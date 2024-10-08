Углубление сотрудничества между РФ и Ираном дестабилизирует весь мир, - Госдепартамент США
Углубление взаимодействия между Российской Федерацией и Ираном дестабилизирует ситуацию не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.
Конечно, мы наблюдаем углубление связей между Ираном и Россией. Такое взаимодействие невероятно дестабилизирует регион, невероятно дестабилизирует мир", - отметил Миллер.
Он также добавил, что речь идет не только о регионе Ближнего Востока, но и о любой части мира, где действуют Иран и Россия.
Ось одне із багатьох повідрмлень з Мережі на цю тему :
"В провінції Семнан за 170 км на схід від Тегерана стався землетрус магнітудою 4,4 бали за шкалою Ріхтера. При цьому геологічна станція у сусідній Вірменії стверджує, що не зареєструвала жодних афтершоків, що свідчить про потужний підземний вибух. Це могло бути випробуванням ядерної зброї!".
За іншою версією це було випробування рашистського ядерноно заряду, щоби цим досягти дві мети: налякати Ізраїль і Захід в цілому, а також випробувати власну ядерну зброю на чужій території, щоби цим приховати свої приготування до бойового зачтосування ЯЗ.
Втім, є інша, протилежна за змістом, версія даної події, а саме: стався неконтрольований ядерний вибух на зборці пристроїв в цеху підземного виробництва ядерних зарядів. І цим вибухом було знищено увесь запас збагаченоно урану та відповідного обладнання, шо означає кінець іранської ядерної програми у військових цілях.
