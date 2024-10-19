Британия предупредила Китай, что помощь России может навредить отношениям Пекина с Европой

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми призвал Китай расследовать обвинения в поставках оружия российским войскам, которые воюют против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Заявление британского министра прозвучало на фоне решения США ввести санкции на китайские компании, производящие оружие для РФ.

Читайте также: Великобритания ввела новые санкции против Ирана из-за ракетных обстрелов Израиля 1 октября

В ходе визита в Китай Лемми заявил министру иностранных дел Ван И, что Британия и Китай имеют "общую заинтересованность в европейском мире и прекращении войны" в Украине.

По его словам, китайские военные поставки в Россию "рискуют навредить отношениям Китая с Европой, одновременно помогая поддерживать войну" против Украины.

Читайте также: США ввели санкции против Китая и РФ за совместное производство дронов "Гарпия"