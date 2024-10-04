ЄС готує пакет санкцій проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет, - Bloomberg

Євросоюз готується запровадити пакет санкцій проти Ірану за постачання балістичних ракет Росії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела

Зазначається, що санкції торкнуться десятків осіб та організацій, зокрема машинобудівні, металургійні та авіаційні компанії.

Рішення про запровадження санкцій ЄС планує ухвалити до чергового саміту лідерів у Брюсселі наприкінці жовтня.

Обмеження стануть першою відповіддю на постачання ракет балістичних ракет Росії.

Постачання Іраном ракет до РФ

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

