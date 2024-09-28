У Запада есть доказательства, что Китай поставлял России оружие для войны против Украины, - Times
Западные чиновники считают, что получили доказательства того, что китайские компании тайно поставляют оружие в Россию. Это может означать существенную эскалацию вовлеченности Пекина в войну в Украине.
Об этом пишет The Times со ссылкой на западного чиновника, информирует Цензор.НЕТ.
Собеседник издания заявил, что Запад имеет доказательства участия неназванной китайской компании в поставках в Россию "ряда специальных военных беспилотников", которые применялись на войне против Украины.
Западный чиновник не стал раскрывать название компании, но отметил, что соглашение о поставках России дронов состоялось в 2023 году. Он также отметил, что сейчас существуют "четкие доказательства того, что китайские компании поставляют России смертоносное оружие для использования в Украине".
"Хотя китайское правительство может и не признавать этого, ему будет трудно скрывать свою растущую поддержку (России. - Ред.) ", - заявил неназванный чиновник.
Кроме этого, собеседник издания подтвердил недавнее сообщение агентства Reuters, о том, что РФ, как полагают, создала в Китае программу разработки и производства ударных беспилотников дальнего радиуса действия для использования в войне против Украины.
Представитель НАТО в комментарии The Times отметил, что информация об участии Китая в военной поддержке России "вызывает глубокую обеспокоенность", а члены Альянса "проводят консультации по этому вопросу".
"Китай стал решающим фактором, способствующим войне России в Украине, предоставляя технологии двойного назначения для поддержки российской оборонной промышленности. Китайское правительство обязано следить за тем, чтобы его компании не оказывали смертоносной помощи России. Китай не может продолжать разжигать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, не затрагивая при этом своих интересов и репутации", - добавил источник издания.
Напомним, что ранее агентство Reuters сообщало, что российская компания запустила массовое производство беспилотников на заводе в Китае для использования в войне против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
отримати (благословление). Так що Китай є прямим вигодонабувачем цієї війни. Зараз ця
прищурена коала ліпить з себе миротворця. Вангую що у майбутньому всьому цивілізованому
світу прийдеться воювати з цією парочкою.
Я тут в Білорусі з 14-го року бойкотував доволі успішно все російське. Зараз навіть це неможливо бо після подій 20-го року ми цілком лягли під Мордор.
Зазвичай не на користь собі купую все білоруське або європейське чи казахське...
*****, кавуна нормального не їв цьому році
ну хто крутий купуйте бмв
але нічого китайського !
Навіть українчики закуповуються по самі вуха китайським лайном через жлобство.
І пофіг їм і на те, що це комуняки, і на те, що це вороги України.
А про США та ЄС і казати не треба.
Обираючи між китайчатиною з аліекспресу та Самунгом чи Айфоном 80% обере китайчатину бо задешево хочеться тих же понтів, а жити по доходам не навчені.
Правда задешево все одно буде не те, але хто ж це помітить.
Та ж фігня с Чері та Грейтволом. Хочется ж бляха джип задешево.
я вже не кажу, про закриття своїх виробництв. про закриття своїх ринків.
бабло рулить світом.
бабло і страх.
Такий самий модуль метеор встановлений і на дроні Shahed-136.
І це залишається (і залишиться) нашою проблемою, а на Заході і надалі буде "викликати глибоке занепокоєння", а члени Альянсу будуть і надалі "проводять консультації з цього питання". Бо вони із своїм пів-десятком компаній, комплектуючі яких стоять в цих модулях, ***** не можуть (і не зможуть) зробити. Так влаштований цей світ.
І хай ворог знаходить в уламках українських ракет імпортні вузли та деталі та висловлює глибоке занепокоєння.