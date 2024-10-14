ЕС расширил санкции против Ирана за поставку ракет России (обновлено)

Главы МИД Евросоюза согласились ввести санкции против Ирана за поставки России баллистических ракет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом сообщает агентство DPA.

Ограничительные меры направлены на компании, учреждения и лиц, которые занимаются производством и поставкой этого оружия.

Другие детали пока неизвестны. Лица и организации, которые попадут под санкции, будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Позже Европейский Совет обнародовал информацию: "Совет ЕС сегодня принял ограничительные меры против семи человек и семи учреждений после поставок по Ирану ракет и дронов для России. Это решение было принято после замечания от Европейского Совета в марте 2024 года, что в случае, если Иран будет передавать баллистические ракеты и соответствующие технологии в Россию, для их использования против Украины, ЕС будет готов к быстрому ответу, включая введение новых и существенных ограничительных мер".

В список входят три иранские авиалинии (Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air). Также две компании занимаются производством топлива для запуска ракет и снарядов.

Кроме того, Совет решил ввести ограничительные меры в отношении заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзе Галандари, должностных лиц Корпуса стражей исламской революции, центрального штаба КСИР Хатам аль-Анбия и аэрокосмических сил КСИР. В списке также управляющие директора компаний Iran Aircraft Manufacturing Industries и Aerospace Industries Organisation.

Известно, что глава МИД Ирана Аракчи отрицает факт передачи баллистических ракет РФ.

Также читайте: Иран передал России два спутника для запуска на орбиту, - СМИ

Поставки Ираном ракет в РФ

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.

Читайте также: В Иране считают, что Россия им должна: Путин не выполняет своих обещаний о поставках, - The Telegraph