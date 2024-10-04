УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12391 відвідувач онлайн
Новини Санкції ЄС
1 147 17

ЄС готує пакет санкцій проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет, - Bloomberg

ЄС готує пакет санкцій проти Ірану

Євросоюз готується запровадити пакет санкцій проти Ірану за постачання балістичних ракет Росії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що санкції торкнуться десятків осіб та організацій, зокрема машинобудівні, металургійні та авіаційні компанії.

Рішення про запровадження санкцій ЄС планує ухвалити до чергового саміту лідерів у Брюсселі наприкінці жовтня.

Обмеження стануть першою відповіддю на постачання ракет балістичних ракет Росії.

Також читайте: Західні компоненти для РЕБ Росія отримує через китайських посередників, - The Insider. ІНФОГРАФІКА

Постачання Іраном ракет до РФ

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

Також читайте: Китай захоплює російські ринки: Третину всіх компаній у Росії реєструють громадяни КНР

Автор: 

Іран (2324) росія (67242) санкції (12573) Євросоюз (14007)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
заборонять експорт рахат-лукума у ЄС?
показати весь коментар
04.10.2024 14:24 Відповісти
+6
Самим не смішно?
показати весь коментар
04.10.2024 14:22 Відповісти
+4
Потужно... млять
показати весь коментар
04.10.2024 14:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самим не смішно?
показати весь коментар
04.10.2024 14:22 Відповісти
Смішно, але ж треба зробити хоч щось щоб показати бурну діяльність.
показати весь коментар
04.10.2024 16:01 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 14:23 Відповісти
заборонять експорт рахат-лукума у ЄС?
показати весь коментар
04.10.2024 14:24 Відповісти
Потужно... млять
показати весь коментар
04.10.2024 14:25 Відповісти
Замість санкціи в"ібіть вже по тому Ірану - нє - ***** - ждуть коли він почне розмахувати ядрьоною бімбою
показати весь коментар
04.10.2024 14:25 Відповісти
Та ніззя. Тут саудити збільшують видобуток нафти, щоб завалити демпінг лаптєстану. А без нафти персів важко буде це зробити.
показати весь коментар
04.10.2024 14:30 Відповісти
Самі ефективні санкції для ірану-це Ізраїль, маю надію після того , як Ізраїль проведе свою операцію, ірану вже буде не до ракет, а шукати що поїсти.
показати весь коментар
04.10.2024 14:29 Відповісти
три десятки іранськіх насралів не зможуть заїхати у ЄС. Їм тепер прийдеться своїх синів по справах посилати у Європу.
показати весь коментар
04.10.2024 14:32 Відповісти
Що тут сказати , аятоли це кончені лицеміри, а європейських бюрократи, ще більші. Шиїтським фанатикам аятоли вішають локшину на уши про тяжке життя,через санкції, а сами живуть в розкоші, якої не знав шах і його оточення. Європейські чиновники кажуть, що санкції будуть обтяжувати іранський народ і неохоче приймають їх.
Якщо не було б санкцій , аятоли зробили все ( терактами, торговлею зброєю),щоб ї прийняли.
показати весь коментар
04.10.2024 14:33 Відповісти
А я за те, щоб Іран продовжив постачати свої ракети на кацапетівку, але...
Але так, як він це зробив в сторону Ізраїлю.
показати весь коментар
04.10.2024 14:34 Відповісти
Та у тих ракетах 80% євро-американські комплектуючи!
показати весь коментар
04.10.2024 15:21 Відповісти
Найкращі санкції це регулярне постачання до України ракетного озброєння і дозвіл бити по кацапні, а решта усе це фігня 🤦
показати весь коментар
04.10.2024 15:23 Відповісти
Поки вони їх приготують, ракети будуть падати на Лісабон
показати весь коментар
04.10.2024 15:29 Відповісти
Там від Ізраїлю такий пакет пролетить, що санкції накладати не буде на кого.
показати весь коментар
04.10.2024 16:08 Відповісти
В жопу нехай засунуть собі ці санкції
показати весь коментар
04.10.2024 16:50 Відповісти
Санкции - это коррупционный механизм, который кормит и размножает бюрократию, которая их вводит.
показати весь коментар
04.10.2024 19:19 Відповісти
 
 