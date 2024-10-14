У Пекіні відбулася зустріч міністрів оборони Росії та Китаю: обговорювали військове співробітництво двох країн
У понеділок, 14 жовтня, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов прибув до Пекіна з офіційним візитом. Він обговорив з китайським міністром оборони Дун Цзюнем військове співробітництво.
Про це пише "Укрінформ" з посиланням на китайське оборонне відомство, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Військові відомства Китаю та Росії мають дотримуватися напряму, визначеному главами двох держав, поглиблювати стратегічну координацію, підвищувати якість та ефективність співпраці і твердо захищати спільні інтереси двох країн, щоб разом підтримувати глобальну стратегічну стабільність",- сказав китайський міністр Дун Цзюнь.
Своєю чергою російський міністр Бєлоусов також похвалив російсько-китайське військове співробітництво, яке назвав "важливим фактором підтримання глобального та регіонального миру", і запевнив у готовності Росії продовжувати тісну військову співпрацю з КНР.
Нагадаємо, що раніше видання The Times з посиланням на західного посадовця писало, що західні чиновники вважають, що отримали докази того, що китайські компанії таємно постачають зброю в Росію. Це може означати суттєву ескалацію залученості Пекіна до війни в Україні.
Також раніше агенція Reuters повідомляла, що російська компанія запустила масове виробництво безпілотників на заводі в Китаї для використання у війні проти України.
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У самих китайських комуністів тоді вистачило фантазії тільки на вбити горобців і в результаті втратити все збіжжя від нашестя комах шкідників і влаштувати голодомор, де загинуло більше людей чим в Україні у 1932-33.
Чомусь всі диктатори як набере їх країна жирок намагаються війну влаштувати.
Через майже 80 років світ знову прямує до 3ї світової війни.
Ніхто ядерною зброєю не буде пуляти. І звичайною можна багато зла зробити.
Тобто це як саміт Рібентропа та Молотова, після якої був напад на СРСР.
Якщо вона і підтримує стабільність, то тільки в зануренні світу в криваві протистояння, бо немає кому їх осадити. Часу не вистачає за написанням голівудських сюжетів по спасінню всесвіту черговим актором і парою каскадерів(
Чума, що твориться(