Разговоры Китая о мире в Украине "не имеют смысла", - Блинкен

США сильно обеспокоены из-за поддержки Китаем оборонно-промышленной базы РФ, а разговоры Пекина о мире в Украине "не имеют смысла".

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

На встрече с представителем Китая в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Блинкен сказал, что он также поднял вопрос об "опасных и дестабилизирующих действиях" Китая в Южно-Китайском море и обсудил улучшение связи между американскими и китайскими военными.

Блинкен заявил, что около 70% станков и 90% микроэлектроники, которые импортирует Россия, поступают из Китая и Гонконга, и что это существенно помогает Москве производить ракеты, реактивные снаряды, бронетехнику и боеприпасы, необходимые для продолжения войны в Украине.

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"Поэтому когда Пекин говорит, что, с одной стороны, он хочет мира, хочет увидеть конец конфликта, но, с другой стороны, позволяет своим компаниям делать действия, которые на самом деле помогают Путину продолжать агрессию, это не имеет смысла", - сказал госсекретарь США.

Ранее Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис". Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что Венгрия присоединится к платформе "Друзья мира", которую основывают Китай и Бразилия.

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Мирное предложение Китая и Бразилии

23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".

В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.

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