Великобритания ввела новые санкции против Ирана из-за ракетных обстрелов Израиля 1 октября

В понедельник, 14 октября, Великобритания объявила о введении новых санкций против иранских физических и юридических лиц, которые связаны с ракетной программой, в ответ на ракетную атаку Ирана на Израиль 1 октября.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что санкции направлены против высокопоставленных чиновников армии Ирана, военно-воздушных сил Ирана и организаций, связанных с разработкой баллистических и крылатых ракет в Иране.

Это объявление было сделано после атаки Ирана на Израиль 1 октября.

Кто попал под санкции?

В частности, пакет предусматривает введение санкций против Конструкторского бюро силовых установок (FPSDB), которое разрабатывает и изготавливает детали, которые могут быть использованы в крылатых ракетах, а также против Иранского космического агентства, которое разрабатывает технологии, которые могут быть применены в разработке баллистических ракет.

Среди физических лиц, которые попали под санкции:

Главнокомандующий Вооруженными силами Ирана Абдолрахим Мусав и его заместитель Мохаммад-Хоссейн Дадрас;

командующий военно-воздушными силами Ирана Хамид Вахед;

командующий разведкой Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Казем;

начальник Объединенного штаба иранской армии, заместитель начальника по координации иранской армии Хабиболла Саяри;

пресс-секретарь КСИР Али-Мохаммад Наини;

главный инженер Конструкторского бюро силовых систем Фарзанеган Хуссейн Пурфарзанеха.

"Несмотря на неоднократные предупреждения, опасные действия Ирана и его марионеток приводят к дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. После нападения баллистических ракет на Израиль мы привлекаем Иран к ответственности и разоблачаем тех, кто способствовал этим действиям", - заявил министр иностранных дел Дэвид Лемми.

Напомним, что вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля. Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль. Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.

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