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Новини Війна
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Захід має докази, що Китай постачав Росії зброю для війни проти України, - Times

Захід має докази, що Китай постачав Росії зброю

Західні чиновники вважають, що отримали докази того, що китайські компанії таємно постачають зброю в Росію. Це може означати суттєву ескалацію залученості Пекіна до війни в Україні.

Про це пише The Times з посиланням на західного посадовця, інформує Цензор.НЕТ.

Співрозмовник видання заявив, що Захід має докази участі неназваної китайської компанії в поставках до Росії "низки спеціальних військових безпілотників", які застосовувались на війні проти України. 

Західний чиновник не став розкривати назву компанії, але зазначив, що угода про постачання Росії дронів відбулася у 2023 році. Він також наголосив, що наразі існують "чіткі докази того, що китайські компанії постачають Росії смертоносну зброю для використання в Україні".

"Хоча китайський уряд може і не визнавати цього, йому буде важко приховувати свою підтримку (Росії, - ред.), що росте", - заявив неназваний посадовець.

Крім цього, співрозмовник видання підтвердив нещодавнє повідомлення агенції Reuters, про те, що РФ, як вважають, створила в Китаї програму розробки та виробництва ударних безпілотників далекого радіусу дії для використання у війні проти України.

Представник НАТО в коментарі The Times зазначив, що інформація про участь Китаю у військовій підтримці Росії "викликає глибоке занепокоєння", а члени Альянсу "проводять консультації з цього питання".

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"Китай став вирішальним фактором, що сприятиме війні Росії в Україні, надаючи технології подвійного призначення для підтримки російської оборонної промисловості. Китайський уряд зобов'язаний стежити за тим, щоб його компанії не надавали смертоносної допомоги Росії. Китай не може продовжувати розпалювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, не торкаючись при цьому своїх інтересів та репутації", - додало джерело видання.

Нагадаємо, що раніше агенція Reuters повідомляла, що російська компанія запустила масове виробництво безпілотників на заводі в Китаї для використання у війні проти України.

Читайте також: Розмови Китаю про мир в Україні "не мають сенсу", - Блінкен

Автор: 

безпілотник (4211) Китай (4621) зброя (7477) росія (65379)


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Топ коментарі
+15
Це всім відомо, що китай приймає участь у війні московіі проти України на стороні рашистів. Це китай «благословив» путлера на війну
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28.09.2024 17:04
+12
І що далі, Захід?
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28.09.2024 17:00
+11
І що зробить захід ? Помахає пальчиком перед пекіном ?
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28.09.2024 17:00
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І що зробить захід ? Помахає пальчиком перед пекіном ?
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28.09.2024 17:00 Відповісти
озаботится
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29.09.2024 00:08 Відповісти
І що далі, Захід?
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28.09.2024 17:00 Відповісти
Перестануть купувати iPhone's, зібрані в Піднебесній )
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28.09.2024 17:05 Відповісти
Фоксон забрало виробництво з Китаю в Індію та Вєтнам. Але там всерівно залишається їх більшість виробництва іншої продукції тих же материнських плат.
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28.09.2024 17:16 Відповісти
а має щось бути?
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28.09.2024 17:20 Відповісти
Представник в коментарі The Times зазначив, що інформація про участь Китаю у військовій підтримці Росії "викликає глибоке занепокоєння", а члени Альянсу "проводять консультації з цього питання". Джерело:
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28.09.2024 17:58 Відповісти
а що?далі велика стурбованість - постачання росії технологій і компанентів для крилатих ракет,заборону для використання далекобійної зброї по теріторії рашки і різні інші технологічні і фінансові щелини щоб росія не прграла на рашке працюе 5 заводів американської компанії котрі виробляють компаненти для автозаводу КАМАЗ котрий в 3 зміни виробляе техніку для армії рф.
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28.09.2024 18:07 Відповісти
А як там зе!? Ще мріє зазирнути у задній отвір сі?
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28.09.2024 17:03 Відповісти
Це всім відомо, що китай приймає участь у війні московіі проти України на стороні рашистів. Це китай «благословив» путлера на війну
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28.09.2024 17:04 Відповісти
Тоже так думаю - неспроста )(уйло терпеливо ждал окончания олимпиады в Китае перед тем, как это все начать
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28.09.2024 17:06 Відповісти
Так, путин перед нападом активно зустрічався з СІ і їздив в Пекін щоб узгодити всі плани і
отримати (благословление). Так що Китай є прямим вигодонабувачем цієї війни. Зараз ця
прищурена коала ліпить з себе миротворця. Вангую що у майбутньому всьому цивілізованому
світу прийдеться воювати з цією парочкою.
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28.09.2024 18:06 Відповісти
Китай ложил на "ваши докази". Будет и впредь предоставлять втихаря (насколько это возможно) свое оружие и паралельно/ одновременно с этим создавать блоки/ группы/союзы and all that jazz типа " Друзья мира" или что- то в этом роде.
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28.09.2024 17:05 Відповісти
Вангую, принаймні, поки в США не буде нового президента, так і будуть висловлювати ,,глибоку стурбованість".
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28.09.2024 17:07 Відповісти
А далі теж. Глибока стурбованість це сама найлегша стратегія показати що ти проти чогось, але твоє проти обмежиться тільки словами і робити щось ти не хочеш.
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28.09.2024 17:09 Відповісти
а що Захід має робити? Почати бомбить Китай, бо він допоміг одній країні у війні проти другої?
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28.09.2024 17:21 Відповісти
Хоча б ввести жорсткі санкції проти тих компаній, які це роблять.
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28.09.2024 18:30 Відповісти
Свідомі громадяни бойкотуйте китайське.
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28.09.2024 17:12 Відповісти
Це нереально.
Я тут в Білорусі з 14-го року бойкотував доволі успішно все російське. Зараз навіть це неможливо бо після подій 20-го року ми цілком лягли під Мордор.
Зазвичай не на користь собі купую все білоруське або європейське чи казахське...
*****, кавуна нормального не їв цьому році
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28.09.2024 18:24 Відповісти
Китайське не купуйте , телефони купуйте південно корейські і всю техніку і машини
ну хто крутий купуйте бмв
але нічого китайського !
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28.09.2024 17:14 Відповісти
Хоча вам сказати що більшість запчастин в бмв вироблені в Китаї. Ходова тільки в ЄС і фари можливо збирають на хелла в східній європі.
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28.09.2024 17:23 Відповісти
І що?

Навіть українчики закуповуються по самі вуха китайським лайном через жлобство.
І пофіг їм і на те, що це комуняки, і на те, що це вороги України.

А про США та ЄС і казати не треба.
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28.09.2024 17:14 Відповісти
Та ні. Українці змушені купувати китайське не "через жлобство", а через бідність і відсутність інших аналогічних товарів інших виробників. Ну от який вибір якщо в магазинах тільки китайське та й те з подвійною накруткою?
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28.09.2024 19:04 Відповісти
Да ніфіга.
Обираючи між китайчатиною з аліекспресу та Самунгом чи Айфоном 80% обере китайчатину бо задешево хочеться тих же понтів, а жити по доходам не навчені.
Правда задешево все одно буде не те, але хто ж це помітить.

Та ж фігня с Чері та Грейтволом. Хочется ж бляха джип задешево.
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28.09.2024 20:00 Відповісти
Купувати китайський автопром може тільки класичний лох, бо в обслуговуванні цей хлам обходиться значно дорожче, кузов прогниває за два роки, а електроніка починає "сипатися" майже відразу. Набагато ліпше взяти нормальну "євробляху", що і роблять українці. Хто помітить? Та всі! Як цього не помітити коли воно починає ламатись?
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28.09.2024 21:40 Відповісти
найостанніше китайське попередження
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28.09.2024 17:18 Відповісти
То де свідєтєлі Китая-забірающего-у-росії-сибір?
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28.09.2024 17:18 Відповісти
Їм маленький Тайвань поперек горла стоїть, коли під носом величезні, багаті на ресурси тимчасово окуповані парашею історичні землі китаю
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28.09.2024 17:23 Відповісти
В 2042 году из за потепления климата обширные территории Китая станут непригодными для жизни из за засухи. В то же время в сибири потеплеет и там станет удобно жить и милииард китайцев кинутся заселять сибирь. Вся сибирь станет китайским. Вопрос в том вместе с уралом они захватят или без? Вероятность этого 100% поэтому россия заигрывает с Китаем пытаясь смягчить ситуацию. А Украина понадобится россии для переселения росиян с сибири.
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28.09.2024 17:22 Відповісти
тануна , краще нехай ізраїль переселиться до нас чім підари з московії ( їм саме місце на чукотці, хай там і здохнуть всі)
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28.09.2024 17:28 Відповісти
61% території ********** це вічна мерзлота. Потепління призведе до її поверхневого розмороження. А це пливуни, гігантські болота, гнус, знищені комунікації, отруєна вода. Життя там стане вкрай важким. Можливо тому ***** сподівається "втюхати" китайцям безперспективний для кацапського життя Сибір...
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28.09.2024 19:12 Відповісти
Не зрозуміло, накуя це довбаним китайозам треба? Пів рашки захоплюй і в х@й не дуй. Ні. Їм Тайвань подавай, хоч ти всрися. Звідси всі ці експерименти з війною в Україні. Така сама паранойа як у ***** по відношенню до України.
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28.09.2024 17:23 Відповісти
Китаю нужен доступ к редкоземельным ископаемым Украины. Особенно к литию.
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28.09.2024 17:36 Відповісти
Так,как сейчас-не получится. Даже если представить в ужасном сне "заморозку" конфликта никто им ничего разрабатывать на оккупированных территориях не даст.
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28.09.2024 17:42 Відповісти
Китай (так же как и более половины стран мира, включая РФ) не устраивает место, которое ему выделили США в построенном ими миропорядке. Начинать ломать этот порядок самим - КНР не выгодно. Но на их счастье за ​​это дело взялась РФ. Китай (и еще многие страны) искренне заинтересован в ее победе. Он не станет помогать в открытую, но сделает все возможное, чтобы ослабить США.
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28.09.2024 18:13 Відповісти
Китайці вже повністю контролюють 60% світових розвіданих запасів літію. Наші родовища в Донецькій та Луганській областях потрібні саме **********. Тому їх і окупували в першу чергу...
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28.09.2024 19:16 Відповісти
достатньо, заходу обмежити фінансові операції, своїх банків в китаї і китай накриється розкішницею!
я вже не кажу, про закриття своїх виробництв. про закриття своїх ринків.
бабло рулить світом.
бабло і страх.
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28.09.2024 17:25 Відповісти
Китайці мразі. Ще й якийсь "мирний план", розроблений ******, нам хочуть нав'язати. Просто лицемірні мразі...
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28.09.2024 17:27 Відповісти
Да ладно, быть не может. Китай ведь миротворец говорили🤡 в ОПе.
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28.09.2024 17:35 Відповісти
А да, Агрохімія щось казав.
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28.09.2024 18:13 Відповісти
Давайте речі називати своїми іменами Китай наш ворог ,без його згоди не було б рашиського вторгнення, не даремно рашиський виродок приїзжав напередодні вторгнення в китай для благословення Сі. я вже не кажу про те що 40% російського експорту припадають на Китай, як і те що 90% електроніки і комплектуючих для ракет китайського виробництва,тому китайський так званий план миру це розмова ні про що ,якщо ви за мир накладіть санкції на агресора.
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28.09.2024 17:37 Відповісти
А разве это новость ?
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28.09.2024 17:50 Відповісти
Заборонити деякі китайські товари
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28.09.2024 18:10 Відповісти
Уявляєте ? Кацапи у всіх кабінетах ООН розсілися
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28.09.2024 18:24 Відповісти
а почему не разорваны отношения как с ираном? кишка тонка?)))
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28.09.2024 18:30 Відповісти
Які тварюки .
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28.09.2024 18:45 Відповісти
а що тут доказувати?? Якщо розколупати модуль УМПК нерозірваного кацапського КАБу, то то можно побачити, що у навігаційному модулі "Комета" стоять модулі XL4015-Е1 від китайської компанії Shanghai Xinong Semicondactor Technology, кварцевий генератор від Shenszen Yangxing Technoogy, інерційний датчик від китайської MT Microsistems, мікросхеми від Yangzhou Yangjie Electronic Technology. На "хвості" КАБа стоять електричні актуатори китайського виробництва.
Такий самий модуль метеор встановлений і на дроні Shahed-136.
І це залишається (і залишиться) нашою проблемою, а на Заході і надалі буде "викликати глибоке занепокоєння", а члени Альянсу будуть і надалі "проводять консультації з цього питання". Бо вони із своїм пів-десятком компаній, комплектуючі яких стоять в цих модулях, ***** не можуть (і не зможуть) зробити. Так влаштований цей світ.
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28.09.2024 19:02 Відповісти
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-moskovskiy-oblasti-likviduvali-kerivnika-centru-bezpilotnikiv-minoboroni-rf-polkovnika-kolomeyceva-50454455.html ось так треба відповідати на цю проблему. Бо якщо Захід і надалі буде у "глибокому занепокоєнні проводити консультації з цього питання", то російські насралли скоро будуть срать шахедами на голови вже на благополучному заході Румунії чи Польщі.
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28.09.2024 19:25 Відповісти
Складання українських далекобійних оперативно-тактичних ракет з закордонних вузлів та деталей, навіть викруткове, звільняє від необхідності отримання дозволу на їх застосування по ворогу.
І хай ворог знаходить в уламках українських ракет імпортні вузли та деталі та висловлює глибоке занепокоєння.
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28.09.2024 20:59 Відповісти
так, це вихід, але це не скоро буде робитись. Можно подякувати британццям за надані ТРД для наших дронів. З тієї інформації, яка з'являється у відкритому доступі, один із варіянтів може бути обладнання JSOW, які нам нададуть , твердопаливними двигунами для збільшення їхньої дальності дії. Але для такого застосування все одно треба мати дозвіл від США, хай навіть негласний. А наразі вважаю більш важливий доступ до американського DSMAC, бо для своїх напрацювань такого масиву даних нам треба багато часу і коштів, при тому що якість таких зображень буде гіршими, ніж в американській DSMAC. Дуже сподіваюсь, що таки рухи у цьому напрямку вже робляться.
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28.09.2024 22:33 Відповісти
з нетрпінням чекаємо на патужну заяву хламідії: "ви всьо лжьтє!! западная прєсса хужє скабєєвой!! решєнія ХХ с'єзда кпк в жість!! да здравствуєт вєлікій вождь таварісч сі!!"
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28.09.2024 22:53 Відповісти
 
 