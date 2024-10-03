РУС
Новости Санкции против России
2 210 54

Россия, чтобы обойти санкции, переплачивает вдвое за западные чипы для своих ракет, – Bloomberg

Чип

России удается в обход санкций закупать электронные компоненты западных компаний для своих ракет, вдвое переплачивая за них.

Согласно расследованию Bloomberg, поставки идут в основном через китайские и гонконгские компании, что позволяет обходить ограничения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Однако такие транзакции обходятся Москве значительно дороже, ведь посредники повышают цены, пользуясь ограниченным выбором поставщиков в России.

Согласно данным украинской разведки и Киевской школы экономики, в российских ракетах и беспилотниках преимущественно используются чипы американских и европейских производителей. Больше всего обнаружено компонентов от американских компаний Analog Devices (21% из 3871 найденных в остатках боеприпасов) и Texas Instruments (14%). По информации таможни, только чипов Analog Россия приобрела в 2022 году на сумму $326 миллионов, несмотря на имеющиеся ограничения.

Еще до войны стоимость этих компонентов была значительно ниже. Однако из-за мер экспортного контроля России приходится переплачивать за продукцию вдвое больше, чем до 2022 года. Как отмечает консультант из Киевской школы экономики Елена Белоусова, посредники знают о нехватке альтернативных источников в России и активно пользуются ситуацией.

Около двух третей закупленных чипов Analog составляют интегральные схемы, входящие в список приоритетных компонентов Министерства торговли США из-за их использования в военных системах. К тому же Россия закупает и детали двойного назначения, например контроллеры стандартного интерфейса RS-232, обнаруженные в ракете "Искандер".

На август 2024 года через официальных дистрибьюторов можно было приобрести около 86 000 таких деталей, тогда как у неавторизованных продавцов их количество превышало 4 миллиона, по данным Мэтью Хабера, исполнительного директора нью-йоркской компании Cofactr. Это демонстрирует, как санкционные товары могут попадать в Россию через третьи страны, несмотря на соблюдение ограничений со стороны самих производителей.

Часть чипов Analog, оказавшихся в России, была изготовлена на заводах в материковом Китае. В 2022 году около 60% поставок этих компонентов осуществляла фирма Sunny Technology. Однако, по данным Bloomberg, компания не имеет реального офиса по указанному адресу в Гонконге, а информация о ней отсутствует в корпоративных реестрах.

Несмотря на то, что китайские и гонконгские фирмы являются основными поставщиками западной электроники для России, она практически не использует чипы, изготовленные в Китае, кроме простейших элементов. В списке главных поставщиков санкционной продукции в Россию значатся такие компании, как Intel, Huawei, Analog Devices, AMD и Texas Instruments, а также китайские Lenovo, Hikvision и Inspur. Однако ни одного чипа китайского производства в обломках российских боеприпасов, использованных в Украине, обнаружено не было, отмечает издание.

россия (96899) санкции (11761) технологии (682)
Топ комментарии
+9
Головне результат - купують.
Витрати для них не головне.
А у нас головне будова доріг а не збільшення фінансування Армії.
03.10.2024 18:42 Ответить
+5
іронія...

росіяни вдвічі переплачують за чіпи, щоб вбивати побільше українців.

А в Україні вдвічі, і втричі, і вдесятеро переплачують за що завгодно (за серіали, за марафони, за асфальт, за зарплати чиновникам) , тіки не за чіпи для ракет. В нас і ракет то й нема (те що розказує зе - звісно брехня).
03.10.2024 19:01 Ответить
+3
Ага , і унітази порозбивали , чіпи шукаючи (( Менше телемарафону дивися , бо там куди не плюнь- так всюди перемога , все у кацапні або вчора закінчилося , або тільки на сьогодні залишилося
03.10.2024 19:28 Ответить
бо ключовий аспект це обмеження платоспроможності...
03.10.2024 18:23 Ответить
1000 частных подставных фирм по всему миру полностью решают вопрос закупки обычных компонентов. А пока есть Китай - и подавно.
03.10.2024 18:48 Ответить
П...ш журналісти нарили що Nvidia напряму поставляла по договорам.

А французька компанія обслуговує електроніку орківських винищувачів також по договору через казахів де було вказано хто кінцевий споживач
03.10.2024 19:07 Ответить
Так NVidia поставляет бытовуху. Самую обычную бытовуху, которая свободно продается по миру для кружков моделирования *******. Вы тоже это можете свободно купить. Я смотрел и про французов еще у авторов - Информнапалм. Там все вопросы именно к казахам. Вот окончание

https://informnapalm.org/ua/su30leaks-prodovzhennia-thales-diie-vidkryto-safran-ukhylianty/
03.10.2024 19:30 Ответить
Згідно законодавства штатів Nvidia не може зараз напряму поставляти AI технології в штати.
З Казахами в договрі написано що кінцевий споживач орківська фірма, і тут претензії до французів.
04.10.2024 08:45 Ответить
Вы читать умеете, а не фантазировать? Я вам привел ссылку на авторов упомянутого вами расследования. У них нет никаких вопросов к Thales
04.10.2024 11:02 Ответить
Все таки не в двічі, а десятикратно щонайменше
показать весь комментарий
Головне результат - купують.
Витрати для них не головне.
А у нас головне будова доріг а не збільшення фінансування Армії.
03.10.2024 18:42 Ответить
Коли біля твого будинку побудували дорогу в останні часи? Мені цікаво реально. Бо я би був не проти щоб біля мого побудували і я не виламував би підвіску.
03.10.2024 19:28 Ответить
Зовсім недавно. Добрий шмат дороги між Бортничіми та дорогою мвж Горою та Мартусівкой. А що, бот, ти клавіатурою з шрифтом Брайгеля процюєш?
03.10.2024 19:58 Ответить
Я розумію що ти зольдат дуже старий. Але я не знав що ти ще й тупий. Хоч знаю тебе вже декілька років на сайті.
03.10.2024 20:07 Ответить
Шо, відповідь за дорогу не до смаку? Можу ще приклади привести. А по запитанню бачу у бота відповіді нема?
03.10.2024 20:12 Ответить
Бот, а як ти можеш знати мене кілька років як шо ти тут з 11 травня 2024 року?
03.10.2024 20:13 Ответить
Сьогодні забанять, завтра стану наприклад Дужиком і в мене регістація зміниться на більш стару, ще зміню нік і буде довоєнна. Так тобі зрозуміло?
03.10.2024 20:21 Ответить
А кем же ж ти, бот, був у минулому жітті тут і за що ж тебе так суворо забаніли? І шо ж там за клаву з щрифтом Брайгеля?
03.10.2024 20:36 Ответить
Зольдат, запитай Ан Мур.Суворо забанили тільки один нік. Він не відновлюється. Самий перший загубився разом з ноутбуком під час окупації київщини. Але вони всі подібні. Я так спеціально роблю. Колись я декілька років сидів на сайті Кореспондент. Там також доводилось змінювати ніки після бану, але також на впізнавані. Там був такий Шоу. Його банили майже не щодня. То в нього було десятки з словом Шоу. Але це не я. Я був Ізя Сідоров. І різні похідні від цього. Там був ще гнидливий севастопольський Пирло. З яким постійно лаявся та матюкався. Тож банили. Погугли і ти знайдеш і Пирло і мене. Хоч вже дуже багато років пройшло як мене там немає.
03.10.2024 20:52 Ответить
Ан Мур?
А чому тоді за зелень?
Ан Мур за зелень не топив.
03.10.2024 20:59 Ответить
Де ти бачив мене за зелень? Те що мені вже набридло коли я чую про ,,асфальт,, то це точно. Я не можу паскудити Зеленського виключно за прізвище. Але це стало тут нормою щоб він не зробив. Це як собака Павлова. Почув ,,Зеленський,,- маєш гавнути. Я так не хочу. Я кажу своє так чи ні за конкретні дії влади.
03.10.2024 21:05 Ответить
Це не ти часом ха зелень напружився?



Коли біля твого будинку побудували дорогу в останні часи?
03.10.2024 21:19 Ответить
Так. Доволі. Бо я тебе пошлю напуркуа, дебіла старого, і мене знову забанять. Ти тут відомий тим що ввечері починаєш пургу нести бездумну
03.10.2024 21:25 Ответить
Аааа так це не ти!
А хто ж тоді?
І за нову дорогу я тобі розповів, де і коли її бачив. Зовсім недавно бачив, 30 вересня 2024 року.
03.10.2024 21:34 Ответить
Кому ти всрався шоб тебе баніти, ботяра заПодляцько-дЕрмаковський?
04.10.2024 11:59 Ответить
От чого американці знаючи що їхні процесори стоять в кацапських ракетах не забороняють ними бити по Україні?
Що це за така двуликість?!
03.10.2024 18:43 Ответить
А кто бьет процессорами по Украине? И какими конкретно?
03.10.2024 18:46 Ответить
А де я написав що бють процесорами?
03.10.2024 18:52 Ответить
Ну так ракеты не американские, как они могут их запретить?
03.10.2024 19:36 Ответить
Вони і втричі переплатять...
03.10.2024 18:45 Ответить
Судячи з цін на енергоносії - кацапи і вдесятеро переплатять , залишаючись при цьому у виграші .
03.10.2024 19:25 Ответить
а радио лампы им не нада , у меня их полно
03.10.2024 18:45 Ответить
6П3С
03.10.2024 18:47 Ответить
Лампа *****😆
03.10.2024 18:53 Ответить
они уже все стиралки и холодильники раскурочили ради чипов Моторола
03.10.2024 18:46 Ответить
Ага , і унітази порозбивали , чіпи шукаючи (( Менше телемарафону дивися , бо там куди не плюнь- так всюди перемога , все у кацапні або вчора закінчилося , або тільки на сьогодні залишилося
03.10.2024 19:28 Ответить
то мелочь им чипы Моторола нада
03.10.2024 18:51 Ответить
Грошей у кремля як сміття. Треба нищити виробництва і енергетику.
Капітализм - ето отсутствіє совєтской власти, мінус елєктріфікація всєй страни.
03.10.2024 19:00 Ответить
іронія...

росіяни вдвічі переплачують за чіпи, щоб вбивати побільше українців.

А в Україні вдвічі, і втричі, і вдесятеро переплачують за що завгодно (за серіали, за марафони, за асфальт, за зарплати чиновникам) , тіки не за чіпи для ракет. В нас і ракет то й нема (те що розказує зе - звісно брехня).
03.10.2024 19:01 Ответить
Це все п...ш в рашу доступна доставка, судячи з міжнародних сайтах електронних компоненнтів і ніх. вони не переплачують, хіба за товари подвійного призначення, які в Китаю б не мали опинитись, тому що типу і проти них санкції..

Але в Китаї опиняються не лише чіпи які заборонені до екпорту із штатів а там щей випробовуються їх прототипи та ж Інтел чи Nvidia.
03.10.2024 19:15 Ответить
Подвійна переплата то ще по-божескі.
Вартість 155мм пострілу для ЗСУ зросла до 7÷8 тис.$ (з 1,500$ у 2021му).
За б/ушний Краб, що їх використовує, поляки правлять 12 млн$, замінюючи їх новими корейськими К9 по 3.5 млн.$.
І це без жодних санкцій, тільки спекуляції.
03.10.2024 19:35 Ответить
Так не покупайте у поляков, покупайте Богдану. Датчане заплатили украинскому производителю, и через два месяца поставили ВСУ 18 Богдан. Хватит уже виноватить всех вокруг, кроме самих себя..
03.10.2024 19:47 Ответить
В сенсі "нє пакупайтє"?!
Ці угоди укладав ще Рєзніков, який зараз лишився без корита.
Чи морально лишити безробітного останньої радості- профіту від завчасно створених схем?
03.10.2024 21:54 Ответить
якщо співвідношення реальної вартості чипів проти вартості "у кремлі", навіть, менше аніж 1 до 10, то ***** перемагає на цьому напрямку...
безпринципні бариги керують світом...
хоча УСІ (майже, так чи інакше) чіпи Світу наразі - це чипи "США"... - кількарічний, ОСОБИСТИЙ, досвід ремонту комерційної техніки дО 2012го року..
03.10.2024 19:48 Ответить
Для припинення контрабанди високотехнологічних чіпів до рашистської пітьми та обмеження цим її військових спроможностей Захід так чи інакше змушений буде прийти до наступноно досить простого рішення:
урядами країн резиденції виробників мікросхем буде змінено законодавтво зі стандартизації виробництва чіпів так, щоби їх топологія містила модифікацію з наступними параметрами:
1) для працездатності чіпу він періодично (раз в день) має приймати сигнал супутника GPS-навігації зі своїми координатами;
2) в разі переміщення чіпу на територію підсанкційної держави чи окупованої/анексованої нею території, то при спробі заживити цей чіп - він автоматично виходить з ладу.
03.10.2024 20:00 Ответить
И все это встроить в контроллеры или преобразователи питания для бытовухи? Сколько же они тогда будут стоить? А если мы будем их использовать в производстве дешевых FPV и дрон в этот момент залетит на территорию рашки.
03.10.2024 20:23 Ответить
1) Собівартість модифікації чіпів з GPS-приймачами є незначною, оскільки не потребує інтерфейсу, як у приймачах - окремих виробах. При масововому випуску цією дельтою можна знехтувати;
2) Для далекобійної зброї українського виробництва належить використовувати немодефіковані чіпи, які не підлягають реалізації на відкритому ринку і підлягають суворому експортному контролю нарівні із основними видами озброєння країн Заходу. А для простих дронів такі типи чіпів не використовуються, бо для них достатньо китайської лінійки мікросхем.
03.10.2024 21:12 Ответить
Вы точно знакомы с азами микроэлектроники?

Как вы себе представляете низкую себестоимость обычного контроллера питания с добавлением GPS модуля с забитой картой координат и схемой верификации? Это все сказки. И я вас огорчу. Китайцы и производят львиную долю американских и европейских чипов на своих заводах.

Проблема и одновременно большое достоинство рашенского оружия в том, что они используют чипы обычной бытовой серии, которые продаются абсолютно свободно, и их поток перекрыть никак невозможно. При этом сильно страдает надежность и точность, но снижается зависимость от санкций.
03.10.2024 21:29 Ответить
Навіщо забивати всю карту, якщо можна внести всього лиш периметр забороненої зони з векторами із прийнятною похибкою? Після отримання перших жпс-сигналів процесор одразу ж визначить факт знаходження у ній. Це по-перше.
А по-друге - міфом є саме те, що пітьма, начебто, використовує для своїх ракет і літаків чіпи з побутових приладів. Який навмисно поширюють її інфовійська серед необізнаних людей, щоби підтримувати на плаву інший міф про її "несокрушимую силу".
Якби не військова, економічна, технологічна і логістична підтримка Китаю (зокрема основні операції з чіпами проводяться через фірми Гонконгу), то пітьма одразу ж би здулась після першого ж року війни з Україною.
03.10.2024 22:38 Ответить
Периметр с векторами будет проще? В обычный шим-контроллер?

Вообще-то про элементную базы пишут наши и западные исследователи на основании анализа обломков. А точность и надежность мы видим своими глазами. Это американские детали из Х-101, прилетевшей в Охмадет. Найдите там военку или хотя-бы двойное назначение:

03.10.2024 23:27 Ответить
Это, чтобы вы понимали, блоки "современных" пи@арских ракет Х-101. Можете посмотреть.


03.10.2024 23:51 Ответить
Це що за допотопний ламповий телевізор Ви зобразили?
Рашистські інженери можуть понапихати в систему керування і наведення ракети десятки кілограмів різноманітної елементної бази, що є у них "на складі". Але без таких головних складових, як програмовані матриці FPGA (в т.ч. б/в), які ворожі специ наловчились (пере)прошивати під бойові завдання армії пітьми і які на гонконгському "базарі" не продаються, жодна ракета Х-101/Х-555 туди, куди потрібно, не полетить.
Саме про такі і подібні їм чіпи і йде мова.
04.10.2024 00:24 Ответить
Вам не нравится система управления Х-101? Она не соответствует вашим ожиданиям? Это фото нашего ГУР. Спорьте с ними
04.10.2024 11:04 Ответить
Нічого нічого, ми їм як допоможемо продати нафту та газ, то їм вистачить на переплату.
03.10.2024 20:08 Ответить
Нормально. Бизнес мутиться бабки текут рекой. Украинцы мы с вами до перемоги!🤣
03.10.2024 22:13 Ответить
 
 