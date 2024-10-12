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Иран передал России два спутника для запуска на орбиту, - СМИ

Іран передав Росії два супутника для запуску на орбіту

Тегеран отправил России два спутника иранского производства для запуска на орбиту.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Tasnim, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что спутники были "разработаны частной компанией", однако это свидетельствует о "тесном сотрудничестве" Москвы и Тегерана в технической, научной и военной сферах.

Спутник Kowsar предназначен для получения изображений высокого разрешения и картографирования, а Hodhod - это спутник связи, связанный с Интернетом.

Дата вывода их на орбиту не сообщается.

Как известно, Россия уже отправляла иранские спутники на орбиту в феврале 2022 года. Тогда официальные лица США выразили обеспокоенность по поводу сотрудничества России и Ирана в космической сфере, опасаясь, что спутник не только поможет РФ в Украине, но и даст возможность Ирану отслеживать потенциальные военные цели в Израиле и на всем Ближнем Востоке.

Читайте также: Углубление сотрудничества между РФ и Ираном дестабилизирует весь мир, - Госдепартамент США

Сотрудничество РФ и Ирана

Как известно, Иран активно поддерживает Россию в войне против Украины. В частности, Тегеран поставляет РФ беспилотники "Шахед", которыми страна-агрессор атакует Украину.

Кроме этого, Иран поставляет России и другое вооружение и боеприпасы.

Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд сообщал, что, по информации Вашингтона, РФ намерена повысить уровень двусторонних отношений с Ираном путем заключения всеобъемлющего двустороннего соглашения. Ранее подобное соглашение Россия подписала с Северной Кореей.

Читайте также: В Иране считают, что Россия им должна: Путин не выполняет своих обещаний о поставках, - The Telegraph

Автор: 

Иран (1823) россия (96038) сотрудничество (755) спутник (233)


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Топ комментарии
+5
поки що маєм супутник-стелс Сірожи Претули
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12.10.2024 22:55
+5
Яким чином ослойоби з середньовічними традиціями виготовляють супутники?
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12.10.2024 22:56
+4
Або допомагає Китай
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12.10.2024 23:09
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Під час зустрічей цього тижня Іран попередив Саудівську Аравію, що не зможе гарантувати безпеку нафтових об'єктів королівства Перської затоки, якщо Ізраїлю буде надана будь-яка допомога в проведенні атаки, повідомив Reuters високопоставлений іранський чиновник і іранський дипломат.
Іранці заявили: «Якщо країни Перської затоки відкриють свій повітряний простір для Ізраїлю, це буде актом війни».

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), яку де-факто очолює Саудівська Аравія, має достатньо вільних нафтових потужностей, щоб компенсувати будь-яку втрату іранських поставок, якщо ізраїльська відповідь виведе з ладу деякі об'єкти країни.
Але більша частина цих вільних потужностей знаходиться в регіоні Перської затоки, тому, якщо нафтові об'єкти в Саудівській Аравії або ОАЕ, стануть мішенню, світ може зіткнутися з проблемою постачання нафти.
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12.10.2024 22:38 Ответить
Останніми роками Ер-Ріяд мав зближення з Тегераном, але довіра залишається під питанням.

Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ розміщують військові об'єкти або війська США.
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12.10.2024 22:39 Ответить
У вересні Іран здійснив другий запуск супутника в цьому році за допомогою ракети, побудованої Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).
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12.10.2024 22:43 Ответить
Я вас всіх з цим вітаю!
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12.10.2024 22:46 Ответить
Іран має власні супутники...
доречі що там з Січ 2, працює чи вже зведений з орбіти той старий мотлох запущений найвеличнішим астронавтом.
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12.10.2024 22:49 Ответить
поки що маєм супутник-стелс Сірожи Претули
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12.10.2024 22:55 Ответить
уже не маємо, варят купив супутник тільки на рік.
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12.10.2024 22:58 Ответить
То він на "бляхах"літав
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12.10.2024 23:05 Ответить
насправді варят не купив а орендував супутник на рік.
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12.10.2024 23:14 Ответить
Яким чином ослойоби з середньовічними традиціями виготовляють супутники?
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12.10.2024 22:56 Ответить
Іран розвинув можливості для будівництва супутників завдяки кільком ключовим факторам:

Технічна експертиза: Іран вклав значні кошти в розвиток свого наукового та інженерного потенціалу. Це включає підготовку кваліфікованих інженерів і вчених, які можуть проектувати і будувати супутники.

Інфраструктура: Країна створила необхідну інфраструктуру, таку як пускові установки та наземні станції, для підтримки розробки та розгортання супутників.

Технологія подвійного призначення: багато технологій, що використовуються в розробці супутників, є подвійного призначення, тобто вони можуть служити як цивільним, так і військовим цілям. Це дозволило Ірану використовувати свою існуючу технологічну базу для просування своєї космічної програми.

Самодостатність: Іран зосередився на тому, щоб стати самодостатнім у супутникових технологіях, зменшуючи свою залежність від іноземних технологій та досвіду.

Стратегічні цілі: Космічна програма Ірану керується стратегічними цілями. Крім того, присутність має розвідувальні та військові переваги.
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12.10.2024 23:05 Ответить
Або допомагає Китай
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12.10.2024 23:09 Ответить
Космічна програма Ірану досягла своєї першої важливої віхи в 2009 році, коли Іран успішно запустив на орбіту свій супутник вітчизняного виробництва Omid.

Це зробилo Іран дев'ятою країною у світі, яка самостійно запустила супутник.
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12.10.2024 23:21 Ответить
класні санкції
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13.10.2024 00:04 Ответить
А на сонце серед ночі полетіти не збираються ?
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12.10.2024 23:06 Ответить
Сполучені Штати розмістять в Ізраїлі протиракетні системи THAAD для перехоплення балістичних ракет у рамках підготовки до потенційної атаки Ірану (посилання на 12-й канал ізраїльського телебачення).

Системами протиракетної оборони THAAD керуватимуть американські солдати в Ізраїлі.
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12.10.2024 23:28 Ответить
Хана іранським супутникам - москальська ракета при запуску традиційно взірветься.
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12.10.2024 23:29 Ответить
москальські ракети можуть вивести супутник на будь-яку орбіту

Іран мабуть поки не може або це для нього дорого і дешевше запустити з їх майданчиків.
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13.10.2024 00:42 Ответить
В москалів великий відсоток аварійних ситуацій при запуску ракетоносіїв.
В москалів також великий відсоток аварійних ситуацій при експлуатації супутників, стартових майданчиків та іншої ракетно-космічної техніки та обладнання.
З нетерпінням очікуємо чергової потужної ефектної аварії москальських ракет...
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13.10.2024 01:36 Ответить
Ви би закушували. Можна силочку про їх високу аварійність пусків? Я такого не припомню, на Ангарі і Союзах літають вони без проблем.
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13.10.2024 03:52 Ответить
москальський одноразовий цифровий бот йде в спам.
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13.10.2024 10:29 Ответить
Рушникоголові не тільки шахеди майструють ... Оказується ваші санкції до дупи шановний західний світ. Завтра пєльмєнь північнокорейський зірку смерті запустить,як тобі такоє Ілон Маск ?
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13.10.2024 00:19 Ответить
хотів би я, щоб воно все бахнуло при злеті та прибило *****... Але ж не до цього Ізраїлю, а "нашому" віслюку, тільки українці завадили по свіжих асфальтах куцапів дочекатись...
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13.10.2024 01:14 Ответить
Позорисько держава: мали першу в світі космічну програму , а тепер беруть у Ірана ракети
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13.10.2024 06:02 Ответить
москалики запускають іранські супутники для Ірану за бабло, певно ви не так зрозуміли статтю
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13.10.2024 08:54 Ответить
 
 