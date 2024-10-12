Иран передал России два спутника для запуска на орбиту, - СМИ
Тегеран отправил России два спутника иранского производства для запуска на орбиту.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на Tasnim, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что спутники были "разработаны частной компанией", однако это свидетельствует о "тесном сотрудничестве" Москвы и Тегерана в технической, научной и военной сферах.
Спутник Kowsar предназначен для получения изображений высокого разрешения и картографирования, а Hodhod - это спутник связи, связанный с Интернетом.
Дата вывода их на орбиту не сообщается.
Как известно, Россия уже отправляла иранские спутники на орбиту в феврале 2022 года. Тогда официальные лица США выразили обеспокоенность по поводу сотрудничества России и Ирана в космической сфере, опасаясь, что спутник не только поможет РФ в Украине, но и даст возможность Ирану отслеживать потенциальные военные цели в Израиле и на всем Ближнем Востоке.
Сотрудничество РФ и Ирана
Как известно, Иран активно поддерживает Россию в войне против Украины. В частности, Тегеран поставляет РФ беспилотники "Шахед", которыми страна-агрессор атакует Украину.
Кроме этого, Иран поставляет России и другое вооружение и боеприпасы.
Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд сообщал, что, по информации Вашингтона, РФ намерена повысить уровень двусторонних отношений с Ираном путем заключения всеобъемлющего двустороннего соглашения. Ранее подобное соглашение Россия подписала с Северной Кореей.
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Іранці заявили: «Якщо країни Перської затоки відкриють свій повітряний простір для Ізраїлю, це буде актом війни».
Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), яку де-факто очолює Саудівська Аравія, має достатньо вільних нафтових потужностей, щоб компенсувати будь-яку втрату іранських поставок, якщо ізраїльська відповідь виведе з ладу деякі об'єкти країни.
Але більша частина цих вільних потужностей знаходиться в регіоні Перської затоки, тому, якщо нафтові об'єкти в Саудівській Аравії або ОАЕ, стануть мішенню, світ може зіткнутися з проблемою постачання нафти.
Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ розміщують військові об'єкти або війська США.
доречі що там з Січ 2, працює чи вже зведений з орбіти той старий мотлох запущений найвеличнішим астронавтом.
Технічна експертиза: Іран вклав значні кошти в розвиток свого наукового та інженерного потенціалу. Це включає підготовку кваліфікованих інженерів і вчених, які можуть проектувати і будувати супутники.
Інфраструктура: Країна створила необхідну інфраструктуру, таку як пускові установки та наземні станції, для підтримки розробки та розгортання супутників.
Технологія подвійного призначення: багато технологій, що використовуються в розробці супутників, є подвійного призначення, тобто вони можуть служити як цивільним, так і військовим цілям. Це дозволило Ірану використовувати свою існуючу технологічну базу для просування своєї космічної програми.
Самодостатність: Іран зосередився на тому, щоб стати самодостатнім у супутникових технологіях, зменшуючи свою залежність від іноземних технологій та досвіду.
Стратегічні цілі: Космічна програма Ірану керується стратегічними цілями. Крім того, присутність має розвідувальні та військові переваги.
Це зробилo Іран дев'ятою країною у світі, яка самостійно запустила супутник.
Системами протиракетної оборони THAAD керуватимуть американські солдати в Ізраїлі.
Іран мабуть поки не може або це для нього дорого і дешевше запустити з їх майданчиків.
В москалів також великий відсоток аварійних ситуацій при експлуатації супутників, стартових майданчиків та іншої ракетно-космічної техніки та обладнання.
З нетерпінням очікуємо чергової потужної ефектної аварії москальських ракет...