В Иране считают, что Россия им должна: Путин не выполняет своих обещаний о поставках, - The Telegraph
В Тегеране есть ощущение, что Москва все еще должна Ирану, поскольку Россия помогает стране только на первый взгляд. Иранские СМИ обвиняют российского диктатора Владимира Путина в том, что он "покинул" Иран в Газе и "сохраняет дистанцию от кризиса".
Об этом пишет издание The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что после полномасштабного вторжения России в Украину Иран и Москва стали близкими союзниками, опираясь на партнерство, возникшее во время гражданской войны в Сирии почти 10 лет назад.
"Тегеран отправил в Москву тысячи беспилотников и ракет малой дальности. В ответ Россия поставляет в Иран нефть и предоставляет ему крайне необходимые технологии. На первый взгляд, Россия продолжает оказывать поддержку Ирану, поскольку есть неподтвержденные сообщения о том, что она отправила в Иран истребители и системы противоракетной обороны. Но в Тегеране есть ощущение, что Кремль все еще должен Ирану", - пишут журналисты.
"Наши отношения с Путиным напоминают дружбу с тем, кто никогда не платит свою долю, когда вы идете в гости", - сказал на условиях анонимности профессор одного из университетов близ Тегерана.
Репортеры сообщают, что хотя за последние 12 месяцев Кремль принимал у себя ХАМАС, иранских марионеток, базирующихся в Газе, и обвинял Запад в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также аплодировал Ирану за его сдержанность, это разочарование в отношении России нашло отражение в иранских государственных средствах массовой информации.
Тегеранская газета Ettelaat обвинила Путина в том, что он "покинул" Иран в Газе и "сохраняет дистанцию от кризиса".
Газета Hamshahri заявила, что России давно пора выполнить свое обещание отправить в Иран современные системы противоракетной обороны С-400.
"Доступ к системе С-400 может улучшить позицию Ирана в дипломатических и военных переговорах с другими странами", - пишет газета.
11 октября состоится первая встреча между Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але якщо копнути в реалістичну сторону - то схоже, що саме Іран готується кинути лілі-путіна назавжди.
Нафта у них на півдні, через це нестача нафти і газу в північних регіонах країни.
Домовленість із кацапами не варта шматка паперу, на якому вона записана.
а ну запустіть на мацкву 400 шахедів!!