Захід має докази, що Китай постачав Росії зброю для війни проти України, - Times

Західні чиновники вважають, що отримали докази того, що китайські компанії таємно постачають зброю в Росію. Це може означати суттєву ескалацію залученості Пекіна до війни в Україні.

Про це пише The Times з посиланням на західного посадовця, інформує Цензор.НЕТ.

Співрозмовник видання заявив, що Захід має докази участі неназваної китайської компанії в поставках до Росії "низки спеціальних військових безпілотників", які застосовувались на війні проти України.

Західний чиновник не став розкривати назву компанії, але зазначив, що угода про постачання Росії дронів відбулася у 2023 році. Він також наголосив, що наразі існують "чіткі докази того, що китайські компанії постачають Росії смертоносну зброю для використання в Україні".

"Хоча китайський уряд може і не визнавати цього, йому буде важко приховувати свою підтримку (Росії, - ред.), що росте", - заявив неназваний посадовець.

Крім цього, співрозмовник видання підтвердив нещодавнє повідомлення агенції Reuters, про те, що РФ, як вважають, створила в Китаї програму розробки та виробництва ударних безпілотників далекого радіусу дії для використання у війні проти України.

Представник НАТО в коментарі The Times зазначив, що інформація про участь Китаю у військовій підтримці Росії "викликає глибоке занепокоєння", а члени Альянсу "проводять консультації з цього питання".

Читайте також: Китайські компанії почали створювати "прокладки" для торгівлі з Росією через загрозу санкцій

"Китай став вирішальним фактором, що сприятиме війні Росії в Україні, надаючи технології подвійного призначення для підтримки російської оборонної промисловості. Китайський уряд зобов'язаний стежити за тим, щоб його компанії не надавали смертоносної допомоги Росії. Китай не може продовжувати розпалювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, не торкаючись при цьому своїх інтересів та репутації", - додало джерело видання.

Нагадаємо, що раніше агенція Reuters повідомляла, що російська компанія запустила масове виробництво безпілотників на заводі в Китаї для використання у війні проти України.

Читайте також: Розмови Китаю про мир в Україні "не мають сенсу", - Блінкен