БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 703 18

Китай захоплює російські ринки: Третину всіх компаній у Росії реєструють громадяни КНР

путін,сі,цзіньпін

За перші дев'ять місяців 2024 року кількість зареєстрованих у Росії компаній із співвласниками з КНР зросла на 32%, а частка китайського бізнесу в загальній кількості нових реєстрацій компаній зросла з 13% у 2021 році до 34% у 2024 році.

Щомісяця у Росії реєструють близько 200 компаній з власниками із Китаю, що вчетверо більше, ніж у 2021 році, пише російський "Коммерсант".

У підсумку, Китай вийшов на перше місце серед іноземних учасників російського бізнесу, майже на третину обігнавши білоруських підприємців, які лідирували у 2023 році.

Водночас, у 2021-2023 роках виторг російських компаній за участю підприємців з Китаю зріс майже втричі, свідчать дані системи "Спарк-Інтерфакс". У секторі торгівлі автотранспортом за вказаний період цей показник збільшився в 5,1 раза, забезпечивши 43% усієї виручки китайського бізнесу в Росії.

На оптову торгівлю припало 26% виручки, при тому, що в секторі працюють 38% усіх підприємств із китайською участю. Проте структура "опту" змінюється: при зростанні торгівлі продукцією машинобудування (виручка збільшилася в 2,2 рази; питома вага сектора – в 69%) знижується частка інших товарів промислового призначення (зростання в 1,8 раза; вага – 16%).

Читайте також: Китайські компанії почали створювати "прокладки" для торгівлі з Росією через загрозу санкцій

Також зростає торгівля споживчими товарами (продовольством – у 2,7 раза, товарами легкої промисловості – у 2,1 раза; вага – 11%).

Водночас виторг у російських компаніях за участю КНР у оброблювальній галузів зростав повільніше (за рік – у 2,7 раза), частка обробки у загальному виторгу впала з 20% до 18%. Лідерами стали автомобілебудування (його частка у обробці зросла з 46% до 73%), металургія (частка знизилася з 17% до 7%) та деревообробка (зниження з 9% до 3%).

Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли сотні іноземних компаній. Зокрема, з країни пішли усі міжнародні автоконцерни.Це дозволило Китаю зайняти понад половину російського автомобільного ринку.

Автор: 

авто (4251) Китай (2202) росія (14901) санкції (4658)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
дуже помилкове судження - ці ж самі яйця тільки вигляд збоку. Імперія ніколи не зупиняється. І не важливо - чи це московська чи китайська. У них населення вистачить, аби захоплювати нові чужі землі.
показати весь коментар
03.10.2024 21:57 Відповісти
+2
tizda raške
показати весь коментар
03.10.2024 19:36 Відповісти
+2
Роскажи це уйгурам та мешканцям Тибету, Конконгу, Тайваню, Вьєтнаму та Індії.
показати весь коментар
04.10.2024 01:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
tizda raške
показати весь коментар
03.10.2024 19:36 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2024 19:50 Відповісти
Як на мене, то це набагато кращі сусіди.
показати весь коментар
03.10.2024 20:11 Відповісти
дуже помилкове судження - ці ж самі яйця тільки вигляд збоку. Імперія ніколи не зупиняється. І не важливо - чи це московська чи китайська. У них населення вистачить, аби захоплювати нові чужі землі.
показати весь коментар
03.10.2024 21:57 Відповісти
Роскажи це уйгурам та мешканцям Тибету, Конконгу, Тайваню, Вьєтнаму та Індії.
показати весь коментар
04.10.2024 01:29 Відповісти
Згадався старий тост:
Нехай буде вічний мир та дружба на Україно-Китайському кордоні!
показати весь коментар
03.10.2024 20:30 Відповісти
у нас будуть буферні зони, на кшталт КурНР.
показати весь коментар
03.10.2024 21:28 Відповісти
********* тих кур швидко з'їдять, кісточки для собачих кормів використають, якими будуть годувати кацапів.
показати весь коментар
03.10.2024 21:51 Відповісти
то вже будуть не наші пробеми. Хай "сибірькі батальйони" спочатку розбираються з ***********, а потім РДК та СР.
показати весь коментар
03.10.2024 22:27 Відповісти
Жарти жартами, а якщо серйозно то китайці далі кузбасу не подужають.
В Тюменську область їх мусульмани вже не пустять, які там серйозно освоюються і зовсім скоро їх там буде більшість. А плани створення Халіфату Ідель-Урал вже не виглядають такими примарними.
Так що, як то не прикро москалі залишаться нашими сусідами, правда з суттєво врізаними територіями. Дай Боже врізаними до мінімуму.
показати весь коментар
03.10.2024 22:49 Відповісти
ну от і хай ********* там з башкіро-удмуртами і впираються.
показати весь коментар
03.10.2024 22:54 Відповісти
Як то не дивно, але доля башкортів і удмуртів там постійно зменшується і вони в більшості своїй позитивно сприймають китайців.
А найбільший приріст населення там в азербайджанців, нохчі, дергінців, лезгинів, узбеків, таджиків, туркменів і татар.
І саме серед них найбільше популяризується ідея створення нової мусульманської держави на базі Тюменської області.
показати весь коментар
03.10.2024 23:22 Відповісти
та похєр. Хай хоч Тюменський імарат собі зроблять і воюють у союзі з мандринами проти республіки Саха.
показати весь коментар
03.10.2024 23:27 Відповісти
Вижу тут активно " дураки думкой богатиют"
И как хорошо что в Украине сугубо "чистый" и процветающий бизнес. Обожаю новости про заглянуть соседу в жопу, вдруг там чиряк и на фоне этого уже и свой геммор с кулак не так болит...
показати весь коментар
04.10.2024 14:56 Відповісти
та мені якось похєр, що кацап думає у Німеччині про Україну, і які чиряки він звідти бачить.
показати весь коментар
04.10.2024 15:03 Відповісти
поки що китайський факультативно, по бажанню.
показати весь коментар
03.10.2024 21:27 Відповісти
Цікаво, чи це не може бути способом обходу санкцій?
показати весь коментар
04.10.2024 00:18 Відповісти
Цікаво, якщо китайська фірма у Роісі замовляє мікросхеми у Китаї - це вважається порушенням санкцій?
показати весь коментар
04.10.2024 01:27 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 