Іран передав Росії два супутники для запуску на орбіту, - ЗМІ
Тегеран відправив Росії два супутники іранського виробництва для запуску на орбіту.
Про це пише Reuters із посиланням на Tasnim, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що супутники були "розроблені приватною компанією", однак це свідчить про "тісну співпрацю" Москви і Тегерана в технічній, науковій і військовій сферах.
Супутник Kowsar призначений для отримання зображень з високою роздільною здатністю і картографування, а Hodhod – це супутник зв’язку, пов’язаний з Інтернетом.
Дата виведення їх на орбіту не повідомляється.
Як відомо, Росія вже відправляла іранські супутники на орбіту у лютому 2022 року. Тоді офіційні особи США висловили стурбованість з приводу співпраці Росії та Ірану в космічній сфері, побоюючись, що супутник не лише допоможе РФ в Україні, а й дасть можливість Ірану відстежувати потенційні військові цілі в Ізраїлі і на всьому Близькому Сході.
Співпраця РФ та Ірану
Як відомо, Іран активно підтримує Росію у війні проти України. Зокрема, Тегеран поставляє РФ безпілотники "шахед", якими країна-агресорка атакує Україну.
Крім цього, Іран постачає Росії й інше озброєння та боєприпаси.
Раніше заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд повідомляв, що, за інформацією Вашингтона, РФ має намір підвищити рівень двосторонніх відносин з Іраном шляхом укладення всеосяжної двосторонньої угоди. Раніше подібну угоду Росія підписала з Північною Кореєю.
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Іранці заявили: «Якщо країни Перської затоки відкриють свій повітряний простір для Ізраїлю, це буде актом війни».
Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), яку де-факто очолює Саудівська Аравія, має достатньо вільних нафтових потужностей, щоб компенсувати будь-яку втрату іранських поставок, якщо ізраїльська відповідь виведе з ладу деякі об'єкти країни.
Але більша частина цих вільних потужностей знаходиться в регіоні Перської затоки, тому, якщо нафтові об'єкти в Саудівській Аравії або ОАЕ, стануть мішенню, світ може зіткнутися з проблемою постачання нафти.
Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ розміщують військові об'єкти або війська США.
доречі що там з Січ 2, працює чи вже зведений з орбіти той старий мотлох запущений найвеличнішим астронавтом.
Технічна експертиза: Іран вклав значні кошти в розвиток свого наукового та інженерного потенціалу. Це включає підготовку кваліфікованих інженерів і вчених, які можуть проектувати і будувати супутники.
Інфраструктура: Країна створила необхідну інфраструктуру, таку як пускові установки та наземні станції, для підтримки розробки та розгортання супутників.
Технологія подвійного призначення: багато технологій, що використовуються в розробці супутників, є подвійного призначення, тобто вони можуть служити як цивільним, так і військовим цілям. Це дозволило Ірану використовувати свою існуючу технологічну базу для просування своєї космічної програми.
Самодостатність: Іран зосередився на тому, щоб стати самодостатнім у супутникових технологіях, зменшуючи свою залежність від іноземних технологій та досвіду.
Стратегічні цілі: Космічна програма Ірану керується стратегічними цілями. Крім того, присутність має розвідувальні та військові переваги.
Це зробилo Іран дев'ятою країною у світі, яка самостійно запустила супутник.
Системами протиракетної оборони THAAD керуватимуть американські солдати в Ізраїлі.
Іран мабуть поки не може або це для нього дорого і дешевше запустити з їх майданчиків.
В москалів також великий відсоток аварійних ситуацій при експлуатації супутників, стартових майданчиків та іншої ракетно-космічної техніки та обладнання.
З нетерпінням очікуємо чергової потужної ефектної аварії москальських ракет...