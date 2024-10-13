Глава МИД Ирана Аракчи отрицал факт передачи баллистических ракет РФ

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отрицает, что его страна передавала России баллистические ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"Я четко сказал и еще раз повторяю: мы не предоставляли России баллистических ракет. Если Европе нужно что-то, чтобы успокоить шантаж Израиля, лучше ищите другую историю", - заявил министр.

Он также добавил, что ирано-российское военное сотрудничество не является новым, а "имеет свою историю задолго до начала войны России против Украины".

Поставки Ираном ракет в РФ

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

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В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.

В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что его страна не поставляла России никакого оружия.

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