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В Пекине состоялась встреча министров обороны России и Китая: обсуждали военное сотрудничество двух стран

У Пекіні відбулася зустріч міністрів оборони Китаю та Росії

В понедельник, 14 октября, министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом. Он обсудил с китайским министром обороны Дун Цзюнем военное сотрудничество.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на китайское оборонное ведомство, сообщает Цензор.НЕТ.

"Военные ведомства Китая и России должны придерживаться направления, определенного главами двух государств, углублять стратегическую координацию, повышать качество и эффективность сотрудничества и твердо защищать общие интересы двух стран, чтобы вместе поддерживать глобальную стратегическую стабильность",- сказал китайский министр Дун Цзюнь.

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В свою очередь, российский министр Белоусов также похвалил российско-китайское военное сотрудничество, которое назвал "важным фактором поддержания глобального и регионального мира", и заверил в готовности России продолжать тесное военное сотрудничество с КНР.

Напомним, что ранее издание The Times со ссылкой на западного чиновника писало, что западные чиновники считают, что получили доказательства того, что китайские компании тайно поставляют оружие в Россию. Это может означать существенную эскалацию вовлеченности Пекина в войну в Украине.

Также ранее агентство Reuters сообщало, что российская компания запустила массовое производство беспилотников на заводе в Китае для использования в войне против Украины.

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Автор: 

Китай (3028) россия (96038) Белоусов Андрей (19)


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Топ комментарии
+13
Китай це головний ляльковод цієї війни!
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14.10.2024 19:32
+7
Вони вже не ховаються. Вигодували на свою голову в свій час Китай західними інвестиціями.

У самих китайських комуністів тоді вистачило фантазії тільки на вбити горобців і в результаті втратити все збіжжя від нашестя комах шкідників і влаштувати голодомор, де загинуло більше людей чим в Україні у 1932-33.

Чомусь всі диктатори як набере їх країна жирок намагаються війну влаштувати.
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14.10.2024 19:36
+5
це не вперше. американцями було здійснено індустріалізацію совка.
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14.10.2024 19:43
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Китай це головний ляльковод цієї війни!
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14.10.2024 19:32 Ответить
Позиція України щодо кєтайського питання була завжди справедливою, об'єктивною і єдиноправильною: СІ, ***** СОСІ!
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14.10.2024 19:35 Ответить
Вони вже не ховаються. Вигодували на свою голову в свій час Китай західними інвестиціями.

У самих китайських комуністів тоді вистачило фантазії тільки на вбити горобців і в результаті втратити все збіжжя від нашестя комах шкідників і влаштувати голодомор, де загинуло більше людей чим в Україні у 1932-33.

Чомусь всі диктатори як набере їх країна жирок намагаються війну влаштувати.
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14.10.2024 19:36 Ответить
це не вперше. американцями було здійснено індустріалізацію совка.
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14.10.2024 19:43 Ответить
Як казав, ленін,))) --- буржуї продадуть на вірьовку на якій ми їх будемо вішать, 100 років пройшло нічого не змінилося , буржуї подають станки, електроніку, зв'язок, якими нищать Україну, а нам і 10 відсотків не компенсували, за знищену ЯЗ,!!! Вірить західними політикам себе не поважати, особливо американським та німецьким!!!
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14.10.2024 21:03 Ответить
Бо голодними і бідними голодранцями легше керувати ніж власниками майна та підприємцями.
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14.10.2024 20:14 Ответить
Якщо вони зважаться на більш рішучі кроки, то Кім нападе на Південну Корею. Вже його приводять у готовність.

Через майже 80 років світ знову прямує до 3ї світової війни.

Ніхто ядерною зброєю не буде пуляти. І звичайною можна багато зла зробити.
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14.10.2024 19:39 Ответить
Чим більш божевільний у керма, тим більше ймовірності застосування ЯЗ. І на чолі рейтингу - Кім. Спочатку все буде просто - одна бомбочка проти військ......... Через тиждень-два, або усі разом застрелять скажену собаку, або запалає все.
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14.10.2024 19:45 Ответить
Сильно вони скліщились
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14.10.2024 19:39 Ответить
Потрібно розуміти - головні союзники росії та наші противники, це зовсім не Іран з КНДР. Це Індія, котра фінансує їх бюджет, та КНР, котра проводить технічне забезпечення всього російського ВПК та частково армії. Ці дві країни несуть 100% відповідальність а усіх вбитих. І поглиблення цієї співпраці, як би воно не подавалось публіці, направлене проти нас.
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14.10.2024 19:43 Ответить
Жовтопикі підори
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14.10.2024 19:45 Ответить
Ковід пішов не в тому напрямку куди планували.
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14.10.2024 19:59 Ответить
Де санкции кацапа агресора белоусоваето не ето
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14.10.2024 20:10 Ответить
Китай несподівано почне війну проти РФ, про це говорять кадрові працівники посольств РФ (зараз вони дуже активно збирають інформацію саме стосовно КНР).

Тобто це як саміт Рібентропа та Молотова, після якої був напад на СРСР.
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14.10.2024 20:46 Ответить
рашисти із китайцями і північно-корейськими їх посібниками , в плані міждержавної співпраці набагато організованніші .як західні лицемірні брехуни України
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14.10.2024 20:59 Ответить
Вісь зла.
Якщо вона і підтримує стабільність, то тільки в зануренні світу в криваві протистояння, бо немає кому їх осадити. Часу не вистачає за написанням голівудських сюжетів по спасінню всесвіту черговим актором і парою каскадерів(
Чума, що твориться(
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14.10.2024 21:22 Ответить
Так и надо действовать когда война. Быстро, максимально помогая всем что нужно и сколько нужно. Настоящие союзники они! А год спустя как пообещать давать 15-30 леопердов и три снаряда на ствол пушки--- так таких союзников сажать надо в 6 ф-16 и по три ведра керосину на тысячу км полетать, пролетать до Антарктиды и обратно. Гандоно- гондурасы! Вот и к вам пришло....сербайте.
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15.10.2024 01:06 Ответить
 
 