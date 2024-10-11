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Новини
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В Ірані вважають, що Росія їм винна: Путін не виконує своїх обіцянок про поставки, - The Telegraph

В Ірані вважають, що Путін не виконує своїх обіцянок про постачання зброї

У Тегерані є відчуття, що Москва все ще винна Ірану, оскільки Росія допомогає країні лише на перший погляд. Іранські ЗМІ звинувачують російського диктатора Володимира Путіна в тому, що він "покинув" Іран в Газі й "зберігає дистанцію від кризи".

Про це пише видання The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Іран і Москва стали близькими союзниками, спираючись на партнерство, що виникло під час громадянської війни в Сирії майже 10 років тому.

"Тегеран відправив до Москви тисячі безпілотників і ракет малої дальності. У відповідь Росія постачає до Ірану нафту і надає йому вкрай необхідні технології. На перший погляд, Росія продовжує надавати підтримку Ірану, оскільки є непідтверджені повідомлення про те, що вона надіслала до Ірану винищувачі й системи протиракетної оборони. Але в Тегерані є відчуття, що Кремль все ще винен Ірану", - пишуть журналісти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поглиблення співпраці між РФ та Іраном дестабілізує увесь світ, - Держдепартамент США

"Наші відносини з Путіним нагадують дружбу з тим, хто ніколи не платить свою частку, коли ви йдете в гості", - сказав на умовах анонімності професор одного з університетів поблизу Тегерана.

Репортери повідомляють, що хоча за останні 12 місяців Кремль приймав у себе ХАМАС, іранських маріонеток, що базуються в Газі, і звинувачував Захід в ескалації конфлікту на Близькому Сході, а також аплодував Ірану за його стриманість, це розчарування стосовно Росії знайшло відображення в іранських державних засобах масової інформації.

Тегеранська газета Ettelaat звинуватила Путіна в тому, що він "покинув" Іран в Газі й "зберігає дистанцію від кризи".

Газета Hamshahri заявила, що Росії давно пора виконати свою обіцянку надіслати до Ірану сучасні системи протиракетної оборони С-400.

"Доступ до системи С-400 може поліпшити позицію Ірану в дипломатичних і військових переговорах з іншими країнами", - пише газета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС готує пакет санкцій проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет, - Bloomberg 

11 жовтня відбудеться перша зустріч між Володимиром Путіним та президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. 

Автор: 

Іран (2062) путін володимир (24068) росія (65856)


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Топ коментарі
+18
тупі іранці... ну тупі..., да він завжди кидає, кине ще не раз, а ви вірте..., він витре об вас ноги й забуде на 2 день..., ага...
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11.10.2024 15:00
+14
то, хай бахнуть ракетами по астрахані!
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11.10.2024 14:59
+9
Даремно іранці не вчили історії Мордору. Бо тоді знали
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11.10.2024 15:20
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то, хай бахнуть ракетами по астрахані!
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11.10.2024 14:59 Відповісти
тупі іранці... ну тупі..., да він завжди кидає, кине ще не раз, а ви вірте..., він витре об вас ноги й забуде на 2 день..., ага...
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11.10.2024 15:00 Відповісти
Типове заманювання в банду поплічників: "мі теперь все повязани у нас у всех руки в крови - потому ві будете с намі до конца".
Але якщо копнути в реалістичну сторону - то схоже, що саме Іран готується кинути лілі-путіна назавжди.
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11.10.2024 15:08 Відповісти
Даремно іранці не вчили історії Мордору. Бо тоді знали
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11.10.2024 15:20 Відповісти
Договір із рашкою не вартує навіть того паперу, на якому його підписано....
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11.10.2024 15:00 Відповісти
Не дивно, що пуйло киданув іранських лохів.
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11.10.2024 15:01 Відповісти
Негайно скликайте Радбез ООН та вимагайте виконання своїх законних вимог.
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11.10.2024 15:02 Відповісти
Винні як земля колгоспу ...
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11.10.2024 15:02 Відповісти
Віддадуть -- підковками -- від здохлих конеи
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11.10.2024 15:09 Відповісти
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11.10.2024 15:10 Відповісти
Навіть в ірані зрозуміли шо ***** це кидалово
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11.10.2024 15:12 Відповісти
Путька пообіцяв і кинув, оце новина
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11.10.2024 15:13 Відповісти
Кто бы мог подумать, Пуйло опять обманул и кинул очередных простаков, тоже в глаза пытались заглянуть?! Ну-ну...
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11.10.2024 15:14 Відповісти
У відповідь Росія постачає до Ірану нафту,,,, В Ірану самого нафти море, може ще й рашистам не мало продати...
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11.10.2024 15:21 Відповісти
Вони в масі живуть на півночі, там і Тегеран

Нафта у них на півдні, через це нестача нафти і газу в північних регіонах країни.
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11.10.2024 15:33 Відповісти
А чого ви чекали виродки від світового злочинця терориста путіна ,ви як і він є світова вісь зла тільки він більш цинічний і кровожерливий.
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11.10.2024 15:43 Відповісти
Ну ви кацапів ще далі підтримуйте
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11.10.2024 15:44 Відповісти
Наївні дурники. Мабуть не читають "класиків", хоч і прохвесори якихось університетів.

Домовленість із кацапами не варта шматка паперу, на якому вона записана.
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11.10.2024 15:45 Відповісти
"Доступ к системе С-400 может улучшить позицию Ирана в дипломатических и военных переговорах с другими странами " - жаль не поставили, а то скоро епнем по Ирану могли бы и это барахло разбить и показать его не конпитентность и АНАЛОговнетность, но увы ***** что то заподозрил...
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11.10.2024 15:47 Відповісти
Росія постачає Ірану нафту? Нафіга Ірану нафта?!
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11.10.2024 15:49 Відповісти
вони її перепродають
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11.10.2024 23:12 Відповісти
Удмурти кинули персів як лохів! Яка сумна новина!
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11.10.2024 15:53 Відповісти
а чому не виконують??-тому шо в кремлі усі євреї-вороги Ірану
а ну запустіть на мацкву 400 шахедів!!
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11.10.2024 15:59 Відповісти
Лоха некинути то є великий гріх .
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11.10.2024 16:02 Відповісти
Какие С400??У этих рукожопов у самих ПВО не хватает..Дроны "кукурузники" на крейсерской скорости каждый день разносят то склады,то нефтебазы.Эта аналоговнетное ПеВеО,саму себя не может защитить...Крым тому неоднократный пример.Ну тупые полотенцоголовые...С Израилем оно собралось воевать
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11.10.2024 16:09 Відповісти
Он вас купіт, продаст,снова купіт і продаст,но подороже. Відчувають рушники, що х.....перевів їх в статус лошар.
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11.10.2024 16:30 Відповісти
Це ж *****, воно завжди бреше
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11.10.2024 17:18 Відповісти
 
 