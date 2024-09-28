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Новини
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Розмови Китаю про мир в Україні "не мають сенсу", - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен

США сильно занепокоєні через підтримку Китаєм оборонно-промислової бази РФ, а розмови Пекіна про мир в Україні "не мають сенсу".

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив під час переговорів з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

На зустрічі з представником Китаю в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Блінкен сказав, що він також порушив питання про "небезпечні та дестабілізуючі дії" Китаю в Південно-Китайському морі та обговорив покращення зв'язку між американськими та китайськими військовими.

Блінкен заявив, що близько 70% верстатів і 90% мікроелектроніки, які імпортує Росія, надходять із Китаю та Гонконгу, і що це суттєво допомагає Москві виробляти ракети, реактивні снаряди, бронетехніку та боєприпаси, необхідні для продовження війни в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай і Бразилія застерегли проти ядерних погроз на адресу України

"Тож коли Пекін каже, що, з одного боку, він хоче миру, хоче побачити кінець конфлікту, але, з іншого боку, дозволяє своїм компаніям робити дії, які насправді допомагають Путіну продовжувати агресію, це не має сенсу", - сказав держсекретар США.

Раніше Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу". Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зазначив, що Угорщина долучиться до платформи "Друзі миру", яку засновують Китай і Бразилія.

Також читайте: Уряд України розіслав дипломатам лист, у якому закликає їх не підтримувати мирний план Китаю, - Politico

Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.

Автор: 

Китай (4621) Блінкен Ентоні (1157) Ван Ї (77)


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Топ коментарі
+11
Час Заходу посилити економічну війну з комуняками
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28.09.2024 08:02
+8
А ваші розмови без гарноі допомоги зброєю?
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28.09.2024 08:02
+8
******* вони вітієвато балакать. Ну то таке. А шо, ото неголене брехливе дурне не повернулося з турне?
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28.09.2024 08:06
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А ваші розмови без гарноі допомоги зброєю?
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28.09.2024 08:02 Відповісти
Час Заходу посилити економічну війну з комуняками
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28.09.2024 08:02 Відповісти
При цій адміністрації цього не буде, вони при приході до влади скасували додаткові мита для Китаю, та закривають очі на те що частина компаній не те що продає чіпи які по законодавству штатів не можуть продаватись нікуди крім союзників а й щей випробовує там їх прототипи.

Хіба чисто по власній ініціативі частина американських компаній потрохи виводять звідти виробництва та переносять в Індію, той же Самсунг, Apple, але Фоксон до прикладу дальше там має більшість свого виробництва.

Тому це довгий процес, в Китай американськими фондами і банками вкладено триліони долларів і без ініціативи законодавців і компенсації їм втрат, такий вихід буде тривати роками.

По друге китайці реально біороботи і їх важко замінити як робочу силу.
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28.09.2024 10:18 Відповісти
******* вони вітієвато балакать. Ну то таке. А шо, ото неголене брехливе дурне не повернулося з турне?
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28.09.2024 08:06 Відповісти
Він разом з дерьмаком мабуть вважають що неголеність додає їм мужності ...
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28.09.2024 10:54 Відповісти
Яка мужність у 3,14дорасів?
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28.09.2024 17:35 Відповісти
сильно занепокоєні
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28.09.2024 08:08 Відповісти
Китаю надо не Украину с парашей "мирить", а вернуть свои оккупированные парашей земли.
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28.09.2024 08:10 Відповісти
китайці ще в кацапів Байкал заберуть !!!

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28.09.2024 08:18 Відповісти
Їм навіть Монголія нафіг не потрібна, хоча найбільше за площею.
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28.09.2024 08:28 Відповісти
якщо в Монголії не має корисних копалин та інших ресурсів, наприклад нафти, газу, лісу, то так нафіг не потрібна ....
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28.09.2024 08:39 Відповісти
Навіщо Китаю та Монголія? Нехай по Урал усе забирають, в них там ладу нема ніде
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28.09.2024 08:56 Відповісти
там ніхто і не шукає

їм досить і так жити, кочовий образ.

одне місто ради побудували і все.
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30.09.2024 11:19 Відповісти
а нафіга їм? годувати-лікувати-обслуговувати зараз має расія, а користуються китайці. Навіщо їм щось міняти? расіських алкоголіків утримувати?
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28.09.2024 09:36 Відповісти
А кто вам сказал, что они парашных алкашей там сохранят? На комбикорм свиньям пойдут.
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28.09.2024 12:40 Відповісти
Навпаки. Їх сенс змусити західних лідерів відмовитись від військової допомоги Україні, під тиском власного електорату, якому воюють маячню про "мир".
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28.09.2024 08:14 Відповісти
Китай і Росія можуть обійти санкції США за допомогою бартерних угод. Китай вже має досвід бартерних угод з Іраном, Африкою та Південно-Східною Азією.
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28.09.2024 08:15 Відповісти
У косооких мудаків своя стратегія. На підставі агресії кацапстану моделювати свої дії і дії світового співтовариства при нападі на Тайвань.
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28.09.2024 08:15 Відповісти
Пора вже не тільки балалайню розвалювати, а й піднебесний ×уйвенбінаріум теж, інакше ці червоносракі утирки разом нашу Планету до цугундера доведуть під запопадливе гавкання зграї орбанів та фіцо.
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28.09.2024 08:20 Відповісти
Сексу не має?
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28.09.2024 08:29 Відповісти
Китай поставляет оборудование, а США поставляют прочие детали для ракет, бпла... Но главное, что бы не было "эскалации".
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28.09.2024 08:40 Відповісти
Китайці як і кацапи брешуть! Кажуть одне а роблять протилежне
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28.09.2024 08:59 Відповісти
Проголошують боротьбу за мир і допомогають зброєю агресору. Гарна реклама для Китаю
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28.09.2024 09:04 Відповісти
А чим ваші розмови в ООН закінчилися?
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28.09.2024 09:29 Відповісти
Интересно вообще почему все с Украиной про мир разговаривают? Ето что Украина напала на Сосию? Или каким образом Украина может сделать мир? Ето напоминает как маньяк насилует жертву а вокруг собралась толпа зевак и дает советы жертве не сопротивляться а смириться и подружиться с насильником атохужебудет
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28.09.2024 09:30 Відповісти
Потому что с агрессивным, невменяемым насильником разговаривать страшно ,а давать советы и наставления слабой насилуемой жертве целая очередь выстроилась: вы бы барышня больше ноги раздвинули, и вам легче и этот зверь не так злится будет, и не царапайте ему лицо а то взбесится и еще и нам достанется(эскалация однако).И вот все чаще стали проскакивать осторожные заявления некоторых политиков: Ну что же вы сразу не сдались ,начали сопронивляться,вы же все равно проигаете ,а у нас из за вас ВВП понизилось, и торговые отношения разрушились ,покоритесь уже и склоните голову перед неизбежным. Это лицемерие высшего уровня .
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28.09.2024 11:43 Відповісти
 
 