Западные компоненты для РЭБ Россия получает через китайских посредников, - The Insider. ИНФОГРАФИКА

Несмотря на санкции Россия продолжает получать анализаторы спектра и генераторы сигналов, которые изготавливают американские, германские и швейцарские компании. Эти компоненты используются для разработки и настройки устройств радиоэлектронной разведки и борьбы (РЭР/РЭБ). В Россию их поставляют через китайских посредников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Insider.

США ввели запрет на экспорт генераторов сигналов в Россию в феврале 2023 года, а на анализаторы спектра - в мае того же года. Евросоюз присоединился к санкциям, запретив экспорт генераторов сигнала с 24 июня 2023 года, а анализаторов спектра - с 19 декабря 2023 года.

Журналисты, исследовав таможенные данные, обнаружили, что в 2023 году Россия получила генераторы и анализаторы спектра от американской компании Keysight, германской Rohde & Schwarz и швейцарской AnaPico на общую сумму 38 миллионов долларов, а в 2024 году - еще на 12 миллионов. Средняя стоимость одного устройства составляет около 43 тысяч долларов.

Среди основных покупателей техники в 2023 году были такие компании как Научно-производственная фирма Диполь, Научные Приборы и Системы, Градиент, Микроприбор и Инфостера. По данным СПАРК-Интерфакс, эти компании имеют значительные обороты (до миллиардов рублей в год), однако их основные активы практически отсутствуют, что свидетельствует об их экспортно-импортной деятельности.

Лидером рынка в 2023 году стала компания Диполь, которая действовала через китайских посредников. Почти половину поставок в 2023 году обеспечила китайская компания Tyranhe Technology, которая не имеет ни сайта, ни телефона. С января по май 2024 года Диполь закупила оборудование Rohde & Schwarz и Keysight Technologies на сумму 2,9 миллиона долларов.

По информации государственных закупок, Диполь ранее активно выполняла государственные заказы, в частности для министерства образования, министерства промышленности и торговли, "Российских космических систем" и оборонных учреждений.

В 2024 году лидером импорта стала компания РМ-Инвест, которая ранее занималась поставками медицинской техники. Она провела две крупные закупки генераторов и анализаторов спектра производства Keysight через гонконгскую C-R Kesha Trading & Logistics. Третьим на рынке стал "Казанский завод радиоизмерительной аппаратуры", который закупил анализаторы AnaPico и генераторы Rohde & Schwarz.

Как отмечает The Insider со ссылкой на военного эксперта Леонида Дмитриева, западное оборудование используется для модернизации российских спутников радиоэлектронной разведки, а также в системах РЭБ/РЭР, которые мониторят и влияют на беспроводные сети и навигационные системы, что позволяет заменять базовые станции мобильной связи и влиять на спутниковую навигацию.

