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Іран передав Росії два супутники для запуску на орбіту, - ЗМІ

Іран передав Росії два супутника для запуску на орбіту

Тегеран відправив Росії два супутники іранського виробництва для запуску на орбіту.

Про це пише Reuters із посиланням на Tasnim, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що супутники були "розроблені приватною компанією", однак це свідчить про "тісну співпрацю" Москви і Тегерана в технічній, науковій і військовій сферах.

Супутник Kowsar призначений для отримання зображень з високою роздільною здатністю і картографування, а Hodhod – це супутник зв’язку, пов’язаний з Інтернетом.

Дата виведення їх на орбіту не повідомляється.

Як відомо, Росія вже відправляла іранські супутники на орбіту у лютому 2022 року. Тоді офіційні особи США висловили стурбованість з приводу співпраці Росії та Ірану в космічній сфері, побоюючись, що супутник не лише допоможе РФ в Україні, а й дасть можливість Ірану відстежувати потенційні військові цілі в Ізраїлі і на всьому Близькому Сході.

Читайте також: Поглиблення співпраці між РФ та Іраном дестабілізує увесь світ, - Держдепартамент США

Співпраця РФ та Ірану

Як відомо, Іран активно підтримує Росію у війні проти України. Зокрема, Тегеран поставляє РФ безпілотники "шахед", якими країна-агресорка атакує Україну.

Крім цього, Іран постачає Росії й інше озброєння та боєприпаси.

Раніше заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд повідомляв, що, за інформацією Вашингтона, РФ має намір підвищити рівень двосторонніх відносин з Іраном шляхом укладення всеосяжної двосторонньої угоди. Раніше подібну угоду Росія підписала з Північною Кореєю.

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Автор: 

Іран (2062) росія (65829) співпраця (1067) супутник (298)


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Топ коментарі
+5
поки що маєм супутник-стелс Сірожи Претули
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12.10.2024 22:55
+5
Яким чином ослойоби з середньовічними традиціями виготовляють супутники?
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12.10.2024 22:56
+4
Або допомагає Китай
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12.10.2024 23:09
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Під час зустрічей цього тижня Іран попередив Саудівську Аравію, що не зможе гарантувати безпеку нафтових об'єктів королівства Перської затоки, якщо Ізраїлю буде надана будь-яка допомога в проведенні атаки, повідомив Reuters високопоставлений іранський чиновник і іранський дипломат.
Іранці заявили: «Якщо країни Перської затоки відкриють свій повітряний простір для Ізраїлю, це буде актом війни».

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), яку де-факто очолює Саудівська Аравія, має достатньо вільних нафтових потужностей, щоб компенсувати будь-яку втрату іранських поставок, якщо ізраїльська відповідь виведе з ладу деякі об'єкти країни.
Але більша частина цих вільних потужностей знаходиться в регіоні Перської затоки, тому, якщо нафтові об'єкти в Саудівській Аравії або ОАЕ, стануть мішенню, світ може зіткнутися з проблемою постачання нафти.
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12.10.2024 22:38 Відповісти
Останніми роками Ер-Ріяд мав зближення з Тегераном, але довіра залишається під питанням.

Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ розміщують військові об'єкти або війська США.
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12.10.2024 22:39 Відповісти
У вересні Іран здійснив другий запуск супутника в цьому році за допомогою ракети, побудованої Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).
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12.10.2024 22:43 Відповісти
Я вас всіх з цим вітаю!
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12.10.2024 22:46 Відповісти
Іран має власні супутники...
доречі що там з Січ 2, працює чи вже зведений з орбіти той старий мотлох запущений найвеличнішим астронавтом.
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12.10.2024 22:49 Відповісти
поки що маєм супутник-стелс Сірожи Претули
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12.10.2024 22:55 Відповісти
уже не маємо, варят купив супутник тільки на рік.
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12.10.2024 22:58 Відповісти
То він на "бляхах"літав
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12.10.2024 23:05 Відповісти
насправді варят не купив а орендував супутник на рік.
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12.10.2024 23:14 Відповісти
Яким чином ослойоби з середньовічними традиціями виготовляють супутники?
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12.10.2024 22:56 Відповісти
Іран розвинув можливості для будівництва супутників завдяки кільком ключовим факторам:

Технічна експертиза: Іран вклав значні кошти в розвиток свого наукового та інженерного потенціалу. Це включає підготовку кваліфікованих інженерів і вчених, які можуть проектувати і будувати супутники.

Інфраструктура: Країна створила необхідну інфраструктуру, таку як пускові установки та наземні станції, для підтримки розробки та розгортання супутників.

Технологія подвійного призначення: багато технологій, що використовуються в розробці супутників, є подвійного призначення, тобто вони можуть служити як цивільним, так і військовим цілям. Це дозволило Ірану використовувати свою існуючу технологічну базу для просування своєї космічної програми.

Самодостатність: Іран зосередився на тому, щоб стати самодостатнім у супутникових технологіях, зменшуючи свою залежність від іноземних технологій та досвіду.

Стратегічні цілі: Космічна програма Ірану керується стратегічними цілями. Крім того, присутність має розвідувальні та військові переваги.
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12.10.2024 23:05 Відповісти
Або допомагає Китай
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12.10.2024 23:09 Відповісти
Космічна програма Ірану досягла своєї першої важливої віхи в 2009 році, коли Іран успішно запустив на орбіту свій супутник вітчизняного виробництва Omid.

Це зробилo Іран дев'ятою країною у світі, яка самостійно запустила супутник.
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12.10.2024 23:21 Відповісти
класні санкції
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13.10.2024 00:04 Відповісти
А на сонце серед ночі полетіти не збираються ?
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12.10.2024 23:06 Відповісти
Сполучені Штати розмістять в Ізраїлі протиракетні системи THAAD для перехоплення балістичних ракет у рамках підготовки до потенційної атаки Ірану (посилання на 12-й канал ізраїльського телебачення).

Системами протиракетної оборони THAAD керуватимуть американські солдати в Ізраїлі.
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12.10.2024 23:28 Відповісти
Хана іранським супутникам - москальська ракета при запуску традиційно взірветься.
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12.10.2024 23:29 Відповісти
москальські ракети можуть вивести супутник на будь-яку орбіту

Іран мабуть поки не може або це для нього дорого і дешевше запустити з їх майданчиків.
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13.10.2024 00:42 Відповісти
В москалів великий відсоток аварійних ситуацій при запуску ракетоносіїв.
В москалів також великий відсоток аварійних ситуацій при експлуатації супутників, стартових майданчиків та іншої ракетно-космічної техніки та обладнання.
З нетерпінням очікуємо чергової потужної ефектної аварії москальських ракет...
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13.10.2024 01:36 Відповісти
Ви би закушували. Можна силочку про їх високу аварійність пусків? Я такого не припомню, на Ангарі і Союзах літають вони без проблем.
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13.10.2024 03:52 Відповісти
москальський одноразовий цифровий бот йде в спам.
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13.10.2024 10:29 Відповісти
Рушникоголові не тільки шахеди майструють ... Оказується ваші санкції до дупи шановний західний світ. Завтра пєльмєнь північнокорейський зірку смерті запустить,як тобі такоє Ілон Маск ?
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13.10.2024 00:19 Відповісти
хотів би я, щоб воно все бахнуло при злеті та прибило *****... Але ж не до цього Ізраїлю, а "нашому" віслюку, тільки українці завадили по свіжих асфальтах куцапів дочекатись...
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13.10.2024 01:14 Відповісти
Позорисько держава: мали першу в світі космічну програму , а тепер беруть у Ірана ракети
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13.10.2024 06:02 Відповісти
москалики запускають іранські супутники для Ірану за бабло, певно ви не так зрозуміли статтю
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13.10.2024 08:54 Відповісти
 
 