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Новости Война
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У Запада есть доказательства, что Китай поставлял России оружие для войны против Украины, - Times

Захід має докази, що Китай постачав Росії зброю

Западные чиновники считают, что получили доказательства того, что китайские компании тайно поставляют оружие в Россию. Это может означать существенную эскалацию вовлеченности Пекина в войну в Украине.

Об этом пишет The Times со ссылкой на западного чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

Собеседник издания заявил, что Запад имеет доказательства участия неназванной китайской компании в поставках в Россию "ряда специальных военных беспилотников", которые применялись на войне против Украины.

Западный чиновник не стал раскрывать название компании, но отметил, что соглашение о поставках России дронов состоялось в 2023 году. Он также отметил, что сейчас существуют "четкие доказательства того, что китайские компании поставляют России смертоносное оружие для использования в Украине".

"Хотя китайское правительство может и не признавать этого, ему будет трудно скрывать свою растущую поддержку (России. - Ред.) ", - заявил неназванный чиновник.

Кроме этого, собеседник издания подтвердил недавнее сообщение агентства Reuters, о том, что РФ, как полагают, создала в Китае программу разработки и производства ударных беспилотников дальнего радиуса действия для использования в войне против Украины.

Представитель НАТО в комментарии The Times отметил, что информация об участии Китая в военной поддержке России "вызывает глубокую обеспокоенность", а члены Альянса "проводят консультации по этому вопросу".

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"Китай стал решающим фактором, способствующим войне России в Украине, предоставляя технологии двойного назначения для поддержки российской оборонной промышленности. Китайское правительство обязано следить за тем, чтобы его компании не оказывали смертоносной помощи России. Китай не может продолжать разжигать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, не затрагивая при этом своих интересов и репутации", - добавил источник издания.

Напомним, что ранее агентство Reuters сообщало, что российская компания запустила массовое производство беспилотников на заводе в Китае для использования в войне против Украины.

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беспилотник (3646) Китай (2991) оружие (10224) россия (95683)


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Топ комментарии
+15
Це всім відомо, що китай приймає участь у війні московіі проти України на стороні рашистів. Це китай «благословив» путлера на війну
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28.09.2024 17:04
+12
І що далі, Захід?
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28.09.2024 17:00
+11
І що зробить захід ? Помахає пальчиком перед пекіном ?
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28.09.2024 17:00
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І що зробить захід ? Помахає пальчиком перед пекіном ?
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28.09.2024 17:00 Ответить
озаботится
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29.09.2024 00:08 Ответить
І що далі, Захід?
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28.09.2024 17:00 Ответить
Перестануть купувати iPhone's, зібрані в Піднебесній )
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28.09.2024 17:05 Ответить
Фоксон забрало виробництво з Китаю в Індію та Вєтнам. Але там всерівно залишається їх більшість виробництва іншої продукції тих же материнських плат.
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28.09.2024 17:16 Ответить
а має щось бути?
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28.09.2024 17:20 Ответить
Представник в коментарі The Times зазначив, що інформація про участь Китаю у військовій підтримці Росії "викликає глибоке занепокоєння", а члени Альянсу "проводять консультації з цього питання". Джерело:
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28.09.2024 17:58 Ответить
а що?далі велика стурбованість - постачання росії технологій і компанентів для крилатих ракет,заборону для використання далекобійної зброї по теріторії рашки і різні інші технологічні і фінансові щелини щоб росія не прграла на рашке працюе 5 заводів американської компанії котрі виробляють компаненти для автозаводу КАМАЗ котрий в 3 зміни виробляе техніку для армії рф.
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28.09.2024 18:07 Ответить
А як там зе!? Ще мріє зазирнути у задній отвір сі?
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28.09.2024 17:03 Ответить
Це всім відомо, що китай приймає участь у війні московіі проти України на стороні рашистів. Це китай «благословив» путлера на війну
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28.09.2024 17:04 Ответить
Тоже так думаю - неспроста )(уйло терпеливо ждал окончания олимпиады в Китае перед тем, как это все начать
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28.09.2024 17:06 Ответить
Так, путин перед нападом активно зустрічався з СІ і їздив в Пекін щоб узгодити всі плани і
отримати (благословление). Так що Китай є прямим вигодонабувачем цієї війни. Зараз ця
прищурена коала ліпить з себе миротворця. Вангую що у майбутньому всьому цивілізованому
світу прийдеться воювати з цією парочкою.
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28.09.2024 18:06 Ответить
Китай ложил на "ваши докази". Будет и впредь предоставлять втихаря (насколько это возможно) свое оружие и паралельно/ одновременно с этим создавать блоки/ группы/союзы and all that jazz типа " Друзья мира" или что- то в этом роде.
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28.09.2024 17:05 Ответить
Вангую, принаймні, поки в США не буде нового президента, так і будуть висловлювати ,,глибоку стурбованість".
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28.09.2024 17:07 Ответить
А далі теж. Глибока стурбованість це сама найлегша стратегія показати що ти проти чогось, але твоє проти обмежиться тільки словами і робити щось ти не хочеш.
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28.09.2024 17:09 Ответить
а що Захід має робити? Почати бомбить Китай, бо він допоміг одній країні у війні проти другої?
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28.09.2024 17:21 Ответить
Хоча б ввести жорсткі санкції проти тих компаній, які це роблять.
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28.09.2024 18:30 Ответить
Свідомі громадяни бойкотуйте китайське.
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28.09.2024 17:12 Ответить
Це нереально.
Я тут в Білорусі з 14-го року бойкотував доволі успішно все російське. Зараз навіть це неможливо бо після подій 20-го року ми цілком лягли під Мордор.
Зазвичай не на користь собі купую все білоруське або європейське чи казахське...
*****, кавуна нормального не їв цьому році
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28.09.2024 18:24 Ответить
Китайське не купуйте , телефони купуйте південно корейські і всю техніку і машини
ну хто крутий купуйте бмв
але нічого китайського !
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28.09.2024 17:14 Ответить
Хоча вам сказати що більшість запчастин в бмв вироблені в Китаї. Ходова тільки в ЄС і фари можливо збирають на хелла в східній європі.
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28.09.2024 17:23 Ответить
І що?

Навіть українчики закуповуються по самі вуха китайським лайном через жлобство.
І пофіг їм і на те, що це комуняки, і на те, що це вороги України.

А про США та ЄС і казати не треба.
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28.09.2024 17:14 Ответить
Та ні. Українці змушені купувати китайське не "через жлобство", а через бідність і відсутність інших аналогічних товарів інших виробників. Ну от який вибір якщо в магазинах тільки китайське та й те з подвійною накруткою?
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28.09.2024 19:04 Ответить
Да ніфіга.
Обираючи між китайчатиною з аліекспресу та Самунгом чи Айфоном 80% обере китайчатину бо задешево хочеться тих же понтів, а жити по доходам не навчені.
Правда задешево все одно буде не те, але хто ж це помітить.

Та ж фігня с Чері та Грейтволом. Хочется ж бляха джип задешево.
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28.09.2024 20:00 Ответить
Купувати китайський автопром може тільки класичний лох, бо в обслуговуванні цей хлам обходиться значно дорожче, кузов прогниває за два роки, а електроніка починає "сипатися" майже відразу. Набагато ліпше взяти нормальну "євробляху", що і роблять українці. Хто помітить? Та всі! Як цього не помітити коли воно починає ламатись?
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28.09.2024 21:40 Ответить
найостанніше китайське попередження
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28.09.2024 17:18 Ответить
То де свідєтєлі Китая-забірающего-у-росії-сибір?
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28.09.2024 17:18 Ответить
Їм маленький Тайвань поперек горла стоїть, коли під носом величезні, багаті на ресурси тимчасово окуповані парашею історичні землі китаю
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28.09.2024 17:23 Ответить
В 2042 году из за потепления климата обширные территории Китая станут непригодными для жизни из за засухи. В то же время в сибири потеплеет и там станет удобно жить и милииард китайцев кинутся заселять сибирь. Вся сибирь станет китайским. Вопрос в том вместе с уралом они захватят или без? Вероятность этого 100% поэтому россия заигрывает с Китаем пытаясь смягчить ситуацию. А Украина понадобится россии для переселения росиян с сибири.
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28.09.2024 17:22 Ответить
тануна , краще нехай ізраїль переселиться до нас чім підари з московії ( їм саме місце на чукотці, хай там і здохнуть всі)
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28.09.2024 17:28 Ответить
61% території ********** це вічна мерзлота. Потепління призведе до її поверхневого розмороження. А це пливуни, гігантські болота, гнус, знищені комунікації, отруєна вода. Життя там стане вкрай важким. Можливо тому ***** сподівається "втюхати" китайцям безперспективний для кацапського життя Сибір...
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28.09.2024 19:12 Ответить
Не зрозуміло, накуя це довбаним китайозам треба? Пів рашки захоплюй і в х@й не дуй. Ні. Їм Тайвань подавай, хоч ти всрися. Звідси всі ці експерименти з війною в Україні. Така сама паранойа як у ***** по відношенню до України.
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28.09.2024 17:23 Ответить
Китаю нужен доступ к редкоземельным ископаемым Украины. Особенно к литию.
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28.09.2024 17:36 Ответить
Так,как сейчас-не получится. Даже если представить в ужасном сне "заморозку" конфликта никто им ничего разрабатывать на оккупированных территориях не даст.
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28.09.2024 17:42 Ответить
Китай (так же как и более половины стран мира, включая РФ) не устраивает место, которое ему выделили США в построенном ими миропорядке. Начинать ломать этот порядок самим - КНР не выгодно. Но на их счастье за ​​это дело взялась РФ. Китай (и еще многие страны) искренне заинтересован в ее победе. Он не станет помогать в открытую, но сделает все возможное, чтобы ослабить США.
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28.09.2024 18:13 Ответить
Китайці вже повністю контролюють 60% світових розвіданих запасів літію. Наші родовища в Донецькій та Луганській областях потрібні саме **********. Тому їх і окупували в першу чергу...
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28.09.2024 19:16 Ответить
достатньо, заходу обмежити фінансові операції, своїх банків в китаї і китай накриється розкішницею!
я вже не кажу, про закриття своїх виробництв. про закриття своїх ринків.
бабло рулить світом.
бабло і страх.
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28.09.2024 17:25 Ответить
Китайці мразі. Ще й якийсь "мирний план", розроблений ******, нам хочуть нав'язати. Просто лицемірні мразі...
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28.09.2024 17:27 Ответить
Да ладно, быть не может. Китай ведь миротворец говорили🤡 в ОПе.
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28.09.2024 17:35 Ответить
А да, Агрохімія щось казав.
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28.09.2024 18:13 Ответить
Давайте речі називати своїми іменами Китай наш ворог ,без його згоди не було б рашиського вторгнення, не даремно рашиський виродок приїзжав напередодні вторгнення в китай для благословення Сі. я вже не кажу про те що 40% російського експорту припадають на Китай, як і те що 90% електроніки і комплектуючих для ракет китайського виробництва,тому китайський так званий план миру це розмова ні про що ,якщо ви за мир накладіть санкції на агресора.
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28.09.2024 17:37 Ответить
А разве это новость ?
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28.09.2024 17:50 Ответить
Заборонити деякі китайські товари
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28.09.2024 18:10 Ответить
Уявляєте ? Кацапи у всіх кабінетах ООН розсілися
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28.09.2024 18:24 Ответить
а почему не разорваны отношения как с ираном? кишка тонка?)))
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28.09.2024 18:30 Ответить
Які тварюки .
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28.09.2024 18:45 Ответить
а що тут доказувати?? Якщо розколупати модуль УМПК нерозірваного кацапського КАБу, то то можно побачити, що у навігаційному модулі "Комета" стоять модулі XL4015-Е1 від китайської компанії Shanghai Xinong Semicondactor Technology, кварцевий генератор від Shenszen Yangxing Technoogy, інерційний датчик від китайської MT Microsistems, мікросхеми від Yangzhou Yangjie Electronic Technology. На "хвості" КАБа стоять електричні актуатори китайського виробництва.
Такий самий модуль метеор встановлений і на дроні Shahed-136.
І це залишається (і залишиться) нашою проблемою, а на Заході і надалі буде "викликати глибоке занепокоєння", а члени Альянсу будуть і надалі "проводять консультації з цього питання". Бо вони із своїм пів-десятком компаній, комплектуючі яких стоять в цих модулях, ***** не можуть (і не зможуть) зробити. Так влаштований цей світ.
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28.09.2024 19:02 Ответить
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-moskovskiy-oblasti-likviduvali-kerivnika-centru-bezpilotnikiv-minoboroni-rf-polkovnika-kolomeyceva-50454455.html ось так треба відповідати на цю проблему. Бо якщо Захід і надалі буде у "глибокому занепокоєнні проводити консультації з цього питання", то російські насралли скоро будуть срать шахедами на голови вже на благополучному заході Румунії чи Польщі.
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28.09.2024 19:25 Ответить
Складання українських далекобійних оперативно-тактичних ракет з закордонних вузлів та деталей, навіть викруткове, звільняє від необхідності отримання дозволу на їх застосування по ворогу.
І хай ворог знаходить в уламках українських ракет імпортні вузли та деталі та висловлює глибоке занепокоєння.
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28.09.2024 20:59 Ответить
так, це вихід, але це не скоро буде робитись. Можно подякувати британццям за надані ТРД для наших дронів. З тієї інформації, яка з'являється у відкритому доступі, один із варіянтів може бути обладнання JSOW, які нам нададуть , твердопаливними двигунами для збільшення їхньої дальності дії. Але для такого застосування все одно треба мати дозвіл від США, хай навіть негласний. А наразі вважаю більш важливий доступ до американського DSMAC, бо для своїх напрацювань такого масиву даних нам треба багато часу і коштів, при тому що якість таких зображень буде гіршими, ніж в американській DSMAC. Дуже сподіваюсь, що таки рухи у цьому напрямку вже робляться.
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28.09.2024 22:33 Ответить
з нетрпінням чекаємо на патужну заяву хламідії: "ви всьо лжьтє!! западная прєсса хужє скабєєвой!! решєнія ХХ с'єзда кпк в жість!! да здравствуєт вєлікій вождь таварісч сі!!"
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28.09.2024 22:53 Ответить
 
 