Західні компоненти для РЕБ Росія отримує через китайських посередників, - The Insider. ІНФОГРАФІКА

Попри санкції Росія продовжує отримувати  аналізатори спектра і генератори сигналів, які виготовляють американські, німецькі та швейцарські компанії. Ці компоненти використовуються для розробки та налаштування пристроїв радіоелектронної розвідки та боротьби (РЕР/РЕБ). У Росії їх поставляють через китайські посередників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Insider.

США ввели заборону на експорт генераторів сигналів до Росії в лютому 2023 року, а на аналізатори спектра — в травні того ж року. Євросоюз приєднався до санкцій, заборонивши експорт генераторів сигналу з 24 червня 2023 року, а аналізаторів спектра — з 19 грудня 2023 року.

Журналісти, дослідивши митні дані, виявили, що в 2023 році Росія отримала генератори та аналізатори спектра від американської компанії Keysight, німецької Rohde & Schwarz і швейцарської AnaPico на загальну суму 38 мільйонів доларів, а в 2024 році — ще на 12 мільйонів. Середня вартість одного пристрою становить близько 43 тисяч доларів.

Серед основних покупців техніки у 2023 році були такі компанії як Науково-виробнича фірма Діполь, Наукові Прилади та Системи, Градієнт, Мікроприлад і Інфостера. За даними СПАРК-Інтерфакс, ці компанії мають значні обороти (до мільярдів рублів на рік), проте їхні основні активи практично відсутні, що свідчить про їхню експортно-імпортну діяльність.

Лідером ринку в 2023 році стала компанія Діполь, яка діяла через китайських посередників. Майже половину постачань у 2023 році забезпечила китайська компанія Tyranhe Technology, яка не має ні сайту, ні телефону. З січня по травень 2024 року Діполь закупила обладнання Rohde & Schwarz та Keysight Technologies на суму 2,9 мільйона доларів.

Інфографіка

За інформацією державних закупівель, Діполь раніше активно виконувала державні замовлення, зокрема для міністерства освіти, міністерства промисловості і торгівлі, "Російських космічних систем" і оборонних установ.

У 2024 році лідером імпорту стала компанія РМ-Інвест, яка раніше займалася постачанням медичної техніки. Вона провела дві великі закупівлі генераторів і аналізаторів спектра виробництва Keysight через гонконзьку C-R Kesha Trading & Logistics. Третім на ринку став "Казанський завод радіовимірювальної апаратури", який закупив аналізатори AnaPico та генератори Rohde & Schwarz.

Як зазначає The Insider з посиланням на військового експерта Леоніда Дмитрієва, західне обладнання використовується для модернізації російських супутників радіоелектронної розвідки, а також у системах РЕБ/РЕР, які моніторять і впливають на бездротові мережі та навігаційні системи, що дозволяє замінювати базові станції мобільного зв’язку та впливати на супутникову навігацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія, щоб обійти санкції, переплачує вдвічі за західні чипи для своїх ракет, - Bloomberg

+11
китайська влада була та залишається брехливими лицемірними покидьками...
показати весь коментар
04.10.2024 08:19 Відповісти
+6
пекельні санкції в дії .
показати весь коментар
04.10.2024 08:31 Відповісти
+6
Західні компанії виробники "не розуміють", кому і для кого Китай купує компоненти. Бізнес. Навіть якщо ці компоненти потім прилетять на голови і будинки акціонерів цих компаній, вони все одно будуть поставляти комплектуючі в Китай.
показати весь коментар
04.10.2024 11:12 Відповісти
Той, хто вірить комуністам - довбойоб. Той, хто вірить комуністам китайцям - довбойоб в кубі...
показати весь коментар
04.10.2024 15:43 Відповісти
Я не здивуюсь якщо тими компонентами підторговують ЗЕ з Єрмаком, або Хомчак з Сиром ким
показати весь коментар
04.10.2024 18:51 Відповісти
Та ви шо? Не може бути.
показати весь коментар
04.10.2024 08:22 Відповісти
Круговорот бабла в світі
показати весь коментар
04.10.2024 08:26 Відповісти
treba "pobiti" kitajoz - prberite im import mikroshem do peremogi UA
показати весь коментар
04.10.2024 08:26 Відповісти
ņetreba nasmihatsa - amerikanci tut borjatsa s meļņicoi. voni vzjaļis zrobiti ņemožļive
показати весь коментар
04.10.2024 08:34 Відповісти
не треба захищати стікунів-брехунів .
показати весь коментар
04.10.2024 08:44 Відповісти
pomiļaetes. ņe scikuni i ņe brehuni i ja ih ņezahišaju - im ce ņetreba. ale reaļnost taka - šob na rašku ņezavoziļi eļektroņiku - treba pozakrivati vesj rinok na etom globuse.
показати весь коментар
04.10.2024 08:52 Відповісти
Завантаж віртуальну клавіатуру та пиши зрозуміло.
показати весь коментар
04.10.2024 09:57 Відповісти
uči latiņicu či ņečitai.
показати весь коментар
04.10.2024 09:57 Відповісти
Так тут таке, нафтогазова отрасль сосії , використовує західний софт досі. Шо не можна його закрити?
На иностранном софте реализуется более 98% проектов металлургии, ТЭКа и химии, говорится в исследовании «Северстали», проведенном среди крупных компаний из этих отраслей (есть у «Ведомостей»). Около 80% проектов респонденты по-прежнему реализуют на IT-решениях немецкой https://www.vedomosti.ru/companies/siemens Siemens , а оставшиеся 18% приходятся на другие зарубежные продукты.
показати весь коментар
04.10.2024 08:38 Відповісти
vi rozumeete šo take soft i ščo take firmware na (v) žeļezo ?
показати весь коментар
04.10.2024 08:54 Відповісти
І шо? Шо те шо те можна залочити.
показати весь коментар
04.10.2024 10:59 Відповісти
v 90% s FW pod žeļezo ņičovo(otdaļonno) ņezrobiš - ono tam e , ta bude pracuvati poki žeļezo ņesdohņe.
показати весь коментар
04.10.2024 11:09 Відповісти
Я казав про ПО АСУ ТП промисловості добування та переробки газу та нафти, також саме обладнання. Без цього неможливо добувати та продавати
показати весь коментар
04.10.2024 11:28 Відповісти
ok , prosto tut tema pro mikroeļektroņiku.
показати весь коментар
04.10.2024 11:59 Відповісти
Реб не є якимось складним виробом то звичайний генератор, всі сайти з побутовими компонентами мають доставку в рашу. І не тільки китайці, просто з китаю купити набагато дешевше через те що західні компанії проводять таку цінову політику для китайського ринку.
Все від автомобілей до телефонів продають туди із значними знижками.
показати весь коментар
04.10.2024 09:05 Відповісти
звичайний генератор....ņesovsem tak. po reshti vi pravi.
показати весь коментар
04.10.2024 09:11 Відповісти
А на отих посередників не можна санкції накласти? Чогось західну зброю можуть заборрнити використовувати проти а кацапії. А в цьому випадку здулися. Чи може це теж ескалація, і *уйло нападе?
показати весь коментар
04.10.2024 09:09 Відповісти
на отих посередників....tak či inakše ce vesj globus
показати весь коментар
04.10.2024 09:12 Відповісти
Та я образно, щоб виготовити РЕБ, не потрібно товарів подвійного призначення як допустимо для винищувача. Достатньо побутових компонентів що є у вільному доступі.
показати весь коментар
04.10.2024 09:23 Відповісти
Де в побуті використовують аналізатори спектру за 45 000 доларів, які керують генераторами сигналів теж за таку суму?
Це вузько професійна апаратура.
показати весь коментар
04.10.2024 10:01 Відповісти
Де в побуті - nu na priklad dļa naladku peredači dannyh bezprovodnoi svjazi .

Це вузько професійна апаратура - tak , i ščo ? tam povno побутових компонентів v cei aparature.
показати весь коментар
04.10.2024 10:40 Відповісти
Не читаю. Не розумію.
показати весь коментар
04.10.2024 10:45 Відповісти
djakuju
показати весь коментар
04.10.2024 10:46 Відповісти
для капітала гроші не воняють.
показати весь коментар
04.10.2024 09:16 Відповісти
от як таке можливе?! таварісч сі лічна паабєщал вавє с квартала, что нє будєт памагать русскім!! как так?! ваву абманулі?
показати весь коментар
04.10.2024 11:50 Відповісти
вавє...хуявє...до чого тут зеленіна? тобі лише б лайна накинути, проблема *****...
показати весь коментар
04.10.2024 12:09 Відповісти
по-перше, не тикайте незнайомій людині. по-друге, якщо не в контексті, то нє *** ******* про накидання лайна. один раз витрачу часу на тебе, "тикальщика", й скажу, що тиждень тому блінкен прямо заявив, що китайці допомагають кацапам, а буквальтно наступного дня твій лайноголовий зелений лідор заявив, що китай НЕ ДОПОМАГАЄ кацапм. якби у твого ***********, попри любов до китаййських комуняк, було бодай крихта мізків, воно просто промовчало, а воно фактично виставило блінкена брехуном. нагадати, хто такий блінкен чи сам зможеш прочитати?
а тепер йди на *** на свій бидломарафон й не з'являйся тут, тупоголовий.
показати весь коментар
04.10.2024 12:40 Відповісти
Хто заважає зеленскому самому купувати та виробляти власні станії. Краще просто на когось навалити, чим самому шось виробляти.
показати весь коментар
04.10.2024 15:35 Відповісти
Це все дуже складно проконтролювати. Замовлення можуть йти і через В'єтнам скажімо. Обмежувати свої компанії і заганяти виробників під ліцензійний експорт з верифікацією покупців ніхто не буде, це вдарить по економіці. Більше того, не хочу показувати пальцем на конкретні фірми, але у нас безліч російських товарів. Вони дешевше і не все можна замінити західним, хоча б тому, що багато чого ми не можемо купити західного, бо там ціни капець. І росіяни у нас купують по тихому, цілі великі фірми в Києві продають продукцію майже виключно туди, а Захід у нас це не купить.

Тому... економіка живе своїм життям і не варто надмірно сподіватись на санкції, треба робити своє, більше і краще. В ********* світі свинарчукізм це може навіть необхідність, купити у ворога вибухівку і нею його ж навернути. Просто для масової свідомості це складно прийняти, а ще в будь-якому випадку будуть порушення і хтось буде просто заробляти гроші.
показати весь коментар
05.10.2024 08:33 Відповісти
 
 