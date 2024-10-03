Росія, щоб обійти санкції, переплачує вдвічі за західні чипи для своїх ракет, - Bloomberg

Росії вдається в обхід санкцій закуповувати електронні компоненти західних компаній для своїх ракет, вдвічі переплачуючи за них.

Згідно з розслідуванням Bloomberg, постачання йдуть здебільшого через китайські та гонконзькі компанії, що дозволяє обходити обмеження, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Однак такі транзакції обходяться Москві значно дорожче, адже посередники підвищують ціни, користуючись обмеженим вибором постачальників у Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Немає компонентів: Росія виявилася нездатною виробляти телекомунікаційне обладнання без імпорту

Згідно з даними української розвідки та Київської школи економіки, у російських ракетах і безпілотниках переважно використовуються чипи американських і європейських виробників. Найбільше виявлено компонентів від американських компаній Analog Devices (21% з 3871 знайдених у залишках боєприпасів) і Texas Instruments (14%). За інформацією митниці, лише чипів Analog Росія придбала у 2022 році на суму $326 мільйонів, попри наявні обмеження.

Ще до війни вартість цих компонентів була значно нижчою. Однак через заходи експортного контролю Росії доводиться переплачувати за продукцію вдвічі більше, ніж до 2022 року. Як зазначає консультантка із Київської школи економіки Олена Білоусова, посередники знають про брак альтернативних джерел у Росії та активно користуються ситуацією.

Близько двох третин закуплених чипів Analog складають інтегральні схеми, що входять до списку пріоритетних компонентів Міністерства торгівлі США через їхнє використання у військових системах. До того ж Росія закуповує і деталі подвійного призначення, як-от контролери стандартного інтерфейсу RS-232, виявлені у ракеті "Іскандер".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС може запровадити проти РФ новий вид санкцій, - Йозвяк

На серпень 2024 року через офіційних дистриб’юторів можна було придбати близько 86 000 таких деталей, тоді як у неавторизованих продавців їх кількість перевищувала 4 мільйони, за даними Метью Хабера, виконавчого директора нью-йоркської компанії Cofactr. Це демонструє, як санкційні товари можуть потрапляти до Росії через треті країни, попри дотримання обмежень з боку самих виробників.

Частина чипів Analog, що опинилися у Росії, була виготовлена на заводах у материковому Китаї. У 2022 році близько 60% постачань цих компонентів здійснювала фірма Sunny Technology. Однак, за даними Bloomberg, компанія не має реального офісу за зазначеною адресою в Гонконзі, а інформація про неї відсутня в корпоративних реєстрах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Великій Британії виписали перший штраф за порушення санкцій проти РФ

Попри те, що китайські й гонконзькі фірми є основними постачальниками західної електроніки для Росії, вона практично не використовує чипи, виготовлені у Китаї, окрім найпростіших елементів. У списку головних постачальників санкційної продукції до Росії значаться такі компанії, як Intel, Huawei, Analog Devices, AMD та Texas Instruments, а також китайські Lenovo, Hikvision та Inspur. Однак жодного чипа китайського виробництва в уламках російських боєприпасів, використаних в Україні, виявлено не було, зазначає видання.