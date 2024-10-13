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Новости
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Глава МИД Ирана Аракчи отрицал факт передачи баллистических ракет РФ

Іран заперечує передачу ракет Росії

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отрицает, что его страна передавала России баллистические ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"Я четко сказал и еще раз повторяю: мы не предоставляли России баллистических ракет. Если Европе нужно что-то, чтобы успокоить шантаж Израиля, лучше ищите другую историю", - заявил министр.

Он также добавил, что ирано-российское военное сотрудничество не является новым, а "имеет свою историю задолго до начала войны России против Украины".

Поставки Ираном ракет в РФ

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Иране считают, что Россия им должна: Путин не выполняет своих обещаний о поставках, - The Telegraph

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.

В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что его страна не поставляла России никакого оружия.

Читайте также: Иран передал России два спутника для запуска на орбиту, - СМИ

Автор: 

Иран (1823) россия (96057) баллистические ракеты (410)


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Топ комментарии
+4
і шахеди, і снаряди не поставляли...... та віримо вам звичайно.....
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13.10.2024 20:32
+4
А как же быть с обломками ракет с иранской маркировкой?
Ветром из ирана надуло?
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13.10.2024 20:48
+2
аббас твій аракчі у тухес без кондома, жывотнае
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13.10.2024 20:35
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Правила форума Совет форумчан
і шахеди, і снаряди не поставляли...... та віримо вам звичайно.....
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13.10.2024 20:32 Ответить
аббас твій аракчі у тухес без кондома, жывотнае
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13.10.2024 20:35 Ответить
Дітьми клянеться
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13.10.2024 20:48 Ответить
Його вівці народжують від нього дітей???
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13.10.2024 20:54 Ответить
А как же быть с обломками ракет с иранской маркировкой?
Ветром из ирана надуло?
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13.10.2024 20:48 Ответить
Про северокорейские обломки были новости и не раз... А вот про иранскую маркировку, что то не помню. Возможно пропустил.
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13.10.2024 21:11 Ответить
Чувак виконує свою роботу, але американські супутники та розвідка знають усе.
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13.10.2024 21:24 Ответить
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13.10.2024 21:34 Ответить
Новая версия отмазок в стиле: нас там нет
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14.10.2024 05:57 Ответить
 
 