Західні компоненти для РЕБ Росія отримує через китайських посередників, - The Insider. ІНФОГРАФІКА
Попри санкції Росія продовжує отримувати аналізатори спектра і генератори сигналів, які виготовляють американські, німецькі та швейцарські компанії. Ці компоненти використовуються для розробки та налаштування пристроїв радіоелектронної розвідки та боротьби (РЕР/РЕБ). У Росії їх поставляють через китайські посередників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Insider.
США ввели заборону на експорт генераторів сигналів до Росії в лютому 2023 року, а на аналізатори спектра — в травні того ж року. Євросоюз приєднався до санкцій, заборонивши експорт генераторів сигналу з 24 червня 2023 року, а аналізаторів спектра — з 19 грудня 2023 року.
Журналісти, дослідивши митні дані, виявили, що в 2023 році Росія отримала генератори та аналізатори спектра від американської компанії Keysight, німецької Rohde & Schwarz і швейцарської AnaPico на загальну суму 38 мільйонів доларів, а в 2024 році — ще на 12 мільйонів. Середня вартість одного пристрою становить близько 43 тисяч доларів.
Серед основних покупців техніки у 2023 році були такі компанії як Науково-виробнича фірма Діполь, Наукові Прилади та Системи, Градієнт, Мікроприлад і Інфостера. За даними СПАРК-Інтерфакс, ці компанії мають значні обороти (до мільярдів рублів на рік), проте їхні основні активи практично відсутні, що свідчить про їхню експортно-імпортну діяльність.
Лідером ринку в 2023 році стала компанія Діполь, яка діяла через китайських посередників. Майже половину постачань у 2023 році забезпечила китайська компанія Tyranhe Technology, яка не має ні сайту, ні телефону. З січня по травень 2024 року Діполь закупила обладнання Rohde & Schwarz та Keysight Technologies на суму 2,9 мільйона доларів.
За інформацією державних закупівель, Діполь раніше активно виконувала державні замовлення, зокрема для міністерства освіти, міністерства промисловості і торгівлі, "Російських космічних систем" і оборонних установ.
У 2024 році лідером імпорту стала компанія РМ-Інвест, яка раніше займалася постачанням медичної техніки. Вона провела дві великі закупівлі генераторів і аналізаторів спектра виробництва Keysight через гонконзьку C-R Kesha Trading & Logistics. Третім на ринку став "Казанський завод радіовимірювальної апаратури", який закупив аналізатори AnaPico та генератори Rohde & Schwarz.
Як зазначає The Insider з посиланням на військового експерта Леоніда Дмитрієва, західне обладнання використовується для модернізації російських супутників радіоелектронної розвідки, а також у системах РЕБ/РЕР, які моніторять і впливають на бездротові мережі та навігаційні системи, що дозволяє замінювати базові станції мобільного зв’язку та впливати на супутникову навігацію.
