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Новини
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Глава МЗС Ірану Аракчі заперечив факт передачі балістичних ракет РФ

Іран заперечує передачу ракет Росії

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заперечує, що його країна передавала Росії балістичні ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

"Я чітко сказав і ще раз повторюю: ми не надавали Росії балістичних ракет. Якщо Європі потрібно щось, щоб заспокоїти шантаж Ізраїлю, краще шукайте іншу історію", - заявив міністр.

Він також додав, що ірано-російська військова співпраця не є новою, а "має свою історію задовго до початку війни Росії проти України".

Постачання Іраном ракет до РФ

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Читайте: Іран передав Росії два супутники для запуску на орбіту, - ЗМІ

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

Водночас президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що його країна не постачала Росії жодної зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поглиблення співпраці між РФ та Іраном дестабілізує увесь світ, - Держдепартамент США

Автор: 

Іран (2062) росія (65829) балістичні ракети (438)


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Топ коментарі
+4
і шахеди, і снаряди не поставляли...... та віримо вам звичайно.....
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13.10.2024 20:32
+4
А как же быть с обломками ракет с иранской маркировкой?
Ветром из ирана надуло?
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13.10.2024 20:48
+2
аббас твій аракчі у тухес без кондома, жывотнае
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13.10.2024 20:35
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і шахеди, і снаряди не поставляли...... та віримо вам звичайно.....
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13.10.2024 20:32 Відповісти
аббас твій аракчі у тухес без кондома, жывотнае
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13.10.2024 20:35 Відповісти
Дітьми клянеться
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13.10.2024 20:48 Відповісти
Його вівці народжують від нього дітей???
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13.10.2024 20:54 Відповісти
А как же быть с обломками ракет с иранской маркировкой?
Ветром из ирана надуло?
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13.10.2024 20:48 Відповісти
Про северокорейские обломки были новости и не раз... А вот про иранскую маркировку, что то не помню. Возможно пропустил.
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13.10.2024 21:11 Відповісти
Чувак виконує свою роботу, але американські супутники та розвідка знають усе.
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13.10.2024 21:24 Відповісти
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13.10.2024 21:34 Відповісти
Новая версия отмазок в стиле: нас там нет
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14.10.2024 05:57 Відповісти
 
 