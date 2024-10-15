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Страны Запада не знают, как противостоять масштабным шпионским операциям Китая, - WSJ

Шпигунство Китаю

Сейчас Китай ведет масштабную шпионскую деятельность с привлечением не только спецслужб, но и частных компаний и гражданских лиц к сбору важной информации.

Об этом говорится в публикации Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Шпионская активность имеет целью укрепить экономику Китая, одновременно ослабляя другие страны.

Только за последний месяц ФБР заявило, что хакеры, связанные с китайским правительством, взломали 260 тысяч подключенных к Интернету устройств на территории США и Европы.

Федеральные чиновники также утверждают, что бывшая главная помощница губернатора Нью-Йорка была китайским агентом, а отчет Конгресса обнаружил, что грузовые краны китайского производства в американских портах содержали технологию, которая могла давать Китаю возможность незаметно контролировать их.

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Западные спецслужбы бьют тревогу и просят общественность проявлять бдительность, однако глубокие экономические связи между Китаем и Западом делают выявление шпионов сложной задачей.

Китайская сеть поддерживаемых государством хакеров огромна и считается, что она превосходит численность киберперсонала ФБР в соотношении 50 к 1. По некоторым оценкам, в Китае над кибероперациями работают до 600 тысяч человек.

Китай взломал энергетическую и водопроводную инфраструктуру США. Это вызывает беспокойство в Вашингтоне, который опасается, что китайское правительство может серьезно нарушить работу этих критически важных служб, если Китай попытается захватить Тайвань.

Другие громкие проявления китайского шпионажа - массовое нарушение записей регистрации избирателей в Великобритании, что раскрыло домашние адреса до 40 миллионов человек, а также доступ к сетям американских провайдеров широкополосной связи, что, возможно, позволило получить доступ к прослушиванию телефонных разговоров, которые используются в уголовных расследованиях.

В отличие от Советского Союза, Китай не слишком озабочен тем, что его шпионов отлавливают, и Пекин редко пытается обменивать своих агентов с Западом.

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Европейские чиновники предупреждают, что Китай использует китайских студентов и исследователей, которые научились более эффективно избегать подозрений.

Децентрализованная, частно-государственная структура китайского шпионского аппарата является большой проблемой для Запада. Кроме того, около десяти лет назад Китай зачистил группу должностных лиц, которые шпионили в пользу США, что уменьшило осведомленность Америки о том, что происходит в Китае.

Автор: 

Китай (3028) шпионаж (1407)


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Топ комментарии
+9
ну так бажали кітайського ширпотребу задешево? подобаються турісти з КНР? приймаєте біженців з країн Азії? Чому зараз скиглити та стогнати?
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15.10.2024 07:33
+7
Ну що, ось нам усім і дешевенька юшка, ****
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15.10.2024 07:30
+7
Зате за рівнем стурбуованностей та занепокоєннєнь їм рівних немає
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15.10.2024 07:39
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Правила форума Совет форумчан
Півтора мільярди це у 5 разів більше ніж чисельність США.
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15.10.2024 07:19 Ответить
... і в десять разів бідніші 😂👍
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15.10.2024 07:21 Ответить
бідні країни мають бути бідними, лише тоді вони гарні,

а місце України - в "золотому міліарді"

Ось такий цинізм, малята !
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15.10.2024 07:41 Ответить
вішати як горобців !

за прикладом товариша Мао, китайці до цього привели 😂👍
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15.10.2024 07:20 Ответить
мінімум китайців на Заході і
посилення кібербезпеки

а інакше - ніяк !
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15.10.2024 07:26 Ответить
"Залізний занавєс !"
і під три чорти глобалізацію!

тоді через двадцять років Захід знову зможе вести з китаєм опіумні війни і витирати об нього ноги
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15.10.2024 07:33 Ответить
29 лютого 2024 року.
Канадська розвідувальна служба безпеки встановила, що один з двох вчених, звільнених з найбезпечнішої мікробіологічної лабораторії Канади, тісно і таємно співпрацював з китайськими урядовими лабораторіями і співпрацював з «установами, чиї цілі потенційно смертельно небезпечні для військового застосування».

Громадяни Канади Сянго Цю та Кедінг Чен, яких у 2019 році вивели з лабораторії біобезпеки 4-го рівня у Вінніпезі, працюють у Китаї та іноді використовують псевдоніми.
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15.10.2024 07:30 Ответить
Ну що, ось нам усім і дешевенька юшка, ****
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15.10.2024 07:30 Ответить
ну так бажали кітайського ширпотребу задешево? подобаються турісти з КНР? приймаєте біженців з країн Азії? Чому зараз скиглити та стогнати?
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15.10.2024 07:33 Ответить
"Захід є Захід,
А Схід є Схід
І разом їм ніяк НЕ зійтись !"

під три чорти глобалізацію дешевого китайського пластику !
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15.10.2024 07:37 Ответить
Є що сказати по справі? Чи як завжди у мешканців мордору-зоосаду, а би щось перднуть. Тобі до ********** ще вчитись і вчитись. Бліц: Крим - Україна?
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15.10.2024 08:30 Ответить
Зате за рівнем стурбуованностей та занепокоєннєнь їм рівних немає
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15.10.2024 07:39 Ответить
Китай зламав енергетичну й водопровідну інфраструктуру США. Це викликає занепокоєння у Вашингтоні Джерело:

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15.10.2024 08:10 Ответить
Володька з мавзолею 100 років тому був правий - капіталісти продадуть нам мотузок, на якому ми їх повісимо
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15.10.2024 08:21 Ответить
There is not much to do other than keep improving the cyber security, while hackers keep breaking it. This is what hackers do. It is an endless process, and it works in both directions, but the Chinese have a much better control on the inside. They are also very strategic in everything they do, and that comes from their consistent leadership and an ability to plan for decades ahead - and follow through on these plans. They do it without distractions for things like elections, they stick to the course and focus on their goals. The results speak for themselves. China's economic growth over the last 40 years has been unprecedented in history. No one even comes close: not Japan, not West Germany after WWII, not South Korea. In less than 10 years China will be the #1 economy in the world, all forecasts and models show it. It is inevitable. Already now China's middle class is bigger than the entire population of Europe. To compete with China, you need to learn from China, and, in some ways become more like China. Hence Donald Trump.
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15.10.2024 08:28 Ответить
in some ways become more like China. Hence Donald Trump.
Exactly what he wants. To be like Xi: run the country without interference from those stupid people.
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15.10.2024 08:54 Ответить
make America great china
I told once that America won't survive 2nd trump's term. unbelievable, how close I was.
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15.10.2024 09:42 Ответить
Тому вони вирішили дальше туди передавати технології, навіть ті на які ніби є заборона і тримати відкритими ринки для їхньої продукції щоб ті мали кошти для операцій, більше того щей знижувати ці податки. Клоунада інакше це не назвеш.
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15.10.2024 08:33 Ответить
Це тільки не дуже рясні квіточки - плоди китайської експансії ще попереду.
Є одна острівна країна, яка двічі постраждала від китайців. Це Індонезія, яка напустила їх в 50-ті та 60-ті роки в такій кількості, що при диктаторі ******* вони разом з місцевими комуняками маоїстського толку ледве не захопили владу в результаті перевороту. Але місцеві генерали вчасно схаменулись і влаштували контрпереворот та без всяких сантиментів ліквідували до 1 млн. засланих та місцевих комуняк. Але китайці не заспокоїлись і знову стали тихенько розбавляти корінне населення китайозами. Дійшло до того, що в лапках оборотистих "євреїв Сходу", як їх називав Джек Лондон, опинилось 2/3 всього сукупного багатства країни. В результаті знову масовий погром сінантропів в таких масштабах, що в Індонезії їх залишилось всього кілька десятків.
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15.10.2024 08:35 Ответить
Китайців не ******* у всій південно-східній Азії. Бо вони поводять себе як торгова мафія, агресивно витісняючи місцевих.

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15.10.2024 09:55 Ответить
Бо подобалась дешева робоча сила (халява) . Розміщували свої компанії там, разом з технологіями, отримували надприбутки. Так само і з рашею.... отримували дешевий газ, надавали верстати , технології. Раша годувала та вчила хамас, хезболлу, та решта бородатих та різнокольорових чортів, північну корею. Ото майте, бачили очі , що купували і про все знали. Ізі мани - сир в мишоловці
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15.10.2024 08:36 Ответить
А просто не призначати китайців на посади пов'язані з державною таємницею не пробували?
А так це ж дискримінація, правозахисна ліберастота обуриться... Ну то смокчиць і далі...
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15.10.2024 09:21 Ответить
Випестували комуняк; тепер не знають, що з цим робити.
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15.10.2024 09:29 Ответить
Як не знають ?!
Дуже просто - вивести ще більше своїх виробничих підприємств в Китай ... а що вони ще зробити можуть ...
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15.10.2024 11:07 Ответить
Пізно пити боржомі, коли вже сидиш на кєтайській штучній нирці...
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15.10.2024 11:31 Ответить
 
 