Поглиблення співпраці між РФ та Іраном дестабілізує увесь світ, - Держдепартамент США

Поглиблення взаємодії між Російською Федерацією та Іраном дестабілізує ситуацію не тільки на Близькому Сході, а й в усьому світі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Звісно, ми спостерігаємо поглиблення зв’язків між Іраном і Росією. Така взаємодія неймовірно дестабілізує регіон, неймовірно дестабілізує світ", – зазначив Міллер.

Він також додав, що йдеться не лише про регіон Близького Сходу, а й про будь-яку частину світу, де діють Іран і Росія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС готує пакет санкцій проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет, - Bloomberg