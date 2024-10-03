Росія, щоб обійти санкції, переплачує вдвічі за західні чипи для своїх ракет, - Bloomberg
Росії вдається в обхід санкцій закуповувати електронні компоненти західних компаній для своїх ракет, вдвічі переплачуючи за них.
Згідно з розслідуванням Bloomberg, постачання йдуть здебільшого через китайські та гонконзькі компанії, що дозволяє обходити обмеження, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Однак такі транзакції обходяться Москві значно дорожче, адже посередники підвищують ціни, користуючись обмеженим вибором постачальників у Росії.
Згідно з даними української розвідки та Київської школи економіки, у російських ракетах і безпілотниках переважно використовуються чипи американських і європейських виробників. Найбільше виявлено компонентів від американських компаній Analog Devices (21% з 3871 знайдених у залишках боєприпасів) і Texas Instruments (14%). За інформацією митниці, лише чипів Analog Росія придбала у 2022 році на суму $326 мільйонів, попри наявні обмеження.
Ще до війни вартість цих компонентів була значно нижчою. Однак через заходи експортного контролю Росії доводиться переплачувати за продукцію вдвічі більше, ніж до 2022 року. Як зазначає консультантка із Київської школи економіки Олена Білоусова, посередники знають про брак альтернативних джерел у Росії та активно користуються ситуацією.
Близько двох третин закуплених чипів Analog складають інтегральні схеми, що входять до списку пріоритетних компонентів Міністерства торгівлі США через їхнє використання у військових системах. До того ж Росія закуповує і деталі подвійного призначення, як-от контролери стандартного інтерфейсу RS-232, виявлені у ракеті "Іскандер".
На серпень 2024 року через офіційних дистриб’юторів можна було придбати близько 86 000 таких деталей, тоді як у неавторизованих продавців їх кількість перевищувала 4 мільйони, за даними Метью Хабера, виконавчого директора нью-йоркської компанії Cofactr. Це демонструє, як санкційні товари можуть потрапляти до Росії через треті країни, попри дотримання обмежень з боку самих виробників.
Частина чипів Analog, що опинилися у Росії, була виготовлена на заводах у материковому Китаї. У 2022 році близько 60% постачань цих компонентів здійснювала фірма Sunny Technology. Однак, за даними Bloomberg, компанія не має реального офісу за зазначеною адресою в Гонконзі, а інформація про неї відсутня в корпоративних реєстрах.
Попри те, що китайські й гонконзькі фірми є основними постачальниками західної електроніки для Росії, вона практично не використовує чипи, виготовлені у Китаї, окрім найпростіших елементів. У списку головних постачальників санкційної продукції до Росії значаться такі компанії, як Intel, Huawei, Analog Devices, AMD та Texas Instruments, а також китайські Lenovo, Hikvision та Inspur. Однак жодного чипа китайського виробництва в уламках російських боєприпасів, використаних в Україні, виявлено не було, зазначає видання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А французька компанія обслуговує електроніку орківських винищувачів також по договору через казахів де було вказано хто кінцевий споживач
https://informnapalm.org/ua/su30leaks-prodovzhennia-thales-diie-vidkryto-safran-ukhylianty/
З Казахами в договрі написано що кінцевий споживач орківська фірма, і тут претензії до французів.
Витрати для них не головне.
А у нас головне будова доріг а не збільшення фінансування Армії.
А чому тоді за зелень?
Ан Мур за зелень не топив.
Коли біля твого будинку побудували дорогу в останні часи?
А хто ж тоді?
І за нову дорогу я тобі розповів, де і коли її бачив. Зовсім недавно бачив, 30 вересня 2024 року.
Що це за така двуликість?!
Капітализм - ето отсутствіє совєтской власти, мінус елєктріфікація всєй страни.
росіяни вдвічі переплачують за чіпи, щоб вбивати побільше українців.
А в Україні вдвічі, і втричі, і вдесятеро переплачують за що завгодно (за серіали, за марафони, за асфальт, за зарплати чиновникам) , тіки не за чіпи для ракет. В нас і ракет то й нема (те що розказує зе - звісно брехня).
Але в Китаї опиняються не лише чіпи які заборонені до екпорту із штатів а там щей випробовуються їх прототипи та ж Інтел чи Nvidia.
Вартість 155мм пострілу для ЗСУ зросла до 7÷8 тис.$ (з 1,500$ у 2021му).
За б/ушний Краб, що їх використовує, поляки правлять 12 млн$, замінюючи їх новими корейськими К9 по 3.5 млн.$.
І це без жодних санкцій, тільки спекуляції.
Ці угоди укладав ще Рєзніков, який зараз лишився без корита.
Чи морально лишити безробітного останньої радості- профіту від завчасно створених схем?
безпринципні бариги керують світом...
хоча УСІ (майже, так чи інакше) чіпи Світу наразі - це чипи "США"... - кількарічний, ОСОБИСТИЙ, досвід ремонту комерційної техніки дО 2012го року..
урядами країн резиденції виробників мікросхем буде змінено законодавтво зі стандартизації виробництва чіпів так, щоби їх топологія містила модифікацію з наступними параметрами:
1) для працездатності чіпу він періодично (раз в день) має приймати сигнал супутника GPS-навігації зі своїми координатами;
2) в разі переміщення чіпу на територію підсанкційної держави чи окупованої/анексованої нею території, то при спробі заживити цей чіп - він автоматично виходить з ладу.
2) Для далекобійної зброї українського виробництва належить використовувати немодефіковані чіпи, які не підлягають реалізації на відкритому ринку і підлягають суворому експортному контролю нарівні із основними видами озброєння країн Заходу. А для простих дронів такі типи чіпів не використовуються, бо для них достатньо китайської лінійки мікросхем.
Как вы себе представляете низкую себестоимость обычного контроллера питания с добавлением GPS модуля с забитой картой координат и схемой верификации? Это все сказки. И я вас огорчу. Китайцы и производят львиную долю американских и европейских чипов на своих заводах.
Проблема и одновременно большое достоинство рашенского оружия в том, что они используют чипы обычной бытовой серии, которые продаются абсолютно свободно, и их поток перекрыть никак невозможно. При этом сильно страдает надежность и точность, но снижается зависимость от санкций.
А по-друге - міфом є саме те, що пітьма, начебто, використовує для своїх ракет і літаків чіпи з побутових приладів. Який навмисно поширюють її інфовійська серед необізнаних людей, щоби підтримувати на плаву інший міф про її "несокрушимую силу".
Якби не військова, економічна, технологічна і логістична підтримка Китаю (зокрема основні операції з чіпами проводяться через фірми Гонконгу), то пітьма одразу ж би здулась після першого ж року війни з Україною.
Вообще-то про элементную базы пишут наши и западные исследователи на основании анализа обломков. А точность и надежность мы видим своими глазами. Это американские детали из Х-101, прилетевшей в Охмадет. Найдите там военку или хотя-бы двойное назначение:
Рашистські інженери можуть понапихати в систему керування і наведення ракети десятки кілограмів різноманітної елементної бази, що є у них "на складі". Але без таких головних складових, як програмовані матриці FPGA (в т.ч. б/в), які ворожі специ наловчились (пере)прошивати під бойові завдання армії пітьми і які на гонконгському "базарі" не продаються, жодна ракета Х-101/Х-555 туди, куди потрібно, не полетить.
Саме про такі і подібні їм чіпи і йде мова.