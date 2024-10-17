Китай досі активно допомагає РФ затягувати війну проти України, - Зеленський

Україна має чіткі дані розвідки, що Китай досі активно допомагає Росії затягувати війну проти України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Єврораді, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що РФ потрібно більше сил, а російський диктатор Володимир Путін готує підкріплення для продовження війни, а не для її завершення.

За словами глави держави, Путін до наступного року хоче зрівнятися з рівнем виробництва озброєння у країнах ЄС.

"Він отримує допомогу від Північної Кореї зі снарядами, озброєнням, а зараз навіть людьми. Плюс Іран... На жаль, ми також маємо чіткі дані розвідки про те, що Китай все ще активно допомагає Росії затягувати цю війну", - додав Зеленський.

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