У Пекіні відбулася зустріч міністрів оборони Росії та Китаю: обговорювали військове співробітництво двох країн

У понеділок, 14 жовтня, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов прибув до Пекіна з офіційним візитом. Він обговорив з китайським міністром оборони Дун Цзюнем військове співробітництво.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на китайське оборонне відомство, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Військові відомства Китаю та Росії мають дотримуватися напряму, визначеному главами двох держав, поглиблювати стратегічну координацію, підвищувати якість та ефективність співпраці і твердо захищати спільні інтереси двох країн, щоб разом підтримувати глобальну стратегічну стабільність",- сказав китайський міністр Дун Цзюнь.

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Своєю чергою російський міністр Бєлоусов також похвалив російсько-китайське військове співробітництво, яке назвав "важливим фактором підтримання глобального та регіонального миру", і запевнив у готовності Росії продовжувати тісну військову співпрацю з КНР.

Нагадаємо, що раніше видання The Times з посиланням на західного посадовця писало, що західні чиновники вважають, що отримали докази того, що китайські компанії таємно постачають зброю в Росію. Це може означати суттєву ескалацію залученості Пекіна до війни в Україні.

Також раніше агенція Reuters повідомляла, що російська компанія запустила масове виробництво безпілотників на заводі в Китаї для використання у війні проти України.

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