно і таємно співпрацював з китайськими урядовими лабораторіями і співпрацював з «установами, чиї цілі потенційно смертельно небезпечні для військового застосування».
Громадяни Канади Сянго Цю та Кедінг Чен, яких у 2019 році вивели з лабораторії біобезпеки 4-го рівня у Вінніпезі, працюють у Китаї та іноді використовують псевдоніми.
А Схід є Схід
І разом їм ніяк НЕ зійтись !"
під три чорти глобалізацію дешевого китайського пластику !
Exactly what he wants. To be like Xi: run the country without interference from those stupid people.
I told once that America won't survive 2nd trump's term. unbelievable, how close I was.
Є одна острівна країна, яка двічі постраждала від китайців. Це Індонезія, яка напустила їх в 50-ті та 60-ті роки в такій кількості, що при диктаторі ******* вони разом з місцевими комуняками маоїстського толку ледве не захопили владу в результаті перевороту. Але місцеві генерали вчасно схаменулись і влаштували контрпереворот та без всяких сантиментів ліквідували до 1 млн. засланих та місцевих комуняк. Але китайці не заспокоїлись і знову стали тихенько розбавляти корінне населення китайозами. Дійшло до того, що в лапках оборотистих "євреїв Сходу", як їх називав Джек Лондон, опинилось 2/3 всього сукупного багатства країни. В результаті знову масовий погром сінантропів в таких масштабах, що в Індонезії їх залишилось всього кілька десятків.
А так це ж дискримінація, правозахисна ліберастота обуриться... Ну то смокчиць і далі...
Дуже просто - вивести ще більше своїх виробничих підприємств в Китай ... а що вони ще зробити можуть ...