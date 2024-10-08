УКР
Поглиблення співпраці між РФ та Іраном дестабілізує увесь світ, - Держдепартамент США

Речник Державного департаменту США Метью Міллер

Поглиблення взаємодії між Російською Федерацією та Іраном дестабілізує ситуацію не тільки на Близькому Сході, а й в усьому світі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Звісно, ми спостерігаємо поглиблення зв’язків між Іраном і Росією. Така взаємодія неймовірно дестабілізує регіон, неймовірно дестабілізує світ", – зазначив Міллер.

Він також додав, що йдеться не лише про регіон Близького Сходу, а й про будь-яку частину світу, де діють Іран і Росія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС готує пакет санкцій проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет, - Bloomberg

Спостерігачі спостерігають. Тьфу ***.
показати весь коментар
08.10.2024 07:27 Відповісти
просто заради розуміння ********* прогресивного світу - в Іспанії є шосе, не памʼятаю його номеру, де дуже багато злочинців грабують авто! І коли кількість прям зашкалює місцева поліція видає повідомленя для громадян, щоб ті були обережні і нагадує, що не можна чинити опір грабіжникам, бо можна нанести їм фізичні ушкодження і суд, як правило, карає тих хто опирався нападу 🤣🤣
показати весь коментар
08.10.2024 07:34 Відповісти
Це вже яка по рахунку подібна заява схожого сенсу? Комуністи у Білому домі продовжують стурбовано спостерігати.
показати весь коментар
08.10.2024 07:27 Відповісти
А споглядання та лише базікання ще більше його дестабілізують
показати весь коментар
08.10.2024 07:29 Відповісти
Роззули очі?
показати весь коментар
08.10.2024 07:32 Відповісти
В держдепі дебіли. Ні Іран, ні Північна Корея нічого не вирішують. То все Китай. І рашка- вассал Китаю.
показати весь коментар
08.10.2024 07:45 Відповісти
Самі ж дали ірану 17 мільярдів доларів, а тепер лицемірно заявляють про якусь там загрозу.
показати весь коментар
08.10.2024 07:47 Відповісти
Иран уже с помощью рашки испытал ЯО, дибилоиды озабоченные. Теперь будете еще перед Ираном на коленях шоркать
показати весь коментар
08.10.2024 07:56 Відповісти
На мій погляд, Ви дуже помиляєтеся. Ніхто перед Іраном не стане на коліна, його верхушку просто знищать. Першим, хто дасть по шапці, точніше рушнирку іранцям це Ізраїль. А ніби випробовування ядерної зброї Ірану, то це якась бомбочка із московії, щоб залякати світ і відвернути увагу від їх терористичних дій в Україні та налякати ізраїльтян, щоб не били їх ракетами і ********* бомбами.
показати весь коментар
08.10.2024 08:44 Відповісти
США введуть санкції проти Ізраїлю і всі всім все дозволять. Вже ж лякали цим Ізраїль...
показати весь коментар
08.10.2024 08:56 Відповісти
Вони не будуть чіпати Іран, нафта підскоче.
показати весь коментар
08.10.2024 08:05 Відповісти
Так, дійсно схоже, що Іран провів підземне випробування ядерного заряду.
Ось одне із багатьох повідрмлень з Мережі на цю тему :
"В провінції Семнан за 170 км на схід від Тегерана стався землетрус магнітудою 4,4 бали за шкалою Ріхтера. При цьому геологічна станція у сусідній Вірменії стверджує, що не зареєструвала жодних афтершоків, що свідчить про потужний підземний вибух. Це могло бути випробуванням ядерної зброї!".
За іншою версією це було випробування рашистського ядерноно заряду, щоби цим досягти дві мети: налякати Ізраїль і Захід в цілому, а також випробувати власну ядерну зброю на чужій території, щоби цим приховати свої приготування до бойового зачтосування ЯЗ.
Втім, є інша, протилежна за змістом, версія даної події, а саме: стався неконтрольований ядерний вибух на зборці пристроїв в цеху підземного виробництва ядерних зарядів. І цим вибухом було знищено увесь запас збагаченоно урану та відповідного обладнання, шо означає кінець іранської ядерної програми у військових цілях.

https://pbs.twimg.com/media/GZPEouMXwAA9tpq?format=jpg&name=small
показати весь коментар
08.10.2024 08:13 Відповісти
Це правда, я був в Іспанії декілька раз, мене шокувало арабське скотсво
показати весь коментар
08.10.2024 09:58 Відповісти
бу-бу-бу....велика стривоженість..
показати весь коментар
08.10.2024 10:29 Відповісти
Дестабілізація усього світу і було завжди найважливішим завданням путлера. Теж мені дивина. А співпраця з іраном - це вже міжнародна банда, в якої спільні цілі та інтереси. Будете соплі жувати, ще й не такі відкриття прийдеться зробити
показати весь коментар
08.10.2024 10:41 Відповісти
 
 