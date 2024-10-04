РУС
Западные компоненты для РЭБ Россия получает через китайских посредников, - The Insider. ИНФОГРАФИКА

Несмотря на санкции Россия продолжает получать анализаторы спектра и генераторы сигналов, которые изготавливают американские, германские и швейцарские компании. Эти компоненты используются для разработки и настройки устройств радиоэлектронной разведки и борьбы (РЭР/РЭБ). В Россию их поставляют через китайских посредников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Insider.

США ввели запрет на экспорт генераторов сигналов в Россию в феврале 2023 года, а на анализаторы спектра - в мае того же года. Евросоюз присоединился к санкциям, запретив экспорт генераторов сигнала с 24 июня 2023 года, а анализаторов спектра - с 19 декабря 2023 года.

Журналисты, исследовав таможенные данные, обнаружили, что в 2023 году Россия получила генераторы и анализаторы спектра от американской компании Keysight, германской Rohde & Schwarz и швейцарской AnaPico на общую сумму 38 миллионов долларов, а в 2024 году - еще на 12 миллионов. Средняя стоимость одного устройства составляет около 43 тысяч долларов.

Среди основных покупателей техники в 2023 году были такие компании как Научно-производственная фирма Диполь, Научные Приборы и Системы, Градиент, Микроприбор и Инфостера. По данным СПАРК-Интерфакс, эти компании имеют значительные обороты (до миллиардов рублей в год), однако их основные активы практически отсутствуют, что свидетельствует об их экспортно-импортной деятельности.

Лидером рынка в 2023 году стала компания Диполь, которая действовала через китайских посредников. Почти половину поставок в 2023 году обеспечила китайская компания Tyranhe Technology, которая не имеет ни сайта, ни телефона. С января по май 2024 года Диполь закупила оборудование Rohde & Schwarz и Keysight Technologies на сумму 2,9 миллиона долларов.

Інфографіка

По информации государственных закупок, Диполь ранее активно выполняла государственные заказы, в частности для министерства образования, министерства промышленности и торговли, "Российских космических систем" и оборонных учреждений.

В 2024 году лидером импорта стала компания РМ-Инвест, которая ранее занималась поставками медицинской техники. Она провела две крупные закупки генераторов и анализаторов спектра производства Keysight через гонконгскую C-R Kesha Trading & Logistics. Третьим на рынке стал "Казанский завод радиоизмерительной аппаратуры", который закупил анализаторы AnaPico и генераторы Rohde & Schwarz.

Как отмечает The Insider со ссылкой на военного эксперта Леонида Дмитриева, западное оборудование используется для модернизации российских спутников радиоэлектронной разведки, а также в системах РЭБ/РЭР, которые мониторят и влияют на беспроводные сети и навигационные системы, что позволяет заменять базовые станции мобильной связи и влиять на спутниковую навигацию.

Также читайте: Россия, чтобы обойти санкции, переплачивает вдвое за западные чипы для своих ракет, – Bloomberg

россия (96899) санкции (11761) комплектация (16) РЭБ (142)
+11
китайська влада була та залишається брехливими лицемірними покидьками...
04.10.2024 08:19 Ответить
+6
пекельні санкції в дії .
04.10.2024 08:31 Ответить
+6
Західні компанії виробники "не розуміють", кому і для кого Китай купує компоненти. Бізнес. Навіть якщо ці компоненти потім прилетять на голови і будинки акціонерів цих компаній, вони все одно будуть поставляти комплектуючі в Китай.
04.10.2024 11:12 Ответить
китайська влада була та залишається брехливими лицемірними покидьками...
04.10.2024 08:19 Ответить
Той, хто вірить комуністам - довбойоб. Той, хто вірить комуністам китайцям - довбойоб в кубі...
04.10.2024 15:43 Ответить
Я не здивуюсь якщо тими компонентами підторговують ЗЕ з Єрмаком, або Хомчак з Сиром ким
04.10.2024 18:51 Ответить
Та ви шо? Не може бути.
04.10.2024 08:22 Ответить
Круговорот бабла в світі
04.10.2024 08:26 Ответить
treba "pobiti" kitajoz - prberite im import mikroshem do peremogi UA
04.10.2024 08:26 Ответить
пекельні санкції в дії .
04.10.2024 08:31 Ответить
ņetreba nasmihatsa - amerikanci tut borjatsa s meļņicoi. voni vzjaļis zrobiti ņemožļive
04.10.2024 08:34 Ответить
не треба захищати стікунів-брехунів .
04.10.2024 08:44 Ответить
pomiļaetes. ņe scikuni i ņe brehuni i ja ih ņezahišaju - im ce ņetreba. ale reaļnost taka - šob na rašku ņezavoziļi eļektroņiku - treba pozakrivati vesj rinok na etom globuse.
04.10.2024 08:52 Ответить
Завантаж віртуальну клавіатуру та пиши зрозуміло.
04.10.2024 09:57 Ответить
uči latiņicu či ņečitai.
04.10.2024 09:57 Ответить
Так тут таке, нафтогазова отрасль сосії , використовує західний софт досі. Шо не можна його закрити?
На иностранном софте реализуется более 98% проектов металлургии, ТЭКа и химии, говорится в исследовании «Северстали», проведенном среди крупных компаний из этих отраслей (есть у «Ведомостей»). Около 80% проектов респонденты по-прежнему реализуют на IT-решениях немецкой https://www.vedomosti.ru/companies/siemens Siemens , а оставшиеся 18% приходятся на другие зарубежные продукты.
04.10.2024 08:38 Ответить
vi rozumeete šo take soft i ščo take firmware na (v) žeļezo ?
04.10.2024 08:54 Ответить
І шо? Шо те шо те можна залочити.
04.10.2024 10:59 Ответить
v 90% s FW pod žeļezo ņičovo(otdaļonno) ņezrobiš - ono tam e , ta bude pracuvati poki žeļezo ņesdohņe.
04.10.2024 11:09 Ответить
Я казав про ПО АСУ ТП промисловості добування та переробки газу та нафти, також саме обладнання. Без цього неможливо добувати та продавати
04.10.2024 11:28 Ответить
ok , prosto tut tema pro mikroeļektroņiku.
04.10.2024 11:59 Ответить
Реб не є якимось складним виробом то звичайний генератор, всі сайти з побутовими компонентами мають доставку в рашу. І не тільки китайці, просто з китаю купити набагато дешевше через те що західні компанії проводять таку цінову політику для китайського ринку.
Все від автомобілей до телефонів продають туди із значними знижками.
04.10.2024 09:05 Ответить
звичайний генератор....ņesovsem tak. po reshti vi pravi.
04.10.2024 09:11 Ответить
А на отих посередників не можна санкції накласти? Чогось західну зброю можуть заборрнити використовувати проти а кацапії. А в цьому випадку здулися. Чи може це теж ескалація, і *уйло нападе?
04.10.2024 09:09 Ответить
на отих посередників....tak či inakše ce vesj globus
04.10.2024 09:12 Ответить
Та я образно, щоб виготовити РЕБ, не потрібно товарів подвійного призначення як допустимо для винищувача. Достатньо побутових компонентів що є у вільному доступі.
04.10.2024 09:23 Ответить
Де в побуті використовують аналізатори спектру за 45 000 доларів, які керують генераторами сигналів теж за таку суму?
Це вузько професійна апаратура.
04.10.2024 10:01 Ответить
Де в побуті - nu na priklad dļa naladku peredači dannyh bezprovodnoi svjazi .

Це вузько професійна апаратура - tak , i ščo ? tam povno побутових компонентів v cei aparature.
04.10.2024 10:40 Ответить
Не читаю. Не розумію.
04.10.2024 10:45 Ответить
djakuju
04.10.2024 10:46 Ответить
для капітала гроші не воняють.
04.10.2024 09:16 Ответить
Західні компанії виробники "не розуміють", кому і для кого Китай купує компоненти. Бізнес. Навіть якщо ці компоненти потім прилетять на голови і будинки акціонерів цих компаній, вони все одно будуть поставляти комплектуючі в Китай.
04.10.2024 11:12 Ответить
от як таке можливе?! таварісч сі лічна паабєщал вавє с квартала, что нє будєт памагать русскім!! как так?! ваву абманулі?
04.10.2024 11:50 Ответить
вавє...хуявє...до чого тут зеленіна? тобі лише б лайна накинути, проблема *****...
04.10.2024 12:09 Ответить
по-перше, не тикайте незнайомій людині. по-друге, якщо не в контексті, то нє *** ******* про накидання лайна. один раз витрачу часу на тебе, "тикальщика", й скажу, що тиждень тому блінкен прямо заявив, що китайці допомагають кацапам, а буквальтно наступного дня твій лайноголовий зелений лідор заявив, що китай НЕ ДОПОМАГАЄ кацапм. якби у твого ***********, попри любов до китаййських комуняк, було бодай крихта мізків, воно просто промовчало, а воно фактично виставило блінкена брехуном. нагадати, хто такий блінкен чи сам зможеш прочитати?
а тепер йди на *** на свій бидломарафон й не з'являйся тут, тупоголовий.
04.10.2024 12:40 Ответить
Хто заважає зеленскому самому купувати та виробляти власні станії. Краще просто на когось навалити, чим самому шось виробляти.
04.10.2024 15:35 Ответить
Це все дуже складно проконтролювати. Замовлення можуть йти і через В'єтнам скажімо. Обмежувати свої компанії і заганяти виробників під ліцензійний експорт з верифікацією покупців ніхто не буде, це вдарить по економіці. Більше того, не хочу показувати пальцем на конкретні фірми, але у нас безліч російських товарів. Вони дешевше і не все можна замінити західним, хоча б тому, що багато чого ми не можемо купити західного, бо там ціни капець. І росіяни у нас купують по тихому, цілі великі фірми в Києві продають продукцію майже виключно туди, а Захід у нас це не купить.

Тому... економіка живе своїм життям і не варто надмірно сподіватись на санкції, треба робити своє, більше і краще. В ********* світі свинарчукізм це може навіть необхідність, купити у ворога вибухівку і нею його ж навернути. Просто для масової свідомості це складно прийняти, а ще в будь-якому випадку будуть порушення і хтось буде просто заробляти гроші.
05.10.2024 08:33 Ответить
 
 