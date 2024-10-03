Китай захоплює російські ринки: Третину всіх компаній у Росії реєструють громадяни КНР

За перші дев'ять місяців 2024 року кількість зареєстрованих у Росії компаній із співвласниками з КНР зросла на 32%, а частка китайського бізнесу в загальній кількості нових реєстрацій компаній зросла з 13% у 2021 році до 34% у 2024 році.

Щомісяця у Росії реєструють близько 200 компаній з власниками із Китаю, що вчетверо більше, ніж у 2021 році, пише російський "Коммерсант".

У підсумку, Китай вийшов на перше місце серед іноземних учасників російського бізнесу, майже на третину обігнавши білоруських підприємців, які лідирували у 2023 році.

Водночас, у 2021-2023 роках виторг російських компаній за участю підприємців з Китаю зріс майже втричі, свідчать дані системи "Спарк-Інтерфакс". У секторі торгівлі автотранспортом за вказаний період цей показник збільшився в 5,1 раза, забезпечивши 43% усієї виручки китайського бізнесу в Росії.

На оптову торгівлю припало 26% виручки, при тому, що в секторі працюють 38% усіх підприємств із китайською участю. Проте структура "опту" змінюється: при зростанні торгівлі продукцією машинобудування (виручка збільшилася в 2,2 рази; питома вага сектора – в 69%) знижується частка інших товарів промислового призначення (зростання в 1,8 раза; вага – 16%).

Читайте також: Китайські компанії почали створювати "прокладки" для торгівлі з Росією через загрозу санкцій

Також зростає торгівля споживчими товарами (продовольством – у 2,7 раза, товарами легкої промисловості – у 2,1 раза; вага – 11%).

Водночас виторг у російських компаніях за участю КНР у оброблювальній галузів зростав повільніше (за рік – у 2,7 раза), частка обробки у загальному виторгу впала з 20% до 18%. Лідерами стали автомобілебудування (його частка у обробці зросла з 46% до 73%), металургія (частка знизилася з 17% до 7%) та деревообробка (зниження з 9% до 3%).

Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли сотні іноземних компаній. Зокрема, з країни пішли усі міжнародні автоконцерни.Це дозволило Китаю зайняти понад половину російського автомобільного ринку.