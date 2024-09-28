Захід має докази, що Китай постачав Росії зброю для війни проти України, - Times
Західні чиновники вважають, що отримали докази того, що китайські компанії таємно постачають зброю в Росію. Це може означати суттєву ескалацію залученості Пекіна до війни в Україні.
Про це пише The Times з посиланням на західного посадовця, інформує Цензор.НЕТ.
Співрозмовник видання заявив, що Захід має докази участі неназваної китайської компанії в поставках до Росії "низки спеціальних військових безпілотників", які застосовувались на війні проти України.
Західний чиновник не став розкривати назву компанії, але зазначив, що угода про постачання Росії дронів відбулася у 2023 році. Він також наголосив, що наразі існують "чіткі докази того, що китайські компанії постачають Росії смертоносну зброю для використання в Україні".
"Хоча китайський уряд може і не визнавати цього, йому буде важко приховувати свою підтримку (Росії, - ред.), що росте", - заявив неназваний посадовець.
Крім цього, співрозмовник видання підтвердив нещодавнє повідомлення агенції Reuters, про те, що РФ, як вважають, створила в Китаї програму розробки та виробництва ударних безпілотників далекого радіусу дії для використання у війні проти України.
Представник НАТО в коментарі The Times зазначив, що інформація про участь Китаю у військовій підтримці Росії "викликає глибоке занепокоєння", а члени Альянсу "проводять консультації з цього питання".
"Китай став вирішальним фактором, що сприятиме війні Росії в Україні, надаючи технології подвійного призначення для підтримки російської оборонної промисловості. Китайський уряд зобов'язаний стежити за тим, щоб його компанії не надавали смертоносної допомоги Росії. Китай не може продовжувати розпалювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, не торкаючись при цьому своїх інтересів та репутації", - додало джерело видання.
Нагадаємо, що раніше агенція Reuters повідомляла, що російська компанія запустила масове виробництво безпілотників на заводі в Китаї для використання у війні проти України.
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отримати (благословление). Так що Китай є прямим вигодонабувачем цієї війни. Зараз ця
прищурена коала ліпить з себе миротворця. Вангую що у майбутньому всьому цивілізованому
світу прийдеться воювати з цією парочкою.
Я тут в Білорусі з 14-го року бойкотував доволі успішно все російське. Зараз навіть це неможливо бо після подій 20-го року ми цілком лягли під Мордор.
Зазвичай не на користь собі купую все білоруське або європейське чи казахське...
*****, кавуна нормального не їв цьому році
ну хто крутий купуйте бмв
але нічого китайського !
Навіть українчики закуповуються по самі вуха китайським лайном через жлобство.
І пофіг їм і на те, що це комуняки, і на те, що це вороги України.
А про США та ЄС і казати не треба.
Обираючи між китайчатиною з аліекспресу та Самунгом чи Айфоном 80% обере китайчатину бо задешево хочеться тих же понтів, а жити по доходам не навчені.
Правда задешево все одно буде не те, але хто ж це помітить.
Та ж фігня с Чері та Грейтволом. Хочется ж бляха джип задешево.
я вже не кажу, про закриття своїх виробництв. про закриття своїх ринків.
бабло рулить світом.
бабло і страх.
Такий самий модуль метеор встановлений і на дроні Shahed-136.
І це залишається (і залишиться) нашою проблемою, а на Заході і надалі буде "викликати глибоке занепокоєння", а члени Альянсу будуть і надалі "проводять консультації з цього питання". Бо вони із своїм пів-десятком компаній, комплектуючі яких стоять в цих модулях, ***** не можуть (і не зможуть) зробити. Так влаштований цей світ.
І хай ворог знаходить в уламках українських ракет імпортні вузли та деталі та висловлює глибоке занепокоєння.