Китай підживлює війну Росії проти України, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Пекін сприяє російській агресії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Китай став вирішальним пособником війни Росії проти України. І він не може й надалі підживлювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, без того, щоб це не вплинуло на його інтереси та репутацію", - заявив Рютте.

Він зазначив, що Китай - не ворог НАТО.

"Китай - це виклик. Він не є нашим противником, але це виклик: він підтримує військові зусилля Росії, обходячи санкції, постачаючи товари подвійного призначення, і це впливає на становище Китаю у світі", - пояснив Рютте.

За його словами, така позиція Пекіна змушує інші країни змінити свою думку про нього.

Нагадаємо, мінфін Сполучених Штатів оголосив про введення санкцій проти мережі компаній з Китаю й Росії, причетних до розробки та виробництва далекобійних дронів "Гарпія", які РФ застосовує у війні проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай досі активно допомагає РФ затягувати війну проти України, - Зеленський