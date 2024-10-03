УКР
Росія, щоб обійти санкції, переплачує вдвічі за західні чипи для своїх ракет, - Bloomberg

Чип

Росії вдається в обхід санкцій закуповувати електронні компоненти західних компаній для своїх ракет, вдвічі переплачуючи за них.

Згідно з розслідуванням Bloomberg, постачання йдуть здебільшого через китайські та гонконзькі компанії, що дозволяє обходити обмеження, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Однак такі транзакції обходяться Москві значно дорожче, адже посередники підвищують ціни, користуючись обмеженим вибором постачальників у Росії.

Згідно з даними української розвідки та Київської школи економіки, у російських ракетах і безпілотниках переважно використовуються чипи американських і європейських виробників. Найбільше виявлено компонентів від американських компаній Analog Devices (21% з 3871 знайдених у залишках боєприпасів) і Texas Instruments (14%). За інформацією митниці, лише чипів Analog Росія придбала у 2022 році на суму $326 мільйонів, попри наявні обмеження.

Ще до війни вартість цих компонентів була значно нижчою. Однак через заходи експортного контролю Росії доводиться переплачувати за продукцію вдвічі більше, ніж до 2022 року. Як зазначає консультантка із Київської школи економіки Олена Білоусова, посередники знають про брак альтернативних джерел у Росії та активно користуються ситуацією.

Близько двох третин закуплених чипів Analog складають інтегральні схеми, що входять до списку пріоритетних компонентів Міністерства торгівлі США через їхнє використання у військових системах. До того ж Росія закуповує і деталі подвійного призначення, як-от контролери стандартного інтерфейсу RS-232, виявлені у ракеті "Іскандер".

На серпень 2024 року через офіційних дистриб’юторів можна було придбати близько 86 000 таких деталей, тоді як у неавторизованих продавців їх кількість перевищувала 4 мільйони, за даними Метью Хабера, виконавчого директора нью-йоркської компанії Cofactr. Це демонструє, як санкційні товари можуть потрапляти до Росії через треті країни, попри дотримання обмежень з боку самих виробників.

Частина чипів Analog, що опинилися у Росії, була виготовлена на заводах у материковому Китаї. У 2022 році близько 60% постачань цих компонентів здійснювала фірма Sunny Technology. Однак, за даними Bloomberg, компанія не має реального офісу за зазначеною адресою в Гонконзі, а інформація про неї відсутня в корпоративних реєстрах.

Попри те, що китайські й гонконзькі фірми є основними постачальниками західної електроніки для Росії, вона практично не використовує чипи, виготовлені у Китаї, окрім найпростіших елементів. У списку головних постачальників санкційної продукції до Росії значаться такі компанії, як Intel, Huawei, Analog Devices, AMD та Texas Instruments, а також китайські Lenovo, Hikvision та Inspur. Однак жодного чипа китайського виробництва в уламках російських боєприпасів, використаних в Україні, виявлено не було, зазначає видання.

+9
Головне результат - купують.
Витрати для них не головне.
А у нас головне будова доріг а не збільшення фінансування Армії.
03.10.2024 18:42 Відповісти
+5
іронія...

росіяни вдвічі переплачують за чіпи, щоб вбивати побільше українців.

А в Україні вдвічі, і втричі, і вдесятеро переплачують за що завгодно (за серіали, за марафони, за асфальт, за зарплати чиновникам) , тіки не за чіпи для ракет. В нас і ракет то й нема (те що розказує зе - звісно брехня).
03.10.2024 19:01 Відповісти
+3
Ага , і унітази порозбивали , чіпи шукаючи (( Менше телемарафону дивися , бо там куди не плюнь- так всюди перемога , все у кацапні або вчора закінчилося , або тільки на сьогодні залишилося
03.10.2024 19:28 Відповісти
бо ключовий аспект це обмеження платоспроможності...
03.10.2024 18:23 Відповісти
1000 частных подставных фирм по всему миру полностью решают вопрос закупки обычных компонентов. А пока есть Китай - и подавно.
03.10.2024 18:48 Відповісти
П...ш журналісти нарили що Nvidia напряму поставляла по договорам.

А французька компанія обслуговує електроніку орківських винищувачів також по договору через казахів де було вказано хто кінцевий споживач
03.10.2024 19:07 Відповісти
Так NVidia поставляет бытовуху. Самую обычную бытовуху, которая свободно продается по миру для кружков моделирования *******. Вы тоже это можете свободно купить. Я смотрел и про французов еще у авторов - Информнапалм. Там все вопросы именно к казахам. Вот окончание

https://informnapalm.org/ua/su30leaks-prodovzhennia-thales-diie-vidkryto-safran-ukhylianty/
03.10.2024 19:30 Відповісти
Згідно законодавства штатів Nvidia не може зараз напряму поставляти AI технології в штати.
З Казахами в договрі написано що кінцевий споживач орківська фірма, і тут претензії до французів.
04.10.2024 08:45 Відповісти
Вы читать умеете, а не фантазировать? Я вам привел ссылку на авторов упомянутого вами расследования. У них нет никаких вопросов к Thales
04.10.2024 11:02 Відповісти
Все таки не в двічі, а десятикратно щонайменше
показати весь коментар
Головне результат - купують.
Витрати для них не головне.
А у нас головне будова доріг а не збільшення фінансування Армії.
03.10.2024 18:42 Відповісти
Коли біля твого будинку побудували дорогу в останні часи? Мені цікаво реально. Бо я би був не проти щоб біля мого побудували і я не виламував би підвіску.
03.10.2024 19:28 Відповісти
Зовсім недавно. Добрий шмат дороги між Бортничіми та дорогою мвж Горою та Мартусівкой. А що, бот, ти клавіатурою з шрифтом Брайгеля процюєш?
03.10.2024 19:58 Відповісти
Я розумію що ти зольдат дуже старий. Але я не знав що ти ще й тупий. Хоч знаю тебе вже декілька років на сайті.
03.10.2024 20:07 Відповісти
Шо, відповідь за дорогу не до смаку? Можу ще приклади привести. А по запитанню бачу у бота відповіді нема?
03.10.2024 20:12 Відповісти
Бот, а як ти можеш знати мене кілька років як шо ти тут з 11 травня 2024 року?
03.10.2024 20:13 Відповісти
Сьогодні забанять, завтра стану наприклад Дужиком і в мене регістація зміниться на більш стару, ще зміню нік і буде довоєнна. Так тобі зрозуміло?
03.10.2024 20:21 Відповісти
А кем же ж ти, бот, був у минулому жітті тут і за що ж тебе так суворо забаніли? І шо ж там за клаву з щрифтом Брайгеля?
03.10.2024 20:36 Відповісти
Зольдат, запитай Ан Мур.Суворо забанили тільки один нік. Він не відновлюється. Самий перший загубився разом з ноутбуком під час окупації київщини. Але вони всі подібні. Я так спеціально роблю. Колись я декілька років сидів на сайті Кореспондент. Там також доводилось змінювати ніки після бану, але також на впізнавані. Там був такий Шоу. Його банили майже не щодня. То в нього було десятки з словом Шоу. Але це не я. Я був Ізя Сідоров. І різні похідні від цього. Там був ще гнидливий севастопольський Пирло. З яким постійно лаявся та матюкався. Тож банили. Погугли і ти знайдеш і Пирло і мене. Хоч вже дуже багато років пройшло як мене там немає.
03.10.2024 20:52 Відповісти
Ан Мур?
А чому тоді за зелень?
Ан Мур за зелень не топив.
03.10.2024 20:59 Відповісти
Де ти бачив мене за зелень? Те що мені вже набридло коли я чую про ,,асфальт,, то це точно. Я не можу паскудити Зеленського виключно за прізвище. Але це стало тут нормою щоб він не зробив. Це як собака Павлова. Почув ,,Зеленський,,- маєш гавнути. Я так не хочу. Я кажу своє так чи ні за конкретні дії влади.
03.10.2024 21:05 Відповісти
Це не ти часом ха зелень напружився?



Коли біля твого будинку побудували дорогу в останні часи?
03.10.2024 21:19 Відповісти
Так. Доволі. Бо я тебе пошлю напуркуа, дебіла старого, і мене знову забанять. Ти тут відомий тим що ввечері починаєш пургу нести бездумну
03.10.2024 21:25 Відповісти
Аааа так це не ти!
А хто ж тоді?
І за нову дорогу я тобі розповів, де і коли її бачив. Зовсім недавно бачив, 30 вересня 2024 року.
03.10.2024 21:34 Відповісти
Кому ти всрався шоб тебе баніти, ботяра заПодляцько-дЕрмаковський?
04.10.2024 11:59 Відповісти
От чого американці знаючи що їхні процесори стоять в кацапських ракетах не забороняють ними бити по Україні?
Що це за така двуликість?!
03.10.2024 18:43 Відповісти
А кто бьет процессорами по Украине? И какими конкретно?
03.10.2024 18:46 Відповісти
А де я написав що бють процесорами?
03.10.2024 18:52 Відповісти
Ну так ракеты не американские, как они могут их запретить?
03.10.2024 19:36 Відповісти
Вони і втричі переплатять...
03.10.2024 18:45 Відповісти
Судячи з цін на енергоносії - кацапи і вдесятеро переплатять , залишаючись при цьому у виграші .
03.10.2024 19:25 Відповісти
а радио лампы им не нада , у меня их полно
03.10.2024 18:45 Відповісти
6П3С
03.10.2024 18:47 Відповісти
Лампа *****😆
03.10.2024 18:53 Відповісти
они уже все стиралки и холодильники раскурочили ради чипов Моторола
03.10.2024 18:46 Відповісти
Ага , і унітази порозбивали , чіпи шукаючи (( Менше телемарафону дивися , бо там куди не плюнь- так всюди перемога , все у кацапні або вчора закінчилося , або тільки на сьогодні залишилося
03.10.2024 19:28 Відповісти
то мелочь им чипы Моторола нада
03.10.2024 18:51 Відповісти
Грошей у кремля як сміття. Треба нищити виробництва і енергетику.
Капітализм - ето отсутствіє совєтской власти, мінус елєктріфікація всєй страни.
03.10.2024 19:00 Відповісти
іронія...

росіяни вдвічі переплачують за чіпи, щоб вбивати побільше українців.

А в Україні вдвічі, і втричі, і вдесятеро переплачують за що завгодно (за серіали, за марафони, за асфальт, за зарплати чиновникам) , тіки не за чіпи для ракет. В нас і ракет то й нема (те що розказує зе - звісно брехня).
03.10.2024 19:01 Відповісти
Це все п...ш в рашу доступна доставка, судячи з міжнародних сайтах електронних компоненнтів і ніх. вони не переплачують, хіба за товари подвійного призначення, які в Китаю б не мали опинитись, тому що типу і проти них санкції..

Але в Китаї опиняються не лише чіпи які заборонені до екпорту із штатів а там щей випробовуються їх прототипи та ж Інтел чи Nvidia.
03.10.2024 19:15 Відповісти
Подвійна переплата то ще по-божескі.
Вартість 155мм пострілу для ЗСУ зросла до 7÷8 тис.$ (з 1,500$ у 2021му).
За б/ушний Краб, що їх використовує, поляки правлять 12 млн$, замінюючи їх новими корейськими К9 по 3.5 млн.$.
І це без жодних санкцій, тільки спекуляції.
03.10.2024 19:35 Відповісти
Так не покупайте у поляков, покупайте Богдану. Датчане заплатили украинскому производителю, и через два месяца поставили ВСУ 18 Богдан. Хватит уже виноватить всех вокруг, кроме самих себя..
03.10.2024 19:47 Відповісти
В сенсі "нє пакупайтє"?!
Ці угоди укладав ще Рєзніков, який зараз лишився без корита.
Чи морально лишити безробітного останньої радості- профіту від завчасно створених схем?
03.10.2024 21:54 Відповісти
якщо співвідношення реальної вартості чипів проти вартості "у кремлі", навіть, менше аніж 1 до 10, то ***** перемагає на цьому напрямку...
безпринципні бариги керують світом...
хоча УСІ (майже, так чи інакше) чіпи Світу наразі - це чипи "США"... - кількарічний, ОСОБИСТИЙ, досвід ремонту комерційної техніки дО 2012го року..
03.10.2024 19:48 Відповісти
Для припинення контрабанди високотехнологічних чіпів до рашистської пітьми та обмеження цим її військових спроможностей Захід так чи інакше змушений буде прийти до наступноно досить простого рішення:
урядами країн резиденції виробників мікросхем буде змінено законодавтво зі стандартизації виробництва чіпів так, щоби їх топологія містила модифікацію з наступними параметрами:
1) для працездатності чіпу він періодично (раз в день) має приймати сигнал супутника GPS-навігації зі своїми координатами;
2) в разі переміщення чіпу на територію підсанкційної держави чи окупованої/анексованої нею території, то при спробі заживити цей чіп - він автоматично виходить з ладу.
03.10.2024 20:00 Відповісти
И все это встроить в контроллеры или преобразователи питания для бытовухи? Сколько же они тогда будут стоить? А если мы будем их использовать в производстве дешевых FPV и дрон в этот момент залетит на территорию рашки.
03.10.2024 20:23 Відповісти
1) Собівартість модифікації чіпів з GPS-приймачами є незначною, оскільки не потребує інтерфейсу, як у приймачах - окремих виробах. При масововому випуску цією дельтою можна знехтувати;
2) Для далекобійної зброї українського виробництва належить використовувати немодефіковані чіпи, які не підлягають реалізації на відкритому ринку і підлягають суворому експортному контролю нарівні із основними видами озброєння країн Заходу. А для простих дронів такі типи чіпів не використовуються, бо для них достатньо китайської лінійки мікросхем.
03.10.2024 21:12 Відповісти
Вы точно знакомы с азами микроэлектроники?

Как вы себе представляете низкую себестоимость обычного контроллера питания с добавлением GPS модуля с забитой картой координат и схемой верификации? Это все сказки. И я вас огорчу. Китайцы и производят львиную долю американских и европейских чипов на своих заводах.

Проблема и одновременно большое достоинство рашенского оружия в том, что они используют чипы обычной бытовой серии, которые продаются абсолютно свободно, и их поток перекрыть никак невозможно. При этом сильно страдает надежность и точность, но снижается зависимость от санкций.
03.10.2024 21:29 Відповісти
Навіщо забивати всю карту, якщо можна внести всього лиш периметр забороненої зони з векторами із прийнятною похибкою? Після отримання перших жпс-сигналів процесор одразу ж визначить факт знаходження у ній. Це по-перше.
А по-друге - міфом є саме те, що пітьма, начебто, використовує для своїх ракет і літаків чіпи з побутових приладів. Який навмисно поширюють її інфовійська серед необізнаних людей, щоби підтримувати на плаву інший міф про її "несокрушимую силу".
Якби не військова, економічна, технологічна і логістична підтримка Китаю (зокрема основні операції з чіпами проводяться через фірми Гонконгу), то пітьма одразу ж би здулась після першого ж року війни з Україною.
03.10.2024 22:38 Відповісти
Периметр с векторами будет проще? В обычный шим-контроллер?

Вообще-то про элементную базы пишут наши и западные исследователи на основании анализа обломков. А точность и надежность мы видим своими глазами. Это американские детали из Х-101, прилетевшей в Охмадет. Найдите там военку или хотя-бы двойное назначение:

03.10.2024 23:27 Відповісти
Это, чтобы вы понимали, блоки "современных" пи@арских ракет Х-101. Можете посмотреть.


03.10.2024 23:51 Відповісти
Це що за допотопний ламповий телевізор Ви зобразили?
Рашистські інженери можуть понапихати в систему керування і наведення ракети десятки кілограмів різноманітної елементної бази, що є у них "на складі". Але без таких головних складових, як програмовані матриці FPGA (в т.ч. б/в), які ворожі специ наловчились (пере)прошивати під бойові завдання армії пітьми і які на гонконгському "базарі" не продаються, жодна ракета Х-101/Х-555 туди, куди потрібно, не полетить.
Саме про такі і подібні їм чіпи і йде мова.
04.10.2024 00:24 Відповісти
Вам не нравится система управления Х-101? Она не соответствует вашим ожиданиям? Это фото нашего ГУР. Спорьте с ними
04.10.2024 11:04 Відповісти
Нічого нічого, ми їм як допоможемо продати нафту та газ, то їм вистачить на переплату.
03.10.2024 20:08 Відповісти
Нормально. Бизнес мутиться бабки текут рекой. Украинцы мы с вами до перемоги!🤣
03.10.2024 22:13 Відповісти
 
 