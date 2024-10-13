Глава МЗС Ірану Аракчі заперечив факт передачі балістичних ракет РФ
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заперечує, що його країна передавала Росії балістичні ракети.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.
"Я чітко сказав і ще раз повторюю: ми не надавали Росії балістичних ракет. Якщо Європі потрібно щось, щоб заспокоїти шантаж Ізраїлю, краще шукайте іншу історію", - заявив міністр.
Він також додав, що ірано-російська військова співпраця не є новою, а "має свою історію задовго до початку війни Росії проти України".
Постачання Іраном ракет до РФ
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.
У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.
Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.
11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.
Водночас президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що його країна не постачала Росії жодної зброї.
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