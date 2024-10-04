ЕС готовит пакет санкций против Ирана за поставку России баллистических ракет, - Bloomberg
Евросоюз готовится ввести пакет санкций против Ирана за поставки баллистических ракет России.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что санкции коснутся десятков лиц и организаций, в частности - машиностроительные, металлургические и авиационные компании.
Решение о введении санкций ЕС планирует принять до очередного саммита лидеров в Брюсселе в конце октября.
Ограничения станут первым ответом на поставки баллистических ракет России.
Поставки Ираном ракет в РФ
Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.
В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.
В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.
11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.
Якщо не було б санкцій , аятоли зробили все ( терактами, торговлею зброєю),щоб ї прийняли.
Але так, як він це зробив в сторону Ізраїлю.