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Разговоры Китая о мире в Украине "не имеют смысла", - Блинкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен

США сильно обеспокоены из-за поддержки Китаем оборонно-промышленной базы РФ, а разговоры Пекина о мире в Украине "не имеют смысла".

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

На встрече с представителем Китая в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Блинкен сказал, что он также поднял вопрос об "опасных и дестабилизирующих действиях" Китая в Южно-Китайском море и обсудил улучшение связи между американскими и китайскими военными.

Блинкен заявил, что около 70% станков и 90% микроэлектроники, которые импортирует Россия, поступают из Китая и Гонконга, и что это существенно помогает Москве производить ракеты, реактивные снаряды, бронетехнику и боеприпасы, необходимые для продолжения войны в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай и Бразилия предостерегли против ядерных угроз в адрес Украины

"Поэтому когда Пекин говорит, что, с одной стороны, он хочет мира, хочет увидеть конец конфликта, но, с другой стороны, позволяет своим компаниям делать действия, которые на самом деле помогают Путину продолжать агрессию, это не имеет смысла", - сказал госсекретарь США.

Ранее Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис". Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что Венгрия присоединится к платформе "Друзья мира", которую основывают Китай и Бразилия.

Также читайте: Правительство Украины разослало дипломатам письмо, в котором призывает их не поддерживать мирный план Китая, - Politico

Мирное предложение Китая и Бразилии

23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".

В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.

Читайте также: Китай озвучил три позиции по урегулированию войны в Украине: Пекин призывает "сесть за стол переговоров"

Автор: 

Китай (2991) Блинкен Энтони (937) Ван И (71)


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Топ комментарии
+11
Час Заходу посилити економічну війну з комуняками
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28.09.2024 08:02
+8
А ваші розмови без гарноі допомоги зброєю?
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28.09.2024 08:02
+8
******* вони вітієвато балакать. Ну то таке. А шо, ото неголене брехливе дурне не повернулося з турне?
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28.09.2024 08:06
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А ваші розмови без гарноі допомоги зброєю?
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28.09.2024 08:02 Ответить
Час Заходу посилити економічну війну з комуняками
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28.09.2024 08:02 Ответить
При цій адміністрації цього не буде, вони при приході до влади скасували додаткові мита для Китаю, та закривають очі на те що частина компаній не те що продає чіпи які по законодавству штатів не можуть продаватись нікуди крім союзників а й щей випробовує там їх прототипи.

Хіба чисто по власній ініціативі частина американських компаній потрохи виводять звідти виробництва та переносять в Індію, той же Самсунг, Apple, але Фоксон до прикладу дальше там має більшість свого виробництва.

Тому це довгий процес, в Китай американськими фондами і банками вкладено триліони долларів і без ініціативи законодавців і компенсації їм втрат, такий вихід буде тривати роками.

По друге китайці реально біороботи і їх важко замінити як робочу силу.
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28.09.2024 10:18 Ответить
******* вони вітієвато балакать. Ну то таке. А шо, ото неголене брехливе дурне не повернулося з турне?
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28.09.2024 08:06 Ответить
Він разом з дерьмаком мабуть вважають що неголеність додає їм мужності ...
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28.09.2024 10:54 Ответить
Яка мужність у 3,14дорасів?
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28.09.2024 17:35 Ответить
сильно занепокоєні
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28.09.2024 08:08 Ответить
Китаю надо не Украину с парашей "мирить", а вернуть свои оккупированные парашей земли.
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28.09.2024 08:10 Ответить
китайці ще в кацапів Байкал заберуть !!!

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28.09.2024 08:18 Ответить
Їм навіть Монголія нафіг не потрібна, хоча найбільше за площею.
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28.09.2024 08:28 Ответить
якщо в Монголії не має корисних копалин та інших ресурсів, наприклад нафти, газу, лісу, то так нафіг не потрібна ....
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28.09.2024 08:39 Ответить
Навіщо Китаю та Монголія? Нехай по Урал усе забирають, в них там ладу нема ніде
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28.09.2024 08:56 Ответить
там ніхто і не шукає

їм досить і так жити, кочовий образ.

одне місто ради побудували і все.
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30.09.2024 11:19 Ответить
а нафіга їм? годувати-лікувати-обслуговувати зараз має расія, а користуються китайці. Навіщо їм щось міняти? расіських алкоголіків утримувати?
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28.09.2024 09:36 Ответить
А кто вам сказал, что они парашных алкашей там сохранят? На комбикорм свиньям пойдут.
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28.09.2024 12:40 Ответить
Навпаки. Їх сенс змусити західних лідерів відмовитись від військової допомоги Україні, під тиском власного електорату, якому воюють маячню про "мир".
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28.09.2024 08:14 Ответить
Китай і Росія можуть обійти санкції США за допомогою бартерних угод. Китай вже має досвід бартерних угод з Іраном, Африкою та Південно-Східною Азією.
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28.09.2024 08:15 Ответить
У косооких мудаків своя стратегія. На підставі агресії кацапстану моделювати свої дії і дії світового співтовариства при нападі на Тайвань.
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28.09.2024 08:15 Ответить
Пора вже не тільки балалайню розвалювати, а й піднебесний ×уйвенбінаріум теж, інакше ці червоносракі утирки разом нашу Планету до цугундера доведуть під запопадливе гавкання зграї орбанів та фіцо.
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28.09.2024 08:20 Ответить
Сексу не має?
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28.09.2024 08:29 Ответить
Китай поставляет оборудование, а США поставляют прочие детали для ракет, бпла... Но главное, что бы не было "эскалации".
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28.09.2024 08:40 Ответить
Китайці як і кацапи брешуть! Кажуть одне а роблять протилежне
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28.09.2024 08:59 Ответить
Проголошують боротьбу за мир і допомогають зброєю агресору. Гарна реклама для Китаю
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28.09.2024 09:04 Ответить
А чим ваші розмови в ООН закінчилися?
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28.09.2024 09:29 Ответить
Интересно вообще почему все с Украиной про мир разговаривают? Ето что Украина напала на Сосию? Или каким образом Украина может сделать мир? Ето напоминает как маньяк насилует жертву а вокруг собралась толпа зевак и дает советы жертве не сопротивляться а смириться и подружиться с насильником атохужебудет
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28.09.2024 09:30 Ответить
Потому что с агрессивным, невменяемым насильником разговаривать страшно ,а давать советы и наставления слабой насилуемой жертве целая очередь выстроилась: вы бы барышня больше ноги раздвинули, и вам легче и этот зверь не так злится будет, и не царапайте ему лицо а то взбесится и еще и нам достанется(эскалация однако).И вот все чаще стали проскакивать осторожные заявления некоторых политиков: Ну что же вы сразу не сдались ,начали сопронивляться,вы же все равно проигаете ,а у нас из за вас ВВП понизилось, и торговые отношения разрушились ,покоритесь уже и склоните голову перед неизбежным. Это лицемерие высшего уровня .
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28.09.2024 11:43 Ответить
 
 