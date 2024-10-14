В Пекине состоялась встреча министров обороны России и Китая: обсуждали военное сотрудничество двух стран
В понедельник, 14 октября, министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом. Он обсудил с китайским министром обороны Дун Цзюнем военное сотрудничество.
Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на китайское оборонное ведомство, сообщает Цензор.НЕТ.
"Военные ведомства Китая и России должны придерживаться направления, определенного главами двух государств, углублять стратегическую координацию, повышать качество и эффективность сотрудничества и твердо защищать общие интересы двух стран, чтобы вместе поддерживать глобальную стратегическую стабильность",- сказал китайский министр Дун Цзюнь.
В свою очередь, российский министр Белоусов также похвалил российско-китайское военное сотрудничество, которое назвал "важным фактором поддержания глобального и регионального мира", и заверил в готовности России продолжать тесное военное сотрудничество с КНР.
Напомним, что ранее издание The Times со ссылкой на западного чиновника писало, что западные чиновники считают, что получили доказательства того, что китайские компании тайно поставляют оружие в Россию. Это может означать существенную эскалацию вовлеченности Пекина в войну в Украине.
Также ранее агентство Reuters сообщало, что российская компания запустила массовое производство беспилотников на заводе в Китае для использования в войне против Украины.
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У самих китайських комуністів тоді вистачило фантазії тільки на вбити горобців і в результаті втратити все збіжжя від нашестя комах шкідників і влаштувати голодомор, де загинуло більше людей чим в Україні у 1932-33.
Чомусь всі диктатори як набере їх країна жирок намагаються війну влаштувати.
Через майже 80 років світ знову прямує до 3ї світової війни.
Ніхто ядерною зброєю не буде пуляти. І звичайною можна багато зла зробити.
Тобто це як саміт Рібентропа та Молотова, після якої був напад на СРСР.
Якщо вона і підтримує стабільність, то тільки в зануренні світу в криваві протистояння, бо немає кому їх осадити. Часу не вистачає за написанням голівудських сюжетів по спасінню всесвіту черговим актором і парою каскадерів(
Чума, що твориться(