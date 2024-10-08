Поглиблення співпраці між РФ та Іраном дестабілізує увесь світ, - Держдепартамент США
Поглиблення взаємодії між Російською Федерацією та Іраном дестабілізує ситуацію не тільки на Близькому Сході, а й в усьому світі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
Звісно, ми спостерігаємо поглиблення зв’язків між Іраном і Росією. Така взаємодія неймовірно дестабілізує регіон, неймовірно дестабілізує світ", – зазначив Міллер.
Він також додав, що йдеться не лише про регіон Близького Сходу, а й про будь-яку частину світу, де діють Іран і Росія.
Ось одне із багатьох повідрмлень з Мережі на цю тему :
"В провінції Семнан за 170 км на схід від Тегерана стався землетрус магнітудою 4,4 бали за шкалою Ріхтера. При цьому геологічна станція у сусідній Вірменії стверджує, що не зареєструвала жодних афтершоків, що свідчить про потужний підземний вибух. Це могло бути випробуванням ядерної зброї!".
За іншою версією це було випробування рашистського ядерноно заряду, щоби цим досягти дві мети: налякати Ізраїль і Захід в цілому, а також випробувати власну ядерну зброю на чужій території, щоби цим приховати свої приготування до бойового зачтосування ЯЗ.
Втім, є інша, протилежна за змістом, версія даної події, а саме: стався неконтрольований ядерний вибух на зборці пристроїв в цеху підземного виробництва ядерних зарядів. І цим вибухом було знищено увесь запас збагаченоно урану та відповідного обладнання, шо означає кінець іранської ядерної програми у військових цілях.
