Китайські компанії почали створювати "прокладки" для торгівлі з Росією через загрозу санкцій
Китайські постачальники товарів та фінансові компанії почали створювати в Китаї окремі юридичні особи для торгівлі з Росією, щоб мінімізувати ризик потрапити під вторинні санкції США.
Така практика з'явилася у Китаї відносно нещодавно, пише російська газета "Вєдомості" із посиланням на чотири джерела.
Зокрема, щоб продовжувати постачати товари у Росію великі китайські компанії створюють дочірні підприємства та переводять у них менеджерів із материнської компанії, які до цього відповідали за бізнес із РФ.
Віцепрезидент російської Асоціації експортерів та імпортерів Артур Леєр підтвердив, що присутність компаній-прокладок у ланцюжках постачання імпортних товарів у Росію стало вже стандартним інструментом, який ефективно працює.
Водночас джерело видання у китайській логістичній компанії зауважує, що переведення роботи з російськими імпортерами на нові юрособи ускладнює і так непросту ситуацію з платежами з Росії. Співрозмовник пояснив, що проходження платежу часто залежить від важливості китайського експортера як клієнта для банку, а також наявності у російського імпортера історії платежів через нього.
Раніше китайські постачальники вимагали вивозити товар до Росії через треті країни. Спочатку це стосувалося продукції, яка потрапила під експортний контроль, наприклад електроніка, але потім ця практика поширилася і на інші товари.
Гендиректор російської компанії-імпортера Atvira Катерина Кізевич наголошувала, що китайські компанії почали побоюватися "російського сліду". Водночас імпортери з Росії зіткнулися з тим, що маршрути доставки товарів через треті країни ще не "обкатані", через це виникають складнощі з їх транспортуванням.
Як санкції впливають на торгівлю між РФ та Китаєм
Ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася в грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну запроваджувати вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкційним особам та забезпечення поставок російському військово-промисловому комплексу.
Після цього понад 98% китайських кредитних організацій припинили приймати платежі від російських компаній. Також деякі банки стали відхиляти платежі з російськими іменами та почали відмовлятися приймати "брудні" юані з Росії.
Наприкінці серпня стало відомо, що російські компанії стикаються з усе довшими затримками та більшими витратами при проведенні розрахунків з торговими партнерами в Китаї. Ця проблема загострилася, а між РФ та Китаєм "зависли" транзакції на десятки мільярдів юанів. Близьке до уряду РФ джерело підтвердило, що китайські державні банки "масово" припиняють операції з Росією, через це затримуються платежі на мільярди юанів.
Перед тим невеликі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з Росії. Ще в травні-червні локальні китайські кредитні організації працювали з російським бізнесом і "платежі йшли більш-менш стабільно", але з 20 липня розрахунки фактично призупинено. Наприкінці липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях.
Через це Росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми в торгівлі між двома країнами. Також Росія може почати розраховуватися з Китаєм за допомогою криптовалюти: до того президент РФ Владімір Путін підписав закон про легалізацію обороту криптовалюту та майнінгу в країні.
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