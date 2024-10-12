Іран передав Росії два супутники для запуску на орбіту, - ЗМІ

Тегеран відправив Росії два супутники іранського виробництва для запуску на орбіту.

Про це пише Reuters із посиланням на Tasnim, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що супутники були "розроблені приватною компанією", однак це свідчить про "тісну співпрацю" Москви і Тегерана в технічній, науковій і військовій сферах.

Супутник Kowsar призначений для отримання зображень з високою роздільною здатністю і картографування, а Hodhod – це супутник зв’язку, пов’язаний з Інтернетом.

Дата виведення їх на орбіту не повідомляється.

Як відомо, Росія вже відправляла іранські супутники на орбіту у лютому 2022 року. Тоді офіційні особи США висловили стурбованість з приводу співпраці Росії та Ірану в космічній сфері, побоюючись, що супутник не лише допоможе РФ в Україні, а й дасть можливість Ірану відстежувати потенційні військові цілі в Ізраїлі і на всьому Близькому Сході.

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Співпраця РФ та Ірану

Як відомо, Іран активно підтримує Росію у війні проти України. Зокрема, Тегеран поставляє РФ безпілотники "шахед", якими країна-агресорка атакує Україну.

Крім цього, Іран постачає Росії й інше озброєння та боєприпаси.

Раніше заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд повідомляв, що, за інформацією Вашингтона, РФ має намір підвищити рівень двосторонніх відносин з Іраном шляхом укладення всеосяжної двосторонньої угоди. Раніше подібну угоду Росія підписала з Північною Кореєю.

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