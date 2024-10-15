Країни Заходу не знають, як протистояти масштабним шпигунським операціям Китаю, - WSJ
Наразі Китай веде масштабну шпигунську діяльність із залученням не лише спецслужб, а й приватних компанії і цивільних осіб до збору важливої інформації.
Про це йдеться у публікації Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Шпигунська активність має на меті зміцнити економіку Китаю, водночас послаблюючи інші країни.
Лише за останній місяць ФБР заявило, що хакери, пов'язані із китайським урядом, зламали 260 тисяч підключених до Інтернету пристроїв на території США і Європи.
Федеральні посадовці також стверджують, що колишня головна помічниця губернаторки Нью-Йорка була китайською агенткою, а звіт Конгресу виявив, що вантажні крани китайського виробництва в американських портах містили технологію, яка могла давати Китаю змогу непомітно контролювати їх.
Західні спецслужби б'ють на сполох і просять громадськість виявляти пильність, проте глибокі економічні зв'язки між Китаєм і Заходом роблять виявлення шпигунів складним завданням.
Китайська мережа підтримуваних державою хакерів величезна і вважається, що вона перевершує чисельність кіберперсоналу ФБР у співвідношенні 50 до 1. За деякими оцінками, у Китаї над кіберопераціями працюють до 600 тисяч осіб.
Китай зламав енергетичну й водопровідну інфраструктуру США. Це викликає занепокоєння у Вашингтоні, який побоюється, що китайський уряд може серйозно порушити роботу цих критично важливих служб, якщо Китай спробує захопити Тайвань.
Інші гучні прояви китайського шпигунства - масове порушення записів реєстрації виборців у Великій Британії, що розкрило домашні адреси до 40 мільйонів осіб, а також доступ до мереж американських провайдерів широкосмугового зв'язку, що, можливо, дало змогу отримати доступ до прослуховування телефонних розмов, які використовуються у кримінальних розслідуваннях.
На відміну від Радянського Союзу, Китай не надто переймається тим, що його шпигунів виловлюють, і Пекін рідко намагається обмінювати своїх агентів із Заходом.
Європейські чиновники попереджають, що Китай використовує китайських студентів і дослідників, які навчилися більш ефективно уникати підозр.
Децентралізована, приватно-державна структура китайського шпигунського апарату є неабиякою проблемою для Заходу. Крім того, близько десяти років тому Китай зачистив групу посадовців, котрі шпигували на користь США, що зменшило обізнаність Америки про те, що відбувається у Китаї.
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а місце України - в "золотому міліарді"
Ось такий цинізм, малята !
за прикладом товариша Мао, китайці до цього привели 😂👍
посилення кібербезпеки
а інакше - ніяк !
і під три чорти глобалізацію!
тоді через двадцять років Захід знову зможе вести з китаєм опіумні війни і витирати об нього ноги
Канадська розвідувальна служба безпеки встановила, що один з двох вчених, звільнених з найбезпечнішої мікробіологічної лабораторії Канади, тісно і таємно співпрацював з китайськими урядовими лабораторіями і співпрацював з «установами, чиї цілі потенційно смертельно небезпечні для військового застосування».
Громадяни Канади Сянго Цю та Кедінг Чен, яких у 2019 році вивели з лабораторії біобезпеки 4-го рівня у Вінніпезі, працюють у Китаї та іноді використовують псевдоніми.
А Схід є Схід
І разом їм ніяк НЕ зійтись !"
під три чорти глобалізацію дешевого китайського пластику !
Exactly what he wants. To be like Xi: run the country without interference from those stupid people.
I told once that America won't survive 2nd trump's term. unbelievable, how close I was.
Є одна острівна країна, яка двічі постраждала від китайців. Це Індонезія, яка напустила їх в 50-ті та 60-ті роки в такій кількості, що при диктаторі ******* вони разом з місцевими комуняками маоїстського толку ледве не захопили владу в результаті перевороту. Але місцеві генерали вчасно схаменулись і влаштували контрпереворот та без всяких сантиментів ліквідували до 1 млн. засланих та місцевих комуняк. Але китайці не заспокоїлись і знову стали тихенько розбавляти корінне населення китайозами. Дійшло до того, що в лапках оборотистих "євреїв Сходу", як їх називав Джек Лондон, опинилось 2/3 всього сукупного багатства країни. В результаті знову масовий погром сінантропів в таких масштабах, що в Індонезії їх залишилось всього кілька десятків.
А так це ж дискримінація, правозахисна ліберастота обуриться... Ну то смокчиць і далі...
Дуже просто - вивести ще більше своїх виробничих підприємств в Китай ... а що вони ще зробити можуть ...