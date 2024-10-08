РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10862 посетителя онлайн
Новости
1 404 15

Углубление сотрудничества между РФ и Ираном дестабилизирует весь мир, - Госдепартамент США

Речник Державного департаменту США Метью Міллер

Углубление взаимодействия между Российской Федерацией и Ираном дестабилизирует ситуацию не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Конечно, мы наблюдаем углубление связей между Ираном и Россией. Такое взаимодействие невероятно дестабилизирует регион, невероятно дестабилизирует мир", - отметил Миллер.

Он также добавил, что речь идет не только о регионе Ближнего Востока, но и о любой части мира, где действуют Иран и Россия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС готовит пакет санкций против Ирана за поставку России баллистических ракет, - Bloomberg

Автор: 

Иран (2071) россия (96949)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Спостерігачі спостерігають. Тьфу ***.
показать весь комментарий
08.10.2024 07:27 Ответить
+5
просто заради розуміння ********* прогресивного світу - в Іспанії є шосе, не памʼятаю його номеру, де дуже багато злочинців грабують авто! І коли кількість прям зашкалює місцева поліція видає повідомленя для громадян, щоб ті були обережні і нагадує, що не можна чинити опір грабіжникам, бо можна нанести їм фізичні ушкодження і суд, як правило, карає тих хто опирався нападу 🤣🤣
показать весь комментарий
08.10.2024 07:34 Ответить
+2
В держдепі дебіли. Ні Іран, ні Північна Корея нічого не вирішують. То все Китай. І рашка- вассал Китаю.
показать весь комментарий
08.10.2024 07:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спостерігачі спостерігають. Тьфу ***.
показать весь комментарий
08.10.2024 07:27 Ответить
просто заради розуміння ********* прогресивного світу - в Іспанії є шосе, не памʼятаю його номеру, де дуже багато злочинців грабують авто! І коли кількість прям зашкалює місцева поліція видає повідомленя для громадян, щоб ті були обережні і нагадує, що не можна чинити опір грабіжникам, бо можна нанести їм фізичні ушкодження і суд, як правило, карає тих хто опирався нападу 🤣🤣
показать весь комментарий
08.10.2024 07:34 Ответить
Це вже яка по рахунку подібна заява схожого сенсу? Комуністи у Білому домі продовжують стурбовано спостерігати.
показать весь комментарий
08.10.2024 07:27 Ответить
А споглядання та лише базікання ще більше його дестабілізують
показать весь комментарий
08.10.2024 07:29 Ответить
Роззули очі?
показать весь комментарий
08.10.2024 07:32 Ответить
В держдепі дебіли. Ні Іран, ні Північна Корея нічого не вирішують. То все Китай. І рашка- вассал Китаю.
показать весь комментарий
08.10.2024 07:45 Ответить
Самі ж дали ірану 17 мільярдів доларів, а тепер лицемірно заявляють про якусь там загрозу.
показать весь комментарий
08.10.2024 07:47 Ответить
Иран уже с помощью рашки испытал ЯО, дибилоиды озабоченные. Теперь будете еще перед Ираном на коленях шоркать
показать весь комментарий
08.10.2024 07:56 Ответить
На мій погляд, Ви дуже помиляєтеся. Ніхто перед Іраном не стане на коліна, його верхушку просто знищать. Першим, хто дасть по шапці, точніше рушнирку іранцям це Ізраїль. А ніби випробовування ядерної зброї Ірану, то це якась бомбочка із московії, щоб залякати світ і відвернути увагу від їх терористичних дій в Україні та налякати ізраїльтян, щоб не били їх ракетами і ********* бомбами.
показать весь комментарий
08.10.2024 08:44 Ответить
США введуть санкції проти Ізраїлю і всі всім все дозволять. Вже ж лякали цим Ізраїль...
показать весь комментарий
08.10.2024 08:56 Ответить
Вони не будуть чіпати Іран, нафта підскоче.
показать весь комментарий
08.10.2024 08:05 Ответить
Так, дійсно схоже, що Іран провів підземне випробування ядерного заряду.
Ось одне із багатьох повідрмлень з Мережі на цю тему :
"В провінції Семнан за 170 км на схід від Тегерана стався землетрус магнітудою 4,4 бали за шкалою Ріхтера. При цьому геологічна станція у сусідній Вірменії стверджує, що не зареєструвала жодних афтершоків, що свідчить про потужний підземний вибух. Це могло бути випробуванням ядерної зброї!".
За іншою версією це було випробування рашистського ядерноно заряду, щоби цим досягти дві мети: налякати Ізраїль і Захід в цілому, а також випробувати власну ядерну зброю на чужій території, щоби цим приховати свої приготування до бойового зачтосування ЯЗ.
Втім, є інша, протилежна за змістом, версія даної події, а саме: стався неконтрольований ядерний вибух на зборці пристроїв в цеху підземного виробництва ядерних зарядів. І цим вибухом було знищено увесь запас збагаченоно урану та відповідного обладнання, шо означає кінець іранської ядерної програми у військових цілях.

https://pbs.twimg.com/media/GZPEouMXwAA9tpq?format=jpg&name=small
показать весь комментарий
08.10.2024 08:13 Ответить
Це правда, я був в Іспанії декілька раз, мене шокувало арабське скотсво
показать весь комментарий
08.10.2024 09:58 Ответить
бу-бу-бу....велика стривоженість..
показать весь комментарий
08.10.2024 10:29 Ответить
Дестабілізація усього світу і було завжди найважливішим завданням путлера. Теж мені дивина. А співпраця з іраном - це вже міжнародна банда, в якої спільні цілі та інтереси. Будете соплі жувати, ще й не такі відкриття прийдеться зробити
показать весь комментарий
08.10.2024 10:41 Ответить
 
 