ЕС готовит пакет санкций против Ирана за поставку России баллистических ракет, - Bloomberg

Евросоюз готовится ввести пакет санкций против Ирана за поставки баллистических ракет России.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что санкции коснутся десятков лиц и организаций, в частности - машиностроительные, металлургические и авиационные компании.

Решение о введении санкций ЕС планирует принять до очередного саммита лидеров в Брюсселе в конце октября.

Ограничения станут первым ответом на поставки баллистических ракет России.

Поставки Ираном ракет в РФ

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.

