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Країни Заходу не знають, як протистояти масштабним шпигунським операціям Китаю, - WSJ

Шпигунство Китаю

Наразі Китай веде масштабну шпигунську діяльність із залученням не лише спецслужб, а й приватних компанії і цивільних осіб до збору важливої інформації.

Про це йдеться у публікації Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Шпигунська активність має на меті зміцнити економіку Китаю, водночас послаблюючи інші країни.

Лише за останній місяць ФБР заявило, що хакери, пов'язані із китайським урядом, зламали 260 тисяч підключених до Інтернету пристроїв на території США і Європи.

Федеральні посадовці також стверджують, що колишня головна помічниця губернаторки Нью-Йорка була китайською агенткою, а звіт Конгресу виявив, що вантажні крани китайського виробництва в американських портах містили технологію, яка могла давати Китаю змогу непомітно контролювати їх.

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Західні спецслужби б'ють на сполох і просять громадськість виявляти пильність, проте глибокі економічні зв'язки між Китаєм і Заходом роблять виявлення шпигунів складним завданням.

Китайська мережа підтримуваних державою хакерів величезна і вважається, що вона перевершує чисельність кіберперсоналу ФБР у співвідношенні 50 до 1. За деякими оцінками, у Китаї над кіберопераціями працюють до 600 тисяч осіб.

Китай зламав енергетичну й водопровідну інфраструктуру США. Це викликає занепокоєння у Вашингтоні, який побоюється, що китайський уряд може серйозно порушити роботу цих критично важливих служб, якщо Китай спробує захопити Тайвань.

Інші гучні прояви китайського шпигунства - масове порушення записів реєстрації виборців у Великій Британії, що розкрило домашні адреси до 40 мільйонів осіб, а також доступ до мереж американських провайдерів широкосмугового зв'язку, що, можливо, дало змогу отримати доступ до прослуховування телефонних розмов, які використовуються у кримінальних розслідуваннях.

На відміну від Радянського Союзу, Китай не надто переймається тим, що його шпигунів виловлюють, і Пекін рідко намагається обмінювати своїх агентів із Заходом.

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Європейські чиновники попереджають, що Китай використовує китайських студентів і дослідників, які навчилися більш ефективно уникати підозр.

Децентралізована, приватно-державна структура китайського шпигунського апарату є неабиякою проблемою для Заходу. Крім того, близько десяти років тому Китай зачистив групу посадовців, котрі шпигували на користь США, що зменшило обізнаність Америки про те, що відбувається у Китаї.

Автор: 

Китай (4681) шпигунство (1012)


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Топ коментарі
+9
ну так бажали кітайського ширпотребу задешево? подобаються турісти з КНР? приймаєте біженців з країн Азії? Чому зараз скиглити та стогнати?
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15.10.2024 07:33
+7
Ну що, ось нам усім і дешевенька юшка, ****
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15.10.2024 07:30
+7
Зате за рівнем стурбуованностей та занепокоєннєнь їм рівних немає
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15.10.2024 07:39
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Півтора мільярди це у 5 разів більше ніж чисельність США.
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15.10.2024 07:19 Відповісти
... і в десять разів бідніші 😂👍
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15.10.2024 07:21 Відповісти
бідні країни мають бути бідними, лише тоді вони гарні,

а місце України - в "золотому міліарді"

Ось такий цинізм, малята !
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15.10.2024 07:41 Відповісти
вішати як горобців !

за прикладом товариша Мао, китайці до цього привели 😂👍
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15.10.2024 07:20 Відповісти
мінімум китайців на Заході і
посилення кібербезпеки

а інакше - ніяк !
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15.10.2024 07:26 Відповісти
"Залізний занавєс !"
і під три чорти глобалізацію!

тоді через двадцять років Захід знову зможе вести з китаєм опіумні війни і витирати об нього ноги
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15.10.2024 07:33 Відповісти
29 лютого 2024 року.
Канадська розвідувальна служба безпеки встановила, що один з двох вчених, звільнених з найбезпечнішої мікробіологічної лабораторії Канади, тісно і таємно співпрацював з китайськими урядовими лабораторіями і співпрацював з «установами, чиї цілі потенційно смертельно небезпечні для військового застосування».

Громадяни Канади Сянго Цю та Кедінг Чен, яких у 2019 році вивели з лабораторії біобезпеки 4-го рівня у Вінніпезі, працюють у Китаї та іноді використовують псевдоніми.
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15.10.2024 07:30 Відповісти
Ну що, ось нам усім і дешевенька юшка, ****
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15.10.2024 07:30 Відповісти
ну так бажали кітайського ширпотребу задешево? подобаються турісти з КНР? приймаєте біженців з країн Азії? Чому зараз скиглити та стогнати?
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15.10.2024 07:33 Відповісти
"Захід є Захід,
А Схід є Схід
І разом їм ніяк НЕ зійтись !"

під три чорти глобалізацію дешевого китайського пластику !
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15.10.2024 07:37 Відповісти
Є що сказати по справі? Чи як завжди у мешканців мордору-зоосаду, а би щось перднуть. Тобі до ********** ще вчитись і вчитись. Бліц: Крим - Україна?
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15.10.2024 08:30 Відповісти
Зате за рівнем стурбуованностей та занепокоєннєнь їм рівних немає
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15.10.2024 07:39 Відповісти
Китай зламав енергетичну й водопровідну інфраструктуру США. Це викликає занепокоєння у Вашингтоні Джерело:

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15.10.2024 08:10 Відповісти
Володька з мавзолею 100 років тому був правий - капіталісти продадуть нам мотузок, на якому ми їх повісимо
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15.10.2024 08:21 Відповісти
There is not much to do other than keep improving the cyber security, while hackers keep breaking it. This is what hackers do. It is an endless process, and it works in both directions, but the Chinese have a much better control on the inside. They are also very strategic in everything they do, and that comes from their consistent leadership and an ability to plan for decades ahead - and follow through on these plans. They do it without distractions for things like elections, they stick to the course and focus on their goals. The results speak for themselves. China's economic growth over the last 40 years has been unprecedented in history. No one even comes close: not Japan, not West Germany after WWII, not South Korea. In less than 10 years China will be the #1 economy in the world, all forecasts and models show it. It is inevitable. Already now China's middle class is bigger than the entire population of Europe. To compete with China, you need to learn from China, and, in some ways become more like China. Hence Donald Trump.
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15.10.2024 08:28 Відповісти
in some ways become more like China. Hence Donald Trump.
Exactly what he wants. To be like Xi: run the country without interference from those stupid people.
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15.10.2024 08:54 Відповісти
make America great china
I told once that America won't survive 2nd trump's term. unbelievable, how close I was.
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15.10.2024 09:42 Відповісти
Тому вони вирішили дальше туди передавати технології, навіть ті на які ніби є заборона і тримати відкритими ринки для їхньої продукції щоб ті мали кошти для операцій, більше того щей знижувати ці податки. Клоунада інакше це не назвеш.
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15.10.2024 08:33 Відповісти
Це тільки не дуже рясні квіточки - плоди китайської експансії ще попереду.
Є одна острівна країна, яка двічі постраждала від китайців. Це Індонезія, яка напустила їх в 50-ті та 60-ті роки в такій кількості, що при диктаторі ******* вони разом з місцевими комуняками маоїстського толку ледве не захопили владу в результаті перевороту. Але місцеві генерали вчасно схаменулись і влаштували контрпереворот та без всяких сантиментів ліквідували до 1 млн. засланих та місцевих комуняк. Але китайці не заспокоїлись і знову стали тихенько розбавляти корінне населення китайозами. Дійшло до того, що в лапках оборотистих "євреїв Сходу", як їх називав Джек Лондон, опинилось 2/3 всього сукупного багатства країни. В результаті знову масовий погром сінантропів в таких масштабах, що в Індонезії їх залишилось всього кілька десятків.
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15.10.2024 08:35 Відповісти
Китайців не ******* у всій південно-східній Азії. Бо вони поводять себе як торгова мафія, агресивно витісняючи місцевих.

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15.10.2024 09:55 Відповісти
Бо подобалась дешева робоча сила (халява) . Розміщували свої компанії там, разом з технологіями, отримували надприбутки. Так само і з рашею.... отримували дешевий газ, надавали верстати , технології. Раша годувала та вчила хамас, хезболлу, та решта бородатих та різнокольорових чортів, північну корею. Ото майте, бачили очі , що купували і про все знали. Ізі мани - сир в мишоловці
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15.10.2024 08:36 Відповісти
А просто не призначати китайців на посади пов'язані з державною таємницею не пробували?
А так це ж дискримінація, правозахисна ліберастота обуриться... Ну то смокчиць і далі...
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15.10.2024 09:21 Відповісти
Випестували комуняк; тепер не знають, що з цим робити.
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15.10.2024 09:29 Відповісти
Як не знають ?!
Дуже просто - вивести ще більше своїх виробничих підприємств в Китай ... а що вони ще зробити можуть ...
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15.10.2024 11:07 Відповісти
Пізно пити боржомі, коли вже сидиш на кєтайській штучній нирці...
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15.10.2024 11:31 Відповісти
 
 