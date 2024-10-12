Иран передал России два спутника для запуска на орбиту, - СМИ

Тегеран отправил России два спутника иранского производства для запуска на орбиту.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Tasnim, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что спутники были "разработаны частной компанией", однако это свидетельствует о "тесном сотрудничестве" Москвы и Тегерана в технической, научной и военной сферах.

Спутник Kowsar предназначен для получения изображений высокого разрешения и картографирования, а Hodhod - это спутник связи, связанный с Интернетом.

Дата вывода их на орбиту не сообщается.

Как известно, Россия уже отправляла иранские спутники на орбиту в феврале 2022 года. Тогда официальные лица США выразили обеспокоенность по поводу сотрудничества России и Ирана в космической сфере, опасаясь, что спутник не только поможет РФ в Украине, но и даст возможность Ирану отслеживать потенциальные военные цели в Израиле и на всем Ближнем Востоке.

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Сотрудничество РФ и Ирана

Как известно, Иран активно поддерживает Россию в войне против Украины. В частности, Тегеран поставляет РФ беспилотники "Шахед", которыми страна-агрессор атакует Украину.

Кроме этого, Иран поставляет России и другое вооружение и боеприпасы.

Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд сообщал, что, по информации Вашингтона, РФ намерена повысить уровень двусторонних отношений с Ираном путем заключения всеобъемлющего двустороннего соглашения. Ранее подобное соглашение Россия подписала с Северной Кореей.

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