РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8759 посетителей онлайн
Новости Санкции ЕС
1 147 17

ЕС готовит пакет санкций против Ирана за поставку России баллистических ракет, - Bloomberg

ЄС готує пакет санкцій проти Ірану

Евросоюз готовится ввести пакет санкций против Ирана за поставки баллистических ракет России.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что санкции коснутся десятков лиц и организаций, в частности - машиностроительные, металлургические и авиационные компании.

Решение о введении санкций ЕС планирует принять до очередного саммита лидеров в Брюсселе в конце октября.

Ограничения станут первым ответом на поставки баллистических ракет России.

Читайте также: Для Ирана будут серьезные последствия за атаку на Израиль, - Белый дом

Поставки Ираном ракет в РФ

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.

Также читайте: Западные компоненты для РЭБ Россия получает через китайских посредников, - The Insider. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Иран (2069) россия (96899) санкции (11761) Евросоюз (17484)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
заборонять експорт рахат-лукума у ЄС?
показать весь комментарий
04.10.2024 14:24 Ответить
+6
Самим не смішно?
показать весь комментарий
04.10.2024 14:22 Ответить
+4
Потужно... млять
показать весь комментарий
04.10.2024 14:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Самим не смішно?
показать весь комментарий
04.10.2024 14:22 Ответить
Смішно, але ж треба зробити хоч щось щоб показати бурну діяльність.
показать весь комментарий
04.10.2024 16:01 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2024 14:23 Ответить
заборонять експорт рахат-лукума у ЄС?
показать весь комментарий
04.10.2024 14:24 Ответить
Потужно... млять
показать весь комментарий
04.10.2024 14:25 Ответить
Замість санкціи в"ібіть вже по тому Ірану - нє - ***** - ждуть коли він почне розмахувати ядрьоною бімбою
показать весь комментарий
04.10.2024 14:25 Ответить
Та ніззя. Тут саудити збільшують видобуток нафти, щоб завалити демпінг лаптєстану. А без нафти персів важко буде це зробити.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:30 Ответить
Самі ефективні санкції для ірану-це Ізраїль, маю надію після того , як Ізраїль проведе свою операцію, ірану вже буде не до ракет, а шукати що поїсти.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:29 Ответить
три десятки іранськіх насралів не зможуть заїхати у ЄС. Їм тепер прийдеться своїх синів по справах посилати у Європу.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:32 Ответить
Що тут сказати , аятоли це кончені лицеміри, а європейських бюрократи, ще більші. Шиїтським фанатикам аятоли вішають локшину на уши про тяжке життя,через санкції, а сами живуть в розкоші, якої не знав шах і його оточення. Європейські чиновники кажуть, що санкції будуть обтяжувати іранський народ і неохоче приймають їх.
Якщо не було б санкцій , аятоли зробили все ( терактами, торговлею зброєю),щоб ї прийняли.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:33 Ответить
А я за те, щоб Іран продовжив постачати свої ракети на кацапетівку, але...
Але так, як він це зробив в сторону Ізраїлю.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:34 Ответить
Та у тих ракетах 80% євро-американські комплектуючи!
показать весь комментарий
04.10.2024 15:21 Ответить
Найкращі санкції це регулярне постачання до України ракетного озброєння і дозвіл бити по кацапні, а решта усе це фігня 🤦
показать весь комментарий
04.10.2024 15:23 Ответить
Поки вони їх приготують, ракети будуть падати на Лісабон
показать весь комментарий
04.10.2024 15:29 Ответить
Там від Ізраїлю такий пакет пролетить, що санкції накладати не буде на кого.
показать весь комментарий
04.10.2024 16:08 Ответить
В жопу нехай засунуть собі ці санкції
показать весь комментарий
04.10.2024 16:50 Ответить
Санкции - это коррупционный механизм, который кормит и размножает бюрократию, которая их вводит.
показать весь комментарий
04.10.2024 19:19 Ответить
 
 