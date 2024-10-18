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Новини Війна
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Китай підживлює війну Росії проти України, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте назвав Китай посібником війни РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Пекін сприяє російській агресії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Китай став вирішальним пособником війни Росії проти України. І він не може й надалі підживлювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, без того, щоб це не вплинуло на його інтереси та репутацію", - заявив Рютте.

Він зазначив, що Китай - не ворог НАТО.

"Китай - це виклик. Він не є нашим противником, але це виклик: він підтримує військові зусилля Росії, обходячи санкції, постачаючи товари подвійного призначення, і це впливає на становище Китаю у світі", - пояснив Рютте.

За його словами, така позиція Пекіна змушує інші країни змінити свою думку про нього.

Нагадаємо, мінфін Сполучених Штатів оголосив про введення санкцій проти мережі компаній з Китаю й Росії, причетних до розробки та виробництва далекобійних дронів "Гарпія", які РФ застосовує у війні проти України.

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війну підживлюють всі, хто купує мокшанську нафту та газ, всі, хто постачає та виконує роль прокладок у надсиланні до раші зброї та засобів її виготовлення, хто взагалі купує щось з боліт... війну підживлює тотальна корупція та продажність в Україні...
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18.10.2024 08:55 Відповісти
У Китая, в отличие от Индии, которой вроде как продали нефти в рупиях на 30 миллиардов долларов, а взамен ничего предложит не могут, вся линейка промышленной продукции. Без китайцев смартфоны в России продавались бы на вес золота.
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18.10.2024 08:56 Відповісти
И шо это, очередная озабоченность?
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18.10.2024 09:01 Відповісти
Китай дав добро на вторгнення Засрашки в Украiну .Вiн головний ляльковод . ****** косорилi.
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18.10.2024 09:16 Відповісти
з одного боку саме так. а з іншого боку трумп робив все, шоб це вторгнення відбулося. бо коли саудити розпочали цінову війну проти засрашки, опустивши нафту нижче плінтусу, саме трумп заступився за пуйла і змусив саудитів припинити. а ви скажіть, де була б рашка в 22-му, якби ціни на нафту були нижче 20 баксів пару років? а потім ще й прислав вагон мед обладнання, шоб пуйло раптом не здохло від ковіду перед вторгненням.
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18.10.2024 09:45 Відповісти
Китай підживлює війну Росії проти України, - куколд Рютте
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18.10.2024 09:34 Відповісти
Куколди західні. Вони бекатимуть, як вівці, і коли китайська навала через своїх проксі кацапів та корейців попре на НАТО. Абсолютні імпотенти, які обісралися навіть не у своїй війні, і з тріском програли паРаші в Україні.
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18.10.2024 11:18 Відповісти
ВЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ. БЕЗ КИТАЙСКОЙ ПОМОЩИ УКРАИНА УЖЕ ОСВОБОДИЛА БЫ СВОИ ЗЕМЛИ. СЛАВА УКРАИНЕ! УКРАИНА ПОБЕДИТ!
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18.10.2024 14:06 Відповісти
 
 