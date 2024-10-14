В Пекине состоялась встреча министров обороны России и Китая: обсуждали военное сотрудничество двух стран

В понедельник, 14 октября, министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Пекин с официальным визитом. Он обсудил с китайским министром обороны Дун Цзюнем военное сотрудничество.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на китайское оборонное ведомство, сообщает Цензор.НЕТ.

"Военные ведомства Китая и России должны придерживаться направления, определенного главами двух государств, углублять стратегическую координацию, повышать качество и эффективность сотрудничества и твердо защищать общие интересы двух стран, чтобы вместе поддерживать глобальную стратегическую стабильность",- сказал китайский министр Дун Цзюнь.

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В свою очередь, российский министр Белоусов также похвалил российско-китайское военное сотрудничество, которое назвал "важным фактором поддержания глобального и регионального мира", и заверил в готовности России продолжать тесное военное сотрудничество с КНР.

Напомним, что ранее издание The Times со ссылкой на западного чиновника писало, что западные чиновники считают, что получили доказательства того, что китайские компании тайно поставляют оружие в Россию. Это может означать существенную эскалацию вовлеченности Пекина в войну в Украине.

Также ранее агентство Reuters сообщало, что российская компания запустила массовое производство беспилотников на заводе в Китае для использования в войне против Украины.

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