У Запада есть доказательства, что Китай поставлял России оружие для войны против Украины, - Times

Западные чиновники считают, что получили доказательства того, что китайские компании тайно поставляют оружие в Россию. Это может означать существенную эскалацию вовлеченности Пекина в войну в Украине.

Об этом пишет The Times со ссылкой на западного чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

Собеседник издания заявил, что Запад имеет доказательства участия неназванной китайской компании в поставках в Россию "ряда специальных военных беспилотников", которые применялись на войне против Украины.

Западный чиновник не стал раскрывать название компании, но отметил, что соглашение о поставках России дронов состоялось в 2023 году. Он также отметил, что сейчас существуют "четкие доказательства того, что китайские компании поставляют России смертоносное оружие для использования в Украине".

"Хотя китайское правительство может и не признавать этого, ему будет трудно скрывать свою растущую поддержку (России. - Ред.) ", - заявил неназванный чиновник.

Кроме этого, собеседник издания подтвердил недавнее сообщение агентства Reuters, о том, что РФ, как полагают, создала в Китае программу разработки и производства ударных беспилотников дальнего радиуса действия для использования в войне против Украины.

Представитель НАТО в комментарии The Times отметил, что информация об участии Китая в военной поддержке России "вызывает глубокую обеспокоенность", а члены Альянса "проводят консультации по этому вопросу".

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"Китай стал решающим фактором, способствующим войне России в Украине, предоставляя технологии двойного назначения для поддержки российской оборонной промышленности. Китайское правительство обязано следить за тем, чтобы его компании не оказывали смертоносной помощи России. Китай не может продолжать разжигать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, не затрагивая при этом своих интересов и репутации", - добавил источник издания.

Напомним, что ранее агентство Reuters сообщало, что российская компания запустила массовое производство беспилотников на заводе в Китае для использования в войне против Украины.

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