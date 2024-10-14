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У Пекіні відбулася зустріч міністрів оборони Росії та Китаю: обговорювали військове співробітництво двох країн

У Пекіні відбулася зустріч міністрів оборони Китаю та Росії

У понеділок, 14 жовтня, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов прибув до Пекіна з офіційним візитом. Він обговорив з китайським міністром оборони Дун Цзюнем військове співробітництво.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на китайське оборонне відомство, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Військові відомства Китаю та Росії мають дотримуватися напряму, визначеному главами двох держав, поглиблювати стратегічну координацію, підвищувати якість та ефективність співпраці і твердо захищати спільні інтереси двох країн, щоб разом підтримувати глобальну стратегічну стабільність",- сказав китайський міністр Дун Цзюнь.

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Своєю чергою російський міністр Бєлоусов також похвалив російсько-китайське військове співробітництво, яке назвав "важливим фактором підтримання глобального та регіонального миру", і запевнив у готовності Росії продовжувати тісну військову співпрацю з КНР.

Нагадаємо, що раніше видання The Times з посиланням на західного посадовця писало, що західні чиновники вважають, що отримали докази того, що китайські компанії таємно постачають зброю в Росію. Це може означати суттєву ескалацію залученості Пекіна до війни в Україні.

Також раніше агенція Reuters повідомляла, що російська компанія запустила масове виробництво безпілотників на заводі в Китаї для використання у війні проти України.

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Автор: 

Китай (4681) росія (65908) Бєлоусов Андрій (19)


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Топ коментарі
+13
Китай це головний ляльковод цієї війни!
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14.10.2024 19:32
+7
Вони вже не ховаються. Вигодували на свою голову в свій час Китай західними інвестиціями.

У самих китайських комуністів тоді вистачило фантазії тільки на вбити горобців і в результаті втратити все збіжжя від нашестя комах шкідників і влаштувати голодомор, де загинуло більше людей чим в Україні у 1932-33.

Чомусь всі диктатори як набере їх країна жирок намагаються війну влаштувати.
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14.10.2024 19:36
+5
це не вперше. американцями було здійснено індустріалізацію совка.
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14.10.2024 19:43
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Китай це головний ляльковод цієї війни!
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14.10.2024 19:32 Відповісти
Позиція України щодо кєтайського питання була завжди справедливою, об'єктивною і єдиноправильною: СІ, ***** СОСІ!
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14.10.2024 19:35 Відповісти
Вони вже не ховаються. Вигодували на свою голову в свій час Китай західними інвестиціями.

У самих китайських комуністів тоді вистачило фантазії тільки на вбити горобців і в результаті втратити все збіжжя від нашестя комах шкідників і влаштувати голодомор, де загинуло більше людей чим в Україні у 1932-33.

Чомусь всі диктатори як набере їх країна жирок намагаються війну влаштувати.
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14.10.2024 19:36 Відповісти
це не вперше. американцями було здійснено індустріалізацію совка.
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14.10.2024 19:43 Відповісти
Як казав, ленін,))) --- буржуї продадуть на вірьовку на якій ми їх будемо вішать, 100 років пройшло нічого не змінилося , буржуї подають станки, електроніку, зв'язок, якими нищать Україну, а нам і 10 відсотків не компенсували, за знищену ЯЗ,!!! Вірить західними політикам себе не поважати, особливо американським та німецьким!!!
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14.10.2024 21:03 Відповісти
Бо голодними і бідними голодранцями легше керувати ніж власниками майна та підприємцями.
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14.10.2024 20:14 Відповісти
Якщо вони зважаться на більш рішучі кроки, то Кім нападе на Південну Корею. Вже його приводять у готовність.

Через майже 80 років світ знову прямує до 3ї світової війни.

Ніхто ядерною зброєю не буде пуляти. І звичайною можна багато зла зробити.
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14.10.2024 19:39 Відповісти
Чим більш божевільний у керма, тим більше ймовірності застосування ЯЗ. І на чолі рейтингу - Кім. Спочатку все буде просто - одна бомбочка проти військ......... Через тиждень-два, або усі разом застрелять скажену собаку, або запалає все.
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14.10.2024 19:45 Відповісти
Сильно вони скліщились
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14.10.2024 19:39 Відповісти
Потрібно розуміти - головні союзники росії та наші противники, це зовсім не Іран з КНДР. Це Індія, котра фінансує їх бюджет, та КНР, котра проводить технічне забезпечення всього російського ВПК та частково армії. Ці дві країни несуть 100% відповідальність а усіх вбитих. І поглиблення цієї співпраці, як би воно не подавалось публіці, направлене проти нас.
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14.10.2024 19:43 Відповісти
Жовтопикі підори
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14.10.2024 19:45 Відповісти
Ковід пішов не в тому напрямку куди планували.
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14.10.2024 19:59 Відповісти
Де санкции кацапа агресора белоусоваето не ето
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14.10.2024 20:10 Відповісти
Китай несподівано почне війну проти РФ, про це говорять кадрові працівники посольств РФ (зараз вони дуже активно збирають інформацію саме стосовно КНР).

Тобто це як саміт Рібентропа та Молотова, після якої був напад на СРСР.
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14.10.2024 20:46 Відповісти
рашисти із китайцями і північно-корейськими їх посібниками , в плані міждержавної співпраці набагато організованніші .як західні лицемірні брехуни України
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14.10.2024 20:59 Відповісти
Вісь зла.
Якщо вона і підтримує стабільність, то тільки в зануренні світу в криваві протистояння, бо немає кому їх осадити. Часу не вистачає за написанням голівудських сюжетів по спасінню всесвіту черговим актором і парою каскадерів(
Чума, що твориться(
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14.10.2024 21:22 Відповісти
Так и надо действовать когда война. Быстро, максимально помогая всем что нужно и сколько нужно. Настоящие союзники они! А год спустя как пообещать давать 15-30 леопердов и три снаряда на ствол пушки--- так таких союзников сажать надо в 6 ф-16 и по три ведра керосину на тысячу км полетать, пролетать до Антарктиды и обратно. Гандоно- гондурасы! Вот и к вам пришло....сербайте.
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15.10.2024 01:06 Відповісти
 
 