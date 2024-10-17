Китай досі активно допомагає РФ затягувати війну проти України, - Зеленський
Україна має чіткі дані розвідки, що Китай досі активно допомагає Росії затягувати війну проти України.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Єврораді, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що РФ потрібно більше сил, а російський диктатор Володимир Путін готує підкріплення для продовження війни, а не для її завершення.
За словами глави держави, Путін до наступного року хоче зрівнятися з рівнем виробництва озброєння у країнах ЄС.
"Він отримує допомогу від Північної Кореї зі снарядами, озброєнням, а зараз навіть людьми. Плюс Іран... На жаль, ми також маємо чіткі дані розвідки про те, що Китай все ще активно допомагає Росії затягувати цю війну", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+16 Wild MadDog
показати весь коментар17.10.2024 14:08 Відповісти Посилання
+14 Муля #591261
показати весь коментар17.10.2024 14:14 Відповісти Посилання
+13 Сергей121
показати весь коментар17.10.2024 14:16 Відповісти Посилання
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Що ти ПІздатий!
Брате!...
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От і скажи цьому додіку, шоб той покалякав з Сі та примусив (!!!) його слідкувати "за базаром" і не путати "рамси"! Які проблеми, шлепєр?
https://dl-news.defence-line.org/?p=43337 Зеленый забористый «план».
Мне одному кажется, что неугомонный турист в грязном зеленом белье уже изрядно надоел всем нашим западным партнерам? От него уже отворачиваются, отменяют встречи, не пускают в парламенты стран.
А мудрее всего поступил Израиль - просто на весь мир заявил, что не надо приезжать, в Израиле ему не рады.
Кстати, Дональд Трамп очень точно охарактеризовал великого Зелебобу:
«Only a comedian can walk in wrinkled pants hundreds of kilometers from the front.»
Некоторые грамотные и достойные люди говорят, что форум мира в Швейцарии, где горы родили трех мышей и множество кротовых нор, есть полезное в дипломатическом плане действо. Что руководители многих стран, приехавшие на форум, поддержали Украину.
А как по мне, то это верх позорища, когда Камала Харрис выглядывала из-за плеча Йермака. И я уверен, что миссис Харрис этого не забудет.
А недавно «те, що поїхало в турне» носилось по Европе со своим «планом». Но никто в Европе его «план» курить не хочет, всех уже воротит от украинской власти. И, как следствие, это отношение переноситься и на всю Украину, и на украинских беженцев. Украина стремительно теряет репутацию во всем мире.
Цель этих бесконечных путешествий всем давно известна - дайте денег и дайте оружие. Но на Западе у власти не партии слуг народов. На Западе депутаты правящей партии не сбегают десятками за границу от обвинений в воровстве.
Я уверен, что в закрытых беседах великому зеленому ЧленоГеваре задают много неприятных вопросов. И очень простых вопросов. Например, зачем давать оружие, если нет фортификаций, а деньги на фортификации исчезли? Зачем давать оружие, если украинцы не хотят воевать за свою землю? Зачем давать деньги, если свои собственные деньги Украина тратит на дороги, е**ный телемарафон, индустриальные парки и озеленение Покровска?
Как давно уже известно, великий ЧленоГевара держать удар не умеет, и от неудобных вопросов впадает в режим быдлодипломатии, что еще более раздражает наших партнеров.
Что интересно, уже третий год наши же партнеры советуют одно и то же - перестать обворовывать бюджет, закрыть е**ный телемарафон и создать правительство национального доверия из профи. Ведь простые действия, правда? Но нет, не доходит. Значит, рано или поздно в отношении Украины включится режим игнорирования.
У Украины есть все необходимые возможности, чтобы быстро и кардинально изменить свое поведение. Об этих возможностях постоянно говорят наши западные партнеры и десятки, если не сотни, аналитиков.
Например, сделать то, что давно делают московиты - резко поднять зарплату не чиновникам, а бойцам на войне. Что сразу же может отразиться и на темпах мобилизации и на темпах рекрутинга.
Пенни Прицкер, спецпредставитель США, поработала полгода среди чиновничьего болота в Украине, плюнула слюной и уехала. Потому что неизлечимы и необучаемы. И Пенни Прицкер публично! советовала - не поднимайте налоги, уберите схемы на таможне и в налоговой!
Степень упоротости и дерьма в ОПе, в Кабмине, в ВР видно всем вменяемым людям. И московиты тоже это видят. И потому московиты будут только наращивать эту войну, объективно надеясь на то, что Западу надоест терпеть идиотов. Так же, как надоело терпеть идиотов Пенни Прицкер.
Почему зеленые властители Украины носятся по планете и пытаются договориться о мире с западными союзниками? Украина что, с Западом воюет? Или это Запад должен договариваться о мире с московией?
Перемирие или мир может наступить только тогда, когда этого захочет или московия или Китай. Китай - сила мирового значения, которая держит на плаву и московию, и Иран, и КНДР. Фактически московиты сейчас есть северные хуситы Китая.
Большую часть нефти московии покупает Китай. И Китай же поставляет московии все необходимые компоненты для войны. Без порохов Китая оружейная промышленность залесья давно бы лежала.
90% нефти Ирана покупает Китай. Китай просто содержит КНДР.
Хочет Китай прекращения войны? Нет! Китаю выгодно ослабление и московии и Запада. Только вот Китай также может заиграться в геополитическое доминирование, так же как Запад заигрался с Китаем в экономику. И на выходе Китай получит совсем не то, на что надеется.
Я пока не вижу никаких признаков заморозки войны, перемирия или прекращения войны. И только Украина своими действиями может так измотать Россию, что та захочет хотя бы приостановить агрессию. Но украинская власть курит «план» вместо производства ракет. А поскольку, согласно последнему опросу, великому Зелебобу доверяют 59% опрошенных, то никаких изменений в поведении властей я не ожидаю. Как и не ожидаю изменений в поведении наглухо необучаемого украинского нарида. Зато ожидаю активизацию действий тетушки Кармы в практическом подтверждении теории эволюции Дарвина.
https://dl-news.defence-line.org/?p=43337
Почему-то из пяти пунктов четыре пункта «плана» Зе предложено выполнять нашим западным союзникам. Запад должен и в НАТО Украину пригласить, и оружия дать немеряно, и разместить на нашей земле комплексный неядерные сдерживающий пакет, и санкции на московию усилить, и производство вооружений в Украине развивать. Там еще есть какие-то тайные приложения. Думаю, что в этих тайных приложениях предлагается Западу лизать жопы Зеленского и Йермака.
А за все это Украина в пятом пункте плана обязуется после войны защищать Европу своей самой большой и опытной армией.
Ну как можно выдерживать так долго эту неадекватность? Зеленский и его избиратели действительно верят, что Украину пригласят в НАТО уже завтра и завалят оружием и деньгами?
Не пригласят в НАТО. Не завалят ни оружием, ни деньгами. И скоро мы услышим визг Зе, что Запад нас предал.
Уважаемый мною Аркадий Бабченко постоянно говорит, что розовые очки всегда разбиваются стеклами внутрь. Так вот, зеленые очки избирателей Зе тоже обязательно разобьются стеклами внутрь. Если эти самые избиратели выживут.
https://dl-news.defence-line.org/?p=43337
Ага , дані розвідки ВОНО має ... А які ти мав дані розвідки на початку 2022 року , коли закликав пересічних маринувати м'ясо до травневих шашликів та розповідав , що росіяни теж люди і не нападуть на Україну ?
А тепер ВОНО на Китай стрілки переводить . Це ТИ розворушив ординську барлогу з божевільним ведмедем, якого Папєрєднік туди завів і де цей ведмідь міцно спав , посмоктуючи мед з краденого кримського вулика ... бо дурні73% вимагали від веселого хлопчиська-шоумена чергового шоу - ось і отримали шоу "Мішка виліз з барлоги".
Це ТИ свідомо затягуєш цю війну, бо постійно дRочиш цього божевільного ведмедя , щоб він не пішов до своєї барлоги ... бо ТИ знаєш, що займати крісло Президента ТИ можеш доки продовжується ця війна та гинуть-калічаться українці ; у разі закінчення війни одразу відбудеться "розбір польотів" і ТИ зі своєю ЗЕбригадою опинишься за гратами за всі ваші "досягнення" , якщо не вспієш втекти от розлючених рідних загиблих та скалічених!
Той самий Китай, на гроші та хабарі якого розраховував уряд Зеленського?
Та не може бути!!!