Россия, чтобы обойти санкции, переплачивает вдвое за западные чипы для своих ракет, – Bloomberg

России удается в обход санкций закупать электронные компоненты западных компаний для своих ракет, вдвое переплачивая за них.

Согласно расследованию Bloomberg, поставки идут в основном через китайские и гонконгские компании, что позволяет обходить ограничения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Однако такие транзакции обходятся Москве значительно дороже, ведь посредники повышают цены, пользуясь ограниченным выбором поставщиков в России.

Читайте также: ЕС одобрил новый режим санкций в отношении гибридных угроз со стороны РФ, - Йозвяк

Согласно данным украинской разведки и Киевской школы экономики, в российских ракетах и беспилотниках преимущественно используются чипы американских и европейских производителей. Больше всего обнаружено компонентов от американских компаний Analog Devices (21% из 3871 найденных в остатках боеприпасов) и Texas Instruments (14%). По информации таможни, только чипов Analog Россия приобрела в 2022 году на сумму $326 миллионов, несмотря на имеющиеся ограничения.

Еще до войны стоимость этих компонентов была значительно ниже. Однако из-за мер экспортного контроля России приходится переплачивать за продукцию вдвое больше, чем до 2022 года. Как отмечает консультант из Киевской школы экономики Елена Белоусова, посредники знают о нехватке альтернативных источников в России и активно пользуются ситуацией.

Около двух третей закупленных чипов Analog составляют интегральные схемы, входящие в список приоритетных компонентов Министерства торговли США из-за их использования в военных системах. К тому же Россия закупает и детали двойного назначения, например контроллеры стандартного интерфейса RS-232, обнаруженные в ракете "Искандер".

Читайте также: ЕС может ввести против РФ новый вид санкций, - Йозвяк

На август 2024 года через официальных дистрибьюторов можно было приобрести около 86 000 таких деталей, тогда как у неавторизованных продавцов их количество превышало 4 миллиона, по данным Мэтью Хабера, исполнительного директора нью-йоркской компании Cofactr. Это демонстрирует, как санкционные товары могут попадать в Россию через третьи страны, несмотря на соблюдение ограничений со стороны самих производителей.

Часть чипов Analog, оказавшихся в России, была изготовлена на заводах в материковом Китае. В 2022 году около 60% поставок этих компонентов осуществляла фирма Sunny Technology. Однако, по данным Bloomberg, компания не имеет реального офиса по указанному адресу в Гонконге, а информация о ней отсутствует в корпоративных реестрах.

Читайте также: В Великобритании выписали первый штраф за нарушение санкций против РФ

Несмотря на то, что китайские и гонконгские фирмы являются основными поставщиками западной электроники для России, она практически не использует чипы, изготовленные в Китае, кроме простейших элементов. В списке главных поставщиков санкционной продукции в Россию значатся такие компании, как Intel, Huawei, Analog Devices, AMD и Texas Instruments, а также китайские Lenovo, Hikvision и Inspur. Однако ни одного чипа китайского производства в обломках российских боеприпасов, использованных в Украине, обнаружено не было, отмечает издание.