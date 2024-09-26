Китайські компанії почали створювати "прокладки" для торгівлі з Росією через загрозу санкцій

Китайські постачальники товарів та фінансові компанії почали створювати в Китаї окремі юридичні особи для торгівлі з Росією, щоб мінімізувати ризик потрапити під вторинні санкції США.

Така практика з'явилася у Китаї відносно нещодавно, пише російська газета "Вєдомості" із посиланням на чотири джерела.

Зокрема, щоб продовжувати постачати товари у Росію великі китайські компанії створюють дочірні підприємства та переводять у них менеджерів із материнської компанії, які до цього відповідали за бізнес із РФ.

Віцепрезидент російської Асоціації експортерів та імпортерів Артур Леєр підтвердив, що присутність компаній-прокладок у ланцюжках постачання імпортних товарів у Росію стало вже стандартним інструментом, який ефективно працює.

Водночас джерело видання у китайській логістичній компанії зауважує, що переведення роботи з російськими імпортерами на нові юрособи ускладнює і так непросту ситуацію з платежами з Росії. Співрозмовник пояснив, що проходження платежу часто залежить від важливості китайського експортера як клієнта для банку, а також наявності у російського імпортера історії платежів через нього.

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Раніше китайські постачальники вимагали вивозити товар до Росії через треті країни. Спочатку це стосувалося продукції, яка потрапила під експортний контроль, наприклад електроніка, але потім ця практика поширилася і на інші товари.

Гендиректор російської компанії-імпортера Atvira Катерина Кізевич наголошувала, що китайські компанії почали побоюватися "російського сліду". Водночас імпортери з Росії зіткнулися з тим, що маршрути доставки товарів через треті країни ще не "обкатані", через це виникають складнощі з їх транспортуванням.

Як санкції впливають на торгівлю між РФ та Китаєм

Ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася в грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну запроваджувати вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкційним особам та забезпечення поставок російському військово-промисловому комплексу.

Після цього понад 98% китайських кредитних організацій припинили приймати платежі від російських компаній. Також деякі банки стали відхиляти платежі з російськими іменами та почали відмовлятися приймати "брудні" юані з Росії.

Наприкінці серпня стало відомо, що російські компанії стикаються з усе довшими затримками та більшими витратами при проведенні розрахунків з торговими партнерами в Китаї. Ця проблема загострилася, а між РФ та Китаєм "зависли" транзакції на десятки мільярдів юанів. Близьке до уряду РФ джерело підтвердило, що китайські державні банки "масово" припиняють операції з Росією, через це затримуються платежі на мільярди юанів.

Перед тим невеликі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з Росії. Ще в травні-червні локальні китайські кредитні організації працювали з російським бізнесом і "платежі йшли більш-менш стабільно", але з 20 липня розрахунки фактично призупинено. Наприкінці липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях.

Через це Росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми в торгівлі між двома країнами. Також Росія може почати розраховуватися з Китаєм за допомогою криптовалюти: до того президент РФ Владімір Путін підписав закон про легалізацію обороту криптовалюту та майнінгу в країні.