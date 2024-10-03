Россия, чтобы обойти санкции, переплачивает вдвое за западные чипы для своих ракет, – Bloomberg
России удается в обход санкций закупать электронные компоненты западных компаний для своих ракет, вдвое переплачивая за них.
Согласно расследованию Bloomberg, поставки идут в основном через китайские и гонконгские компании, что позволяет обходить ограничения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Однако такие транзакции обходятся Москве значительно дороже, ведь посредники повышают цены, пользуясь ограниченным выбором поставщиков в России.
Согласно данным украинской разведки и Киевской школы экономики, в российских ракетах и беспилотниках преимущественно используются чипы американских и европейских производителей. Больше всего обнаружено компонентов от американских компаний Analog Devices (21% из 3871 найденных в остатках боеприпасов) и Texas Instruments (14%). По информации таможни, только чипов Analog Россия приобрела в 2022 году на сумму $326 миллионов, несмотря на имеющиеся ограничения.
Еще до войны стоимость этих компонентов была значительно ниже. Однако из-за мер экспортного контроля России приходится переплачивать за продукцию вдвое больше, чем до 2022 года. Как отмечает консультант из Киевской школы экономики Елена Белоусова, посредники знают о нехватке альтернативных источников в России и активно пользуются ситуацией.
Около двух третей закупленных чипов Analog составляют интегральные схемы, входящие в список приоритетных компонентов Министерства торговли США из-за их использования в военных системах. К тому же Россия закупает и детали двойного назначения, например контроллеры стандартного интерфейса RS-232, обнаруженные в ракете "Искандер".
На август 2024 года через официальных дистрибьюторов можно было приобрести около 86 000 таких деталей, тогда как у неавторизованных продавцов их количество превышало 4 миллиона, по данным Мэтью Хабера, исполнительного директора нью-йоркской компании Cofactr. Это демонстрирует, как санкционные товары могут попадать в Россию через третьи страны, несмотря на соблюдение ограничений со стороны самих производителей.
Часть чипов Analog, оказавшихся в России, была изготовлена на заводах в материковом Китае. В 2022 году около 60% поставок этих компонентов осуществляла фирма Sunny Technology. Однако, по данным Bloomberg, компания не имеет реального офиса по указанному адресу в Гонконге, а информация о ней отсутствует в корпоративных реестрах.
Несмотря на то, что китайские и гонконгские фирмы являются основными поставщиками западной электроники для России, она практически не использует чипы, изготовленные в Китае, кроме простейших элементов. В списке главных поставщиков санкционной продукции в Россию значатся такие компании, как Intel, Huawei, Analog Devices, AMD и Texas Instruments, а также китайские Lenovo, Hikvision и Inspur. Однако ни одного чипа китайского производства в обломках российских боеприпасов, использованных в Украине, обнаружено не было, отмечает издание.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А французька компанія обслуговує електроніку орківських винищувачів також по договору через казахів де було вказано хто кінцевий споживач
https://informnapalm.org/ua/su30leaks-prodovzhennia-thales-diie-vidkryto-safran-ukhylianty/
З Казахами в договрі написано що кінцевий споживач орківська фірма, і тут претензії до французів.
Витрати для них не головне.
А у нас головне будова доріг а не збільшення фінансування Армії.
А чому тоді за зелень?
Ан Мур за зелень не топив.
Коли біля твого будинку побудували дорогу в останні часи?
А хто ж тоді?
І за нову дорогу я тобі розповів, де і коли її бачив. Зовсім недавно бачив, 30 вересня 2024 року.
Що це за така двуликість?!
Капітализм - ето отсутствіє совєтской власти, мінус елєктріфікація всєй страни.
росіяни вдвічі переплачують за чіпи, щоб вбивати побільше українців.
А в Україні вдвічі, і втричі, і вдесятеро переплачують за що завгодно (за серіали, за марафони, за асфальт, за зарплати чиновникам) , тіки не за чіпи для ракет. В нас і ракет то й нема (те що розказує зе - звісно брехня).
Але в Китаї опиняються не лише чіпи які заборонені до екпорту із штатів а там щей випробовуються їх прототипи та ж Інтел чи Nvidia.
Вартість 155мм пострілу для ЗСУ зросла до 7÷8 тис.$ (з 1,500$ у 2021му).
За б/ушний Краб, що їх використовує, поляки правлять 12 млн$, замінюючи їх новими корейськими К9 по 3.5 млн.$.
І це без жодних санкцій, тільки спекуляції.
Ці угоди укладав ще Рєзніков, який зараз лишився без корита.
Чи морально лишити безробітного останньої радості- профіту від завчасно створених схем?
безпринципні бариги керують світом...
хоча УСІ (майже, так чи інакше) чіпи Світу наразі - це чипи "США"... - кількарічний, ОСОБИСТИЙ, досвід ремонту комерційної техніки дО 2012го року..
урядами країн резиденції виробників мікросхем буде змінено законодавтво зі стандартизації виробництва чіпів так, щоби їх топологія містила модифікацію з наступними параметрами:
1) для працездатності чіпу він періодично (раз в день) має приймати сигнал супутника GPS-навігації зі своїми координатами;
2) в разі переміщення чіпу на територію підсанкційної держави чи окупованої/анексованої нею території, то при спробі заживити цей чіп - він автоматично виходить з ладу.
2) Для далекобійної зброї українського виробництва належить використовувати немодефіковані чіпи, які не підлягають реалізації на відкритому ринку і підлягають суворому експортному контролю нарівні із основними видами озброєння країн Заходу. А для простих дронів такі типи чіпів не використовуються, бо для них достатньо китайської лінійки мікросхем.
Как вы себе представляете низкую себестоимость обычного контроллера питания с добавлением GPS модуля с забитой картой координат и схемой верификации? Это все сказки. И я вас огорчу. Китайцы и производят львиную долю американских и европейских чипов на своих заводах.
Проблема и одновременно большое достоинство рашенского оружия в том, что они используют чипы обычной бытовой серии, которые продаются абсолютно свободно, и их поток перекрыть никак невозможно. При этом сильно страдает надежность и точность, но снижается зависимость от санкций.
А по-друге - міфом є саме те, що пітьма, начебто, використовує для своїх ракет і літаків чіпи з побутових приладів. Який навмисно поширюють її інфовійська серед необізнаних людей, щоби підтримувати на плаву інший міф про її "несокрушимую силу".
Якби не військова, економічна, технологічна і логістична підтримка Китаю (зокрема основні операції з чіпами проводяться через фірми Гонконгу), то пітьма одразу ж би здулась після першого ж року війни з Україною.
Вообще-то про элементную базы пишут наши и западные исследователи на основании анализа обломков. А точность и надежность мы видим своими глазами. Это американские детали из Х-101, прилетевшей в Охмадет. Найдите там военку или хотя-бы двойное назначение:
Рашистські інженери можуть понапихати в систему керування і наведення ракети десятки кілограмів різноманітної елементної бази, що є у них "на складі". Але без таких головних складових, як програмовані матриці FPGA (в т.ч. б/в), які ворожі специ наловчились (пере)прошивати під бойові завдання армії пітьми і які на гонконгському "базарі" не продаються, жодна ракета Х-101/Х-555 туди, куди потрібно, не полетить.
Саме про такі і подібні їм чіпи і йде мова.