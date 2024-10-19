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Британия предупредила Китай, что помощь России может навредить отношениям Пекина с Европой

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми призвал Китай расследовать обвинения в поставках оружия российским войскам, которые воюют против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Заявление британского министра прозвучало на фоне решения США ввести санкции на китайские компании, производящие оружие для РФ.

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В ходе визита в Китай Лемми заявил министру иностранных дел Ван И, что Британия и Китай имеют "общую заинтересованность в европейском мире и прекращении войны" в Украине.

По его словам, китайские военные поставки в Россию "рискуют навредить отношениям Китая с Европой, одновременно помогая поддерживать войну" против Украины.

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Автор: 

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Європа набурмоситься?
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19.10.2024 22:13 Ответить
дивлячись на слабкість та нерішучість західного світу Китаю *****, тому ми у листопаді вже побачимо китайських проксі на українських фронтах.
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19.10.2024 22:21 Ответить
Трохи запіздно попередили, бо китайці вже поділили південну корею з кімом, але дарма
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19.10.2024 22:57 Ответить
Думаю новая корейская война когда Китай будет пытаться забрать себе Тайвань порадует Китай. Вот войска пусть учатся, а потом передадут опыт.
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19.10.2024 23:09 Ответить
 
 