В Ірані вважають, що Росія їм винна: Путін не виконує своїх обіцянок про поставки, - The Telegraph

У Тегерані є відчуття, що Москва все ще винна Ірану, оскільки Росія допомогає країні лише на перший погляд. Іранські ЗМІ звинувачують російського диктатора Володимира Путіна в тому, що він "покинув" Іран в Газі й "зберігає дистанцію від кризи".

Про це пише видання The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Іран і Москва стали близькими союзниками, спираючись на партнерство, що виникло під час громадянської війни в Сирії майже 10 років тому.

"Тегеран відправив до Москви тисячі безпілотників і ракет малої дальності. У відповідь Росія постачає до Ірану нафту і надає йому вкрай необхідні технології. На перший погляд, Росія продовжує надавати підтримку Ірану, оскільки є непідтверджені повідомлення про те, що вона надіслала до Ірану винищувачі й системи протиракетної оборони. Але в Тегерані є відчуття, що Кремль все ще винен Ірану", - пишуть журналісти.

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"Наші відносини з Путіним нагадують дружбу з тим, хто ніколи не платить свою частку, коли ви йдете в гості", - сказав на умовах анонімності професор одного з університетів поблизу Тегерана.

Репортери повідомляють, що хоча за останні 12 місяців Кремль приймав у себе ХАМАС, іранських маріонеток, що базуються в Газі, і звинувачував Захід в ескалації конфлікту на Близькому Сході, а також аплодував Ірану за його стриманість, це розчарування стосовно Росії знайшло відображення в іранських державних засобах масової інформації.

Тегеранська газета Ettelaat звинуватила Путіна в тому, що він "покинув" Іран в Газі й "зберігає дистанцію від кризи".

Газета Hamshahri заявила, що Росії давно пора виконати свою обіцянку надіслати до Ірану сучасні системи протиракетної оборони С-400.

"Доступ до системи С-400 може поліпшити позицію Ірану в дипломатичних і військових переговорах з іншими країнами", - пише газета.

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11 жовтня відбудеться перша зустріч між Володимиром Путіним та президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.