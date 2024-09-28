Розмови Китаю про мир в Україні "не мають сенсу", - Блінкен

США сильно занепокоєні через підтримку Китаєм оборонно-промислової бази РФ, а розмови Пекіна про мир в Україні "не мають сенсу".

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив під час переговорів з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

На зустрічі з представником Китаю в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Блінкен сказав, що він також порушив питання про "небезпечні та дестабілізуючі дії" Китаю в Південно-Китайському морі та обговорив покращення зв'язку між американськими та китайськими військовими.

Блінкен заявив, що близько 70% верстатів і 90% мікроелектроніки, які імпортує Росія, надходять із Китаю та Гонконгу, і що це суттєво допомагає Москві виробляти ракети, реактивні снаряди, бронетехніку та боєприпаси, необхідні для продовження війни в Україні.

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"Тож коли Пекін каже, що, з одного боку, він хоче миру, хоче побачити кінець конфлікту, але, з іншого боку, дозволяє своїм компаніям робити дії, які насправді допомагають Путіну продовжувати агресію, це не має сенсу", - сказав держсекретар США.

Раніше Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу". Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зазначив, що Угорщина долучиться до платформи "Друзі миру", яку засновують Китай і Бразилія.

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Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.