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Новости
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В Иране считают, что Россия им должна: Путин не выполняет своих обещаний о поставках, - The Telegraph

В Ірані вважають, що Путін не виконує своїх обіцянок про постачання зброї

В Тегеране есть ощущение, что Москва все еще должна Ирану, поскольку Россия помогает стране только на первый взгляд. Иранские СМИ обвиняют российского диктатора Владимира Путина в том, что он "покинул" Иран в Газе и "сохраняет дистанцию от кризиса".

Об этом пишет издание The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения России в Украину Иран и Москва стали близкими союзниками, опираясь на партнерство, возникшее во время гражданской войны в Сирии почти 10 лет назад.

"Тегеран отправил в Москву тысячи беспилотников и ракет малой дальности. В ответ Россия поставляет в Иран нефть и предоставляет ему крайне необходимые технологии. На первый взгляд, Россия продолжает оказывать поддержку Ирану, поскольку есть неподтвержденные сообщения о том, что она отправила в Иран истребители и системы противоракетной обороны. Но в Тегеране есть ощущение, что Кремль все еще должен Ирану", - пишут журналисты.

Читайте: Углубление сотрудничества между РФ и Ираном дестабилизирует весь мир, - Госдепартамент США

"Наши отношения с Путиным напоминают дружбу с тем, кто никогда не платит свою долю, когда вы идете в гости", - сказал на условиях анонимности профессор одного из университетов близ Тегерана.

Репортеры сообщают, что хотя за последние 12 месяцев Кремль принимал у себя ХАМАС, иранских марионеток, базирующихся в Газе, и обвинял Запад в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также аплодировал Ирану за его сдержанность, это разочарование в отношении России нашло отражение в иранских государственных средствах массовой информации.

Тегеранская газета Ettelaat обвинила Путина в том, что он "покинул" Иран в Газе и "сохраняет дистанцию от кризиса".

Газета Hamshahri заявила, что России давно пора выполнить свое обещание отправить в Иран современные системы противоракетной обороны С-400.

"Доступ к системе С-400 может улучшить позицию Ирана в дипломатических и военных переговорах с другими странами", - пишет газета.

Также читайте: ЕС готовит пакет санкций против Ирана за поставку России баллистических ракет, - Bloomberg

11 октября состоится первая встреча между Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Автор: 

Иран (1823) путин владимир (31493) россия (96018)


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Топ комментарии
+18
тупі іранці... ну тупі..., да він завжди кидає, кине ще не раз, а ви вірте..., він витре об вас ноги й забуде на 2 день..., ага...
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11.10.2024 15:00
+14
то, хай бахнуть ракетами по астрахані!
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11.10.2024 14:59
+9
Даремно іранці не вчили історії Мордору. Бо тоді знали
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11.10.2024 15:20
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то, хай бахнуть ракетами по астрахані!
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11.10.2024 14:59 Ответить
тупі іранці... ну тупі..., да він завжди кидає, кине ще не раз, а ви вірте..., він витре об вас ноги й забуде на 2 день..., ага...
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11.10.2024 15:00 Ответить
Типове заманювання в банду поплічників: "мі теперь все повязани у нас у всех руки в крови - потому ві будете с намі до конца".
Але якщо копнути в реалістичну сторону - то схоже, що саме Іран готується кинути лілі-путіна назавжди.
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11.10.2024 15:08 Ответить
Даремно іранці не вчили історії Мордору. Бо тоді знали
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11.10.2024 15:20 Ответить
Договір із рашкою не вартує навіть того паперу, на якому його підписано....
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11.10.2024 15:00 Ответить
Не дивно, що пуйло киданув іранських лохів.
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11.10.2024 15:01 Ответить
Негайно скликайте Радбез ООН та вимагайте виконання своїх законних вимог.
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11.10.2024 15:02 Ответить
Винні як земля колгоспу ...
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11.10.2024 15:02 Ответить
Віддадуть -- підковками -- від здохлих конеи
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11.10.2024 15:09 Ответить
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11.10.2024 15:10 Ответить
Навіть в ірані зрозуміли шо ***** це кидалово
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11.10.2024 15:12 Ответить
Путька пообіцяв і кинув, оце новина
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11.10.2024 15:13 Ответить
Кто бы мог подумать, Пуйло опять обманул и кинул очередных простаков, тоже в глаза пытались заглянуть?! Ну-ну...
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11.10.2024 15:14 Ответить
У відповідь Росія постачає до Ірану нафту,,,, В Ірану самого нафти море, може ще й рашистам не мало продати...
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11.10.2024 15:21 Ответить
Вони в масі живуть на півночі, там і Тегеран

Нафта у них на півдні, через це нестача нафти і газу в північних регіонах країни.
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11.10.2024 15:33 Ответить
А чого ви чекали виродки від світового злочинця терориста путіна ,ви як і він є світова вісь зла тільки він більш цинічний і кровожерливий.
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11.10.2024 15:43 Ответить
Ну ви кацапів ще далі підтримуйте
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11.10.2024 15:44 Ответить
Наївні дурники. Мабуть не читають "класиків", хоч і прохвесори якихось університетів.

Домовленість із кацапами не варта шматка паперу, на якому вона записана.
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11.10.2024 15:45 Ответить
"Доступ к системе С-400 может улучшить позицию Ирана в дипломатических и военных переговорах с другими странами " - жаль не поставили, а то скоро епнем по Ирану могли бы и это барахло разбить и показать его не конпитентность и АНАЛОговнетность, но увы ***** что то заподозрил...
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11.10.2024 15:47 Ответить
Росія постачає Ірану нафту? Нафіга Ірану нафта?!
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11.10.2024 15:49 Ответить
вони її перепродають
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11.10.2024 23:12 Ответить
Удмурти кинули персів як лохів! Яка сумна новина!
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11.10.2024 15:53 Ответить
а чому не виконують??-тому шо в кремлі усі євреї-вороги Ірану
а ну запустіть на мацкву 400 шахедів!!
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11.10.2024 15:59 Ответить
Лоха некинути то є великий гріх .
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11.10.2024 16:02 Ответить
Какие С400??У этих рукожопов у самих ПВО не хватает..Дроны "кукурузники" на крейсерской скорости каждый день разносят то склады,то нефтебазы.Эта аналоговнетное ПеВеО,саму себя не может защитить...Крым тому неоднократный пример.Ну тупые полотенцоголовые...С Израилем оно собралось воевать
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11.10.2024 16:09 Ответить
Он вас купіт, продаст,снова купіт і продаст,но подороже. Відчувають рушники, що х.....перевів їх в статус лошар.
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11.10.2024 16:30 Ответить
Це ж *****, воно завжди бреше
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11.10.2024 17:18 Ответить
 
 